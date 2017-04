Ceea ce veţi citi în rândurile următoare este povestea adevărată a unei boli nă­pras­nice, a unui diagnostic ratat şi a unui sfârşit nedrept. Există însă dreptate?Soţia mea, Adriana, a fost profesoară de limba franceză. Îi plăcea să-şi pregătească orele şi să lucreze cu copiii. Nu voia să lipsească de la şcoală nici când avea gripă. Persoană caldă şi sinceră, făcea totul cu drag. Prefera liniştea familiei, lectura unei cărţi bune sau vizionarea unui film din arhiva noastră. Iubea călătoriile făcute pe îndelete. Franţa, Italia erau ţările dragi ei. Ultima călătorie a fost în iunie, anul trecut, la Florenţa. Sunt acolo unele locuri pe care speram să le revedem împreună, într-o vizită viitoare.La mijlocul lui iulie 2016, era veselă, optimistă şi fără niciun fel de probleme. Îi plăcea să spună adesea: "Ce bine că noi suntem sănătoşi, nu ca alţii!" Nici nu ne gândeam ce avea să urmeze...Într-o zi, m-a întrebat de trei ori acelaşi lucru. Altă dată, nu-şi aducea aminte în ce lună eram. Se gândea în ce parte s-o ia şi făcea exact invers. Mai dădea câte un telefon, dar a renunţat să folosească tableta şi să rezolve Sudoku. Când am constatat că lucrurile sunt serioase, am intrat la idei. Alzheimer să fie? Boala asta se tratează? În 11 august, me­di­cul de familie i-a recomandat să ia Acutil, un me­dicament pentru prevenirea tulburărilor de me­morie. Au urmat câteva zile în care se lupta să-l introducă în schema de tratament, lângă celelalte pastile pe care le lua pentru tensiune. Când uita să îl ia, mă întreba: "Ce este cu medicamentul aces­ta?". Momentele dificile alternau cu momente bu­ne. Ultimul film pe care l-am văzut îm­preună a fost "Îm­părăteasa ro­şie", cu Marlene Dietrich. I-a plăcut şi a spus că vrea să-l revadă.În 19 august a făcut cumpărături, a pregătit prânzul şi, dintr-odată, nu a mai putut să vor­bească. Pur şi sim­plu s-a blocat. Am sunat la 112 şi a fost dusă cu sal­va­rea la cel mai a­pro­piat spital. Când am sosit acolo, îm­pre­ună cu Kati, sora ei, îi făcuseră deja to­mografia şi alte analize. Câteva crize comiţiale au zgâlţâit-o pe drumul de la Ra­diologie către camera de gardă, după care am stat şi am aşteptat. Din când în când, era strigat numele pacientului, şi rudele veneau să vorbească cu medicul de gardă. Într-un târziu, ni s-a spus că are două tumori ce­rebrale, dintre care una în zonă neoperabilă. Ne-au întrebat dacă vrem să o inter­năm. Ce pu­team face? Dacă ai de ales şi ştii unde să te duci, îţi iei omul şi poţi să pleci. Noi n-am ştiut şi ne-am predat. Aşa am ajuns la etajul 19, la Neurologie. Internare la ora 20.00. Salonul 480, patul nr. 6, primul de lân­gă uşă. O asistentă ne-a făcut instructajul: pam­pers, şerveţele umede, pro­sop, lingură; fructe, ia­urt, apă plată, totul la tem­peratura camerei. Pe la ora 22.00, am lăsat-o cu o perfuzie şi am plecat. Şoferului de taxi i-am spus tot şi el a zis scurt: "Să n-o ţineţi aici. Du­ceţi-o la spitalul A".Toţi aţi intrat măcar o dată într-un spital, dar "Babilon" este cel mai mare. Imposibil să nu îl ştiţi. Nu poţi să-i numeri etajele. Te copleşeşte când te uiţi de departe. Ai putea crede că acolo toţi oamenii se fac bine. De aproape, gândul îţi zboară deja înăuntru. Mergi la o rudă, la un prieten sau la un doctor. Este ca o moară uriaşă. Odată trecut de uşă, cu fiecare pas, te absoarbe. Ca o moară