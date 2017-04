În duel cu granzii Germaniei

În tricoul Ungariei, într-un meci amical

Alături de soţie şi de fiul lor, Marco

În faţa vitrinei cu trofee a lui CFR Cluj

Este, fără doar şi poate, cel mai iubit român din Ungaria. Român verde, din Baia Sprie, pornit cu o "coajă" de Dacie către Occi­dent, la 23 de ani, ca să-şi facă un rost, a nimerit în Ungaria fără să ştie două boabe de maghiară. Ştia însă meserie. Era cel mai bun dintre toţi şi, în câţiva ani, stadioane întregi, zeci de mii de oameni, de la Gyor până la Budapesta, strigau în cor numele lui Vasile Miriuţă, fotbalistul pentru care marile cluburi din România (prinse în mrejele eternelor jocuri de interese) nu avuseseră ochi. A făcut o carieră im­presionantă în Ungaria, apoi, la vârsta la care alţii agaţă ghetele în cui, a ajuns în Germania. Ma­ri­lor antrenori din Bundes­liga nu le venea să creadă că mingicarul de la Cott­bus nu făcuse pasul spre fotbalul mare european decât după 30 de ani. Dar nici măcar atunci, când Vasi Miriuţă era ales în "11"-le ideal al Bundes­li­gii, alături de Ef­fen­berg, Oliver Kahn, Elber sau Liza­razu, nu l-a căutat nimeni din România să-i ofe­re, barem câteva mi­nute, tricoul gal­ben al Naţio­nalei, când Gică Hagi era accidentat. Până la urmă, tele­fonul a venit nu de la Bu­cu­reşti, ci de la Bu­dapesta. Nu de la Casa Fotbalului, ci de la Guver­nul Unga­riei. La capătul firului era mesagerul premierului maghiar: "Loţi dragă, ar fi o onoare şi o bucurie pentru noi să joci în echipa naţională a Ungariei. Meriţi asta pentru tot ce ai făcut pentru noi şi pentru cât ne-ai bucurat cu fotbalul tău. Tocmai ţi-am semnat actele pentru cetăţenie". Acum, la aproape 20 de ani de atunci, "Loţi" Mi­riuţă s-a reîn­tors în România. A luat-o iarăşi de jos, din Moldova lui Gheorghe Ştefan "Pinalti", iar acum a ajuns în top cu CFR, echipa Clujului, în care se simte ca acasă şi pe care speră să o ducă spre victorie în campionat. E prea băţos să o spună, dar, în sinea lui, nu-şi doreşte nimic mai mult pe lume decât să ajungă să fie iubit şi apreciat şi în România, măcar pe jumătate pe cât e iubit şi apreciat în Un­garia...- Pe vremea aia, când erai copil de 5-6 ani, ce puteai face toată ziua la Baia Sprie, decât să baţi mingea? Eram o gaşcă adevărată pe scara blocului, băieţi de vârste apropiate, şi-apăi, de dimineaţă până seara jucam fotbal. "Pauze" făceam numai când mergeam la ore! În spatele blocului aveam o parcare, maşini oricum nu erau pe atunci, aşa că am pus două porţi cu plase şi jucam la modul serios, fă­ceam campionate între blo­curi. Se strângeau ve­cinii pe la geamuri şi se uitau la noi, era spectacol! Aşa am prins drag de fot­bal...- Eram mare mingicar, de mic, driblam la ei, Doamne fereşte ce le fă­ceam! Unii mai dădeau la gioale, dar ai mei mă apă­rau, mă aplaudau. Eu târziu m-am dus la fotbal, abia pe la 13 ani, până atunci ju­cam doar de plăcere, în spatele blocului. Acolo am învăţat fot­bal, pe betonul din parcare... Abia apoi m-am dus la o selec­ţie, îndemnat de fra­te-meu. Or făcut an­trenorii de acolo un joc, am dat două go­luri, m-or văzut şi imediat m-or luat. Cu antrenorii n-o fost o problemă. Pro­blema era cu mama, Dumnezo s-o odihnească!, ea nu mă lăsa nici în ruptul capului să merg la fotbal. Fugeam de-acasă ca să joc fotbal! Stăteam la etajul unu şi aveam nişte vecini perete în perete cu noi, nea Va­sile şi tanti Marta. Şi mama, care lucra femeie de ser­viciu la un cămin de nefamilişti, pentru lucrătorii de la mină, mergea la lucru şi lua cheia cu ea, mă închidea în casă, ca să nu mă duc la fotbal. Şi-atunci, ce să fac... Luam o botă şi bă­team în gea­mul de la balconul lui nea Vasile. "Nea Vasile, tanti Marta, m-o uitat mama