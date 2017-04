În­tr-o seară friguroasă şi umedă, soţul meu a venit pe seară acasă înfrigurat şi, întinzând palma în care avea un ghemotoc de blăniţă albă, m-a privit întrebător. Ştia el de ce!Într-un apartament de două camere la bloc, cu doi băieţi neastâmpăraţi, cu atâta treabă pe capul meu, acum, în preajma sărbătorilor, un animăluţ în casă ne mai lipsea! Am refuzat categoric să-l primesc, spunându-i: "Te rog, du-l înapoi de unde l-ai luat, ce să fac eu cu «arătarea» asta acum?". "Arătarea" era un iepuraş speriat, atât de mic, încât încăpea cu urechi cu tot în căuşul palmei. Înapoi nu avea cum să-l mai ducă, deoarece îl cumpărase pe stradă, de milă, de la doi copii care voiau să facă şi ei un ban şi care i-l dăduseră bucuroşi pentru câteva zeci de lei. Băieţii mei l-au primit mai bine, alintându-l şi "cazân­du-l" într-o cutie de carton. L-am botezat Fănică. I-au pus în cutie pâine, morcovi, câteva frunze de pătrunjel. Fănică nu mânca nimic, iar noi nu înţelegeam de ce. Tot băieţii au descoperit, după ce l-au cercetat în amănunt. Nu avea niciun dinte. I-am pus lapte într-o farfurioară, dar nu ştia să bea. Mi s-a făcut milă de el; l-am luat în braţe şi m-am dus la o vecină (care avea "experienţă" în creşterea animăluţelor de casă, având o pisică) şi am întrebat-o ce să fac. Băiatul vecinei a avut gândul cel bun: a înmuiat degetul în lapte şi i l-a apro­piat de botic. Fănică, mort de foame, a început să lingă laptele de pe deget. Vreme de o săptămână l-am hrănit după aceeaşi metodă, cu lapte şi apoi cu smântână, până ce a început să mănânce şi pâine înmuiată în lapte. Foarte repede i-a crescut un dinte lat în faţă, cu care a început să roadă verdeaţa. Zilnic îi cumpăram pătrunjel verde, pe care îl devora cu mare poftă, am trecut apoi la salată, varză şi morcovi. Am făcut rost de rumeguş, pe care i-l schimbam zilnic în cutia în care stătea. Îl alintam toţi şi Fănică creştea vă­zând cu ochii. Foarte repede a început să sară din cutie şi să se ascundă prin casă. A trebuit să-i gă­sim o "căsuţă" mai înaltă. Fănică a devenit al cincilea membru al familiei. Povesteam despre el şi la serviciu, cum dimineaţa, primul drum îl făceam spre cutia lui, iar Fănică se ridica în două lăbuţe ca un acrobat şi mă urmărea, întorcân­du-se după mine, până ce îi dădeam să mănânce. Când veneam de la serviciu, treceam întâi pe la Fănică. Când stăteam la televizor, îl luam în braţe şi-l alintam ca pe o pisicuţă. Toţi ai casei râdeau acum de mine, întrebându-mă cum de mi-e aşa de dragă "arătarea". Dar Fănică crescuse mult în câteva luni şi avea nevoie de mai mult spaţiu şi de mai multă mâncare. Am hotărât să-l mutăm la ţară, unde mama mea avea o cuşcă potrivită, iar în grădină multe "delicatese" bune pentru Fă­nică: trifoi, varză, morcovi.Ca să nu-i fie urât singur, băieţii mei au căutat prin piaţă, câteva săptămâni la rând, o iepuroaică. După mai multe drumuri de la care s-au întors cu mâna goală (deoarece nu găsiseră nimic "po­trivit" pentru Fănică al nostru), au ales-o pe Dom­nica. Şi aşa, acum Fănică şi Domnica lo­cuiesc la ţară. Noi mergem des şi-i vizităm. Fă­nică nu ne-a uitat. Când ajungem la el, bate în podea cu lăbuţele din spate, de parcă ne-ar dojeni că nu venim mai des, apoi se lasă mângâiat. Soţul meu îl pune pe umăr şi-l ţine ca pe un copil, iar Fănică, care are câteva kilograme bune, se lipeşte cu capul de umărul lui, de parcă i-ar mulţumi pentru că atunci când era mic şi amărât i-a găsit o casă.