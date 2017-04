Pentru oxiuroză, boală parazitară, provocată de nişte viermi ce trăiesc în intestin, de unde migrează spre regiunea anală, provocând mâncărimi locale, ce împiedică somnul bolnavului şi îl face agitat, este eficientă reţeta următoare: 30 g cruşin, 30 g pelin, 30 g mentă, 10 g muşeţel.Mod de preparare: decoct, 2 linguriţe la 300 ml de apă. Se administrează dimineaţa, pe stomacul gol.* Tot pentru uz intern se recomandă părţile ae­riene (pulbere) - 2-3 g de pelin amestecat cu miere de albine. Se administrează dimineaţa, înainte de mâncare.* Altă reţetă, pe bază de afin de data aceasta, care se administrează fracţionat pe parcursul zilei. Infuzie din 2 linguriţe la 100 ml apă. Din fructele de afin se poate face un macerat la rece după ce se zdrobesc (1 lingură) la 300 ml apă, timp de 8 ore. Se bea în trei reprize pe parcursul zilei.* Pentru uz extern - clisme. Se fierb toate plan­­tele şi se fac băi locale. Tot pentru băi locale se poate face o infuzie din usturoi (80 g de bulbi pi­saţi, la 500 ml apă). Aş mai adăuga, deşi pare de pri­sos poate, ce rol însemnat are şi igiena indivi­duală.Vă propun un remediu natural pentru deblo­ca­rea venelor inimii, aritmie, angio­gra­fie, evitarea stenturilor, by-pass-urilor, pentru in­fec­ţii uri­nare, pentru colesterol, până la ni­velul vaselor capilare. (Sursa: Ayurveda)Înainte de a proceda la o angio­grafie, un stent, un by-pass etc. încer­caţi cu încredere acest reme­diu, care vă poate vindeca. De ase­menea, dacă aveţi ateroame pe carotide, co­lesterolul mare sau o infec­ţie urinară cu efecte supărătoare, procedaţi la fel.Ingrediente:* 1 ceaşcă (200 ml) suc de lămâie,* 1 ceaşcă (200 ml) oţet de mere (fără mie­re de albine),* 1 ceaşcă (200 ml) suc de ghimbir, ob­ţinut dintr-o rădăcină de ghimbir cât un cartof mijlociu, rasă pe răzătoarea mică, peste care se pun 200 ml apă, se lasă 10 minute să se macereze şi apoi se stoarce, obţinându-se 200 ml.* 1 ceaşcă (200 ml) suc de usturoi (procedaţi la fel ca la ghimbir, cu o căpăţână mare de usturoi care se face mujdei).Cele 4 ceşti (800 ml) se pun la fiert, 45-50 de minute, pe foc mic, până rămân 600 ml. Se lasă să se răcească, apoi lichidul se pune într-un borcan de 1 litru sau mai mare, peste care se adaugă, după preferinţă, 2-4 ceşti de miere de albine. Poate fi ori­ce fel de miere. Se amestecă bine şi se lasă 48 de ore la macerat, să se omogenizeze. Se pune bor­canul pe masa din bucătărie şi se ia zilnic, dimi­neaţa, cu 30 de mi­nu­te înainte de micul dejun, câte o lingură de supă, până se termină preparatul (durează cam 45-50 de zile).Înainte de începerea trata­men­tului şi după ter­minarea lui, faceţi următoarele analize: colesterol to­tal, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, glicemie. Eu am făcut şi Eco Doppler pe ca­rotide şi mi-au dispărut ateroame destul de mari. Acum nu mai fac AVCT (accident vascular cerebral tran­zitoriu) pe care îl făceam frec­vent.Vă urez sănătate,Răguşeala (disfonia) este o tulburare de durată variabilă, pro­dusă de mai mulţi factori. Cauzele ca­re determină tulburările vocii sunt multiple: afec­ţiuni ale larin­gelui (laringită acută sau cronică, sinuzită, tulburări endocrinolo­gice, tumori benigne, nevroză). Un