Citit după 135 de ani de la prima publicare, acest roman al lui Thomas Hardy, mai puţin cunoscut decât "De­parte de lumea dezlănţuită", "Jude ne­ştiu­tul" şi "Tess d'Urberville", capătă un delicios par­fum retro. Lectura lui ne produce aceeaşi plă­cere ca serialele TV englezeşti ce reînvie epoca victoriană. De fapt, având o viaţă lungă pentru acele timpuri, Thomas Hardy (1840-1928) a apucat şi domnia lui Edward al VII-lea, şi a lui George al V-lea şi a fost con­tem­poran cu o mul­ţi­me de scriitori ce­lebri, de la Dickens, Throllope şi Kipling, la Oscar Wilde, D.H. Lawrence şi James Joyce. El însuşi, privit din perspectiva istoriei literare, apare în multe privinţe ca un novator, de la te­mele puse în discuţie la pro­cedeele narative. Deşi abordate cu o anumită pre­cauţie, pro­ble­me legate de se­xua­litate şi mo­rală, de religie şi convenţii so­cia­le constrân­gă­toa­re ce sortesc eşecului nă­zu­inţa spre fericire au scandalizat Anglia victoriană târzie, lezată în con­cepţiile sale stupide despre puritate şi vino­văţie. În Two on a Tower, Hardy încearcă să pună în acord propriul interes pentru noile teorii ştiinţifice despre univers şi o natură în evoluţie - proces indiferent la fericirea sau nefericirea in­dividului - cu credinţa şi fatalismul lumii rurale din care provenea. Ca şi în alte ro­ma­ne ale lui, in­triga e situată la ţară, în Dor­chester, şi com­pli­cată prin studii de mediu şi caracter. Stapâna co­mi­tatului, Lady Constantine, are 29 de ani şi e ne­fericită în căsnicia cu mai vârstnicul şi auto­ri­tarul Sir Blunt, plecat să vâ­neze lei în Africa. Plictisită, îşi parcurge dome­niul străjuit de un vechi turn comemorativ şi aco­lo îl întâlneşte pe mai tânărul şi chipeşul Swithin St. Cleeve, pa­sio­nat până la uitare de sine de as­tronomie şi care, în dorinţa de a face descoperiri epo­cale des­pre univers, a transformat turnul în ob­servator. Lady Constantine (pe care o mai cheamă şi Viviette), o pasională frustrată, se sim­te atrasă de tânărul savant, un orfan sărac născut dintr-o mezalianţă şi crescut de bunica ţărancă. Deşi e con­ştientă că totul îi desparte - vârsta, barierele so­ciale stricte, faptul că e măritată, Lady Cons­tan­tine se îndrăgosteşte de băiat, din iubire în­ce­pe să-i împărtăşească interesul pentru astre, ins­ta­lează în turn aparatură scumpă şi îl ajută în stră­daniile lui "de a reduce inco­men­su­rabilul la perimetrul înţelegerii umane". Dar apro­pierea lor prin iluzii şi năzuinţe e supra­ve­gheată şi co­men­tată de comunitatea sătească, "gu­ra lumii" in­ter­zicându-le uniunea. Deşi firul principal al ro­manului e legat de cercetarea as­trelor, a uni­ver­sului, Thomas Hardy ştie când să in­troducă întorsături dramatice, capricii ale ha­zar­dului care complică intriga (moartea anti­pa­ticului Sir Blunt în Africa, o cometă care-l scoate din depresia mor­tală pe Swithin, o moştenire neaşteptată ş.a.) fă­când să se întrepătrundă tra­gedia şi comedia, melodrama şi farsa. În plus, cu o remarcabilă vir­tuo­zitate naratologică, desti­nele celor doi în­dră­gos­tiţi incompatibili sunt "îm­brăcate" cu refe­rin­ţe ştiinţifice, filosofice, reli­gi­oa­se, literare, fol­clo­rice, bine mulate pe rea­li­tatea epocii. Ca şi în alte romane hardyene, şi în acesta apare o sim­pa­tie marcată pentru ideile feministe ce apă­ruseră în societatea engleză de prin 1860. Lady Constantine e o femeie cu per­so­nalitate, dornică de emancipare, dispusă să lup­te cu prejudecăţile înrădăcinate ce îi interzic fe­ricirea. Din per­spec­tiva de azi, m-au încântat şi procedeele folosite la 1882 de Hardy (care era de formaţie arhitect): urmărirea cadrului şi per­sonajelor cu o privire neutră, care aduce a aparat de filmat (cu pano­ra­mări, focalizări, prim-pla­nuri, detalii), adresarea către cititorul luat părtaş, individualizarea prin lim­baj a personajelor - ţărani, prelaţi, nobili, sa­vanţi. Roman de dra­gos­te la concurenţă cu fas­cinaţia ştiinţei, "Idilă pe un turn" e o lectură pen­tru ore de tihnă.