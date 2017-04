* Treziţi-vă în fiecare dimineaţă între orele 3-7. Clasicii ayurveda ne recomandă să ne deş­tep­tăm dimineaţa la orele "de aur", când atmosfera este infuzată cu luminozitate şi claritate. Trezitul devreme ne insuflă energie pentru întreaga zi şi sus­ţine un metabolism sănătos.* Beţi un pahar mare cu apă caldă, în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, cu o oră înainte de micul dejun. Stimulează întregul sistem digestiv, trezeşte metabolismul şi oferă un start bun pentru îndeletnicirile zilei.* Găsiţi între 5 şi 10 minute de linişte şi rela­xare dimineaţa. Rugaţi-vă sau proiectaţi-vă cu bu­cu­rie un gând în minte. Meditaţia declanşează un "răspuns" în organism, ce ajută la diminuarea stre­sului, una dintre principalele cauze ale creşterii în greutate.* Consumaţi alimente de sezon, preferabil din regiunea în care locuiţi. Când mâncăm alimente locale, digestia e mai uşoară şi absorbţia nutrien­ţilor mai bună.* Îngrăşarea apare ca rezultat al dezechi­li­brului energetic, spun vindecătorii indieni. Acesta poate fi perturbat de emoţii negative, stres, accidentări, dietă nesănătoasă, schimbări de climă, relaţii tensio­nate de fa­mi­lie. Măcar o parte din ele pot fi evitate.* În ayurveda, alimentaţia are un rol important în slăbit şi tre­buie să ajute la refacerea şi menţi­nerea armoniei şi echili­brului între minte şi corp, ce are ca rezultat evitarea îngrăşării. Dieta Sattvic, care are un rol de bază în ayur­veda, pune accent pe alimente şi obiceiuri alimentare care dau cor­pului energie şi vitalitate, adică ali­mente proaspete, naturale, de sezon. Sunt preferate legumele, fructele, cerealele integra­le, seminţele, nucile, lactatele. Toate tre­buie să fie proaspete şi preparate uşor. De ase­menea, Sattvic exclude alimentele şi băuturile care induc stare de somnolenţă, greutate, obo­seală, nelinişte, lipsă de concentrare - care sunt con­siderate "tamas" sau "rajasic". Din aceste ca­te­gorii fac parte şi alimentele vechi, arse, des­compuse, putrede, prea condimentate sau prea procesate, fructele necoapte. Într-un regim corect, trebuie să se regăsească toate cele 6 arome - dulce, sărat, acru, picant, amar, astringent - prin rotaţie.* Cea mai "mare" masă să fie prânzul: la mijlocul zilei, digestia este mai puter­nică. Programul ideal al zilei: mic dejun mediu, prânz mare, iar cina uşoară şi luată sea­ra, devreme, cu cel puţin 2 ore înainte de cul­care.* "Ordinea" alimen­telor la o masă ar fi: ali­mentele bogate în proteine şi cele cu multe fibre se con­sumă la începutul me­sei, urmate de legume (cru­­de, coapte sau sub for­mă de sala­tă), apoi fruc­te­le.* Alimentele nu trebuie să fie prea dulci, prea sărate, prea ule­ioase.* Apa se fierbe câteva minute şi se bea doar caldă, între mese, niciodată imediat după masă. Apa băută între mese ajută la eliminarea toxinelor şi arderea grăsimilor.* Masa trebuie luată în linişte şi relaxare, iar alimentele se mes­tecă încet şi bine înainte de a fi înghiţite. Astfel, sistemul digestiv va putea lua maximum de nutrienţi din ele.* Cum moderaţia este un element-cheie în ayurveda, mesele trebuie să fie reduse cantitativ, astfel ca la sfârşit, stomacul să fie plin doar pe trei sferturi.* Condimentele nu tre­buie să lipsească din mân­care. Ele ţin digestia şi me­tabolismul "la turaţie maxi­mă" şi corectează dezechi­librele energetice. Iată câteva condimente bune pentru toa­tă lumea: chimen, schinduf, ghimbir, coriandru, seminţe de muştar alb-negru, tur­meric.* Condimentele proas­pete se adaugă la sfârşitul gătitului, ori aproape de ser­vire, pentru a nu-şi pierde din gust şi aromă. Condi­mentele uscate pot fi adău­gate mai devreme.Pe lângă sfaturile de mai sus, vindecătorii in­dieni ne mai recomandă şi anumite remedii din plan­te ce ajută la topirea grăsimii.Rădăcina de ghimbir este un medicament şi condiment folosit în India de mii de ani. Virtuţile lui sunt nenumărate, iar una dintre ele este că ajută la slăbit.Pentru a aprinde focul diges­tiei şi al topirii kilogramelor, înainte cu o jumătate de oră de mesele principale, mestecaţi o felioară de ghimbir proaspăt, peste care aţi presărat un vârf de cuţit de sare de mare, câteva pi­cături de lămâie şi o jumătate de linguriţă de miere.Aflat la loc de cinste în vechime, pe post de ofran­dă pentru zei, piperul negru e nelipsit în lea­curile indiene. Tratatele medicale străvechi îl men­ţionează ca remediu pentru o mulţime de afecţiuni, printre care digestia dificilă şi obezitatea. Piperul negru conţine o substanţă numită piperină, care nu numai că îi dă aroma iute, dar ajută la arderea grăsimilor într-un ritm mai rapid şi blochează formarea de noi celule de grăsime.* Se toarnă o cană de apă clocotită peste o lingură de piper negru măcinat. Se lasă la infuzat 15 minute, apoi se strecoară. Se beau 3 căni de ceai pe zi, între mese.* O combinaţie ce ajută să vă debarasaţi de kilogramele în plus este cea dintre piper, lămâie şi miere. Puneţi la fiert 2 pahare de apă, şi când lichi­dul scade la jumătate, trageţi vasul deoparte. Când devine călduţă, amestecaţi apa cu sucul de la o lă­mâie, o lingură de piper negru pulbere şi o lingură de miere. Se bea în fiecare dimineaţă.Nelipsită din "dulăpiorul cu medicamente" al locuitorilor Indiei, Trikatu este o combinaţie de pul­beri de mai multe tipuri de piper şi ghimbir. Este vindecătoare în multe afecţiuni, dar şi un aju­tor nepreţuit în corectarea metabolismului lent şi stimularea arderii grăsimilor.Se ia o linguriţă de pulbere Trikatu Churna cu o linguriţă de miere, împreună cu un pahar cu apă caldă, dimineaţa pe stomacul gol, timp de cel puţin 15 zile. Vă ajută să slăbiţi, prin "impulsul" pe care îl dă metabolismului.