este şi înăuntru. Dacă te-ai internat, ai o singură va­riantă: te faci bine sau...Viaţa într-un spital are reguli atât pentru bol­navi, cât şi pentru "aparţinători". Cuvântul aces­ta, care nu este în DEX, cuprinde rudele pa­cien­tului şi pe cei care îl vizitează într-un fel sau altul şi îi poartă de grijă. Teoretic, există un pro­gram de vizitare, dar practic se poate veni oricând în timpul zilei.Sâmbătă, 20 august, la prima oră, eram din nou la spital. Starea Adrianei se schimbase în bine. Scăzuse presiunea intracraniană, ne-a recunoscut, vorbea destul de mult şi tot întreba ce caută acolo. Doar memoria recentă rămăsese deficitară. La fel a fost şi duminică, 21 august. Am fi putut să ne bucurăm puţin, dar diagnosticul de vineri seara nu ne dădea pace.Luni, 22 au­gust, a fost ziua mult aş­teptată a întâl­nirii cu me­­dicul curant, AR, o doc­to­riţă care ne-a spus fără me­na­ja­men­te: "Are cancer la cap". "Este sigur? Şi ce putem fa­ce?", am în­tre­bat. "Nu mă pronunţ până nu văd RMN-ul."Altă regulă este să stai la coadă. Aşa am aflat că pentru analiza asta importantă nu exista regim de urgenţă. Deoarece în spital era un singur aparat pentru RMN, nu se putea mai devreme de miercuri sau joi, însă... a fost abia vineri, 26 august. Au fost primele zile irosite. Practic, o săp­tămână de aşteptare pentru o investigaţie urgentă. Simţeam că începem să pierdem timpul, dar încă nu ştiam cât este de grav.Dacă numele doctoriţelor le-am aflat repede, abia după un timp am învăţat şi numele asisten­telor şi ale infirmierelor. Un cuvânt special pentru aceste două ca­tegorii de personal medical, mult mai disponibile sufleteşte, capa­bile de un cuvânt bun, blând, de gesturi calde, sau chiar de o mână pe umăr.Eu veneam la ea de două ori pe zi, la masa de prânz şi la cea de seară, iar Ileana, fiica noastră, şi Kati, cel puţin o dată. Ele aduceau de acasă mân­care, care completa sau înlocuia mâncarea de spi­tal. În existenţa Adrianei, momentele bune alter­nau cu lungi perioade de somnolenţă, creierul fiind în continuare sub presiune. Mult timp s-a putut ridica în poziţia şezând, sprijinită de o pernă. Îi plăcea să îşi pună ochelarii de distanţă pe nas şi să privească în jur. "Altă viaţă, văd mult mai bine". Îi plăcea să ne spună cât este ora, privind ceasul de la mână, sau să observe ce se întâmplă în jurul ei, fără să înţeleagă însă prea bine unde este şi ce se întâmplă. Întrebările ei cele mai frecvente erau: "Ce am păţit?" şi "Cât mai stau aici?" Afla mereu cu mirare aceleaşi explicaţii, într-o formă sau alta, susţinând că pe ea "nu o doare nimic". Când era trează, căutam în diferite feluri să îi stimulăm memoria sau o însoţeam în plimbări pe coridor, până la balconul etajului. Citea cu greu câteva rânduri şi cu eforturi şi mai mari a reuşit să completeze două definiţii într-un careu de cuvinte încrucişate: a ştiut că "fire" înseamnă "iţe", dar nu mai ştia care este prima lună a toamnei. I-am "suflat" că este "septembrie", iar acesta avea să fie ultimul cuvânt pe care l-a scris. Starea ei aparent relativ bună ne încuraja să credem că se va face mai bine şi că, după aflarea diagnosticului exact, va putea urma cu succes un tratament ţintit. Un moment trist al zilei era plecarea noastră, când trebuia să îi punem grilajul la pat, ca măsură de protecţie, întrucât se mişca greu singură şi s-ar fi putut lovi, mergând prin salon, peste noapte. Pe de o parte voiam să o vedem mişcându-se cât mai mult, iar pe de altă parte o închideam ca într-o cuşcă.