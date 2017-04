Vă recomand să folosiţi extractul din frunze proaspete de Ginkgo Biloba (picături) preparat de laboratoarele "PlantExtract" Cluj-Napoca. Este un vasodilatator (favorizează creşterea circulaţiei san­guine la nivelul capilarelor şi arterelor mici) care dă rezultate în scurtă vreme.În paginile mai vechi ale revistei "Formula AS" a fost recomandată d-na dr. Sanda Piroşca, din Cluj-Napoca. Dânsa face tratament cu acupunctură pentru această afecţiune, cu rezultate deosebite.Vă doresc multă sănătate!Nu-L uitaţi pe Dumnezeu!(Mă puteţi contacta la tel. 0733/08.18.77.)Pentru tremurăturile la mâini există preparatul numit Tremadone (SUA), care conţine rădăcină de valeriană, Skullcap, acid folic, Riboflavin (vita­mina B2) şi Gaba (vezi pe internet).* Dr. Carl Mindell ("Biblia vitaminelor") men­ţio­nează pentru tremurături tratamentul cu magne­ziu şi calciu, vitamina B complex (toate B-urile, în special B12 şi B6).Căutaţi în farmacie şi cereţi sfatul medicului:* Magneziu + B1 + B6 + B12 + acid folic, pro­dus Doppel Herz, Germania (vezi prospectul, o lună).* Calciu + Magneziu + Zinc + Seleniu + D3 + mangan (produs Doppel Herz, Germania - 2 luni, pauză 10 zile).Pentru durerile articulare: Flexagen Forte (tel. 0784/17.24.17), vezi prospec­tul (1-3 luni); calciu şi magneziu timp de 3 luni, vitamine.Problema cu durerea de stomac am rezolvat-o după multe tratamente eşuate, când am început să folosesc apă alca­lină pH 10-11, adică apă terapeu­tică. Fo­losind această apă pură, durerea dispărea în 15 minute, şi astfel puteam să îmi continui activitatea. Am scăpat de gas­trita chinuitoare după ani de zile, folo­sind acest tip de apă, cu pH 10, în câteva săptămâni. Mai ales dimineaţa, pe stomacul gol, această apă este bene­fică, folosită cu o oră înainte de masă, în caz că aveţi dureri dimineaţa.Apa alcalină este recomandată de me­dici şi terapeuţi, pentru că efectele sale sunt deosebite asupra sănătăţii. Se numeşte apă alcalină pentru că pH-ul acestei ape este mai mare de 8,5, deci un pH alca­lin. Dr. Robert Young, micro­biolog şi nutriţionist din Statele Unite, a studiat ani de zile aciditatea sângelui, considerând-o, alături de alţi specialişti din domeniu, principala cauză a bolilor din epoca modernă.Apa alcalină, sprijinind astfel func­ţio­narea co­rec­tă a organismului, poate fi implicată într-o serie de procese: elimi­narea reziduurilor, buna funcţio­nare a sistemului digestiv, neutralizare - scă­­derea acidităţii organismului, asigurarea nivelului optim de fluide, implicit al unui nivel corespunzător de hidratare. Acest tip de apă nu se găseşte în comerţ oriunde, o găsiţi la Plafar, cu pH între 8 şi 9. Eu vă recomand să vă procuraţi un apa­rat care produce apă alcalină; aceste aparate au pre­ţuri mari, în general, fiind produse în străinătate, însă există un inginer român care le produce şi la noi în ţară, la preţ accesibil, de unde am achiziţionat şi eu. Dacă doriţi numărul de telefon al acestuia, trimiteţi-mi mesaj pe adresa ursucristina74@ yahoo.ro Multă sănătate vă doresc!Fenomenul de consti­paţie apare atunci când se pro­duce o întârziere a eliminării scaunului mai mult de 3 zile, provocată de încetinirea tran­zitului intestinal. Cel mai frec­vent se pare că se înregistrează în rândul fe­mei­lor, iar cauzele care determină apariţia consti­paţiei pot fi multiple. Cele mai frecvent întâlnite sunt: alimen­taţia săracă în fibre (legume, fructe), consumul redus de lichide, seden­tarismul, stresul, unele medicamente (antibiotice, antiacide, fier), dar cauzele pot fi şi unele afecţiuni asociate. Cu cât scaunul rămâne mai mult în intes­tine, cu atât devine mai tare şi mai dificil de eva­cuat. Vă