După două războaie mondiale, care au lăsat bă­trânul continent european semidevastat, stors de vla­gă, atât din punct de vedere moral, cât şi eco­nomic, şase state curajoase s-au gândit că a venit timpul să întreprindă ceva pentru a aduce stabilitate şi pace în Europa. Aceste state au fost Belgia, Fran­ţa, Italia, Luxemburg, Olanda şi Germania de Vest. Drumurile lor s-au întâlnit la Roma, unde au sem­nat, la 25 martie 1957, ora 6.50, Tratatul care a pus bazele Comunităţii Economice Europene, o ver­siune a ceea ce avea să devină Uniunea Euro­pea­nă, aşa cum o cunoaştem azi. Astrograma eve­ni­men­tu­lui reflectă energia propice începuturilor, cu Soarele evenimentului situat în prima zodie, cea a Ber­be­cului. Berbecul fiind prima dintre cele 12 zodii, acest lucru favorizează începuturile. Bunele intenţii ale celor şase se pot vedea după ascendentul în Balanţă, semnul diplomaţiei şi al toleranţei. Planeta care guvernează Balanţa este micul benefic Venus, care se găsea, la ora semnării Tratatului, în semnul Peş­tilor. Aceasta este o poziţie deosebit de bună pen­tru planeta Venus. În termeni astrologici, se chea­mă că ea se găseşte în exaltare, adică îşi face treaba mai bine decât în orice alt semn zodiacal. Ea se găseşte chiar alături de Soare (centrul, inima) şi de Mercur (planeta comunicării, dar şi a comer­ţului) în Berbec, în Casa a şasea. Această Casă astrologică descrie relaţiile de muncă, arătând că cei şase semnatari sunt realmente puşi pe treabă, că ei cred cu adevărat în viitorul acestui proiect şi că sunt dispuşi să comunice eficient şi amical între ei. Vedem că iniţiatorii Tratatului de la Roma aveau şanse să creeze un organism cu suficientă forţă şi greutate pentru a feri Europa de proliferarea răz­boaielor şi a decăderii economice. Dar un aspect nefavorabil anunţa faptul că acest proces avea să treacă prin momente de impas, imposibil de pre­văzut la ora aceea. Luna, cea care simbolizează po­poarele, se găsea într-o poziţie puternică, pentru că se afla în Casa a patra, a cărei stăpână este şi în semnul Vărsătorului, zodie a prieteniei şi a pro­gre­sului social. Casa a patra reflectă şi familia, le­găturile de strânsă rudenie, deci şi acest fapt întărea formarea unei uniuni statale strânse între cei şase. Dar pe lângă aspectele frumoase ale acestei Luni, există şi unul deosebit de tensionat. Este vorba des­pre opoziţia Lunii în Vărsător cu planeta Uranus, tocmai planeta guvernatoare a semnului Vărsă­torului. Această opoziţie între Lună şi Uranus arată că Tratatul de la Roma avea să se dezvolte într-o manieră surprinzătoare, cu momente disruptive, în momente imposibil de prevăzut.Dacă privim situaţia celor şase magnifici din punctul de vedere al astrologiei geografice, consta­tăm că, dintru bun început, între cinci dintre ele existau tensiuni. Pentru a înţelege mai bine natura acestora, e bine să amintim că în astrologie există do­uă aspecte negative mari şi late. Prima este opo­ziţia, adică, după cum îi arată şi numele, o distanţă de 180 de grade pe arcul de cerc. Cea de-a doua se numeşte cvadratură sau pătrat, fiind descrisă, după cum îi arată şi numele, de un unghi de 90 de grade. Şi iată cum se po­ziţionează capitalele prin­ci­pa­lelor state participante:Privind re­pre­zentarea vi­zuală a cinci din­tre cele şase capitale implicate, observăm două lucruri. Dacă le unim printr-o linie, obţinem ima­ginea unei cruci, care în astrologie se numeşte "ma­rea cruce". Aceasta este compusă din două opoziţii şi patru cvadraturi. Se poate mai rău? Nu. Oraşul trecut la baza crucii, Berlinul, secţionat în două de americani şi sovietici, era, tehnic vorbind, capitală doar pentru Germania de Est, care nu era semnatară a Tratatului de la Roma, Germania de Vest având capitala la Bonn. Dar tocmai această mare cruce geografică indica faptul că adevărata capitală a Ger­maniei continua să fie, din punct de vedere ener­getic, Berlinul, care de altfel a şi devenit capitala Germaniei reunificate.Aşa cum există expresia că fiecare om trebuie să-şi ducă crucea, tot aşa, şi