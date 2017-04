Dau spre adopţie pisicuţă jucăuşă, fru­moa­să şi educată (îşi face nevoile la litieră). Culoarea este gri cu alb, are păr frumos, gen Siameză. Re­la­ţii la tel. 0773/92.48.86

Ofer spre adopţie o căţeluşă metis de Al­sa­cian cu Ciobănesc carpatin, în vârstă de 3 luni şi ju­mă­tate, simpatică, drăgălaşă, vac­cinată, de­pa­razitată, foarte bună pentru com­pa­nie, dar mai ales pentru pază, este extrem de vigilentă. D-l FLO­RESCU - Bucu­reşti (Tel. 0723/46.32.34)

Caut iubitor de animale pentru a adopta o că­ţeluşă metis, în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, jucăuşă, foar­­­te fru­moa­să, nepre­tenţioasă la mâncare, ste­­rilizată. Bucu­reşti (Tel. 0723/21.04.33)

Mika este o căţeluşă Pechinez de ta­lie mică (are doar 3 kg), în vârstă de un an şi ju­mă­tate, edu­­cată, foarte cuminte, ne­pre­ten­ţioa­să la mân­care. Fiind inte­li­gentă, age­ră şi ata­şându-se foarte repede de oameni, dar şi de alte animăluţe, va fi com­panionul ideal pentru cine o va adopta. Pre­ferăm s-o adopte cineva care poate s-o găz­du­ias­că într-un apartament. D-na NĂS­TASE - Bucu­­reşti (Tel. 0727/43.69.44)