Pentru a merge înainte cu fo­los, trebuie mai întâi să mer­geţi înapoi. Micul benefic Venus vă îndeamnă, până pe 3, să vă gândiţi în ce fel vă puteţi îmbunătăţi rela­ţii­le. Asta pentru că, în ultima vre­me, mulţi dintre dvs. şi-au dat sea­ma că destui dintre oamenii din jur au început să devină mai re­zervaţi. Se poate să vă daţi seama că v-a preo­cupat mult mai mult ce se în­tâmplă în viaţa dvs. şi mai pu­ţin ce fac alţii şi ce probleme au. Dacă aşa stau lucrurile, puteţi să în­cepeţi să întoarceţi favorurile celor care v-au ascultat şi ajutat. Tot Ve­nus vă ajută să vă daţi seama sub ce formă le pu­teţi fi de folos, începând din 29. Că­tre mijlocul lunii pot apă­rea obsta­co­le privind unele călătorii ori stu­dii.Investiţi multă energie în efortul de-a vă spori veniturile, până pe 21. Finalizarea şi semnarea unor proiecte în acest sens merge cel mai bine până pe 9. Până pe 20 e bine să staţi cuminţi.O idee curajoasă, pe care o prezentaţi şefilor la început de lună, de pre­fe­rinţă pe 6 sau 7, vă poate aduce apre­cierea lor, şi peste circa do­uă luni, o promovare.E rândul dvs. să vă daţi silinţa să faceţi viaţa plăcută partenerului.Ocupaţi-vă de a­fec­ţiunile re­na­le şi de problemele ţinând de sistemul limfatic-ganglionar, între 4 şi 16, şi veţi vedea ce bine vă simţiţi mai apoi.Începeţi luna cu multă energie, pe care o datoraţi pu­ternicului Marte, care vă traver­sea­ză semnul zodiacal până pe 20, când in­tră la dvs. Soarele, deci fluxul ener­getic nu scade, dar devine mai egal şi deci mai uşor de stăpânit. Încep zilele de naştere ale Taurilor şi vă urăm "La mulţi ani!". Cu comunicarea staţi mai puţin bine în intervalul 10-20, dacă e să vorbiţi despre chestiuni curente sau viitoare. E însă indicat să căutaţi persoane cărora nu le-aţi dat semne de viaţă de o vreme şi să vă puneţi ordine în corespondenţă.Oportunităţi multiple pot să apară începând din 21 şi e bine să le exploraţi, doar nu vă gră­biţi cu semnarea documentelor îna­in­te ca Mercur să redevină direct, adică pe 4 mai.Pentru a nu influenţa randamentul echipei cu care lucraţi, ar fi important să vă ţineţi departe de bârfe. Pe cele care vă vizează direct le puteţi dezamorsa după 28, când vă vor sprijini şi prie­te­nii.Sfârşitul de lună se anunţă interesant. Anu­mite situaţii care v-au obligat într-un fel să acţionaţi în ultimele luni pot să dispară - sau să se permanentizeze. Unii dintre dvs. pot începe o relaţie nouă după Luna nouă din 26.În jurul zilei de 13 şi către finele lunii vă pândesc insomnii.Până pe 20, sunteţi la che­re­mul unor tensiuni interioare, cărora le faceţi faţă cu greu, pentru că nu ştiţi de unde să le apu­caţi. S-ar putea să sim­ţiţi că cineva lucrează din cu­lise împotriva dvs. Ră­mâ­nând nevăzut, acest duş­man e greu de con­tra­ca­rat. Im­por­tant e să ră­mâ­neţi calmi şi nu vă ener­vaţi, dacă vă a­jung la urechi diferite zvo­nuri, puse în circulaţie pe seama dvs. Doar în felul acesta veţi avea câştig de ca­uză. În aceeaşi pe­rioadă v-am sfătui să nu faceţi efor­turi mari şi să evitaţi mânuirea o­biec­telor metalice ascu­ţite. Din 21, Marte intră în semnul dvs. şi, pe lân­gă o porţie zdravănă de ener­gie, vine şi cu o mai mare capa­citate de con­centrare.Până pe 9 puteţi începe mai multe afaceri noi. Asupra unora ar trebui să păstraţi dis­creţia, deoarece se poate să lu­craţi în numele cuiva care doreşte să rămână în umbră.