Dominique Philippe s-a născut pe 2 ianuarie 1951, în Saint-Pierre de Varengeville, un sat de pe coasta franceză a Atlanticului. Părinţii lui au fost oameni mo­deşti, care l-au crescut în credinţă şi armonie. Mai ales bunica din partea mamei i-a arătat o afecţiune deo­se­bită, între femeia de optzeci de ani şi băiatul de zece ani născându-se o comu­nicare de­osebită. Deşi aflat încă la vârsta şcolii, mi­cuţul Do­minique era atras mai degrabă de biserică decât de joacă, strecurându-se în capela din sat, ori de câte ori timpul i-o per­mitea. Adesea, mama băiatului era nevoită să trimită la şcoală scuze inven­tate, pentru că fiul ei dorea să participe la toate bote­zurile, nun­ţile şi înmormântările din ţi­nut. Im­pre­sionaţi de en­tu­ziasmul său, preotul satului şi cei de prin în­tregul canton îl ac­cep­tau cu drag ca "băiat de cor". În fie­care joi, el încăleca bicicleta pentru a face turul bise­ricilor din satele apropiate. Bă­nuţii cu care îi erau răsplătite serviciile îi împărţea copiilor din vecini, pen­tru ca să participe la slujbele ţinute de el, în gră­dina uriaşă a bunicii. La zece ani ştia ritualul bi­se­ricesc pe de rost. Îmbrăcat în ro­chiile negre ale "zâ­nei" lui pro­tec­toare, cu o perdea găurită la mijloc şi trasă pe cap, oficia slujba într-o transfigurare totală, înconjurat de "enoriaşii" la fel de mari ca şi el. Din nefericire, părinţii micului Do­minique nu vedeau cu ochi buni aplecarea lui către meseria de preot, vi­sând mai degrabă ca fiul lor să-şi aleagă o pro­fesiune "adevărată", de inginer. Sin­gură bunicuţa iu­bită îl susţinea...Dar lucrurile aveau să ia o întorsătură neaş­tep­tată. Într-o vară, băiatul s-a îmbolnăvit foarte grav. Lipsit total de puteri, incapabil să-nghită sau să se mişte, ză­cea, zi şi noapte, în pat. În faţa dis­pe­rării familiei şi a neputinţei medicilor chemaţi în mod special de la Paris, o prietenă a bunicii a făcut pro­pu­nerea ca băiatul să fie dus de urgenţă la Ven­deville, un sat din nordul Franţei, unde se afla o sta­tuie făcătoare de minuni a Sfintei Rita. (În sat nu auzise nimeni de ea, nici măcar preotul.) Tot bu­nica a fost aceea care, cutreierând parohiile, a des­co­perit, în cele din urmă, imaginea unei călugăriţe înveş­mântate în negru, îngenuncheată în faţa unui Christ răstignit. În parte de jos a fotografiei scria: "Ru­ga­ţi-vă Sfintei Rita, ea este purtătoarea cauzelor pier­­dute, Sfânta celor disperaţi". Altfel spus, Sfân­ta ultimelor speranţe ale bol­navilor pentru care medi­ci­na nu mai putea să între­prindă nimic.Neîncrezători, dar gata să facă orice pentru a-şi sal­va băieţelul, părinţii şi bunica l-au dus pe Dominique la Vendeville, pentru a se ruga Sfintei Rita. Aşezat pe un scaun, bolnavul a fost dus de ta­tăl şi mama sa până în faţa statuii, unde s-au ru­gat împreună, făcând şi do­naţii bisericii. La câ­teva zile după reîntoarcerea aca­să, pentru prima oară în ultimele opt săptămâni, copi­lul a ce­rut de mâncare. Bunica a căzut în ge­nunchi, plân­gând cu suspine de bucurie, în vreme ce mama făcea la fel, ascunsă după o perdea.Peste câteva săptămâni, micul Do­mi­nique fă­cea iarăşi ture cu bicicleta pe la bisericile din parohiile în­vecinate. Dar după miraculoasa tămăduire, de­vo­ta­men­tul faţă de Sfânta Rita a pătruns în familie. Icoana ei a fost pusă în odaia bă­iatului, ea devenind marea pro­­­tectoare a ca­sei. În ce-l priveşte pe copilul de zece ani, du­pă ce a mâncat primele