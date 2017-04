Ion Bobaru

Ieşirea din iarnă nu este uşoară. Resursele vitale sunt pe sfârşite, rezistenţa psihică - şubrezită de lipsa soarelui, alimentaţia bazată mai mult pe carne şi pe grăsimi ne-a încărcat de toxine. Ca să nu mai vorbim de capriciile primă­verii, care ne cer eforturi mari de adaptare la varia­ţiile de tempera­tură. Sal­va­rea ne vine din natura care s-a trezit la via­ţă: leurda, şte­via, păpădia şi urzicile au poposit pe tarabele din pieţe şi sunt gata să-şi preia rolul de terapeuţi.Cura de primăvară face parte din grupul fitotera­piilor tradiţio­na­le, numite şi terapii integrative, care aduc mari be­ne­ficii corpului: * purifică sângele * furnizează vitamine şi minerale, care se găsesc în cantităţi mari în plantele primă­verii * scade stresul oxidativ * tonifică şi re­vi­go­rea­ză organismul, înde­părtând astenia de pri­mă­vară.Plantele cu cel mai mare efect în cura de primă­vară sunt: urzica, ştevia, leurda, păpădia şi topo­raşii. Acestea se pot folosi atât în stare proaspătă, cât şi uscată. În stare proaspătă se gătesc sub formă de salate, supe, ciorbe, piureuri. Din păcate, peri­oada lor de folosire este scurtă, dar le putem trans­forma în preparate farmaceutice. Pentru aceasta, tre­buie să uscăm planta. Uscarea se face la umbră, în strat subţire, pe rame de lemn, coli de hârtie sau ro­gojini, în spaţii aerisite şi bine ventilate. După usca­re, se ambalează în săculeţi de tifon, pungi de hârtie sau cutii de carton.două linguri de plantă uscată şi mă­runţită groscior se lasă la infuzat, timp de 15 mi­nute, în 250 ml de apă adusă la fierbere, apoi se filtrează. Se îndulceşte după gust, cu miere.- două linguri de plantă uscată şi mărunţită groscior se pun la macerat în 100 ml al­cool alimentar sau alt produs distilat, obţinut în gos­podărie, timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Se filtrează prin tifon, după care se lasă la de­can­tat în frigider, timp de 6 zile, pentru o deplină limpezire. Se trece uşor partea limpede într-un alt flacon, îndepărtându-se eventualul reziduu depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoane de sticlă sau plastic prevăzute cu dop picurător. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Dacă se observă depuneri pe perioada păstrării, se agită flaconul înainte de utilizare.- patru linguri de plan­tă uscată şi tocată groscior se amestecă cu 1 litru de vin roşu adus la fierbere. Se lasă la macerat timp de 10 zile, agitându-se de 2-3 ori pe zi.Pentru consumul alimentar, frunzele se recol­tea­ză primăvara devreme, când nu au ajuns la maturi­tate deplină. În schimb, pentru a obţine preparate far­maceutice se recomandă recoltarea frunzelor ceva mai târziu, începând cu sfârşitul lunii mai.Se consumă cât mai multe urzici proaspete, gă­tite sub formă de ciorbe sau piure.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai din frunze de ginkgo biloba sau saschiu. (Farmacia Faltis are pe stoc ceai de saschiu şi ginkgo biloba).Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai din frunze de ginkgo biloba sau saschiu.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de pi­că­turi, de 3 ori pe zi, adăugate în­tr-o cană cu ceai din frunze de ginkgo bi­lo­ba sau saschiu.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Tratamentul intern al hemo­roi­zi­lor se com­ple­tează cu aplicaţii locale cu pre­parate realizate de Farmacia Faltis.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de pir.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Preparatele din urzică cresc imunitatea organis­mului dacă sunt folosite cu regularitate.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Se beau două căni de ceai pe zi.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, înainte de masă.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de pelin.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de gălbenele.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de salcâm japonez. (Farmacia Faltis are pe stoc asemenea ceai.)se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Un ceai antidiabetic mai eficient se obţine prin aso­cierea frunzelor de urzică cu teci de fasole, frun­ze de nuc şi de dud. Se prepară folosind tehnica com­­­­­binată a decoctului şi infuziei: 2 linguri de teci de fasole se fierb la foc mic timp de 15 minute în 250 ml apă. Se adaugă apoi 2 linguri de frunze de ur­zică şi o lingură de frunze de nuc. Se lasă la infu­zat timp de 30 de minute, după care se filtrează. Se în­dul­ceşte după gust, cu un edulcorant neglucidic.