Toată lumea ştie în datele ei generale povestea vie­ţii, morţii şi învierii lui Iisus, reiterată nu doar în bi­se­ri­cile creştine ci şi de mass-media, cel pu­ţin de Crăciun şi de Paşti. În plus, prin secole, ab­solut toate artele, de la literatură şi cele plas­tice la muzică şi film, au văzut în El un ele­ment central de referinţă pentru istoria uma­ni­tăţii din ultimele două milenii, pentru fap­tele şi deciziile oamenilor. Deşi n-a fost nici con­­ducător politic, nici strateg militar impus prin cu­ce­­riri uimitoare, nici măcar lider religios în sânul pro­pri­­ei comunităţi, cea a "poporului ales" sau a "popo­ru­lui Căr­ţii", el trăieşte în generaţiile succesive ca Mân­tuitor de care se pot lega speranţele şi care poate da sens vie­ţilor.Cine a fost totuşi acest personaj global, "mărturisit prin credinţă de comunitatea bisericească drept Dum­ne­zeu şi Domn şi în acelaşi timp drept om, făcut în toa­te asemenea nouă dar fără păcat"? La această în­trebare încearcă să răspundă Armand Puig, preot şi doc­tor în teologie romano-catolică, rector al Facultăţii de Teo­lo­gie din Barcelona. În urmă cu 11 ani, când ne-a vizitat ţara cu ocazia lansării primei ediţii din tradu­cerea aces­tei cărţi, autorul spunea într-un interviu din "Jurnalul de duminică": "Când am scris-o aveam în minte o per­soană de cultură oc­cidentală, creş­tină sau ne­creş­tină, credincioasă sau necre­din­cioasă, interesată de fi­gura is­to­rică a lui Iisus. De aceea car­tea se adresează unui public foar­te larg, căci nu presupune con­vin­geri din partea cititorului, nici cunoştinţe biblice speciale". Mai mult, întrebat dacă pot sta alături credinţa şi raţiunea, Armand Puig răspunde că trebuie să stea alături: "Credinţa fără ra­ţiu­ne nu poate da răspunsuri clare întrebărilor ce-i sunt puse şi ar putea cădea în de­via­ţii periculoase, fundamentalis­mul, de exemplu. Iar raţiunea fără cre­dinţă nu reuşeşte să în­ţe­leagă ma­rile enigme legate de Dum­ne­zeu, umanitate şi istorie". Savant în domeniul său, el evită digre­siu­nile te­o­retice cu o inteligenţă narativă neparazitată de pre­­ju­decăţi şi foloseşte în acest scop toate izvoarele, dân­du-le o formă accesibilă şi pasionantă, indiferent de nivelul de cultură al cititorului (istoricii şi teologii vor aprecia şi arhitectura bibliografică, analizele ei solide şi precise). Pe tot parcursul cronologic, bio­graful ur­măreşte evoluţia lui Iisus, în contextul epocii, de la naş­te­rea "anunţată" la adolescenţă şi tinereţe, cu "punctele critice" care i-au revelat vocaţia (întâlnirea cu Ioan Bo­te­zătorul, disputele cu saducheii şi fariseii ce dominau Templul, minunile înfăptuite în traseele lui misionare din Galileea) şi până la împlinirea destinului său pă­mântesc la Ierusalim, pe Golgota. Ce am apreciat cel mai mult e că autorul, deşi sacerdot al bisericii Lui, nu ni-l povesteşte pe Iisus dintr-o perspectivă extatic-encomiastă, dar nici istoricist, în parametrii restrictivi ai determinismului. Lectura izvoarelor - de la cele laice precum Flavius Josephus sau Filon din Alexandria, la evan­gheliile canonice şi necanonice - e una dezinhi­ba­tă, ce nu ocoleşte con­tro­versele şi nu exclude proba­bi­li­tăţi. După exa­mi­na­rea enormei literaturi a priori fi­deiste sau raţionaliste, Puig se întoarce la izvoare şi îşi prezintă personajul atât ca om, cu limitele, ispitirile şi patimile lui, cât şi ca Fiu al lui Dumnezeu, Învăţătorul ce şi-a depăşit epo­ca şi vremurile, propunând o altă vi­ziu­ne asupra sen­sului existenţei: împărăţia lui Dum­nezeu nu poate fi câştigată doar prin respectul formal, impus al "po­runcilor" din Decalog, ci e accesibilă prin curăţire morală din convingere şi prin iubire de semeni.Traducerea din catalană a Janei Balacciu-Matei e o rea­lizare excepţională: pot să-mi în­chipui cât de dificilă a fost căutarea sensurilor celor mai adecvate într-un re­gis­tru lingvistic în care se amestecă termeni din ara­mai­că, ebraică, greaca veche, latină ş.a. Nu putem de­cât să-i fim recunoscători tra­du­cătoarei că ne-a făcut accesibilă această carte - o lectură tocmai po­tri­vită în apropierea Paştilor, care poate fi şi un cadou preţios pentru apropiaţi.