În 26 august, după prânz, dr. AR a primit re­fe­ratul de la RMN. Ne-a arătat doar concluzia: "aspectul pledează mai degrabă pentru encefalită (herpetică ??), neputând exclude o afecţiune de tip limfom". Encefalita este o boală care se tratează şi se vindecă, de multe ori, fără sechele. Faţă de "can­cer la cap", presupunerea că ar putea fi ence­falită a însemnat un prilej de mare bucurie. Deşi nu primise încă filmele de la RMN, dr. AR a în­ceput imediat tratamentul Adrianei cu Aciclovir şi a încercat să-i facă o puncţie de lichid cefalo­rahidian (LCR). Nu a reuşit să intre cu acul printre vertebre, spunându-ne că are o coloană vertebrală foarte tasată. Am aflat ulterior că asta este o ope­raţie pe care o fac în mod curent anesteziştii şi chi­rurgii cu experienţă. Nu trebuia decât ca dr. AR să cheme un anestezist, însă dorea "să o ia pe per­soană fizică", adică să o facă pe cont propriu. Nu am înţeles această ambiţie contrară esenţei etice a profesiunii de medic. Toată săptă­mâna ur­mătoare, Adriana a urmat tratamentul cu Aciclovir, iar dr. AR a reuşit să-i facă puncţia abia peste o săp­tămână.La insistenţele unui văr al meu, care îl cunoştea pe fostul director al spitalului, prof. SO, am ajuns luni, 29 august, în cabinetul acestuia. După ce i-am prezentat cazul, ne-a întrebat: "Cu ce vă pot fi de folos?". "Suntem de zece zile aici şi nu avem un diag­nostic sigur." A vorbit cu dr. AR la telefon, care i-a spus că a văzut filmele de la RMN şi că este sigură de encefalită herpetică.Când urcăm la etajul 19, ne întâlnim cu Adri­ana, care este dusă în scaunul cu rotile la CT to­raco-abdominală. Ne recunoaşte: "Ce faceţi, copiii mei?". Ileana coboară cu ea la CT, in­vestigaţie care va ieşi fără probleme. Putem spune că a fost cea mai frumoasă zi, dacă totul nu ar fi fost decât o amăgire, urmarea unui RMN ratat, aşa cum vom afla peste trei săptămâni.Miercuri, 31 au­gust, Adrianei i se recoltează sânge pen­tru analiza unor anticorpi. Probele sunt trimise pe chel­tuiala noastră, prin cli­nica Synevo, în Ger­ma­nia.Duminică, 4 sep­tem­brie, seară caldă, de vară târzie. Sun­tem cu Adriana pe balconul eta­jului 19. Ală­turi de noi, asis­tenta care ne fă­cuse inter­narea, ne în­treabă în şoaptă: "Aţi văzut ce diag­nos­tic a­veţi acum? Ar trebui să pupaţi şi pă­mântul." Era vor­ba de encefalită. Ve­dem două dâre albe pa­ralele pe cer şi Adriana recunoaşte că sunt lă­sate de un avion. Altă bucurie.După atâta bâj­bâ­ială, găsim pe cineva ca­re se pricepe şi vede lim­pede. O prietenă de fa­milie, dr. AB, de la spitalul G, ne cheamă sâmbătă, 3 sep­tem­brie, cu CD-ul RMN-ului, ca să îl vadă colega ei, dr. BA, medic neurolog. Aceasta remarcă ime­diat că inves­tigaţia este realizată fără substanţă de contrast, ceea ce o face imprecisă, aproape inutilă. Nu poate alege între encefalită şi limfom. Pentru clarificare, ne recomandă un "RMN cu substanţă de contrast plus spectroscopie" la Clinica "Regina Maria". Tot ea avea să obţină peste două zile şi o programare acolo, pentru 15 septembrie, la ora 7 dimineaţa. În continuare, cele două doctoriţe de la spitalul G ne vor ajuta foarte mult.Pe măsură ce şederea Adrianei în spital se prelungea, începeam să vedem în altă lumină unele întâmplări din ultimele luni. Cea mai importantă a fost cea din februarie 2016. Mergând cu autobuzul două staţii, Adriana a avut convingerea că cineva a atacat-o cu