- Într-adevăr, la o primă privire, raportul de evaluare pare să nu-şi găsească noima. Totuşi, dacă analizăm felul în care a fost redactat şi făcut public, vom vedea că el este un avertisment la adresa pro­cu­rorului-şef al DNA, Codruţa Kovesi. Unul ne­me­ritat, dar care ne pune în gardă pe toţi. Căci ţinta întregii anchete, aşa cum ne dezvăluie documentul frază cu frază, a fost procurorul-şef al DNA, nu procurorul general. Cei care au întocmit raportul nu s-au ferit să uzeze de cuvinte grele: uzurpare, abu­zuri, presiuni etc. Pentru a concluziona, în mod stra­niu: nu e momentul oportun pentru schimbarea şe­filor de Parchete. Păi, ori şefa DNA se face vino­vată de acele derapaje şi trebuie schimbată, ori acu­zaţiile sunt inventate şi de aceea nu e înlocuită. Cel mai probabil, intervenţiile venite din partea Bru­xelles-ului şi Washington-ului în apărarea statului de drept şi pentru contiuarea luptei anticorupţie, precum şi preconizarea a noi manifestaţii de stradă în cazul demiterii şefei DNA, l-au făcut precaut pe mi­nistrul Toader. Atunci, a fost nevoit să pună un alt final raportului, care să permită o continuare. E lim­pede că aici avem de-a face cu un amplu sce­na­riu, din care acesta a fost doar un episod. Ca într-un serial poliţist în care, pentru ca acţiunea să con­tinue, trebuie salvat eroul principal, chiar dacă el e mai mult mort decât viu. Conjuraţia contra Jus­tiţiei şi-a pregătit terenul pentru alte mişcări. Deo­cam­dată suntem încă la nivel de declaraţii: Călin Po­pescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, a făcut una, în mod solemn, în Parlament, vizându-l pe pre­şedintele statului, Klaus Iohannis; a mai făcut una, în conferinţă de presă, ministrul Tudorel Toa­der. La acestea se adaugă o rezoluţie a Curţii Cons­titu­ţionale, care susţine că Parchetul General şi DNA şi-ar fi depăşit atribuţiile în investigarea de­lictelor comise cu prilejul elaborării celebrei Or­do­nanţe de Urgenţă nr. 13, care a scos sute de mii de români în stradă. Este clar că PSD nu va renunţa să încerce să controleze Justiţia, dar caută un moment mai fa­vorabil şi metode mai fine. Vom avea şi modificări legislative.- Da, unii au fost dezamăgiţi de conţinut, alţii de concluzie... Ciudat este că printre dezamăgiţi se nu­mără Dragnea, care, cu numai o săptămână îna­inte, transmitea Comisiei Europene, printr-o scri­­soare, că el nu a cerut niciodată revocarea Co­druţei Kovesi. Acum i s-a confirmat că nici nu sunt mo­tive să solicite aşa ceva. Şi-apoi, ar trebui să-i mul­ţumească lui Tudorel Toader că nu a dat o nouă lo­vitură de imagine guvernului. De asemenea, fos­tul preşedinte Traian Băsescu a avut o ieşire în sti­lul caracteristic, numindu-l pe ministrul Toader mar­­ţafoi şi slugă a "Sistemului". Elena Udrea a acu­­zat şi ea "Sistemul", că acoperă abuzurile Par­chetelor. De parcă Băsescu nu şi-ar fi împărţit cu ea imu­ni­tatea timp de zece ani, şi ei doi nu ar fi fă­cut parte din Sistem, alături de Ponta, Ghiţă, Hre­benciuc şi toţi ceilalţi, care au astăzi probleme cu Justiţia. Toţi penalii ăştia trebuie să fie şi penibili. Tot acum, unii descoperă că există politicieni care jucau tenis cu serviciile secrete, cu rezultate dintre cele mai spec­taculoase. Dar asta se întâmpla încă de pe vremea lui Ceauşescu. După cum stau mărtu­rie inclusiv nişte filmări de epocă în care "marelui cârmaci" îi dă replica la fileu generalul de Secu­ritate Nicolae Pleşiţă.În paralel, are loc o spălare a tuturor corupţilor. Pentru că această coaliţie de la guvernare are majo­ritatea şi în Parlament, şi la Curtea Constituţională, şi în mass media. Te uiţi şi nu-ţi vine să crezi: i-au pudrat, coafat, tămâiat, aranjat astfel încât toţi par niş­te îngeraşi. Şi victime. Începând cu Adrian Năs­tase şi continuând cu Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu, Adrian Severin etc. Avem cei mai cinstiţi şi mai nevinovaţi corupţi din toată lumea!