Creşterile excesive de salarii şi pensii, scutirile de impozite şi taxe (toate făcute pe hârtie) au scopul precis de a masca, pentru un public astfel narcotizat, adevă­ra­tul obiectiv. Cine se pricepe cât de cât la economie realizează că o asemenea, brus­că, aducere a "raiului pe pământ", este imposibilă. "Da­rurile" PSD-iste ar fi avut oarecare şansă de concretizare dacă ritmul de creştere al economiei reale s-ar menţine mai mulţi ani la peste 5%, dacă investiţiile în producţie şi in­frastructură ori cercetare ar atinge cote comparabile cu cele din statele dezvoltate, dacă deficitul bugetar anual nu ar depăşi 3% etc. Or, în justificarea po­li­ticii sale sociale, PSD-ul a luat toţi aceşti "piloni" drept siguri, absolut certificabili. Proiectul Legii salarizării unice, necesar şi, într-o pers­pec­tivă nedefinită, reparatoriu (mai ales în domeniul Sănătăţii, Edu­caţiei şi Adminis­tra­ţiei Publice), se bazează pe această cre­dinţă, excluzând orice "accident" posibil în evoluţia econo­miei mondiale, orice derapaj spre criză financiară în piaţa globală. Reacţia burselor la un eveniment recent, creşterea pre­ţurilor la energie în urma implicării directe a SUA în răz­boiul din Siria, arată cât de naivă este o ase­me­nea credinţă. Strategii PSD-ului nu sunt însă naivi, siguranţa afişată în pro­mo­varea proiectului lor economic având, cum am spus, rolul de a-i "orbi" pe cei ce trăiesc de azi pe mâine, pentru ca - pe la spate, "ca hoţii", sau pe faţă, în Parlament - să-şi atin­gă ţelul de "albire" a liderilor, suspectaţi, urmăriţi, con­dam­naţi, de o Justiţie care şi-a câştigat o anume inde­pen­denţă. Când Dragnea, conducătorul PSD, îl ceartă pe ministrul de resort din economie pentru că, speriat de rea­litate, a­nun­ţă că "sacul e gol", ştie foarte bine că bugetarii nu tre­buie speriaţi, ci lăsaţi să creadă că "miracolul" se va în­făp­­tui. Dacă "obiectivul real" - supunerea politică a Jus­tiţiei - va fi realizat, se vor găsi des­tule scuze şi pretexte pentru a demonstra că nu "bună­vo­inţa PSD-istă" e de vină pen­­tru mizeria şi sărăcia generalizate. Curăţaţi de em­ble­ma co­­rup­ţiei, de afacerismul dovedit şi de ameninţările din par­tea Justiţiei, "băieţii" vor fi încălecat, între timp, to­tal statul.Liderii PSD (şi ai formaţiunilor satelite) şi-au dat sea­ma că principalii lor duşmani în lupta pentru subordonarea Justiţiei sunt, alături de firava şi divizata societate civilă din România, marile organizaţii internaţionale la care ţara a aderat în epoca tulbure a tranziţiei, NATO şi UE. Ad­mi­terea în aceste "surse de siguranţă" ale Occidentului s-a datorat, în bună măsură, conjuncturilor geopolitice, aliaţii din NATO şi UE - cu reglementările lor interne uni­forme şi acceptate - având nevoie de noi poziţii strategice pentru a răspunde eficient provocărilor din lu­mea postcomunistă. Integrarea în oricare organizaţie presupune acceptarea regulilor ei, cedarea unei părţi a propriei specificităţi (a unei părţi a suveranităţii, în cazul statelor) pentru asi­gu­rarea echilibrului şi funcţionalităţii acesteia. Beneficiile aduse României de admiterea în NATO şi UE au fost ga­ran­tarea graniţelor, accesul liber la piaţa muncii şi, în general, la "piaţa comună", accesul la fonduri structurale de dezvoltare etc. etc. Obligaţiile