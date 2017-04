A fost o bucurie nespusă să le privesc cum mun­cesc toată ziua să-şi facă cuibul, cum ciripesc. De acum nu mai eram singură. A fost ca o binecuvântare.Dimineaţa, o dată cu ivirea zorilor, mă tre­zeam în cântecul lor. Îmi imaginam că fe­reas­tra bucătăriei dădea într-o grădină cu co­paci, cu flori şi multe păsărele, şi nu într-o banală curte interioară. M-am obişnuit repede cu ele. Când întârziau seara, mă temeam pentru ele. După câteva săptămâni, am auzit nişte zgomote ciudate. Erau puişorii! Cu ciocurile mari şi puf gălbui, căp­şoa­rele lor semănau cu nişte desene animate. Tot timpul cereau mâncare, iar Rândunel şi Rândunica nu mai pri­di­deau aducându-le hrană. Du­pă puţin timp, erau deja mărişori. Nu ştiu cum şi când au învăţat să zboare. Îmi făceam griji cum vor ieşi micuţii puişori din curtea interioară. După o zi de încercări, au plecat cu părinţii lor, înălţându-se până la etajul patru, evadând în libertate. Seara veneau târziu. Se pregăteau deja pentru marele drum. Toamna au plecat. Cuibul a rămas gol. Nu ştiam dacă vor mai veni. Dar la sfârşitul lunii aprilie, rân­du­nelele au venit. Nu am putut recunoaşte dacă a fost o pereche formată din puişori sau prima pe­reche care a poposit pe balconul meu. Acum nu mai erau nevoite să-şi construiască alt cuib. Au făcut ouă şi în scurt timp au ieşit alţi copii. Şi noua serie de pui a crescut repede. Erau bine hrăniţi. Şi ei şi-au luat zborul fără să ştiu. Seara se adunau cu toţii şi bucuria era nespusă! Ci­ri­peau până noaptea târziu. Nu-i deranja nici zgo­motul, nici lumina din bucătărie. În cuib, mai tot timpul era cineva. Nu am dat atenţie acestui lucru până într-o zi când din cuib am auzit glasuri noi, mici. Alţi pui? Erau cinci de data aceasta. Aşa ceva nu mai văzusem. Au crescut şi ei repede. În una din zile, mişcarea s-a înteţit. Balconul se umpluse de rândunele. Am crezut că păsărelele mele au musafiri, dar erau puii, care încercau să zboare. Săreau din cuib pe fereastra deschisă a balconului şi îna­poi. Unul câte unul, au ieşit şi îşi luau zborul în curtea interioară. Se adu­na­seră două serii de pui şi părinţii lor. În acea zi a fost o adevărată sărbătoare! Ciri­peau, zburau, se roteau ca în­tr-o horă, se înălţau puţin apoi coborau ca o săgeată. Niciunul nu a căzut. Erau pregătiţi pentru marele zbor.În mijlocul lui septembrie au plecat. În urma lor a rămas o linişte asurzitoare. Îmi lip­seau grozav şi mie, şi ve­ci­ni­lor. I-am aşteptat şi anul acesta cu mare emoţie. Toată iarna am alungat nişte vrăbii care voiau să le ocupe prin fraudă cuibul. Bine-am făcut! Săp­tămâna trecută, dragii mei musafiri, îmbră­caţi veşnic în haine de gală, mi-au poposit din nou pe balcon. Am plâns de bucurie şi aştep­tare! De-acum făceau parte din viaţa mea! Şi - să fi fost o parere? - mi s-a părut că una din pă­sări, după ce a intrat în cuib şi a văzut că totul este în ordine, mi-a adresat o privire la fel de înlăcrimată ca a mea. Dar poate că mi s-a părut.