dintr-o perspectivă astrologică, marea cruce poate şi trebuie să fie pur­tată, pentru că, prin efortul de a rezolva as­pec­tele ten­sionate care o compun, crucea su­fe­rinţei se trans­for­mă într-una a iz­bă­virii. Şi, după cum se ve­de, niciuna dintre ţă­rile cu câ­te un braţ al crucii pe umăr, nu a aban­donat proiectul euro­pean, şi e greu de presupus că vreuna dintre ele o va face. După cum se vede, Lon­dra nu fi­gurează printre capitalele de mai sus.De parcă n-ar ajunge faptul că ma­jo­ri­tatea oa­menilor spun "Anglia", când se re­feră la Marea Bri­tanie, că unii nu ştiu că se mai numeşte şi "Regatul unit" (U.K.) aceasta mai poartă un nume cu cono­taţie peio­ra­tivă, în lumea politică şi jurnalistică. Şi anume, Perfidul Albion. Să vedem ce ne spune "ono­rabila doamnă Wiki­pedia" despre această expresie: "Perfidul Albion a devenit o ex­pre­sie consacrată în Franţa secolului 19. (...) Ter­me­nul era folosit de jurnaliştii francezi ori de câte ori apăreau tensiuni între Franţa şi Marea Britanie"."În zonele de limbă germană, expresia "das perfide Albion" a început să fie folosită din ce în ce mai des în perioada Imperiului German (1871-1918), pe fondul creşterii tensiunilor între Marea Britanie şi Germania".O definiţie modernă, demnă de a fi menţionată, îi aparţine şefului guvernului local din Gibraltar, domnul Fabian Picardo. "Poziţia Regatului Unit este de obicei atât de nuanţată, încât este greu de precizat unde se situează de fapt". Nuanţarea de ca­re pomenea domnul Fabian Picardo cu o fină ironie, demnă de însuşi Perfidul Albion, s-a regăsit şi în ati­tudinea contradictorie, uneori cu tente du­pli­citare, a Marii Britanii faţă de Marele Expe­riment European. Nu a fost prima oară când monar­hia britanică a jucat pe degete interesele unei Eu­ro­pe pe care o priveşte cu o circumspecţie firească pentru nişte insulari - care au mai trecut prin mo­men­te de restrişte legate de relaţia lor cu "The Con­tinent"."Exit întâiul" s-a produs prin "abandonarea dreptei credinţe, prin exit-ul Angliei din sânul Bi­sericii Catolice", după cum spunea Petru Dumitriu, în articolul său "Despre folosirea potrivită a ex­pre­siei Perfidul Albion". Se referea, desigur, la faptul că Henric al VIII-lea i-a dat cu tifla Papei Clement al VII-lea, după ce acesta l-a exco­mu­nicat, şi a provocat Schisma ce avea să dea naştere Bisericii Anglicane. Cu alte cuvinte, regele Henric al VIII-lea, în tinereţea lui fervent adept al Bisericii Ca­tolice, autor chiar al unor scrieri teologice şi bun pri­eten cu papa, a întors spatele Romei, atunci când obedienţa faţă de Vatican a început să con­travină multiplelor sale interese matri­mo­nial/ po­litice. Aşa se întâmplă şi acum, cu deosebirea că Marea Bri­ta­nie a decis ruptura, pentru că nu mai doreşte să primească, prin ordine de la Bru­xelles, injecţii cu migranţi din alte ţări decât din fostele colonii. Pentru cei care au trăit o vreme în Regatul Unit, ati­tudinea britanicilor nu este câtuşi de puţin sur­prinzătoare. Presa britanică obişnuieşte să se refere la Europa prin expresii ca "The Continent" sau "Overseas". Văduva unui vi­car, care după moar­tea soţului său a pus prima oară piciorul pe con­tinent, vizitând Italia, ca să uite de pierderea su­ferită, a fost întrebată la întoarcere de nepoata ei, jurnalistă la BBC, care călătorise prin toată lumea, cum a fost. Bătrâna doamnă i-a răspuns sec: "Ţara este foarte frumoasă, dar din păcate, este plină de străini". Vedeţi dumneavoastră, oriunde cal­că picior de britanic, chiar şi o fragilă şi cre­din­cioa­să văduvă de vicar, toţi ceilalţi sunt "străini". Având în vedere această men­talitate insulară, co­lonialistă şi cir­cumspectă, nu-i de mirare că Marea Britanie nu s-a repezit să adere la conglomeratul de ţări euro­pene decât în 22 ia­nuarie 1973. Pentru finii cunos­cători ai inimii Commonwealth-ului a fost de mirare chiar faptul că Regatul Unit al Marii Britanii a catadicsit să se lanseze în această aventură, şi nu că au decis să se retragă. Astro­gra­ma eveni­men­tului descrie mai degrabă