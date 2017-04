O făceam dintr-o dis­perare de cauză şi din dorinţa puternică de a afla calea vindecării de temutul flagel al seco­lului, al cărui nume mulţi nici nu-l pronunţă, din superstiţie, ori de teamă "să nu se ia". Dacă, pen­tru mine, anul 2014 a fost unul medical şi 2015 a fost unul spiri­tual, anul 2016 a fost unul al reve­laţiilor, al aflării răspunsurilor în care s-au legat informaţiile, dru­mu­rile şi experienţele mele. Abia acum m-am de­taşat. M-am vindecat! O spun cu recunoştinţă şi pot să privesc în urmă ca la un film. Pot să extrag în­văţămintele şi să ofer celor­lalţi daruri de învăţătură din experienţa trăită de mine. Fără vanitate, doar cu bucuria de a trăi.M-am apropiat de naturopatie (am avut noro­cul să lucrez la "Formula AS" şi să am acces la atâtea surse verificate de terapii naturale), m-am hrănit vegetarian, chiar vegan, am învăţat să mă rog fără să fiu un cerşetor neputincios în faţa divi­nităţii. Nu m-am temut nicio clipă. Şi nu m-am îndoit. Pierdusem doar contactul cu mine şi cu Dumnezeu, dar am intuit drumul de întoarcere. Am deschis o nouă cale de "stil de viaţă sănătos", am probat Bio­feed­back, osteo­pa­tie, terapie Cra­nio­Sacrală, am lucrat tehnici EFT de eli­berare emoţională, am făcut acupunc­tură, Qi Gong, cu­răţire, armonizare, echilibrare şi vin­decare ener­getică. Am studiat psiho-oncologie şi crista­loterapie şi aşa, în­crucişat, am ajuns la terapia flo­rală Bach, de care m-am în­dră­gostit instantaneu. Parcă am revenit acasă. Aceas­tă te­rapie îmi dă voie să mă fo­losesc de toate abi­lităţile me­le înde­lung şle­fuite, îmi permite să ajut şi să învăţ în conti­nuare, din fiecare în­tâlnire cu oame­nii. De aceea, am decis să o stu­diez mai amănun­ţit şi să o practic con­­stant pe mi­ne, pe familia mea şi pe prietenii mei.N-am să vă spun că terapia flo­rală Bach vin­decă cancerul, dar cu siguranţă vin­de­că frica şi îndoiala, vin­decă tristeţea şi deznă­de­jdea, înlătură cu blân­deţe nesiguranţa şi incer­titudinea şi, odată cu ele, alungă pe vecie panica aceea alarmantă, an­xietatea continuă şi frica de moarte, care-ţi dă fiori reci pe spate şi-ţi pune, când nici nu te aş­tepţi, un nod în gât. Nu vă spun poveşti, nu glu­mesc şi nici nu vă păcălesc! Tera­pia florală este cunoscută deja de mai mult de 80 de ani în toată lumea, pentru efec­tele ei benefice în echilibrarea tulbu­rărilor emo­ţionale. Ceea ce iubesc la această terapie este simplitatea ei, uşu­rinţa de adminis­trare a picăturilor pre­scrise şi rezultatele remar­cabile pe care oamenii le obţin.Remediile florale Bach sunt inofen­sive, lipsite de toxicitate, nu dau efecte secundare sau efecte adverse, nu interfe­rează cu medicamentele, nu dau depen­denţă şi, cu siguran­ţă, nu dau greş în tratarea dezechilibrelor emoţionale. Chiar şi animalele de compa­nie ori plantele de apartament pot fi ajutate cu remedii flo­rale. O plantă care e invadată de dăună­tori, tratată cu două pi­cături de Crab Apple, rede­vine sănă­toasă, la fel cum un câine prea agitat, tra­tat cu două picături de Impatiens, se va pu­tea relaxa şi va învăţa să aibă răbdare.Până şi sugarii sau copiii mici pot primi reme­dii florale. Dar ce nevoie ar avea sugarii de echili­bru emoţional, s-ar putea să vă întrebaţi. Răs­­punsul vine din studiile şi din experienţa pedia­­trilor şi psihologi­lor, care ştiu că naş­terea este o schim­bare majoră şi ireversibilă pe care nou-năs­cuţii o percep drept traumă emoţio­na­lă. Şi nu nu­mai bebeluşii sunt ne­voiţi să se adapte­ze la situaţii noi, copiii de grădini­ţă, care abia se obişnuiesc să stea fără mama, în mij­locul unui grup de copii ne­cu­noscuţi, plânşi şi speriaţi, au cu adevărat nevoie de remedii pentru timiditate, nesigu­ranţă de sine sau lipsă de curaj. Nu mai spun de copiii de şcoală, care tre­buie să facă faţă diverselor situaţii stresante, momen­te de descurajare ori când se simt copleşiţi de res­pon­sabilităţi, pro­ble­me că­rora le pot face faţă cu bine datorită remediilor florale Bach.