recomand, în primul rând, un regim igieno-alimentar: o dietă bo­gată în fibre vegetale (legume, fructe), aport hidric (apă în principal şi evitarea băuturilor carbogazoase sau a cafelei), evitarea sedentaris­mu­lui prin exerciţii fizice uşoare, res­pec­tarea orelor de masă (fără a mânca pe fugă). De asemenea, o cură de CalmUrin Forte (sau pro­biotice) câte 1 capsulă, de 2 ori pe zi, 10 zile pe lună (3 luni), pentru refacerea florei intestinale, împreună cu Ex­tractul din răşină Mumio, 1-2 ta­blete, de 2 ori pe zi, înainte de masă cu 30 de minute, timp de 25 de zile. Se ţine apoi o pauză de 5 zile şi se repetă cura, 3-4 luni consecutiv. Este o com­­binaţie naturală, ce ajută în pro­cesul de eliminare a reziduurilor to­xice din organism, dar şi în refa­cerea motilităţii intestinale. Totodată, vă recomand Activ Aloe Forte, un gel buvabil din aloe vera, cu cea mai ma­re concentraţie de polizaharide existente pe piaţă. Se administrează câte 15-20 ml, în 100 ml apă, de 2 ori pe zi, ea având rol de detoxifiere, reglare a tranzitului intestinal, susţi­nerea procesului de digestie. Se re­co­mandă şi reducerea treptată a laxa­tivelor şi efectuarea unor investigaţii mai amănun­ţite.Multă sănătate!Produsul Green Care are un in­gredient prin­ci­pal, lucerna, excelentă pentru detoxifiere, alcali­nizare şi constipaţie, datorită conţinutului ridi­cat de clorofilă. Are un rol deosebit în stimularea proce­selor fiziologice din organism. Pentru acest produs, mă puteţi suna la tel. 0723/29.14.39.Sănătate!Ne-am vindecat de Klebsiella şi E-coli după sfatul unui medic nutriţionist român. În urmă cu ani, am avut o infecţie renală puternică cu E-coli. După analize şi tratamente îndelungate, s-a reco­mandat extirparea rinichiului, acesta fiind necrozat. De curând, nepotul nostru a contractat Klebsiella în maternitate (hematurie). Ambele au fost rezol­vate în următorul fel: dacă alcalinizăm sângele, bacte­riile mor, prin urmare, în fiecare zi, de două ori, se consumă o lingură de oţet de la plafar (Api­mon­dia, oţet de mere cu miere) în 250 ml de apă. După o lună, analizele de la laborator au ieşit bune. S-au evitat lactatele în acea perioadă. Mulţumim lui Dumnezeu că în anii care au trecut până acum, nu am mai suferit din pricina celor două bacterii. (Rinichiul ne­­crozat a fost recuperat 100%). Deşi pare foarte simplu şi modest, trata­men­tul este eficient.Mulţumim "Formu­lei AS" pe această cale pentru binefacerile care au loc prin in­termediul revis­tei. Prin reţeta aceasta, în­cercăm să le răsplătim.În urmă cu câţiva ani, băiatul meu a avut o astfel de infecţie, pe care am tra­tat-o în spital cu urmă­toa­rele medicamente: Clo­ranfenicol şi Colimicin, deoa­rece la celelalte anti­biotice infecţia nu a cedat.Îi urez doamnei însă­nă­toşire grabnică.Să îl contactaţi urgent pe d-l Dumitru Călina din Iaşi, la tel. 0722/66.64.06 sau 0232/23.21.21.Acum 50 de ani, o doamnă a fost cu copilul la medic şi i s-a spus să-l hrănească cu piure de roşco­ve. S-a făcut mare şi voinic. Luaţi legătura cu d-l farmacist Ion Bobaru din Brăila (Farmacia Faltis din Calea Galaţi nr. 29), la tel. 0239/61.59.31 şi cu d-na Mihaela Gugu, terapeut.Vă doresc sănătate,Vă recomand ceea ce am folosit şi mai folosesc la nevoie pentru afecţiuni ale colonului:1. L-Glutamină de 1000 mg, un aminoacid se­miesenţial, obţinut prin fer­mentaţie microbiologică, care regenerează mucoasa intesti­nală lezată (2 capsule pe zi, înainte de mese). Se comandă prin farmacii, fiind distribuit de "Jarrow Formulas".2. Salofalk, de 500 mg, 2 capsule pe zi, înainte de mese.3. Ceaiuri de frunze de afin, frunze de dud (este şi alcalinizant), gălbenele, men­tă, răchitan, roiniţă.Să vă fie de folos!Eu consider L-Glu­tamina ca fiind cea mai efi­cientă!