linguri de su­pă, a căzut în ge­nunchi, promiţându-i binefăcătoarei lui că îi va fa­ce numele cunoscut în lumea întreagă.La 14 ani, hotărârea lui Dominique de a ur­ma o ca­rie­­ră ecleziastică era, în mare mă­sură, luată. Mai toată vremea şi-o petrecea la o mâ­năstire din apro­piere de casă, la Saint Wandrille, printre călu­gării care îl ac­cep­tau cu drag pe novice alături de ei. Dar cel care avea să-i devină mentor pentru toată viaţa nu era monah, ci pre­ot de ţară, un preot rebel, celebru la vre­mea aceea pentru nesu­pu­nerea lui. Acuzat pen­tru că îşi fo­lo­sea ca­lităţile de vin­de­cător în biserică, pro­po­vă­du­ind ca mij­loa­ce de tămă­duire rugăciunea şi pos­­tu­ri­le în­de­lun­gate, pă­răsise biserica cato­lică ro­mană, ra­li­indu-se la bi­se­rica catolică ga­li­cană, mult mai apro­piată, în prac­tica ei, de spiritul evan­ghelic. Cu toată rău­tatea de­trac­to­rilor săi, modesta Bi­se­rică Sfânta Ma­ria, pe care a ridicat-o în 1964, a de­venit un loc de adu­­nare pentru foar­te mulţi credin­cioşi, atraşi de re­nu­me­le de vin­de­cător al pă­rintelui Cantor. Bătrânul pas­tor potolea su­fe­rinţele şi-i vin­deca pe bol­navi, ru­gân­du-se împre­ună cu ei, bine­­cu­­vân­tân­du-i şi atingându-i cu mâinile, după pilda lui Iisus. Ucenic si­litor, Do­minique îl asis­ta pas de pas, de­săvâr­şindu-se el în­suşi în vindecări. Dar abia peste şa­se ani, după absolvirea se­mi­na­rului teo­logic, Dominique Philippe avea să-şi îm­pli­neas­că meni­rea ca preot la bi­­serica ga­licană de pe Quai d'Orsay din Pa­ris. În ace­laşi an a fondat şi "Misiu­nea Sfân­ta Rita", care avea drept scop propa­ga­rea cul­tului Sfintei şi vinde­carea bol­navilor în numele ei.Într-o duminică dimineaţă, după pri­ma slujbă ţinută în calitate de preot, Do­mi­nique a primit un tele­fon din Nor­man­dia. Un copil se opărise cu apă clocotită şi sufe­rea cumplit de arsuri. "Am sărit în primul tren care mergea spre Rouen şi am început să mă rog", relatează pas­to­rul într-un in­terviu. "Abia intrat în casa fa­mi­liei cu co­pilul accidentat, mi-am întins mâinile asu­pra lui, rugându-mă Domnului Nostru Iisus Hristos şi Sfintei Rita. Când medicii l-au vizitat a doua zi dimi­neaţă la spitalul unde fusese dus pentru efectuarea unor grefe de piele, au găsit copilul vindecat, zâmbitor, cu pielea curată, fără urmă de răni."Întâmplarea a făcut mare vâlvă în epo­că. A fost prima, dar nu şi ultima tă­mă­duire, fiindcă de atunci înainte, convins de harul său de vindecător "în numele Dom­nului", părintele Dominique şi-a făcut din asta o misiune. Însoţit de statueta Sfin­tei Rita, pe care o lua cu el pretutindeni, le-a redat să­nătatea şi le-a readus surâsul pe buze multor nefericiţi. "Datorită protecţiei Sfin­tei, forţele mele creşteau. După fiecare intervenţie, după fiecare binecu­vân­tare, simţeam un curent de ener­gie care circula în­tre mine şi ea. Nu voi obosi nicio­dată să spun că pre­oţii trebuie să îi vindece pe bolnavi. Asta e sar­cina lor. Dacă vom citi mai des Biblia, vom înţelege sensul cuvintelor rostite de Iisus, pe când îşi îndemna ucenicii să-şi «întindă mâinile peste cei bolnavi». Şi Iisus vindeca bolnavii şi îi exorciza pe cei posedaţi. Nu spunea, oare, «Dacă aveţi doar un bob de credinţă, veţi muta munţii din loc?»