- Partidele noastre n-au consistenţă. Nici măcar PSD, care a câştigat alegerile în mod hotărâtor şi care se poartă de parcă ar fi tot în opoziţie. Ai zice că toate partidele noastre joacă "Balena albastră", acel sinistru joc pentru adolescenţi, creat în Rusia şi exportat te miri unde: învinge care se sinucide primul. Din acest joc pare a face parte şi stilul în care sunt conduse partidele, astfel încât creează di­zidenţe în sânul lor şi nemulţumiri în propriul electorat. În PSD se luptă Ponta cu Dragnea. Primul îl acuză de dictatură pe al doilea şi spune că acesta i-ar fi aruncat din barcă pe toţi partenerii: pe Crin Antonescu, pe Gabriel Oprea, pe Daniel Constantin şi pe Ponta însuşi. Până acum, zicea că au fost lu­craţi de Sistem... Însă pe Victor Ponta nu-l mai ia ni­meni în serios de mult. Omul suferă de dublă per­so­nalitate. Când era premier, una susţinea la Gu­vern, alta vota în Parlament. Iar în recentele alegeri parlamentare a candidat din partea PSD, dar figura şi pe afişele PRU, ca propunere de premier. Are o instabilitate politico-psihică de speriat. Nu poţi avea nici o încredere în el. Din păcate, nici Liviu Drag­nea nu prezintă vreo garanţie că păstrează par­tidul şi ţara pe drumul european. Deşi pare mai aşe­zat şi mai prudent, are tendinţe autocratice, izola­ţio­niste şi un interes direct în supunerea Justiţiei. Ponta şi-a recunoscut pe undeva înfrângerea în faţa lui Dragnea, în momentul în care i-a trimit demisia în alb din partid. Partida însă se mai joacă.La ALDE, comportamentul dictatorial al lui Po­pescu Tăriceanu a dus la ruperea relaţiilor cu Da­niel Constantin şi tabăra acestuia. Ca urmare, Da­niel Constantin şi-a pierdut funcţia de copreşedinte al partidului, pe cea de ministru al Mediului şi pe cea de vicepremier. Locul său va fi luat de Graţiela Gavrilescu, cea care a mai fost ministru al Mediului şi a devenit celebră că a mutat un cuib de berze dintr-un sat în altul. Faptul că Tăriceanu este con­testat aşa de târziu este totuşi un succes, pentru că se ştia cum conduce. Când era în PNL, a dat afa­ră din partid doi foşti preşedinţi ai formaţiunii, pe Valeriu Stoica şi Theodor Stolojan, pentru că gân­deau altfel decât el. Stilul lui este de prim-secretar comunist de judeţ. Până şi la USR apar probleme. Nicuşor Dan a descoperit scăunelul de preşedinte şi nu vrea să-l cedeze nici măcar lui Dacian Cioloş. Preventiv, nici nu l-a primit pe acesta în partid, deşi majoritatea membrilor l-ar fi vrut coleg. Nicuşor Dan n-are charismă, nu ştie ce vrea şi nu se exprimă pe înţeles, dar ceva ambiţii arată deja. A margi­nalizat-o şi pe Clotilde Armand, care are un impact mult mai mare la electorat şi pare mai bine orien­tată. În condiţiile acestea, nu e de mirare că se pre­găteşte o sciziune a USR şi pe temeiuri doctrinare - căci unii sunt de stânga, alţii de dreapta -, şi pe motive de leadership. În plus, sunt destui şi la USR care caută partide mai mari şi mai solide, care să le dea mai mult, după modelul foştilor parlamentari PP-DD. PNL continuă să fie în degringoladă. Nici măcar nu se mai vede, nu se mai aude, indiferent de importanţa evenimentelor faţă de care ar trebui să adopte o poziţie. Nici unul dintre cei care vor să preia şefia partidului - Ludovic Orban, Raluca Tur­can sau Cătălin Predoiu - nu are anvergură şi nu poate să relanseze cu succes partidul. PNL l-ar fi vrut pe Dacian Cioloş, dar acesta voia în USR. Este ca atunci când fiecare iubeşte pe altcineva decât cel care s-ar vrea iubit şi rămân toţi fără iubiţi. În ce priveşte PMP, este ca un atom scăpat de sub orice control, cu un singur scop: s-o salveze pe Udrea de puşcărie şi, eventual, s-o bage la răcoare pe Kovesi, drept răzbunare.Peste toate, nu există o coordonare a acţiunilor partidelor din opoziţie, astfel încât să le crească importanţa şi rata de succes.- O guvernare neconvingătoare, ca să fim blânzi în exprimare. În afara unor măsuri populiste, pe care nu se ştie dacă le va putea susţine din buget până la urmă, guvernul Grindeanu nu şi-a trecut în cont decât scandalul ordonanţei penalilor şi miş­că­rile de stradă aferente. Cu toată mita electorală, deja au început protestele revendicative ale sindicatelor. Ceferiştii şi poliţiştii au ieşit în stradă să-şi ceară drepturile. Şi e firesc când naşti atâtea speranţe şi când dai senzaţia că bugetul e un sac fără fund, de unde se pot îndestula toţi. A fost de tot hazul să vezi mase de poliţişti în faţa guvernului strigând: "Hoţii, hoţii". Pe ăştia cine i-a mai pus, tot Soros? Statis­ti­cile arată că sunt încasări mai mici la buget decât cele prognozate şi că vor fi probleme cu plăţile, din această pricină. Guvernul a anunţat însă că a recu­pe­rat din handicap pe ultima sută de metri şi că vor fi bani. Să vedem. Deocamdată, investiţiile - ab­solut necesare pentru dezvoltarea economică - se la­să aşteptate. Altfel, miniştrii stau toată ziua la te­le­viziune, pe canalele puterii, care sunt vreo patru. Se ocupă strict de imagine.Până acum au dovedit un stil de guvernare ha­zardat, populist, demagogic şi păgubos. Dacă o ţin tot aşa, vor lăsa prăpăd în urma lor. Cum a făcut, în general, PSD-ul când a fost la guvernare. Pe contul generaţiilor viitoare.