Scriitorul algerian care a primit pentru acest ro­man Marele Premiu al Academiei Franceze e năs­cut în 1949, anul în care George Orwell pu­bli­ca celebra lui distopie "1984". Cu studii de in­gi­nerie şi doctorat în economie, Sansal a ajuns înalt funcţionar în Ministerul Industriilor din Alger, dar începând din jurul lui 2000, odată cu procesul de isla­mizare a ţării sale, a devenit inde­zi­rabil în funcţii publice şi s-a apucat de scris. Un prim roman, apărut la Gal­limard, a avut succes în Franţa. I-au ur­mat, la aceeaşi prestigioasă editură, alte şase romane distinse cu premii, traduse şi apreciate în Occident. Ca şi alţi scri­itori arabi francofoni, s-ar fi putut muta la Paris, unde era deja cineva în lumea literară, dar a ales să rămână în Algeria, deşi acolo e oficial rău văzut fiindcă îşi afir­mă laicitatea, ecumenismul, mili­tea­ză pentru o democraţie reală şi are cu­ra­jul să cri­ti­ce regimul la putere. În ciuda scrisorilor de ame­ninţare, a faptului că e considerat "un tră­dă­tor", un personaj deranjant, Boualem Sansal ră­mâne cu toate riscurile acasă. Cea mai nouă carte a lui, din 2015, este gândită anume în legătură cu pro­feticul roman al lui Orwell despre tota­li­tarismul comunist ("1984" n-a putut fi publicat în partea noastră de lume decât după căderea co­munismului, căci ase­mănările erau izbitoare). "2084", prezentat iro­nic de autor ca "o operă de pură invenţie (...) într-o lume care nu are nici un motiv să existe pe viitor", descrie un totalitarism re­ligios. Statul Islamic nu e numit ca atare, dar ro­manul se referă transparent la el, iar actualitatea temelor abordate de scenariul ficţional e terifiantă.Oricum l-ai citi - ca parabolă, pamflet, dis­to­pie - romanul lui Sansal despre excesele unui fun­da­mentalism religios devenit sistem de guvernare te sperie dar are şi o funcţie pre­ven­tivă, stimulând anticorpi. Sta­tul fictiv Abistan, unde e plasată peste (doar!) 67 de ani acţiunea, este o lume controlată de Yolah prin trimisul său pe pământ Abi. Acesta are la dis­poziţie structuri înzestrate cu o tehnologie ultra­per­fecţionată prin care supraveghează permanent lo­cuitorii. Acceptarea necondiţionată a propa­gan­dei oficiale drept adevăr absolut şi zelul religios sunt singurele criterii ale parvenirii dacă nu chiar ale supravieţuirii. Personajul principal, Ati, ajunge prin analiză raţională la ade­văruri contrare celor impuse de condu­ce­rea autoritară a Abistanului şi pleacă în­tr-o călătorie pentru a înţelege ce se petrece cu adevărat în ţară. Descoperă ast­fel aspecte feroce ale sistemului, na­tura lui inumană, dar şi lupta economică pentru supremaţie între clanurile de la vârf, cu averi obţinute prin corupţie. Dru­mul de la supunere (titlul romanului lui Houellebecq pe aceeaşi temă) la în­ţelegerea că regimul e bazat pe corupţie, violenţă, teroare şi minciună e presărat cu amă­nunte realiste şi simbolice care funcţionează im­pre­sionant. De exemplu, Abi - echivalentul lui Big Brother -, ştiind că limba e motorul gândirii, a impus simplificarea ei la cuvinte monosilabice; pen­tru a şterge istoria şi memoria poporului a dis­pus să nu mai fie îngăduită decât o singură carte, Gkabulul; sub supraveghere şi pedeapsă, oamenii sunt ţinuţi în ignoranţă pentru a fi manipulaţi după voia lui. Fără alternativă şi drept de opţiune, lo­cui­torii Abistanului, supravegheaţi de miliţiile re­ligioase, au fost transformaţi într-o massă fără per­sonalitate, care să accepte orbeşte clişeele impuse. În detaliile distopiei, asemănările cu ceea ce se petrece azi în Siria, Libia, Irak sau Afga­nis­tan nu sunt deloc întâmplătoare. Am citit într-o cronică din Franţa a cărţii "2084" că prenumele lui Boualem Sansal înseamnă în arabă "purtător de drapel". Drapelul lui cred că e libertatea de gân­dire şi exprimare.