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 50 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai sau puţină apă.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Acţiunea preparatelor din urzică este potenţată de asocierea cu pufuliţă, ghimpe şi ţelină.(cauzate de abuzul de tutun)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 50 de pică­turi, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai divers.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de pică­turi, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai divers.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Tratamenul intern se comple­tează cu badijonări locale cu prepa­rate de la farmacia Faltis.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de troscot.se iau două lin­guri pe zi, după masă.De tratamentele externe beneficiază bolile tenu­lui, ale mucoaselor şi ale părului.Se foloseşte o fiertură din frunze de urzică obţinută după metoda decoctului prezen­tată mai sus. Se poate continua tratamentul cu dife­rite badijonaje pe care le prepară Farmacia Faltis.În alopecie, se limpezeşte părul cu o fiertură din frunze uscate de urzică. După aceea, se aplică un tratament cu două loţiuni prepa­rate de Farmacia Faltis.- sunt indicate în caz de mătreaţă sau dermatită seboreică a pielii capului. Tratamentul poate continua cu lo­ţiuni preparate de Farmacia Faltis.- se fac cu o fiertură din frunze uscate de urzică şi sunt recomandate atât ca tratament de întreţinere înainte de folosirea produ­se­lor cosmetice, cât şi înaintea tratamentelor derma­tologice pentru afecţiunile pielii tenului. (Farmacia Faltis prepară numeroase creme cosmetice.)Empiric, cazurile de lum­bago şi sciatică se pot trata prin flagelarea locurilor dureroase cu un buchet de urzici proaspete. Opera­ţia se efectuează 2-3 zile, după care se face o pauză de 2-3 zile. Proce­deul este mai puţin draconic decât pare, deoarece senzaţia iniţială de arsură se transfor­mă într-o sen­za­ţie de căldură plăcută, care învăluie tot corpul. Pacientul nu are voie, însă, să vină în con­tact cu apa rece, deoarece arsurile vor reapărea.Se recomandă leurda proaspătă, sub formă de salate sau alte mâncăruri. În restul anului se admi­nistrează infuzie, tinctură sau vin din leurdă.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai din frunze de ginkgo biloba sau saschiu.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Tratamentul se face regulat, la in­ter­val de 3 luni de zile, timp de cel puţin 20 de zile pe lună.(urticarie, prurit, eriteme)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de pi­cături, de 3 ori pe zi, adăugate în­tr-o cană cu ceai de trei-fraţi-pă­taţi.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(artroze, spondiloze)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de troscot.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de saschiu.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(varice, flebite)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai din frunze de ginkgo biloba sau saschiu.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Tratamentul se poate completa cu aplicaţii lo­cale cu diverse creme sau unguente preparate de Farmacia Faltis.(traheite, bronşite, astm bronşic, pneumonii)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de tei.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(răceală, gripă, guturai)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(colită de fermentaţie, diaree)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de gălbenele.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(insomnie, anxietate, nervozitate)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de tei.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(onicomicoză)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de pi­că­turi, de 2 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de trei-fraţi-pătaţi.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Se completează tratamentul, lo­cal, cu loţiuni şi unguente pre­pa­rate de Farmacia Faltis.