un gaz cu un miros puternic, cu sco­pul de a o jefui. După ce a coborât, a intrat într-un magazin şi a cumpărat un tub cu ketch-up, crezând că este un deodorant cu care să alunge acel miros nesuferit. A venit acasă şi mi-a povestit foarte con­vingător aceste lu­cruri, la fel şi în zilele următoare. Mişcările ei lente, starea de oboseală şi greaţă din ziua întâmplării ne-au făcut să credem că ar fi fost vorba de un gaz toxic. Nu am ştiut însă cum să interpretăm acel eveniment şi, cu timpul, a fost dat uitării. În noile circumstanţe, am înţeles că a suferit atunci o tulburare calitativă a mirosului, numită şi halucinaţie olfactivă. Foarte probabil că acela a fost primul semn al existenţei unei tumori cerebrale.Marţi, 6 septembrie, Kati, Ileana şi cu mi­ne avem o discuţie cu dr. AR în cabinetul ei din spital. Ne explică de ce a crezut în en­ce­fa­lită: "girusurile (circumvoluţiunile cere­bra­le) sunt coafate". Se mi­ră că am auzit despre investigaţia "RMN cu substan­ţă de contrast plus spectroscopie" şi că sun­tem dispuşi să o plătim, dar nu se opune să o facem la Clinica "Regina Maria". Ne dă o re­co­man­­dare pe care scrie mai multe diagnostice po­si­bile: en­ce­fa­lită (auto­imu­nă sau neoplazică) sau gliom. Ob­servăm cu acest prilej că, după mai bine de două săptămâni, dr. AR nu avea încă un diag­nostic sigur şi că re­nunţase la varianta "encefalită herpetică".A fost a doua oară când ne-am întâlnit cu filo­zofia aceasta a aşteptării. Dr. AR, spitalul Babilon, de fapt, tot sistemul, a fost dispus să aştepte pentru primul RMN o săptămână. Acum aşteptau, pro­ba­bil, rezultatele de la Synevo sau, cine ştie, evoluţia na­tu­ra­lă a bolii şi după aceea să vadă ce a fost. Dacă noi nu am fi fost sfătuiţi să fa­cem al doilea RMN pe cont propriu, nu ne-ar fi vorbit ni­meni din Babilon de el. Nepăsare, nepri­ce­pere, cum să nu­mim asta?Sunt oameni ca­re intră într-un spital din Bucu­reşti cu con­vingerea fermă că aici se află cei mai buni medici din România. Alţii spun că cei mai buni au plecat din ţară. Re­cent s-a anunţat că din sis­temul medical românesc lipsesc 13.000 de me­dici. Ne tratăm cu cine a mai rămas pe ici, pe colo.Vineri, 9 sep­tem­brie, varianta en­ce­falitei herpe­tice dispare definitiv. Dr. AR ne anun­ţă că, în urma unei discuţii cu şeful ei, prof. dr. OB, a hotărât să "upgradeze" diagnosticul în "encefalită paraneo­pla­zică". "De ce?", "Nu a avut febră, dureri de cap, şi markerii tumorali sunt mari pe digestiv. Vom că­uta un cancer pe ma­ţe. Aşa ceva a de­clanşat en­cefalita." "Bine, dar ştiaţi de la în­ceput că nu a avut febră sau dureri de cap". "Asta este, acum vom căuta acul în carul cu fân. Şi vă rog să nu mai fa­ceţi valuri". Adi­că, să nu mai punem întrebări inco­mode şi să nu mai numă­răm gafele medi­ca­le.Vin acasă şi caut pe internet "ence­fa­lită para­neo­plazică". Găsesc, prin­tre altele, un articol des­pre acest su­biect, avân­du-i ca autori pe dr. AR şi dr. OB, publi­cat în 2008. Deşi ni se spunea că me­dicina nu este o ştiinţă, mă gândesc că oamenii aceştia se pricep şi că poate au dreptate. Dar dacă este aşa cum spu­ne Adriana a doua zi, într-un mo­ment de luciditate: "Aurel, ăştia mă ţin aici ca să facă experimente pe mine?".Luni, 12 septembrie, vine să o vadă la spital o familie de prieteni, pe care îi recunoaşte: "Ia te uită, ce surpriză!", şi vorbeşte minute bune cu ei, dar, după ce aceştia pleacă, îmi dau seama că nu le ştia numele. La