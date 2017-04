Sunt o cititoare fidelă a revistei "Formula AS", am vârsta de 59 de ani şi am o mare rugăminte. Vă rog să îmi spuneţi dacă infecţiile la oase se pot trata. Pe scurt, am contractat o infecţie în urma multiplelor internări din anul 2015. Infecţia a ata­cat şoldul stâng, şi din cauza aceasta, nu se poate face protezarea, pentru că nu am primit niciun tratament până acum. Aş dori să ştiu dacă se poate trata homeopat sau altfel această infecţie. Sigur că, până nu vedeţi istoricul bolilor, nu puteţi să vă exprimaţi, dar vreau măcar să ştiu dacă se poate. Vă mulţumesc,Apelez la dumneavoastră, sperând să aflu dacă există vreun remediu pentru stenoza de meat, com­binată cu diag­nosticul de vezică neurogenă. Am 65 de ani, am încercat mai multe tratamente, dar fără niciun rezultat. Am ajuns să urinez de 15-20 de ori pe noapte, ceea ce e un adevărat cal­var. Nici nu mai pot dormi, pentru că merg întruna la toaletă. Vă mulţumesc,Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu un tratament naturist pentru proctită cronică. Anul trecut am făcut nişte analize mai aprofundate (biopsie din flora intestinală a colonului) şi mi s-a pus acest diag­­nostic (colită ulceroasă a colo­nu­lui, fără he­moragii, cu epiteliile îngroşate). Am mari du­reri abdominale, mai ales în partea dreaptă. Tot timpul am diaree şi sunt ba­lonată permanent. Di­ges­tia este foarte greoaie, ţin re­gim strict, nu mănânc de­cât cartofi fierţi, carne de pui fiartă şi brânză de vaci. Altceva nici nu pot mân­ca. Am făcut tratamentul prescris de medici, dar am re­zol­vat doar parţial problema scaunelor diareice. Vă rog să mă ajutaţi cu un trata­ment naturist, poate reuşesc să scap de dureri. Cu stimă,Vă scriu aceste rânduri în speranţa că o puteţi ajuta pe bunica mea, o femeie simplă, de la ţară, care de doi ani trece printr-o situaţie chinuitoare: tăl­pile picioarelor îi sunt roşii, iar atunci când calcă, sân­ge­rează, devenind carne vie. Poate ştie cineva un tra­ta­ment naturist care-i poate fi de folos, pentru că nu vrea să meargă la doctor. Vă mulţumesc din suflet.Vă solicit ajutorul în spe­ranţa că îmi veţi sugera o so­luţie pen­tru a ieşi din si­tuaţia în care mă aflu. Acum patru ani, de jur împrejurul piciorului drept, la ju­mătatea coapsei, pe o înălţime de aproxi­mativ 20 cm, aveam o umflă­tu­ră. Medicii m-au diag­nosticat cu lipom gi­gant. Am fost operată, dar acum li­po­mul s-a refăcut. Pe porţiunea afec­tată, pi­ciorul drept este cu 16 centimetri mai gros. Urmează o nouă operaţie, dar mi-e tea­mă că voi ajunge la alta şi la alta... Poate ştie ci­neva vreun tratament naturist ca să nu se mai refacă acest lipom. Vă mulţu­mesc din suflet,Am 52 de ani şi acum trei ani am fost diag­nosticat cu arterită obliterantă în zona ge­nun­chiului drept. Am fost ope­rat, dar nu mi s-a putut mon­ta by-pass. Caut un tratament naturist care să-mi amelioreze boala, pentru că munca mea presupune să merg mult şi pentru mine e un chin. Vă mulţumesc,Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi să alin suferinţa mamei mele. Are 64 de ani şi de şase ani este pa­ralizată la pat, în urma unui AVC. Acum un an, i-au paralizat şi glan­dele salivare. Ca urmare, salivează foarte mult, fiind nevoită să stea în permanenţă cu ligheanul lângă pat. Medicii nu ne-au dat vreo speranţă pentru ameliorarea acestei probleme. Vă rog, dacă ştie cineva un tratament naturist, să-mi scrie pe adresa redacţiei. Cu mulţumiri,Acum şase ani, după o răceală (nu aveam febră, nu tuşeam, îmi curgea doar nasul), mi-a dispărut mirosul. Am făcut di­fe­rite tratamente, dar totul a fost în zadar, mirosul nu mi-a mai revenit. Dacă există cineva care ştie vreun tratament natu­rist, îl rog din suflet să mă ajute să-mi recapăt sim­ţul mirosului. Vă mulţumesc anticipat şi aştept cu încredere răspunsurile dvs.La un examen RMN al coloanei verte­bra­le lombare mi s-au descoperit mo­di­fi­cări degenerative avansate la nivelul dis­curilor interverte­bra­le. Există vreun tratament care să stopeze acest proces? Aştept un răspuns cu mare speranţă.Am 18 ani şi mi-a crescut păr mult pe tot corpul, inclusiv pe mâini şi picioare. Vă rog să mă ajutaţi cu un sfat. Mulţumesc!