Ţineţi-vă departe de intrigi şi jocuri de pu­tere, chiar dacă această atitudine pare contrapro­duc­tivă, până pe 20. Veţi vedea cum se schimbă lucrurile atunci.Primele două zi­le ale lunii ar pu­tea fi decisive pentru o relaţie de iu­bire faţă de care aveaţi reţineri. Şi în cuplurile sta­bile începe o perioadă de bilanţ, din 7 încolo.Migrenele şi în­che­ieturile braţelor, mai ales umerii, vă pot supăra între 10 şi 21.Viaţa socială se anunţă plăcută până pe 10, reuşiţi să vă apro­piaţi mai mult de cei din cercul dvs. de prieteni, dar odată cu intrarea planetei comunicării, Mercur, în mişcare retro­gra­dă, lucrurile se schimbă. Se poate ca anumite persoane mai tinere să fie nemulţumite că nu le acordaţi suficientă atenţie şi să intervină într-un mod inoportun în programul dvs. cu prietenii. Nu vă necăjiţi dacă nu re­uşiţi să plecaţi la drum, între 4 şi 16, căci de-abia între 17 şi 28 călătoriile devin cu adevărat plăcute. Şi stu­den­ţii se descurcă mai bine în acest interval.Relaţiile bune cu per­soa­ne din străinătate se pot dovedi productive şi din punct de ve­dere material, dar asta nu în in­ter­valul 4-16, ci după aceea, şi până pe 28, dar mai degrabă la nivel de prin­cipiu, decât concret.E bine să luaţi lu­cru­rile din urmă, să ob­servaţi mai întâi ce merge mai puţin bine şi ar suporta modificări. În felul acesta, veţi ajunge la soluţii creative după 28.Partenerul de cuplu nu lasă cu nimic de dorit, la în­ceputul lunii. În fapt, până pe 10, n-ar fi exclus să vă reîndrăgostiţi. Racii solitari se pot re­întâlni cu cineva cu care au fost îm­preună în studenţie sau într-o că­lătorie, între 4 şi 16, şi pot relua po­ves­tea, între 17 şi 28.Afecţiunile cronice ale sistemului osos, dentare şi dermatologice se pot face simţite mai apăsat după 7.În primele două zile ale lunii vă recomandăm atenţie sporită la vo­lan (nu vă îngrijoraţi, nu poate fi vorba decât de o zgârietură sau o amendă pentru o parcare ne­inspirată). Fiţi atenţi şi la felul în care discutaţi cu amicii, se poate să aveţi, mai ales până pe 2, o tendinţă de-a exagera, pe ca­re ceilalţi se grăbesc s-o ta­xe­ze. Nici pentru dvs., care sun­teţi semnul cel mai monden al în­tre­gului zodiac, nu va fi sim­plu să faceţi faţă programului su­pra­încărcat pe care vi-l pregăteşte Marte, din 22 încolo. Sfatul ar fi să nu vă îm­părţiţi în prea multe direcţii. De asemenea, n-ar fi o idee prea grozavă să intraţi în concurenţă cu cineva la fel de ambi­ţios ca dvs.Începutul de lună este promiţător, în special ziua de 2. Anumite circumstanţe, care au dominat starea dvs. financiară în ulti­mul an şi jumătate, neputând fi schim­bate, se schimbă după 28.Aveţi grijă să nu pierdeţi ce-aţi câştigat până pe 9, dacă vă lansaţi în discuţii în contradictoriu cu şefii, între 10 şi 19. Pe final de lună, situaţia dvs. se stabi­lizează.Există anu­mi­te lucruri pe ca­re credeaţi că le-aţi cla­ri­ficat cu persoana iubită, dar din 7, pot reveni unele pretenţii care v-au de­ranjat şi anul trecut.Ar fi bine să faceţi ceva pentru creşterea imunităţii. Pe final de lună, cardiacii ar trebui să se menajeze.Destinul v-a ţinut sub strictă supraveghere vreme de un an şi jumătate, perioadă în care pla­nu­rile dvs. au fost îngră­dite de circumstanţe dictate de forţe mai mari. Acest interval se încheie luna aceasta, şi anume pe 28, dar nu fără a aduce nişte răsplăţi Fe­cioa­re­lor răbdătoare, în special în jurul da­tei de 2 şi de 20. În familie se animă atmosfera, din 22 încolo. În ultimele zile ale lunii ar fi preferabil să nu bricolaţi şi să nu intraţi în dispută cu bărbaţii tineri din familie.La început de lună ar fi bine să vă fa­ceţi un bi­lanţ. Încercaţi să vedeţi unde aţi făcut cheltuieli impul­sive şi cum le-aţi putea restrânge.Aceia dintre dvs. care au rămas cu lu­crări restante s-ar putea să gâfâie, mai ales între 9 şi 16, când toate de­vin urgente. Important e să nu vă pă­căliţi că mai aveţi timp sau că puteţi termina repede ce aveţi de făcut.Oricât de dulci ar fi mo­mentele pe­tre­cu­te în cuplu în prima jumătate a lunii, nu vă neglijaţi atribuţiile profesio­na­le. În felul acesta, le veţi sa­vu­ra din plin între 17 şi 28. Relaţiile devin ro­mantice mai ales pe 6 şi 7.N-aveţi motive