prânz, sosesc rezultatele de la Synevo. Toate sunt negative. Asta înseamnă că în lichidul cefalo-rahidian nu s-a găsit virusul herpesului, că nu este encefalită autoimună sau sindrom neu­ro­lo­gic paraneoplazic. De acum încolo, se aştepta re­zul­tatul investigaţiei de la "Regina Maria", iniţiate de noi. Trecuseră 24 de zile de la internare.Joi, 15 septembrie, aveam nevoie de o am­bu­lanţă cu care să o transportăm pe Adriana la Clinica "Regina Maria" din Băneasa. Încrezători în pro­mi­siunile doctoriţelor IG şi AG, că vom avea maşina la ora 6.00, venim la spital, Ileana şi cu mine, cu 30 de minute înainte ca să o pregătim pe Adriana pentru drum. La 6.05, ne îngrijorăm, întrucât am­bulanţa nu apare, şi hotărâm să facem trans­portul pe cont propriu. La 6.15 o aşezăm într-un scaun cu rotile şi coborâm cu liftul, urmând să folosim ma­şina personală. O recunoaşte, urcă singură în Tico şi plecăm în trombă către clinica din nordul ora­şului. Pregătirile pentru un miting al trans­por­tatorilor în Piaţa Victoriei ne dau emoţii su­pli­men­tare, dar ajungem cu bine, în douăzeci şi cinci de mi­nute. Schimbarea de peisaj şi aerul rece al di­mi­neţii o fac să se bucure de drum. Spune, printre altele: "Ce bine conduce Aurel!", observaţie care ne bucură mult. La întoarcere, aveam să aflăm că am­bulanţa a venit, dar foarte târziu.La clinică avem însă alte probleme. Se constată că Adriana este neliniştită în aparatul pentru RMN. Pentru sedare, este nevoie de un medic anestezist, care nu poate fi prezent decât în 21 septembrie, aşa că suntem reprogramaţi. Încă o amânare. Înfrân­ge­re amară.Sâmbătă, 17 septembrie. Seara, Ileana atinge un pahar cu apă, gata să-l răstoarne pe noptiera de lân­gă pat. "Fii atentă, cade paharul!" îi spun. Adriana crede că tonul este prea aspru şi mă ceartă: "Aurel, să ai grijă de fata mea!" Simţim amândoi o intuiţie sfâşietoare în rugămintea ei. "Vom avea grijă amân­doi de ea", insist eu, dar nu mai con­tea­ză. Ie­şim la maşină cu Ileana şi plângem amândoi.Pregătirea pentru colonoscopia din 20 septem­brie a fost o mostră de amatorism cras. Pe lângă ce­lelalte manevre, în după amiaza zilei precedente, Adrianei i se administrează un singur litru de lichid Fortrans, cantitate care a doua zi se va dovedi in­su­ficientă. Deşi ştia că are dificultăţi tot mai mari la înghiţit, dr. AR nu vrea să îi pună sonda en­do­gastrică. În consecinţă, Ileana, împreună cu o asis­tentă s-au străduit să îi dea cu lingura tot lichidul acesta, timp de o oră şi mai bine. Colonoscopul spi­talului fiind defect de mult timp, investigaţia s-a făcut la colonoscopul de la secţia de Chirurgie, dar cu mare întârziere (la ora 13.00) pentru că tre­buia ca unul din noi să sem­neze un consimţământ, des­pre care dr. AR nu a ştiut cu o zi înainte (!). Co­lonoscopia a fost practic ratată. Nu s-a realizat de­cât parţial (30-35 cm), tubul digestiv nefiind cu­răţat corespunzător. Tot chinul ei şi al nostru a fost în zadar.