un gest de genul "da­că-i mu­sai, cu plăcere", decât o alegere asumată a unui statut oa­recare într-o ierarhie de tip european. În astro­gra­ma eve­ni­mentului apare din nou ca factor per­tur­bator tema Văr­să­tor - Uranus, la fel ca la crearea Co­mu­nităţii Economice Europene. Soa­rele, Mercur şi Saturn se găsesc în Vărsător, un da pentru pri­etenie, un refuz pentru ierarhie. Uranus, Nep­tun şi Luna se găsesc în as­tro­grama de aderare în aceeaşi zodie cu Soarele Marii Britanii (în două din­tre ver­siu­nile cele mai folosite: în­co­ronarea regelui Wil­liam I, 25 de­cembrie 1066 sau cea mai des folosită de astro­logii britanici, 1 ianuarie 1801, când s-a pro­dus uni­u­nea Marii Britanii cu Irlanda.). Mesajul pe care-l trans­mite astrograma aderării la UE ţărilor membre poa­te fi interpretat şi prin pa­ra­frazarea moralei din fabula lui Grigore Ale­xan­drescu: "Eu voi Co­mu­nitate, dar nu pentru căţei." Şi, am putea adăuga noi, din punctul de vedere al celei mai vechi democraţii europene moderne: "În niciun caz nu voi deveni unul dintre ei".Mai toată lumea e familiarizată cu faptul că cercul zodiacal cuprinde 12 semne, care aparţin celor patru elemente: pământ, apă, foc şi aer. Mai există însă un criteriu de împărţire a zodiilor, şi anume cel al celor trei calităţi. Prima dintre aceste calităţi se numeşte cardinalitate şi face ceea ce fac punctele cardinale. Acestea ne dau o direcţie şi ne ajută să ne orientăm, la fel cum o fac estul, vestul, nordul şi sudul, sau răsăritul, amiaza, apusul şi miezul nopţii. Semnele cardinale sunt cele care dau tonul, care iau conducerea, care iniţiază noul. Ele sunt precum căpitanul Picard din Star Trek, în sensul că îndrăznesc să meargă înspre ceva nou şi necunoscut. Şi o fac cu o asemenea convingere, în-cât celelate semne (cele fixe şi cele mutabile) le urmează fără ezitare. Cele patru semne cardinale sunt Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul.Dacă ne luăm după caracteristicile enumerate mai sus, ne dăm seama că ma­rile puteri, cele care dau tonul pe lumea asta, ar tre­bui să aparţină sem­ne­lor cardi­na­le. Aşa şi este. Deşi ţările au, de regulă, mai multe astro­grame, gândite să reflecte diferitele sta­dii prin care trec, astrologii obiş­nuiesc să con­vi­nă asupra uneia sau unora, care reflectă esenţa ţării res­pec­tive. Am văzut deja că as­tro­­gramele cel mai des fo­lo­site pentru Marea Britanie cad sub incidenţa Ca­pri­cor­nu­lui, care este un semn car­di­nal. Fran­ţa are ca zi naţională 14 iulie, dublă zi de comemo­rare pen­tru francezi. Atunci s-a produs Căderea Bastiliei (14 iulie 1789) dar şi Ce­le­brarea unirii naţiu­ni­lor franceze (14 iulie 1790), deci data pla­sează Franţa sub semnul Racului. În­tocmind cerul natal al celei de-a cincea Republici, întemeiată de Charles de Gaulle pe 4 oc­tom­brie 1958, Franţa apare cu Soarele în Balanţă. Atât Ra­cul, cât şi Balanţa sunt sem­ne cardinale. Statele Uni­­te ale Americii s-au cons­tituit pe 4 iulie, si­tuân­du-se de asemenea sub semnul car­dinal al Racului. Ger­ma­nia reunificată încă nu a întrunit acordul astrologilor în privinţa zilei de naştere, disputa fiind între Rac (1 iulie 1990) când s-a petrecut uniunea eco­nomică a Germaniei de Vest cu cea de Est, şi Ba­lanţă (3 octombrie 1990) când a avut loc unifi­ca­rea politică a celor două ţări, din nou două zodii cardinale. China este privită în mod tradiţional ca fiind guvernată tot de Balanţă, în timp ce India este guvernată de Capricorn. Atunci când una dintre planetele lente intră într-un semn car­dinal, toate semnele cardinale sunt afectate, pentru că ele sunt dispuse în cruce.Deci, primesc - fie un aspect de opoziţie, fie unul de cvadratură din partea respectivei planete. Ni­ciu­nul plăcut, desigur. Iar planeta puterii şi a trans­for­mă­rilor definitive, Pluton, a intrat în semnul Ca­pri­cornului la finele lui noiembrie 2008 şi va pleca de acolo de-abia în 2024. La începutul lui martie 2011, altă planetă lentă, şi anume Uranus, planeta schim­bărilor radicale ale structurilor so­ciale, precum şi a