de îngrijorare, în apri­lie. Un regim alimentar uşor e totuşi binevenit, după 10.Multe vă frământă, la început de lună. Se prea poate să nu ştiţi de unde să începeţi, pentru că aveţi de rezolvat probleme pe mai multe fron­turi şi vă vine greu să stabiliţi priorităţile. Im­portant e să vă apucaţi de rezolvarea problemelor pe rând şi veţi vedea, pe final de lună, că o parte dintre ele s-au rezolvat de la sine. E vorba despre anumite complicaţii, provocate în viaţa dvs. de persoane răuvoitoare, despre maşinaţiile cărora nu aţi ştiut. Pe măsură ce aceste uneltiri încetează să mai funcţioneze, vă puteţi găsi în faţa unor opor­tu­nităţi pe care în ultimul an şi jumătate le-aţi crezut blocate.Să nu ezitaţi să discutaţi cu partenerul de afaceri ori de cuplu despre anumite cheltuieli excesive sau inutile, care pot fi evitate pe viitor. Din 29, asocierile pot redeveni productive. După 26 se întrevede o investiţie.Multe lucruri pe care nu le-aţi în­ţeles până acum devin evidente, în urma situaţiei clarificatoare din jurul datei de 2. Din 17 planurile dvs. progresează.Cel mai bine merg discuţiile despre problemele din cuplu până pe 3, când partenerul e dispus să se uite înapoi şi să fie cooperant. După 28 pot veni momente romantice.Atât sistemul digestiv, cât şi articulaţiile încep să funcţioneze mai bine pe final de lună.Pe perioada ultimelor 18 luni, relaţiile dvs. cu pri­e­tenii au trecut prin diferite stadii, dintre care pe multe nu le-aţi prea putut înţelege, iar pe altele nu aţi avut cum să le influenţaţi. Pe par­cursul acestei luni, mai precis până pe 28, se în­tâmplă o triere a prieteniilor. Pe 2 şi pe 20 puteţi avea surprize plăcute, dându-vă seama cât de mult ţin anumite persoane la dvs. În prima jumătate a lunii, dar în special pe 8 şi pe 9, ar fi bine să nu şofaţi sau să fiţi deosebit de prudenţi în trafic. Ar fi indicat şi să evitaţi mediile în care spiritele se pot încinge uşor.Începând din 7, marele malefic Saturn intră în mişcare retrogradă şi vă pune să vă chibzuiţi mai bine veniturile. S-ar putea să ajun­geţi la concluzia că e cazul să limitaţi anumite chel­tuieli. Din 22 poate să se ivească o afacere.La început de lună, mai ales pe 1-2 şi 8-9 s-ar putea să fiţi supuşi unor presiuni, ca să luaţi anumite decizii pro­fe­sio­nale care nu ar ieşi prea bine. Găsiţi mai degrabă soluţii bune în intervalul 28 aprilie - 6 iunie.Aparenţele îi pot înşela pe Scor­pionii îndrăgostiţi, între 4 şi 16. Vă lămuriţi mai bine asupra sentimentelor proprii, dar şi ale persoanei iubite, între 17 şi 28.Intraţi într-o perioadă în care vă vine mai uşor să slăbiţi.Din 7, când marele disciplinator Saturn îşi schimbă direcţia de mers pe cer, începeţi să vă daţi seama că unele dintre chestiunile fa­mi­liale sau casnice nu mai pot continua ca şi până acum. Poate fi vorba despre anumite cheltuieli, pe care le presupune casa, sau despre cineva răsfăţat din familie. Puteţi schimba macazul din 16 . Problemele curente pot fi soluţionate cu re­lativă uşurinţă până pe 28, dar întrebarea de fond pe care ar trebui să v-o adresaţi e ce anume din comportamentul dvs. a atras sau a permis să apa­ră aceste situaţii. Se poate să fi preluat res­pon­sa­bilităţi pentru cineva care nu doreşte să-şi rezolve problemele, ci să le pună în cârca altuia.Aceia dintre dvs. care au încercat să facă nişte speculaţii care n-au prea reuşit au de făcut un bilanţ la început de lună. Pe 2 şi pe 20, circumstanţe favorabile vă pot în­drep­ta către o sursă nouă de venit. Fiţi atenţi încotro vă îndreaptă semnele.Tot zilele de 2 şi 20 vă pot fi fa­vorabile în carieră, cu opor­tu­ni­tăţi parcă puse cu mâna. Trebuie doar să fiţi atenţi la ocaziile apărute.