(rinită, sinuzită, epistaxis, faringită, laringită)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de pi­cături, de 3 ori pe zi, adăugate în­tr-o cană cu ceai de muşeţel, coa­da-şoricelului sau salvie.se iau două lin­guri pe zi, după masă.(viermi intestinali, oxiuri, tenie)Se bea câte o cană de ceai pe zi.se iau două lin­guri pe zi, seara, la culcare.Tratamentul durează 3 zile, după care se ia un purgativ, sulfat de magneziu sau sulfat de sodiu în doză de 30 de grame.(cistite, pielite, metroragii, micoze, colici renale)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de gălbenele.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, du­pă masă.Se foloseşte o fiertură din frunze de leurdă.(afte, gingivite, stomatite, abcese dentare). Gargară după fiecare masă cu infuzie de leurdă. Se poate aplica local un colutoriu specific bo­­lii respective. (Farmacia Faltis prepară frecvent asemenea pre­pa­rate la prescripţia medici­lor ORL sau stoma­to­logi.)în afec­ţiunile pielii şi în bo­lile aler­gice sub for­mă de tinc­tură, oţet sau u­lei, în apli­caţii lo­ca­le, seara.În cura de primăvară se folosesc rozeta de frun­ze încă tânără şi bo­bocii florali încă nedes­făcuţi.De secole, păpădia este cunoscută drept una dintre cele mai puternice ierburi detoxifiante. Da­torită principiilor amare, tonifică ficatul obosit, stimulează activitatea rinichilor şi a intestinelor. Prin aceste calităţi, are un rol esenţial în elimi­narea toxinelor. Este indicată în toate afecţiunile în care există dereglări glandu­lare. Creşte diureza, măreşte secreţia glandulară şi normali­zează cir­culaţia sângelui.Pentru a continua cura cu pă­pădie se pot folosi ceaiul, tinc­tura sau vinul de păpădie, care se obţin din frunzele de pă­pădie uscată.Băile cu decocturi din pă­pădie rela­xează, dar ajută şi la eli­minarea toxi­nelor, pielea fiind unul dintre filtrele de dezinto­xicare ale orga­nismului.100 g rădăcină de păpădie (în lipsa ei se pot folosi frunzele de păpădie) se fierb timp de 10 minute în doi litri de apă, după care se filtrează prin tifon dublu. Soluţia rezultată se toarnă în cada cu apă călduţă. Băile cu păpădie alină durerile reumatice şi articulare, fiind reco­mandate şi pentru calmarea iritaţiilor pielii pro­duse de afecţiunile dermatologice.- are o acţiune hidratantă, calmantă, decongestionantă, stimulează circulaţia sanguină, regenerează ţesu­tu­­rile, închide porii şi ate­­­nuează ridurile.2 linguri de praf de argilă se amestecă cu o fiertură de păpădie până se ob­ţine o pastă subţire, care se întinde pe faţă şi pe gât. Masca este lăsată să ac­ţioneze timp de 15 mi­nute, după care se înde­părtează prin spălare cu infuzie călduţă de muşe­ţel.Erau plante deose­bit de apreciate în E­vul Mediu. Mireas­ma şi culoarea lor de­lica­te, precum şi vir­­tu­ţile tămădui­toare i-au in­spirat deo­po­trivă pe parfu­mieri, pe vraci şi alchi­mişti.În scop tera­pe­u­tic, infuzia se pre­pară din frunze us­cate, iar vinul - din flori.(laringite, traheite, bronşite, bronho-pneumonii, astm bronşic)Se beau trei căni de ceai pe zi.(fragilitate capilară, vase sparte la nivelul membrelor inferioare)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Se obţine din flori, astfel: 20 g (4 linguri) de flori uscate se fierb câteva minute în 500 ml apă. După răcire se filtrează, iar lichidul se amestecă cu 500 g zahăr, ţinându-se la foc mic pe aragaz, până la completa dizolvare a zahărului. Se dă în clocot câteva minute şi se filtrează când este încă cald. Este un sirop de cu­loare violet, cu gust plăcut. În trecut se folosea drept co­rector de culoare în in­dus­­tria alimentară şi me­dicamentoasă, mai ales la siropurile pen­tru copii. În gospo­dă­rie, acest sirop se poate fo­losi în locul colo­ranţi­lor alimentari din co­merţ sau pentru insiro­pa­rea blaturilor de torturi sau prăjituri.Din ştevia proaspătă se prepară diferite re­ţete culinare. Infuzia, tinctura sau vinul com­pletează cura de primăvară în tot restul anului, după cum urmează:Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de tei.se iau două lin­guri pe zi, după masă.Se beau trei căni de ceai pe zi.(se folosesc preparatele din frunze)Se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de tei.se iau două lin­guri pe zi, după masă.