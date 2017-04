Considerat de arabi "regele" le­gu­melor, spanacul este sărac în calorii, dar plin de minerale şi vita­mine, şi are darul de a activa elimi­narea toxinelor, un efect foarte impor­tant pentru o cură de primă­vară. Dieta se ţine 5 zile şi vă ajută să daţi jos până la 3 kilograme, o puteţi relua după două săptămâni. Pe timpul curei aveţi voie să consumaţi în plus ceai şi cafea fără zahăr, şi trebuie să sporiţi consumul de apă plată la peste doi litri pe zi. De asemenea, se permi­te foarte puţină sare, pe care o înlo­cuiţi cu piper, cimbru sau alte condi­mente. Şi ca un premiu pentru alege­rea dvs., nu doar că veţi slăbi, dar veţi constata că datorită detoxifierii, pie­lea devine mai luminoasă şi nu veţi resimţi nici neplăcuta astenie de pri­măvară.o felie sub­ţire de pâine integrală, plus 50 g caşcaval sau 50 g şuncă slabă sau 100 g brânză de vaci, un pahar de suc de grapefruit.o farfurie plină de spanac fiert, plus 200 g de piept de pui fript la grătar, sau două ochiuri româneşti (fierte în apă).o farfurie plină de spa­nac fiert, plus 100 g orez.