."Marea aventură a bisericii animalelor a început în ziua când o bătrânică, venită la o slujbă de dumi­ni­că, a vrut să-şi lege câinele de gardul bisericii, îna­inte de a intra. Preotul Dominique i-a spus: "Intraţi cu el în bise­rică, doamnă, nu aveţi a vă teme, bise­rica este făcută să primească şi animalele, pentru că şi ele au suflet şi sunt creaturile lui Dumnezeu". Femeia nu şi-a crezut urechilor. Dar preotul i-a ieşit în întâmpinare pe trepte şi a condus-o în biserică, împreună cu animalul ei. Din ziua aceea, a început pentru el o lungă şi miraculoasă aventură. În toate casele pe unde mergea, oamenii îl rugau să le vin­dece şi bietele animale, în faţa cărora veterinarii ri­dicau, adeseori, umerii, mai ales când era vorba de vitele şi caii ţăranilor. Bolnave de "deochi", de "des­cântece" făcute din invidia că animalele unora erau mai frumoase, mai grase ca ale altora, necu­vân­­tă­toa­rele răspundeau şi ele rugăciunilor şi aplicării mâi­nilor făcute de preot, vin­decându-se specta­culos. Pelerin bătut de ploi şi de vânt, pe cine ştie ce drum de ţară, părintele Do­minique n-a refuzat nicio­dată pe nimeni, împlinindu-şi gratis îndatorirea de "me­sager al lui Iisus Hristos". Nicio mirare că pilda şi re­zultatele sale i-au adus o mulţime de noi cre­dincioşi în biserica lui din Paris, de data asta însoţiţi de... animale. Veneau cu ele la preot, să le vindece prin rugăciuni."Într-o dimineaţă, o femeie pe care o ajutasem să se vindece de o su­ferinţă grea a venit la mi­ne plângând, rugân­du-mă să fac ceva şi pentru câi­nele ei, care era bolnav pe moarte. O clipă am ezitat. Era prima oară când mi se cerea un astfel de gest. «Vă implor, pă­rinte», suspina bătrânica, «ve­terinarul mi-a spus că nu se poate face ni­mic! Ru­gaţi-vă şi pen­tru câi­nele meu! E sin­gu­rul meu tovarăş pe-acest pă­mânt». Sufe­rin­ţa ei m-a convins. Dacă rugă­ciu­nile mă ajutaseră să vin­dec oa­meni, de ce nu m-ar fi ajutat să vindec şi ani­male, egale cu omul în faţa lui Dumnezeu? Aşa că am început să mă rog, în vre­me ce mân­gâiam spinarea câi­­nelui. Era bătrân şi gemea, respi­rând zgo­mo­tos. Să mai spun că, la ple­­care, ani­malul se sim­ţea deja mult mai bine, că şu­ie­ratul dis­păruse şi el privea vesel către stăpâna lui? Biata fe­meie a nutrit un cult pentru mine, care s-a răspândit în tot car­tie­rul şi apoi în în­tregul Paris. Sute de oameni au venit de atunci, în­so­ţiţi de animalele lor bolnave, pe care mi le puneau pe ge­nunchi. Ajunsesem să am mai mulţi enoriaşi pe pa­tru labe, decât bipezi! Şi nu doar câini, ci şi păsări, pi­sici, purceluşi de Gui­neea erau aduşi la bise­rică. Iar în vreme ce pa­rohia mea se transforma într-un soi de Arcă a lui Noe în care oameni şi ani­­male îm­pre­ună şedeau în genunchi în faţa «me­sa­­gerei unor cauze impo­sibile», Sfânta Rita, am des­coperit feţe noi, feţele unor oameni din cartier, pe care nu-i văzusem ni­ciodată până atunci în bi­serică. Dra­gostea lor pen­tru animale îi adusese la Dum­nezeu. Nu era acesta un semn din cer? O mi­siune «originală», pe care Domnul mi-o încredinţa: să ajung la sufletul omu­lui, tămăduindu-i ani­ma­lele... Într-o seară, mi-am con­vocat confraţii preoţi şi con­siliul paro­hial (între timp, fusesem înălţat în gradul de arhiepis­cop al bisericii catolice galice) şi le-am spus: «Şi dacă vom organiza o dată pe lună, în bi­serica noastră, o slujbă dedicată în mod spe­cial animalelor? Da, o mesă care să le reunească aici, în biserică, împreună cu stăpânii lor, şi care să se numeas­că Slujba Sfântului Francisc de Assisi? Îi voi bine­cuvânta pe toţi, aşa cum am făcut