închis în casă, lăsaţi-mă să fug să iau cheia de la dumneaei!". Şi săream la ei în balcon şi fugeam la fotbal. D-apăi ştiam dup-aia ce m-aşteaptă când ajung acasă, ferească Dum­niezo! (râde) Mama o ţinea pe a ei, să fac şcoală, să mă ţin de învăţat. Dar la un mo­ment dat o văzut şi ea că îmi place, i-o zis şi frate-meu: "Lasă-l, mamă, că-i talentat!" şi m-o lăsat. Săraca, o dată o fost la meci, la Baia Sprie, când ju­cam în Divizia C. Se juca de la 11, şi o venit pe la 12, la repriza a doua, după ce-o ieşit de la bise­rică. Când o auzit cum se suduia, că acolo se punea pasiune la meciuri, nu glumă, apăi, veci n-o mai călcat pe stadion!- Fotbalul era singura distracţie. Baia Sprie era oraş minier, nu mai era nimic altceva. Şi venea lu­mea ca la spectacol, 4-5.000 de oameni. Înainte am fost şi eu în galerie, ce era duminica, ce jocuri erau, cu Aurul Brad, cu Mi­nerul Paroşeni, cu Sighetul Mar­maţiei, cu Armătura Zalău, ce orgolii! Meciu­rile astea de duminică erau ca nişte sărbători pentru noi! Jucau la Baia Sprie fotba­lişti buni, de pe la Bucu­reşti, că la noi erau bani, erau salarii de 6-7.000 de lei, că fotbaliştii erau anga­jaţi la Mină.- În '86, am ajuns la FC Baia Mare. Steaua or­ganiza atunci, imediat după ce câş­tigase Cupa Cam­pionilor, nişte meciuri demonstrative prin toată ţara. Şi ne-au chemat pe tinerii din zonă să jucăm împo­triva lor. Apăi, eram slab la vârsta aia, la 18 ani! Când m-or văzut ce picioare aveam: "Ce-i, mă, ce-i cu beţele alea? Ai venit să speli sticlele de lapte?". Dar, când am intrat, o vuit tătă sala, că aveam şut, eram rapid, ca o zvârlugă. Satisfacţie mai mare nu poţi avea! Venise Steaua, cu Lucică Bălan, fie ier­tat!, cu Bum­bescu, cu Piţi, iar lumea mă aplauda pe mine! Şi atunci m-au oprit cei de la FC Baia Mare. Visul meu de copil devenise realitate! Ţin minte că jucam încă la Baia Sprie, iar echipa din Baia Mare făcea cantonamentele de dinaintea meciurilor la Şuior. Veneau cu un autocar fain, alb cu albastru, cum nu mai văzuserăm noi pe atunci. Şi stăteam pe pod, la mine în cartier, la ora 4 după-amiaza, când trecea autocarul cu fotbaliştii adevăraţi şi jur - mi se face şi acum pielea de găină - că le-am zis băieţilor din gaşcă: "Într-o zi, o să mă urc şi eu în au­tocarul ăsta!". Avem vreo 16 ani şi de-atunci am ştiut că asta vreau să fac, că vreau să ajung fotbalist ade­vărat...- În 1991, aveam oferte de la Steaua şi de la Dinamo şi am ales Dinamo, nici nu m-am gândit. Am crescut de mic ca dinamovist, am crescut cu Dudu Georgescu, Florin Cheran şi Cornel Dinu ca modele, nu puteam alege decât Dinamo. Când am ajuns eu, erau Gigi Mulţescu cu Ion Marin, "Săpă­ligă", antrenori. Am jucat toate meciurile până în vară, când a venit antrenor Florin Halagian. Mi-a spus direct, din primul moment, să plec de la echi­pă, că nu voi juca nici o secundă cu el antrenor. Nu îl cunoşteam, nu schimbasem două vorbe cu el în via­ţa mea! Apoi am aflat că urma să aducă nişte jucă­tori care erau copiii lui de suflet şi care jucau pe postul meu. I-am zis că nu plec, că lupt pentru şansa mea. Am făcut pregătirea, a început campio­natul, dar nici măcar în lot nu mă lua. Am mers la Bistriţa, apoi m-am reîntors la Dinamo. Venise un nou director sportiv. Când m-a văzut, i-a întrebat pe toţi de ce nu jucam. Dar chiar atunci aveam amical cu cei de la Gyor. Le-a plăcut ungurilor de mine, aşa că am plecat în Ungaria.- Eu eram din familie de români-români din Baia Sprie, aveam prieteni maghiari, dar toţi vor­beau româneşte. Cred că o singură dată mai fuse­sem în străinătate, până să merg la Gyor. Era ceva complet nou pentru mine. Am luat-o pe nevastă-mea, că tocmai ce mă căsătorisem, ne-am urcat într-o Dacie şi am plecat. Nici nu ştiam pe unde e! Soţia avea 21 de ani, era trup şi suflet alături de mine, era şi pentru ea o aventură. Apăi ne-o pus biata mama nişte pături, nişte cuţite, furculiţe, ceva merindă de drum şi am zis: "Hai, merem!". "No, mereţi cu Dum­nezo!".