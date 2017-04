De ani de zile mă chinui cu o vezică neuro­ge­nă care periodic se "leneveşte", sfincterul se în­gustează şi duce la retenţie de urină şi sonde. A scă­pat cineva de un asemenea chin, altfel decât prin operaţie?Vă rog să mă ajutaţi. Fetiţa mea, în vârstă de 8 ani, are de ceva vreme greţuri care o împiedică să ducă o viaţă normală. I-am făcut o serie de analize (sânge, biologice, scaun, depistarea viru­surilor la stomac) care au ieşit bune. Pentru siguranţă, pe cea de scaun am repetat-o de patru ori. A ţinut şi regim alimentar. Degeaba! Am fost la Cluj, la un doctor renumit, care nu a dat im­portanţă greţurilor, în schimb, i-a descoperit o pneu­monie bazală dreaptă. A făcut tratament şi totul e bine, în afară de greţurile care persistă. Le are zilnic, în episoade de 1-5 minute. După ele, uneori vrea să meargă la baie pentru scaun. Uneori le are după masă, alteori înainte. Mi s-a spus că s-ar putea să fie din cauza unui stres emoţional (e foarte nervoasă şi recalcitrantă).Vă rog să mă ajutaţi să-şi revi­nă. Tot spune că vrea o viaţă nor­mală, să nu mai lip­sească de la şcoa­lă din cauza gre­ţurilor. Vă mul­ţumesc anticipat!În urma unei analize de spută mi s-a descoperit Klebsiella pneumoniae. Menţionez că am desco­perit Candida cu 7 luni în urmă, am făcut trata­ment cu Nistatină şi tot atunci mi s-a descoperit şi bacteria Pseudomonas aeruginosa, pentru care am făcut 9 zile antibiotic injectabil. La următoa­rea analiză, după 12 zile, nu mi-a mai ieşit decât Candida (spor de creştere +2). Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu bogăţii şi milostivire, dacă îmi daţi şi mie un sfat.Sunt un om bătrân şi singur, în vârstă de 85 de ani, cu posibilităţi matriale reduse şi o grămadă de boli. Îmi dau seama că la această vârstă nu mă pot vindeca deplin, dar măcar să mi le ameliorez, să mă pot mişca şi hrăni, atât cât oi mai fi... În martie 2011, băbuţa mea s-a prăpădit. De atunci, sin­gura bucurie e draga şi stimata revistă "For­mula AS". Ne strângem 2-3 pensionari şi o citim. Sfaturile de la spe­cia­lişti şi cititori ne-au ajutat şi salvat de multe ori. Vă mulţumim din suflet!Să încep cu angina pectorală instabilă. Am tratat-o cu multe medi­ca­mente pre­scri­se de cardiologi, fără efect. "Bătăile" în piept au început să doa­ră. Tot­dea­una cri­zele veneau din dreap­ta, în drep­tul fica­tului spre piept şi se locali­zau la baza gâtului. De ceva timp, mă dor ficatul şi stomacul şi am amar în gură din cauza doctoriilor. Vreau să înlocuiesc medica­mentele cu plante medicinale, am auzit de ceai de păducel şi ceai pen­tru coleste­rol, de Cor­dyceps şi Coenzima Q10. Poate d-l far­macist Bo­baru îmi recomandă ceva... Întrebare: la boala asta, dacă mă duc la Buziaş, am voie la mofete? Am şi gonartroză, mi s-a spus că oasele sunt dis­truse. E bun colagenul, ca să înlocuiască lichidul care lipseşte? Acum 3 ani, mi s-a spart un vas la ochi şi de atunci a apărut un punct negru în câm­pul vizual. De anul trecut am şi sinuzită. Mi se în­fundă nasul şi mă doare capul, doar pe partea dreap­tă (ca să vedeţi anomalie...). Şi acum, pă­cătoasa de prostată. La vârsta mea nu mă mai operez. Ţin regim şi mă tratez. Poate ar fi bune nişte supozitoare? Dacă cineva ştie leacuri pentru necazurile mele îl rog respectuos să mi le spună. Mulţumesc din suflet,Am 38 de ani, şi de aproximativ trei ani mă chinui cu o colită cola­ge­noasă. Am făcut o mulţime de analize, inclusiv biopsie (pentru a fi sigură că nu este can­cer). Toţi doc­torii la care am fost mi-au dat aceleaşi răs­pun­s: colita cola­genoasă este o boală căreia nu i se cunosc cauzele şi se pare că va trebui să mă chinuiesc cu ea toată viaţa. Boa­la se manifestă prin scaune foarte dese (aproxi­ma­tiv 15 pe zi, uneori însoţite de crampe), cu un conţinut foarte apos, iar mâncarea nu se digeră complet. Am încercat, la sfatul medi­ci­lor, un tratament medicamen­tos, regim ali­mentar şi tra­ta­ment cu produse naturiste, însă de­gea­ba, fiind­că boala se ameliorează pentru scurt timp, după ca­re re­vine. Îi rog pe cei care citesc aceste rânduri şi care poate s-au lovit de un ast­fel de caz, să-mi dea un sfat pentru a scăpa de aceste stări ne­plă­cute. Cu mulţumiri,În speranţa că mă pot număra şi eu printre citi­torii care şi-au găsit vindecarea în sfaturile mira­cu­loasei dvs. reviste, vă adresez următoarea în­tre­bare: cum pot scăpa de nodulii tiroidieni fără ope­raţie, în condiţiile în care glanda tiroidă func­ţio­nează normal? Cu mulţumiri şi deosebit respect,Vă scriu cu speranţa că cineva îl poate ajuta pe soţul meu, căruia i s-a pus diagnosticul de poliglobu­lie pri­mară. Boala se ma­nifestă prin îngroşarea sân­gelui. Dacă ştiţi vreun remediu na­turist, vă rog să mă ajutaţi şi pe mine! Vă doresc un Paşte fericit!