tot­deauna, dar în cadrul unei slujbe orga­ni­zate». M-am simţit ucis de privirile de gheaţă pe care mi le aruncau unii dintre cei întrebaţi. Alţii au crezut că glumesc. «Ar fi frumoasă o slujbă sub protecţia Sfântului Fran­cisc», a spus, cu ochii în pământ, cel mai tânăr dintre preoţii mei. În cele din urmă, din cei unsprezece membri ai consiliului parohial, opt au spus «Da», nu însă fără a-mi atrage atenţia asupra urmărilor dezas­truoase pe care le va avea asupra reputaţiei mele o asemenea acţiune. Le-am mulţumit pentru vigilenţă, dar am rămas neclin­tit în hotărârea mea. Ştiam că nu am decât o singură opţiune: să îi con­ving cu orice preţ, implicându-mă trup şi suflet în organizarea acestei ceremonii."Noiembrie, 1995. Ploaia cade rece şi îngheţată asu­pra oamenilor care n-au mai încăput în biserica de pe Quai d'Orsay din Paris. Înăuntru e plin. Pi­si­cile, câinii, papagalii, maimuţele, purceluşii de Gui­neea stau cuminţi, dincolo de gratiile cuştilor. Sunt chiar şi câteva bros­cuţe ţestoase şi nişte şerpi. Stăpânii lor par de-a dreptul trans­figuraţi. Majo­ri­tatea lor sunt copii şi bătrâni, fiinţe care îşi duc viaţa în simbioză cu animalele lor, pentru mulţi dintre ei - singura raţiune de-a mai trăi. Sunt peste 700 de oameni în interiorul bisericii şi peste 200 afară, aşteptând, cu răbdare, să le vină rândul la binecu­vân­­tarea finală. Mulţi dintre ei au venit din Spa­nia şi Italia, ba şi de peste Ocean. Fie­care se roagă în par­te, strângându-şi a­ni­malul la piept.Aşezată în faţa al­tarului, statueta Sfân­tului Fran­cisc dă un sens aparte ce­remoniei, iar cu­vin­tele Mân­tu­itorului, pli­ne de înţelep­ciune, sunt repetate în ru­gă­ciuni: "Pri­viţi păsările şi crinii de pe câmpii, ei nu sea­­mănă şi nu tre­ieră, dar Tatăl Ce­resc îi hrăneşte".Slujba se va ter­mina în curând. Ni­ciun zgomot, niciun strigăt de animal nu tulbură atmosfera de rugăciune şi recu­le­gere necesară bunei desfăşurări a unei ce­re­mo­nii religioa­se. Niciun animal prezent în biserică nu manifestă nici cea mai mică agre­si­vitate, cu toate că se află atâtea specii care "se duşmănesc". Chiar şi şerpii stau cuminţi în cuştile lor. Animalele par atinse de graţia di­vină, de parcă ar şti că slujba le e de­dicată în mod special. În mo­mentul binecu­vân­tării, care îi este adresată fie­căruia în parte, preotul Dominique le va rosti numele: Fifi, Gabi, Pe­nelopa, Rex, Elsa, Yaka... "Fie ca Dum­nezeu, Sfânta Fe­cioară şi Sfânta Rita să vă aibă în pază şi să vă dă­ruiască viaţă lungă, ală­turi de stăpânii voş­tri iu­biţi!"Ce linişte bizară, în această biserică plină de ani­male! Nu se aude nici musca! Un veritabil mister se petrece acolo: cum de animalele, re­u­nite în incinta unei bi­serici, tac şi rămân ne­mişcate, în vre­me ce preoţii cântă şi citesc fragmente din Evan­ghelie? Slujba s-a sfârşit. Preotul începe lunga cere­monie de binecuvântări, trecând printre rândurile de cre­din­cioşi. Coşurile şi cuştile se deschid, desco­pe­rind privirii chipurile liniştite ale animalelor. Credin­cio­şii întind spre preot lăbuţele sau capetele bolnave ale protejaţilor lor. Cei mai bătrâni au nevoie de multă energie pentru a se în­trema. Preotul înain­tea­ză cu greu. E imposibil să ieşi sau să intri în biserică, dar lumea aşteaptă în liniş­te, cu răbdare, simţind că întâmplarea aceea e aşezată sub semn divin. Oameni şi animale co­munică cu Dom­nul prin rugăciuni. Armonia Creaţiei a pogorât între ei.