Între timp, Adriana a fost mutată în salonul 500, cu două paturi. Du­pă 18 septembrie, când a făcut cu mare greutate ultima plimbare până la bal­conul de pe etaj, starea ei s-a schimbat în rău. În­ghiţea tot mai greu, vorbea puţin şi cu dificultate şi nu se mai dădea jos din pat. În aceste condiţii, a trebuit totuşi să facem deplasarea din 21 sep­tem­brie, la clinica "Regina Maria". De data asta, am apelat la o firmă particulară, AmbuHELP, care a venit la timp (6.15) şi ne-a asigurat transportul în condiţii bune la dus şi la întors. Investigaţia "RMN cu substanţă de contrast plus spectroscopie" la cap s-a făcut cu sedare şi a durat o oră şi un sfert. La sfâr­şit, ni s-au dat trei filme mari şi un CD cu ima­ginile obţinute, iar referatul medical l-am primit peste o săptămână. Întrucât dr. AR lipsea din spital, Ileana şi cu mine am încercat să intrăm la prof. OB şi să-i arătăm filmele. Fără succes. S-a uitat pe ele, ul­terior, împreună cu dr. IG, fără să ne comunice ceva relevant. În aceeaşi zi, dr. BA, de la spitalul G, a văzut filmele şi a menţionat ca diagnostice po­sibile "limfom" sau "glioblastom multifocal ati­pic", iar în 23 septembrie, ne-a transmis un mesaj cu o decizie preliminară foarte dură, de la "Regina Maria": "Spectro RMN a evidenţiat o proliferare ce­lulară activă, biopsie cerebrală cât mai repede". Când dr. AR vede filmele şi îi citim mesajul primit, con­­chide: "Deci, e tumoră". Acum a aflat! Îi spu­nem că vrem să facem biopsia la "Brain Institute" de la spitalul privat Monza din Bucureşti. Nu în­cearcă să ne oprească şi ne completează un bilet de externare, din care aflăm cu uimire că examinarea RMN din 26 august, efectuată în spital, a fost: "in­completă, întreruptă, pacienta agitată, refuză con­tinuarea investigaţiei". Era vorba despre acea in­vestigaţie pe baza căreia s-a pus diagnosticul "en­ce­falită" şi care a indus în eroare alţi doi medici din afara spitalului (unul din Germania) care au vă­zut între timp CD-ul respectiv. Din cauza asta, s-a pierdut exact o lună (26 august-26 septembrie), tra­tându-se boli care nu erau reale şi poate s-a pierdut o viaţă.Încercarea de a face biopsia cerebrală la "Brain Institute", de la spitalul Monza, era privită de noi cu speranţă maximă, urmând ca tot aici să se facă şi analiza anatomopatologică a probei. Deşi con­si­deraţi mari profesionişti, cei de aici s-au eschivat diplomatic, trimiţându-ne să refacem ultima in­ves­tigaţie cu RMN la o clinică agreată de ei, în con­diţiile în care acolo se putea obţine o progra­mare abia după trei săp­tă­mâni. Anticipând acest eşec, dr. BA, sfătuitorul nostru din umbră, a în­cer­cat o "in­trare" la un neurochirurg de la marele spi­tal A. Acesta i-a mărturisit că nu mai poate fa­ce biopsii, întru­cât are un ac vechi, cu care nu vrea să pună în pe­ricol viaţa pa­cien­ţilor (!). Din altă parte, ni s-a trans­mis că nu au apa­ratul pentru efectuarea biop­siei cerebrale. Singura soluţie rămânea tot în Ba­bilon. Între timp, sosise şi referatul medical de la clinica "Regina Maria", care menţiona că este vor­ba de o "patologie proli­fe­rativă (posibil glioma cerebri sau limfomatoasă)." Această situaţie im­punea cât mai repede efectuarea biopsiei cerebrale, pentru a şti care dintre cele două variante este reală, fiecare având tratamentul propriu.Între timp, Adriana noastră "se pierdea" încet-încet, coborând în fiecare zi câte o treaptă. Miş­cările ei au devenit din ce în ce mai greoaie, până când au încetat cu totul. Atunci când a "dispărut" partea dreaptă, ne-am bucurat că a rămas cea stângă. Când nu a mai putut să articuleze cuvinte, ne-am bucurat că măcar ne aude. Când a devenit tot mai somnolentă, ne bucuram de rarele momente când deschidea ochii sau zâmbea. Ne bucuram chiar şi când începea să plângă, văzându-şi pro­babil neputinţa, pentru că asta însemna încă viaţă. Vie era Adriana şi când asculta muzică, folosind ultima redută din creier rămasă neacaparată de