Şi noi, cei ma­turi, cei puternici, căliţi şi echi­libraţi, avem momente când ne-ar prinde bine un strop de susţinere emoţio­nală. Zilnic pot apă­rea situaţii care să ne tulbure, să ne supere, să ne îngri­joreze, să ne tes­teze răbdarea sau atenţia. Vestea bună e că în terapia florală Bach există re­medii pentru aproape fiecare dintre aceste situaţii şi încă mul­te altele.Remediile florale Bach, care au păstrat generic numele "inventatorului" lor - dr. Edward Bach - se constituie într-un sistem de 38 de esenţe, care corespund tot atâtor stări emoţionale pe care noi le pu­tem resimţi în diverse mo­men­te din viaţă. Obţinute din plan­te din flora spontană euro­peană şi grupate în 7 categorii gene­rice (1. Frică, 2. Singu­rătate, 3. In­certitudine, 4. Des­curajare şi deznă­dejde, 5. Angaja­ment excesiv pentru alţii, 6. Neatenţie la mediul tău, 7. Uşor influen­ţabil) - aceste esenţe funcţionează ca terapie ener­getică. Mai exact, informaţia vindecătoare speci­fică fie­cărei plante e captată şi impregnată în apă, cu aju­torul puterii electromagnetice a razelor soare­lui. Apa este vehiculul purtător şi conductor de in­for­maţie, iar modul de acţiune al remediilor flo­rale constă în capacitatea esenţelor de a corecta, la nivel energetic, simetria şi armonia mediului pe care îl "ating". Cu puterea şi perfecţiunea plan­telor sunt corectate tipare mentale imperfecte. Este ca şi cum am da un exemplu bun inteligenţei noastre interi­oare, şi ea îl urmează.Medicul britanic Eduard Bach, care a fost un renumit patolog, epidemiolog şi homeopat la Uni­versitatea din Londra, spunea că "boala este în întregime rezultatul conflictului dintre sinele spi­ritual şi cel mu­ri­tor. Boala este o stare tem­porară de «re-acţiu­ne» la influenţe perturba­toare. Este o stare tempo­rară de eşec şi nefericire şi asta se în­tâmplă ori de câte ori permitem al­tora să ne per­turbe de la sco­pul nostru în viaţă şi să ne stre­coare în inimă îndo­iala, teama, indi­ferenţa sau deznădejdea." Să nu le permitem, aşadar, să ne stre­coare în inimă îndo­iala, teama, indiferenţa ori deznădejdea, ca să ne abată de la drumul nostru. Echi­librul gândurilor şi al emo­ţiilor ne ţine sănă­toşi!* Gânduri recurente.* Eliminarea stresului şi oboselii.* Eliberarea de frici, anxietate, atacuri de panică.* Fobii, temeri de eşec, de singurătate, de abandon, de lipsă de iubire.* Dezamăgire, lipsa chefului de viaţă, de­presie, disperare, letargie.* Teama de a nu pierde controlul.* Insomnie, epuizare, stare de a fi copleşit de griji şi responsabilităţi.* Tendinţa de a fi lacom, de a fi critic, de a fi inflexibil, tăios, fanatic, posesiv ori compul­siv.* Tendinţa de a fi gelos, suspicios, răz­bu­nător, neîncrezător.* Lipsa încrederii în sine, lipsa iniţiativei, timiditatea, problemele de comunicare şi rela­ţionare cu ceilalţi, tendinţa de autocompătimire sau din contră, de autoînvinovăţire.* Şoc, accident, traumă emoţională, abuz sexual, decesul unei persoane dragi, recuperare emoţională după divorţ, separarea părinţilor etc.