aferente au fost - şi sunt - legate de ali­nie­rea legislaţiei, dezvoltarea infrastructurii, participarea pro­centuală la costurile politicii de apărare ş.a.m.d. Pentru UE, dar şi pentru NATO, corupţia - şi în special corupţia de stat - reprezintă o primejdie majoră, generatoare de fisuri în echilibrul instituţional omogenizat. Tocmai de aceea, României şi altor state estice, admise fără ca totalitatea con­diţiilor de aderare să fie îndeplinite, li s-au impus "meca­nisme de control şi verificare", le-au fost amendate de­ra­pajele legislative. Admiterea în UE şi NATO nu a adus ceea ce sperau politicienii români din post-comunism, siguranţă externă şi "neamestecul în tre­burile interne". Formaţi în ideologia comunismului-na­ţio­nal de tip ceauşit, ei şi urmaşii lor au sperat mereu la păs­tra­rea propriei dominaţii asupra societăţii, prin menţinerea sistemului politic intern al vasa­lităţii şi clientelismului, im­pus de o birocraţie ad­ministrativă nereformată, bazată pe tribalism local, igno­ranţă, corupţie. Reacţiile antiocci­den­tale, independentiste, naţionalist-iden­titare, îşi au sursa în sentimentele de frus­trare ale politi­cie­nilor români (grupaţi, în special, în PSD) faţă de limitele im­puse de cele două organizaţii, aspiraţiilor lor spre imunitate şi impunitate, spre dominarea absolută a societăţii pe care, pasămite, o păstoresc. De aceea, după victoria la "parla­men­tare", pe fondul in­ter­naţional tulbure (avan­sul populismului în SUA, Brexi­tul, conflictul "înghe­ţat" din Ucraina şi agresivitatea im­pe­rială a Rusiei), liderii PSD-işti au trecut, pe faţă, la atacul împotriva Justiţiei independente: OUG 13, dezin­cri­minarea unor infracţiuni din Codul Penal, ordonanţa pri­marilor traseişti, confiscarea CNA şi a unor instituţii cul­turale de stat (TVR, ICR etc.), su­punerea Avocatului Po­po­rului ş.a.m.d. Scenariul "lo­vi­turii de stat parlamentare" din 2012 se repetă actualmente, dar pe un "fond ideologic" mai bine pregătit ca niciodată. Vuvuzelele mediatice ale PSD-ului susţin pe faţă că Bruxelles-ul "ne colonizează", că multinaţionalele "ne exploatează" şi manevrează, că "teh­nocraţii lui Soros" şi "naziştii lui Iohannis" ne distrug "ţă­rişoara", că manifes­tanţii împotriva corupţiei sunt cumpăraţi de străini etc. O vizită, destul de discretă, a ideologului neoficial al "ţarului Putin", Aleksandr Dughin, la Bucureşti, a indicat, clar, cursa şi direcţiile propa­gan­dis­tice ale acestei ideologii: România trebuie să iasă din NATO şi UE, să devină "o punte", independentă şi suve­rană, între Est şi Vest, să-şi afirme în "spaţiul euroasiatic" identitatea culturală ortodoxă, să-şi reia teritoriile pierdute sub Stalin, să adere la "Marea Europă de Est" (adică la re­gru­parea fostelor state socialiste), găsindu-şi astfel îm­pli­nirea în "îmbrăţişarea prietenească" a noii Rusii imperiale. La conferinţa lui Dughin n-au par­ticipat principalii interesaţi (numele lor putând fi citit pe in­ternet în "lista" acestuia", dar "idealul" lor a fost, invo­luntar, dezvăluit de el, într-un interviu dat la Digi 24: în Rusia nu există luptă anticorupţie, legile sunt "facultative", iar "ţarul" este etern. De sărbători, de aceea, nu mai putem decât să ne rugăm ca românii să se trezească şi Dumnezeu să apere ţara!