Înfocata şi nonconformista rockeriţă italiană se întoarce în mijlocul fanilor ei din Bucu­reşti la opt ani distanţă de la primul concert din România. Spectacolul se numeşte "History Tour Live" - şi va conţine cele mai cunoscute hituri ale cântăreţei. Acum în vârstă de 60 de ani, Gianna a scris un capitol important din istoria muzicală a Italiei natale. ?n cei 43 de ani de scenă, a lansat 27 de discuri, a câştigat zeci de premii naţionale şi eu­ropene şi a devenit cunoscută în întreaga lume, du­pă show-ul de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal din 1990. "Un'estate italiana" (O vară italiană), melodia cântată de ea în duet cu Edoardo Bennato, este în continuare unul dintre cele mai cunoscute "imnuri" ale microbiştilor din întreaga lume. "Iniţial, nici nu am vrut s-o cânt. Era mult prea comercială şi nu se prea potrivea cu stilul meu. Tatăl meu, Danilo, era însă un microbist înrăit şi preşedinte al unei echipe de fotbal de liga a treia din Siena. El a insistat pe lângă mine şi mi-a spus că este o mare onoare să cânt la Campio­natul Mondial. Am cântat-o mai mult de dragul lui. Azi, însă, sunt mândră de cântecul ăsta, ce a stat zece săptămâni la rând în fruntea topurilor italiene, şi îl interpretez mereu în concertele mele", mărturi­seşte Gianna. Această întâmplare este însă aproape un laitmotiv al vieţii artistei, căci ea nu a cântat niciodată doar ca să obţină faimă, ci a compus şi a căutat tot timpul melodii cu mesaj, chiar dacă mesajul nu a fost mereu pe placul mulţimii.Gianna Nannini s-a născut în Siena, pe 14 iunie, pe la jumătatea anilor '50 - în 1954 sau 1956. Aces­te două date sunt vehiculate alternativ, căci artista nu a vrut niciodată să-şi dezvăluie cu exactitate anul de naştere şi se dis­trează când este întrebată. "M-am născut în 1953, în Köln, 1954-1956, depin­de ce preferaţi...", îi răspundea ea, râzând în hohote, unui ziarist ger­man hotărât să-i dez­lege mis­terul. Cântă­reaţa provi­ne dintr-o familie bur­gheză italiană. Tatăl ei a moş­tenit de la părinţi o "pas­ticceria" şi o cafenea, iar mama ei adusese ca zes­tre mai multe terenuri viti­cole. Viile le-a moştenit, la rândul ei, chiar Gianna, care acum produce un vin roşu foarte apreciat în Ita­lia.A crescut astfel dân­du-i o mână de ajutor tată­lui ei, Danilo, care spera ca la un moment dat să îi lase în grijă afacerea. Nu a fost să fie aşa, căci într-o zi, tânăra adolescentă, ce visa, de fapt, să devină pianistă, stând numai cu gândul la muzică, şi-a retezat din neatenţie două degete de la mâna stângă la maşina de frământat cocă. "Am urlat zile în şir de durere. Atunci cred că mi-am desco­perit cu adevărat şi vocea. Ţipam, adesea, minute în şir. Iar ţipetele alea s-au transf­ormat uşor, uşor în muzică", se confesa, cu umor, într-un interviu.?ntâmplarea aceasta nefericită nu i-a curmat însă visul, căci sunetele căutau de acum o altă cale să "iasă afară". Este momentul în ca­re tânăra ce încercase până atunci să trăiască după modelul dorit de părinţii ei se răzvrăteşte. La 19 ani, Gianna re­nun­ţă la pian, pleacă la Milano, unde se înscrie la cursurile de com­poziţie ale lui Bruno Betti­nelli. Tot în această perioadă face cunoştinţă şi cu muzica lui Janis Joplin, întâmplare ce îi va remo­dela viaţa. "După ce am ascultat-o pentru prima dată pe Janis, nimic nu a mai fost la fel. Ce este frumos la muzica rock e că fiecare om în parte are ideea lui proprie despre ce înseamnă şi cum se cântă. Rock-ul pe care îl cânt eu, de exem­­plu, are mari influenţe din muzica folk ita­liană", spunea ea.Gianna începe să cânte prin cluburi şi baruri, pentru ca mai apoi, în 1976, să-şi lanseze albumul de debut, intitulat chiar "Gianna Nannini". Se prezintă ca o feministă convinsă şi, spre dispe­rarea părinţilor, se răz­vrăteşte şi împotriva bi­se­ricii catolice. Cel de-al treilea disc al ei, "Cali­fornia" (1979), ce are pe copertă Statuia Liber­tăţii, ţinând în mână în loc de torţă un vibrator, a stârnit un scandal-mon­stru în Italia, dar a avut pe de altă parte mare succes nu doar acolo, ci şi în alte ţări europene. Supărat din cale afară, tata Danilo le scrie celor de la casa de discuri de care aparţinea Gianna, Dischi Ricordi, să nu mai folosească numele Nanni­­ni, că-l fac de ru­şine. Mai apoi, însă, su­părarea i-a trecut. În scurt timp, fiica lui devenea o vedetă adevărată. ?n 1986, cântecul "Bello e impossibile" devine hit în întreaga Euro­pă, iar discul ei compilaţie "Maschi e Altri"(1987) se vinde în peste un mi­lion de exemplare. Vocea ei răgu­şită şi puternică devine un adevărat simbol al Italiei. "Am un defect la corzile vocale. Un fel de încreţitură. Pentru unii ar putea sa fie un han­dicap, dar pentru mine e un avantaj. Această aşa-zisă malformaţie dă vocii mele ceva aparte", spunea ar­tista.?n anii '80-'90, Gianna nu era însă singura vedetă a familiei, căci fratele ei mai mic, Alessandro Nannini, devenise pilot de Formula 1. Cariera lui din păcate a fost una scurtă, căci şi-a pierdut mâna dreaptă într-un accident, după ce câştigase doar un singur circuit. Rănit, dar nu înfrânt, el s-a întors acasă şi a preluat afacerile familiei, în timp ce sora lui a rămas sin­gura capabilă să îşi ducă visul mai departe.Chiar dacă a fost mereu băieţoasă şi a admis, la un moment dat, că iubeşte deopotrivă şi bărbaţii, şi femeile, artista italiană a visat întotdeauna să de­vină mamă. Lucrul acesta i-a reuşit abia în 2010, când a dat naştere unei fetiţe - Penelope. "A fi ma­mă este divin, te simţi ca o zeiţă, îţi dă putere, îţi ridică spiritul şi toate problemele din trecut devin nesemnificative. Până să o am pe fiica mea, nu am ştiut ce este iubirea pură", declara solista. 