boală. Chiar şi cu ochii închişi, cu căştile pe urechi, un post de radio pe telefonul mobil parcă o trezea şi o făcea să fredoneze. "Ce frumoasă melodie" au fost probabil printre ultimele cuvinte inteligibile rostite de ea. Totul se prăbuşea însă foarte repede. Pe 1 octombrie, am reuşit să "comunicăm" pentru ultima dată. O tot îndemnam să îşi folosească mâna stângă pentru a duce la gură boabele de strugure, aşteptând cu multă răbdare, ca de obicei, fiecare "reuşită" a ei, pe care o aplaudam ca pe o mare vic­­torie. A început la un moment dat să exerseze sin­­gură mişcarea mâinii stângi spre gură. Ceva îi spunea să încerce să conserve şi acea ultimă brumă de coordonare. Am încurajat-o printre la­crimi. Dar boala îşi continua asaltul.Starea Adrianei s-a schimbat brusc, în noaptea de 1 spre 2 octombrie. A vomat, a făcut febră (pes­­te 38 de grade) şi a avut probleme de respi­ra­ţie, astfel încât i s-a pus mască de oxigen. Aflăm toa­te astea du­minică dimineaţa, de la vecinele de salon, me­dicul de gardă nefiind de găsit. Când apa­re, îngri­jorarea mea este percepută de el ca o ame­ninţare, bun motiv să cheme paza să mă eva­cueze (!). Lucrurile se aplanează cu greu. Cât pri­veş­te starea ei continuă de somnolenţă, nimeni nu ne spune că de fapt este comă! Ileana rămâne pen­tru prima dată să o asiste în noaptea de du­mi­nică spre luni. În salon există un pat su­pli­mentar, dar este ocupat, aşa că se va chinui pe un scaun.A doua zi, luni, 3 octombrie, aşa cum fusese stabilit, Adriana este transferată la secţia de Neu­ro­chirurgie de la etajul 18. În naivitatea noas­tră, credeam că, în sfârşit, i se va face biopsia şi vom afla felul tumorii, putând să înceapă un tratament on­cologic. Dr. TC a pus însă capăt speranţelor noas­tre, spunându-ne că "pacienta este în comă, biopsia este imposibilă în această situaţie". Aproa­pe în şoaptă ne-a întrebat: "Ce vă mai trebuie un diagnostic?" şi a dat din mână, semn că nu mai are rost. Dispune să fie intubată şi să i se pună son­dă endogastrică. Are loc o discuţie în patru: el, dr. AR, Ileana şi cu mine, cu reproşuri pe faţă pentru dr. AR, care nu a observat că Adriana este în comă şi a lăsat să fie trans­fe­ra­tă, dar şi pentru modul ge­­neral în care s-a ocu­pat de ea. Protestele ei slabe confirmau cele spu­se de noi. Revenim în salonul 500 de la eta­jul 19, de unde ple­ca­se­răm în urmă cu trei ore.În nopţile care au urmat, am făcut de gar­dă la patul ei, Ileana şi cu mine, alternativ. Am pu­tut folosi patul su­pli­mentar, când a fost li­ber. Starea soţiei mele a rămas tot timpul gravă: somn con­ti­nuu, respiraţie dificilă, febră cerebrală mare, peste 39 de grade. I se făceau aspiraţii pe­rio­dic. Pro­ble­mele care trebuiau urmărite erau întreru­perea res­piraţiei, terminarea apei la tubul cu oxigen şi schim­barea prosoapelor reci, cu care încercam să îi coborâm febra. În noaptea de 5 spre 6 oc­tom­brie, dificultăţile de respiraţie au fost aşa de mari, încât a trebuit să anunţ asistenta, care a chemat medicul de gardă şi, într-un final, medicul de la anestezie şi terapie intensivă. Anunţul a fost făcut la ora 0.30, medicul de la ATI a venit la 1.10 (!). Au urmat aspiraţii şi eforturi de resuscitare timp de o oră. În fişa medicală se va scrie "stop respi­rator".Joi, 6 octombrie, vine preotul, duhovnicul Adri­a­nei, care îi citeşte "Tatăl nostru", însă nu o poate împărtăşi, nefiind conştientă. În seara ace­leiaşi zile, o asistentă îşi