- Foarte bine am fost primiţi! La Gyor era un stadion frumos, dar salariile erau cam mici. Din primul salariu ţin minte că am cumpărat un căru­cior pentru Marco, băiatul meu, care urma să se nas­că. A fost greu, nu ştiam nici limba, nici nimic, ne­vasta era gravidă. Dar, încet-încet, ne-am adap­tat. Oraşul era senzaţional, aproape de Viena... M-am îndrăgostit de Gyor, îl iubesc cum iubesc şi Buda­pesta şi cum iubesc şi Clujul, cele trei oraşe care mi-au marcat viaţa... Sigur că atunci erau mo­mente mai încinse între români şi unguri, dar când m-a văzut cum joc, publicul m-a adoptat imediat, nu am avut nici un fel de probleme. Ţin minte că mâncam la o cantină din oraş, şi când mă vedea şeful de acolo zicea: "Loţico, hai încoace!". Îmi punea car­nea cea mai macră. Am învăţat din auzite limba, de la antrenamente, de pe stradă. Acum, nevasta şi copiii vorbesc perfect, eu şi acum mai greşesc, că am învăţat limba de pe gazon: "ghiere", "menie", "lobta"... (zâmbeşte) Eram foarte apre­ciat, iar prin '94, antrenorul de atunci de la naţio­nala Ungariei m-a sfătuit să îmi depun actele de cetăţenie, că el m-ar chema a doua zi la echipa Un­ga­riei dacă ar putea. Am depus actele mai mult de gura lui. Aveam 26 de ani, legea spunea că trebuia să aştepţi vreo 5 ani, aşa că nu mă gândeam eu mai departe. Le-am depus şi bune depuse au fost...- Nu se interesa nimeni de mine. Impresarii aveau jucătorii lor, la naţionala României era o gene­raţie extraordinară, cu Gică Hagi şi cu Dorinel Munteanu, ştiam că nu am nici o şansă, îmi luasem complet gândul de la România, cu toate că, într-ade­văr, în Ungaria făcusem meciuri foarte bune. La Fe­rencvaros Budapesta, am dat goluri în Cham­pions League şi în Europa League. Dar, cu toate astea, reacţiile româneşti au rămas zero, chiar şi după ce am început să evoluez în campionatul Ger­ma­niei, la Energie Cottbus. La Cottbus, în pri­mul an, ne-am salvat de la retrogradare în ultimul meci, iar anul următor am promovat în Bun­desliga. Aşa ceva se întâmplă odată la 100 de ani! Era o ener­gie, era o atmosferă în tot ora­şul! Când am ajuns eu, la Cott­bus veneau 5.000 de oameni la stadion. În al doilea an, se făcu­seră 15.000, era puhoi acolo, nimeni nu înţelegea ce să în­tâmplă. Eram prima echipă din istoria Germaniei în care am jucat 11 străini titulari, fără nici un neamţ! În Bundesliga, am dat 12 goluri în primul meu sezon, la 32 de ani. Vă dau cu­vântul de onoare că Jupp Ste­vens, antrenorul lui Shalke 04, m-a luat deoparte după un meci şi mi-a zis: "Unde ai fost până acuma, mă, «Dracula din Car­paţi»?". Între 2000-2011, am fost în primul "11" al campionatului, alături de Effen­­berg şi toţi ceilalţi mari jucători ai momen­tului. M-au votat toţi antrenorii şi şefii de club din Bun­desliga.- În 2000, eu eram deja în Germania, nu mai aveam treabă cu Ungaria, plecasem de doi ani, nu aveam cetăţenie, chiar nu se punea problema să joc pentru Ungaria, cum nu se punea nici să joc pentru România. Şi apoi, într-o zi, surpriză, am primit un telefon de la cabinetul premierului maghiar: "Loţi, o zis primul ministru să te prezinţi mâine cu nevasta şi ficiorul, să vă luaţi paşapoartele!". "Ce paşa­poarte?", zic. "Paşapoartele maghiare! Vrem să te che­măm la echipa naţională şi ţi-am rezolvat ac­tele". Jucam foarte bine în Germania şi se mai vor­bea despre mine prin presă. Dar eu zic şi acum că totul a fost mai mult un gest frumos din partea un­gurilor. "Domnule, la 32 de ani, merită şi omul ăsta recunoaşterea pentru ce a făcut pe la noi". Nu le mai puteam eu schimba istoria Naţionalei, la 32 de ani, era, pur şi simplu, un gest de mulţumire din partea lor. La Budapesta mă iubea lumea. Am şi acum nişte DVD-uri şi mă uit la ele şi mi se face pielea de găină când aud cum striga tot stadionul, 20.000 de oameni: "Miriuta Laci! Miriuta Laci!". Eu ro­mân fiind...