rol important în apariţia unei răguşeli îl au şi condiţiile de me­diu (praf, fum de ţigară, atmo­sfera uscată, abuzul de alcool), toate acestea duc la iritaţia mu­coasei faringelui şi laringelui. De asemenea, infecţiile cronice: amig­dalita, sinuzita, faringita duc la pierderea temporară a vocii.Câteva remedii eficiente pentru a scăpa de răgu­şeală:* Sirop de ridiche neagră: se scobeşte o ridi­che de miez, se umple cu zahăr sau miere polifloră, se lasă până se formează un sirop, care se consumă în cursul zilei.* Gargară cu ceai de muşe­ţel sau de pătlagină în care adău­găm câteva picături de propolis.* Şodou de ou: în 200 ml lapte fierbinte adău­găm un ou şi o lingură de miere. Se ia seara, înainte de culcare, şi nu se mai consumă nimic.Răguşeala netratată se poate com­pli­ca şi pot să apară noduli vocali, po­lipi.Consultaţi şi un medic endocrinolog care să vă reco­mande o radiografie a glandei tiroide.Vă doresc multă sănătate!Spasmofilia se manifestă prin creşterea exci­ta­bilităţii ner­voase, care produce contracţii musculare (în special la mâini). Uneori se descoperă o carenţă de calciu şi magneziu. Pe lângă du­rerile mus­culare, apar irasci­bili­tatea, tran­spiraţiile abundente, senza­ţia de sufocare, maxilarul încleştat.Tratamentul se face trei luni, în special în ianua­rie-aprilie, septembrie-decembrie, când se constată carenţă de calciu, magneziu, vitamine.Preparaţi următoarea re­ţetă (vezi Eugen Giurgiu şi Maria Popa) care conţine cal­ciu natural:Se adună coaja de la 10 ouă de casă, se spală, se fier­be în 3-4 ape pentru sterili­zare, se usucă în cuptor la foc mic, apoi se îndepărtează pie­liţa albă interioară. Cojile se râşnesc în râşniţa de cafea. Pra­ful obţinut se acoperă cu zeama de la 2 kg de lă­mâi (nu se pune pulpa de la lă­mâie). Compoziţia se ţine cinci zile la temperatura ca­merei, în borcanul aco­perit cu o pânză. Se amestecă zilnic de 2-3 ori cu o lin­gu­ră de lemn. Se aruncă spuma de deasupra, se stre­coară. După cinci zile, se spală 10 ouă de casă (pentru dezinfectare) cu apă călduţă şi se folo­sesc doar albuşurile şi gălbenuşurile, care se bat îm­pre­ună şi apoi se toarnă peste compoziţia de mai sus (cu coji de ouă şi lămâie). Se lasă trei zile la ma­ce­rat, amestecând cu lingura de lemn. Se înde­păr­tează spuma de deasupra. Cu un centimetru se mă­soară com­poziţia din borcan (pe exterior) şi se adau­gă tot atâta miere de albine polifloră apoi nuca măcinată. Se lasă trei zile la macerat. Se păstrează în borcă­nele cu capac, la frigider. (Nucile conţin calciu.)Mod de folosire: câte o linguriţă - copiii, şi câte o lingură - adulţii, din compoziţia de mai sus, de trei ori pe zi, minimum. Se foloseşte în anemie şi în carenţa de calciu. Contraindicaţii în diabet.* Pentru spasmofilie, Ch. Prudhomme, J.F. D'Ivernois "1000 de boli" precizează că din cauza creşterii excitabilităţii nervoase se produc con­trac­ţiile musculare predominant la nivelul mâinii, iar tratamentul crizei presupune izolarea şi plasarea într-un mediu liniştit; respiraţia într-o pungă de plastic, pentru a scădea frecvenţa respiraţiei, ce du­ce la dispariţia contracturilor musculare; injec­tarea intramusculară de calciu. Tratamentul se face pe termen lung.Tetania desemnează atât spasmofilia, cât şi hipocalcemia (valorile scăzute de calciu).