Începând din 22, Marte îl face pe partenerul dvs. mai degrabă pasional, decât certăreţ.La început de lună vă puteţi con­frunta cu dureri de cap, iar pe final, cu aritmii cardiace.Ar fi indicat să vă mobilizaţi şi, în ciuda eventualelor împotriviri, să pu­neţi capăt aşteptărilor exagerate, pe care destulă lume le poate avea în ceea ce vă priveşte. Cei din fa­milie s-ar putea să pornească de la premiza că dvs. o să vă ocupaţi de cheltuielile necesare pentru reamenajări sau înfrumuseţarea casei, în preajma sărbătorilor de Paşti, şi asta să vă deranjeze. Resen­ti­mentele dvs. se pot face simţite mai întâi din data de 7, pentu a se intensifica după data de 21, când Plu­ton, planeta puterii, intră în mişcare retrogradă în semnul dvs. Întâlnirile cu amicii sunt mai mult o pierdere plăcută de timp, între 4 şi 16, dar din 17 şi până pe 28, ieşirile dvs. în lume pot avea şi o parte productivă sau creativă.Acelaşi interval de 17-28 poate coincide cu un câştig ocazional sau o colaborare mediată de careva dintre cunoştinţele dvs.Vă va veni mai greu să faceţi faţă unor adversităţi, din 7 încolo, pe ca­re nu le înţelegeţi, pentru că pot apărea ca urmare a unor intrigi venite de unde nici nu vă aşteptaţi.Începutul de lună poate fi deosebit de romantic, în special primul week­­end al lunii, iar dacă totul merge la fel de bine, relaţia poate deveni stabilă după Luna nouă din 26.Oasele, dar şi sistemul endocrin îşi pot arăta punctele slabe după 6.Aveţi tot felul de planuri legate de casă, iar în­cepu­tul acestei luni este cum nu se poate mai potrivit pentru a le pune în aplicare. Dar nu vă băgaţi dvs. personal la bricolat, între 10 şi 20, căci Mercur retrograd în combinaţie cu Marte nu asigură o bu­nă coordonare a mişcărilor. Ţineţi-vă la distanţă de instrumentele metalice ascuţite şi de surse de foc. Cel mai bine este să chemaţi meşterii la treabă. Dacă întâmpinaţi greutăţi legate de studii sau de o de­plasare în străi­nă­tate, nu vă impacientaţi, rezol­va­rea poate veni în a doua parte a lunii.Dacă vreţi ca cheltuielile dvs. să fie cu folos, e bine să faceţi cumpărături după intervalul 4-16, perioadă în care puteţi investi în lucruri care ulterior încetează să mai fie pe placul dvs.Până pe 22, lucraţi mai puţin bine în echipă ca de obicei. Dacă puteţi, ar fi mai bine să luaţi proiecte de care să vă ocupaţi singuri. Chiar şi aşa, din 21 încolo, puteţi simţi că vă bântuie umbra unor invidii.O dragoste de primăvară vă poate năpădi pe neaşteaptate după 21, când năvalnicul Marte vă poate trezi o pasiune instantanee.Starea dvs. fizică poate fi ex­ce­len­tă, dacă vă feriţi de excese.Micul benefic Venus vă însoţeşte o bună parte din luna aprilie, doar că la început, adică între 4 şi 16, ea se găseşte în mişcare re­tro­gra­dă, ceea ce vă face să fiţi puţin cam nerealişti şi să visaţi cu ochii deschişi. Din 17 însă, Venus se pune pe treabă în folosul dvs., vă accentuează far­mecul şi creativitatea. Ea poate îmbunătăţi în mod semnificativ calitatea tuturor relaţiilor dvs., aşa că dacă doriţi să faceţi pace cu cineva, aveţi toa­te şan­sele s-o faceţi până pe 28. Relaţiile de prietenie, dar şi cele sociale, joacă un rol mai important decât de obicei în viaţa dvs. Fiţi însă re­ţi­nuţi în co­men­tarii, între 10 şi 20, ca să nu comiteţi vreo gafă.Un proiect bănesc poate fi finalizat cu succes în preajma Lunii pline de pe 9, asta cu condiţia de-a nu fi avut aşteptări prea mari în privinţa acestuia. Venus vine pe final de lună cu un potenţial câştig.Se prea poate ca şefii să vă ia din nou la bani mărunţi, din 7 încolo, cu toată exigenţa ce-l caracterizează pe Saturn intrat în retrogradaţie. Nu încercaţi să vă fofilaţi şi nici să vă jucaţi farmecul, între 4 şi 16.Anumite încercări, pe care le-a presupus viaţa de cuplu în ultimul an şi jumătate, pot lua sfârşit, după 28.O agitaţie sau o nelinişte motrică vă poate da târcoale către finele lunii. Nimic grav.