exprimă cu o lacrimă ad­mi­raţia pen­tru felul în care o în­grijeam pe Adriana, dar vă­zând-o cum respiră, nu-şi poate reţine o afir­maţie iz­vorâtă din ex­pe­rienţă: "Mare păcat. Es­te o ches­tiune de ore". Aproape adevărat. Adri­a­na s-a stins duminică, 9 octombrie, la ora 7.45.După ce trecuse cu jale în lumea de din­colo, voiam pentru soţia mea linişte şi discreţie. Nu avea să fie aşa. Pen­tru scoaterea de la mor­ga spitalului tre­buia să semnăm luni, 10 oc­tombrie, o "Cerere de scutire de necropsie". Nu reuşiserăm o biopsie ce­rebrală în timpul vieţii, dar nici nu do­ream să fa­cem necropsia capului care ar fi des­figurat-o. Aflăm că legiuitorul a fost precaut: ca să renunţi la necropsie, trebuie să cauţionezi diag­nosticul clinic şi tratamentul aplicat(!). Aşa că nu am dorit să semnez acest document. Asistenta şefă ne-a con­firmat că declaraţia poate fi semnată de sora Adria­nei, care a fost chemată special de acasă, a com­ple­tat şi a semnat documentul. După toate astea, stu­poa­re! Dr. AR s-a opus şi a cerut să sem­neze o rudă de gradul I. Într-un târziu, Ileana a sem­­nat iar doctoriţa i-a spus: "Cred că tatăl dvs. vrea să mă dea în judecată." Nu m-am gândit la asta, deşi ar meri­ta-o. A avut viaţa Adrianei în mâi­nile ei, dar nu a fost în stare să-şi recunoască gre­şelile şi nici să spu­nă că îi pare rău. Când am în­trebat-o ce sen­ti­mente are faţă de moartea soţiei mele, s-a pierdut cu firea şi a început să ţipe că ea a făcut tot posi­bi­lul. Jalnic!În 18 octombrie, am depus o cerere către ma­na­gerul spitalului Babilon, pentru a obţine copii du­­pă actele medicale care constituie aşa-numita "Foaie de observaţie" a Adrianei, din perioada cât a fost in­ternată. Am primit doar un succint referat medical, în­tocmit în grabă şi cu erori, semnat de aceeaşi dr. AR, document care nu mă mulţumeşte. Voi căuta, în continuare, să obţin copii după do­cu­mentele res­pec­tive. Motivul, aşa cum am scris şi în cerere: "Păs­tra­rea vie a memoriei soţiei mele în fa­milia noastră."În ceea ce mă priveşte, încă mai cred că un con­curs de împrejurări normal ar fi putut să o salveze pe Adriana. Nu-mi pot reprima sentimentul că am fi reuşit dacă procedam altfel în momentele de­ci­sive. Dar pentru asta, ar fi trebuit să le identificăm la timpul potrivit. Când am greşit? Sau când nu am greşit? Poate trebuia de la început să o smulgem din sistemul românesc medical şi să o ducem rapid în Germania, de exemplu, unde sunt clinici renu­mite de neurologie şi altfel de medici. Cine ştie? Din Germania mi se spune că nici acolo nu sunt "zei". Asta, ca să mă liniştească. Eu cred, totuşi, că dacă la sfârşitul lui august i se (re)făcea RMN-ul corect, am fi putut cere imediat biopsia cerebrală şi am fi ştiut exact ce are mai devreme cu o lună. Dar for­malismul sistemului, anchilo­za­rea lui cro­nică, trufia şi incompetenţa celor care au luat de­cizii au împins totul, câte un pic, spre neant. Pentru că, uneori, doctorii, medicina, te mai şi omoa­ră. Bun, şi mai departe, ce ar fi fost mai de­parte? Ar fi urmat un tratament oncologic, cu si­guranţă. Şi mai departe? Cred că în alte condiţii, în alt sistem medical, în altă ţară, Adriana ar mai trăi cu o bună speranţă de viaţă şi astăzi. Şi, poate că am fi fost şi acum, împreună.Comoara vieţii mele îmi spunea "Iubire" şi "Bunătate".Ea era stăpânul meu, dar şi sclavul meu preferat.Lucrurile acestea sunt fără preţ.Ele nu au încetat să existe în 9 octombrie.