tehnologiei avansate, a intrat în Berbec, accelerând procesul iniţiat de Pluton, în special în intervalul 2012-2014. E clar că influenţa lor asupra marilor puteri e semnificativă. Ele se pot simţi tentate să câştige (sau să recâştige) tot mai multă influenţă, să-şi încerce puterile asupra altor state sau să dea to­nul unor mari schimbări. Oricum ar fi, procesul se află în plină desfăşurare şi nu-i vom afla re­zul­tatele curând. Ce se va întâmpla însă cu Marea Bri­tanie? Dacă ne uităm la astrograma Marii Britanii, în­tocmită pentru 1 ianuarie 1801, vom vedea cât de pu­ternic sunt reprezentate sem­nele cardinale: Soa­rele Regatului se găseşte în Ca­pri­corn, Luna în Rac, iar Ascendentul în Balanţă. Monarhia consti­tu­ţională britanică nu este alcătuită de aşa manieră încât să poată da întâietate vreunui alt stat, nici măcar unei federaţii sau uniuni, dat fiind că în cerul său natal figurează proeminent trei dintre cele patru semne cardinale. Al patrulea s-a ma­terializat sub foma celor două femei Premier, ambele născute sub semnul Balanţei, care au avut de luat decizii dificile în perioada unor schimbări complexe: Balanţa Mar­garet Thatcher, supra­nu­mi­tă şi "Doamna de fier", a contribuit în mod sem­ni­ficativ la desprin­derea Ma­rii Britanii de curentul dominant în Europa ace­lei vremi. Acesta era un curent mo­derat de stân­ga, cu eco­no­mia controlată de stat şi multe subvenţii gu­ver­­na­men­tale. Thatcher a reuşit să impună un soi de brexit, o mişcare neo­liberală, care a primit chiar numele de "thatcherism", care a con­stat în priva­ti­zarea in­dus­triilor de stat, o piaţă liberă şi reîn­vie­rea naţio­na­lis­mu­lui bri­ta­nic. În anii în care Pre­mie­rul Margaret Thatcher a fost la cârma guver­nului bri­ta­nic, economia a cres­cut, un război a fost câştigat (Falkland) şi s-a mani­fes­tat un pro­centaj foarte ridicat de opoziţie faţă de ceea ce re­prezenta Uni­unea Eu­ro­peană. Astro­grama "Doam­nei de fier" o descrie ca fiind un po­litician de forţă, cu As­cendentul în Scorpion, în conjuncţie cu Sa­turn, ară­tând de ce puterea doam­nei Thatcher se ma­nifesta controlat, cu un simţ strategic deosebit, dar şi cu capacitatea de a-şi placa adversarii rapid şi fără drept de replică. Premierul britanic Theresa May, care are de condus ţara într-o perioadă atât de in­certă şi periculoasă este, de asemenea, Balanţă. Şi ea este născută cu Saturn în Scorpion, în con­juncţie cu Ascendentul, atâta doar că ascendentul ei este în Săgetător. În cerul natal al amândurora se află stea­ua fixă Regulus (steaua regalităţii joacă un rol deo­sebit), aşa cum le stă bine premierilor dintr-o mo­narhie atât de importantă. Cei marcaţi de ener­gia sa sunt "cu inimă largă, liberali în stil mare, ge­neroşi, ambiţioşi, atraşi de putere, entuziaşti şi inde­pen­denţi." Va reuşi însă Theresa May să egaleze perfor­manţele predecesoarei sale colegă de zodie, într-un context şi mai greu de controlat?Să vedem ce are de spus Roy Gillett, un res­pectat astrolog britanic despre asta: "Perioada opor­tună de ajustare la noua structură globală va fi de doar câteva luni, înainte ca Saturn (marele discipli­na­tor, stăpânul karmei n.n.) să intre în Capricorn, în decembrie 2017. În intervalul lui 2018-2019, în lume lucrurile încep să se petreacă altfel, pe măsură ce ne îndreptăm către conjuncţia dintre Jupiter (ma­rele benefic, planeta relaţiilor internaţionale şi a credinţei n.n.) şi Saturn, în primul grad de Vărsător, în ziua solstiţiului de iarnă 2020. În anii aceştia, Regatul Unit va ieşi din ce în ce mai mult din siste­mul certitudinilor actuale, ajungând să depindă de noi prietenii, legate din mers, sprijinindu-se doar pe resursele în scădere ale Bank of England." S-ar pu­tea, oare, ca aceste noi prietenii să fie, de fapt, ve­­chi­le prietenii cu ţările Commonwealth-ului, prin­­tre care se numără Canada, India, Australia şi Noua Zeelandă? Ar putea strategicul Albion să-şi reinven­teze imperiul colonial într-o formă globalizată mo­dernă? Primele răspunsuri se vor contura la sfâr­şitul acestui an.