- Eu unul sunt foarte, foarte iubit în Ungaria, mai iubit decât în România. Dacă mă plimb prin cen­trul Budapestei, din zece oameni, cinci mă ştiu şi mă opresc la o poveste... Peste tot în lumea asta sunt conflicte. Important e să fii om. Dacă eşti om, nu are nimeni nimic cu tine. Premierul Viktor Orban venea la masă cu noi, era mare pasionat de fotbal. Venea în cantonament şi stăteam cu el de poveşti, cum stăm noi doi aici. Cu ministrul de Externe, Szijarto Peter, am stat trei ani la Gyor pe aceeaşi stra­dă. Era mort după fotbal şi el! Ca prieteni, sunt jos pă­lăria...- Am început la Piatra-Neamţ, la echipa lui Gheor­ghe Ştefan "Pinalti". Mi-a spus direct "Pi­nalti" atunci: "Hai să îţi dau o şansă! Am auzit lu­cruri frumoase des­pre tine. Nu ai rezultate, te dau afară! Ai rezultate, nu se bagă nimeni peste tine!". Şi chiar am avut rezultate, i-am dus până pe locul 5!- Un personaj extraordinar! Îi plăcea la nebunie fotbalul. Dimineaţa, la 8, mă suna: "Unde eşti?". "Păi, la apartament!". "În juma' de oră să vii la club!". "S-a întâmplat ceva?". "Nu, mă! Hai să fa­cem nişte ture de pistă". Făceam cu el ture de pistă câte o oră, vorbind despre fotbal. "Cum facem me­ciul ăsta? Pe cine vrei să bagi? Cum te-ai gândit?". După-amiaza mă aştepta la el la restaurant şi mai stăteam încă 3 ore la poveşti despre fotbal. Toată ziua vorbeam despre fotbal cu el, dar o dată nu mi-a zis: "Bagă-l pe ăla!". Era foarte parolist. Când o zis că e albă, era albă. Ţin minte că nu era saună. Şi am cerut o saună pentru echipă. În două zile era gata sauna. "Vreau sală de forţă, că nu am apara­te!". "Daţi-i, mă, ce vrea, să facă performanţă!". La un moment dat, eram la el în birou. "Băi, Vasile, băi, mă ia ameţeala când mă uit în jos la clasament de pe locul 5! Nu mi s-a mai întâmplat asta nicio­dată!".- M-au sunat cei de la CFR, le-am zis că sunt sub contract şi că trebuie să vorbesc cu domnul "Pinalti". "Băi, Vasile, la Steaua sau la Dinamo nu te lăsam. Dar la CFR te las, că eşti mai aproape de casă, eşti ardelean. Du-te, mă, acasă la tine, liniştit! Vezi ce bani mai ai de luat şi gata! Mi-i greu să te las, dar CFR-ul e CFR, alte perspective ai acolo". Şi a avut dreptate. Altfel e lumea la Cluj, altfel sunt suporterii, e civilizaţie! Îmi place oraşul tare mult, parcă sunt de o viaţă aici. Nu mi-a fost uşor să vin acum, când clubul e în insolvenţă, dar mi s-a dat o mână, am simţit încrederea şi vreau să o răsplătesc.- Pentru mine, familia e cel mai important lucru pe lume. O ştiu pe soţia mea de când aveam 20 de ani, şi avem o relaţie minunată... Îi sunt foarte recu­noscător că a fost alături de mine şi la bine, şi la greu. I-aş aduce cu mine la Cluj pe ai mei, dar, ca antrenor, azi eşti aici, mâine eşti dat afară, nu pot să-i tot ţin pe drumuri. Aşa că am decis să avem cartierul general la Budapesta. Nevasta e minunată, ea are grijă de casă, am mare încredere în ea. Băia­tul e deja mare, băiat serios, are afacerea lui, se des­curcă singur şi, mai important, îşi vede de treaba lui. Fata are 9 ani, e pe clasa a III-a la Şcoala Ame­ricană, face dans şi pian, e prima din clasă şi sunt foarte mândru că apare peste tot prin Budapesta pe panourile care fac reclamă la şcoala ei.- Vreau să rămân cât mai mult la Cluj. Nu îmi place să lucrez pe proiecte scurte. Într-un an poţi avea noroc sau poţi avea ghinion, dar în trei ani de zile poţi să demonstrezi că poţi să te baţi la campio­nat. În primul an construieşti, în al doilea încerci, iar în al treilea, dacă nu reuşeşti, te iei şi te duci. Pe mine nu trebuie să mă dea nimeni afară!