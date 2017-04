Artista australiană Natalie Imbruglia vine la sfârşitul lunii aprilie la Bucureşti, pen­tru a susţine un concert inedit, într-un cadru intim, la Berăria H. Este cea de-a treia vizită a ei în România, unde a cântat în 2005, pe scena "Cerbului de aur", şi în 2008, în cadrul unui eveni­ment de lansare a unui nou model de autoturism.La sfârşitul anilor '90, melodiile Nataliei Im­bruglia erau nelipsite de pe posturile radio, TV, din cluburi sau de prin discoteci. Se întrecea cu Alanis Morissette şi Sheryl Crow atunci când venea vorba de premii muzicale importante şi făcea furori, la fie­care apariţie pe scenă. Avea şi de ce: vocea îi era dublată de o frumuseţe rafinată, aparte. Apoi, spre finalul anilor 2000, a devenit din ce în ce mai scumpă la vedere. Căsnicia ei cu Daniel Johns (solistul trupei australiene Silver­chair) era la pământ, iar cel de-al pa­tru­lea disc muzical - "Come to Life" (2009) se vân­duse extrem de prost. Natalie a dispă­rut aproape în totalitate de pe scena muzica­lă mondială şi s-a refugiat în show-uri de tele­viziune. Abia în 2015, la 40 de ani, s-a hotă­rât să revină la muzică şi a lansat un nou disc, "Male". Albumul nu este unul origi­nal, ci conţine 13 piese compuse şi cântate iniţial de bărbaţi, precum: "Instant Crush" a trupei Daft Punk, "Friday I'm in Love" a celor de la The Cure sau melodii ale lui Cat Stevens, Tom Petty, Neil Young etc., rein­terpretate de artistă într-o manieră feminină şi delicată. Nu este o încercare de a recăpăta locul pe care l-a deţinut pe vremuri în frun­tea topurilor, ci pur şi simplu o încercare de a da acestor melodii o tuşă mai intimă. Iar rezultatul final este reuşit. Albumul a fost destul de bine primit atât de fanii ei de odinioară, cât şi de critici. "Cele mai multe emoţii le-am avut cu melodia celor de la Daft Punk «Fri­day I'm In Love». Este un cântec atât de cunoscut şi îndrăgit... Eu cred însă că reinterpretarea mi-a ieşit foarte bine. Nu poţi să fii însă pe placul tutu­ror. Şi vor exista mereu fanii înrăiţi, care nici nu vor să audă de altă ver­siune decât de cea iniţială. Dar dacă te apuci să faci rein­terpretări, trebuie să te aştepţi şi la critici", recu­noştea artista.Natalie Jane Imbruglia s-a născut pe 4 februa­rie 1975 la Sydney, în Australia. De mică a fost pasionată de dans, actorie şi mu­zică. Frumoasă, talentată şi ambiţioasă, şi-a găsit repede loc prin reclame, ca fotomodel. "Sunt băie­ţoasă şi contrar aparenţelor, nu am fost niciodată foarte încreză­toare în modul în care arăt. Aş putea spune că sunt mai degrabă pudică. Ţin minte că am făcut o recla­mă pentru bikini şi, imediat ce s-a terminat şedinţa foto, m-au podidit lacrimile... Nu mi-a plăcut cum se uitau mai apoi după mine băr­baţii pe stra­dă", se confesa ea. Dorinţa de-a de­veni celebră şi mo­destia au dus însă o continuă bătălie în sufletul ei. La 16 ani a părăsit şcoala, ca să joace în serialul australian "Neighbours" şi s-a bucurat de succes şi faimă doi ani la rând. Apoi s-a văzut nevoită să o ia din nou de la capăt. De data aceasta, a hotărât să se dedice muzicii şi s-a mutat la Londra. O bună bucată de vreme a trăit din banii obţinuţi acordând interviuri cu "dezvă­luiri picante" de pe platourile de filmare ale seria­lului "Neighbours" şi lucrând ca fotomodel.Apoi, în 1997, a devenit peste noapte star mon­dial, mulţumită unei reinterpretări a melodiei "Torn", ce-i aparţinea formaţiei rock americane Ednaswap. Acest cântec ajunge curând să fie legat mai degrabă de numele ei, decât de al celor care l-au lansat. "Torn" a fost inclus pe albumul ei de de­but, "Left of the Middle" (1997). Şi ce debut a fost!!! Discul s-a vândut în peste 7 milioane de exem­plare, iar Natalie a câştigat nu mai puţin de 14 premii naţionale şi internaţionale, inclusiv două "Brit Awards", îndeajuns cât să sucească minţile oricărui tânăr şi să mărească aşteptările produ­cătorilor ei. "Suc­cesul a venit ca o avalanşă. Nu ştiu cum am reuşit să cânt melodia asta, «Torn», în aşa fel încât să rezoneze cu atâta lume. Dar când am văzut ce val de răsunet are, am decis că o să-l savurez la maximum. Am ştiut în adâncul sufletului meu că e puţin probabil să mai cânt o melodie care o să pla­că publicului la fel de mult, şi m-am împăcat cu ideea asta încă de atunci. A existat însă o mare presiu­ne asupra mea, să reuşesc să ega­lez succesul acela sau chiar să-l depă­şesc. Dar presiunea asta nu a venit niciodată din interiorul meu, ci de la oamenii din jur. Eu m-am bucurat sincer că am reuşit să ating măcar o dată nivelul acela de excelenţă. Eram apreciată, bogată, dar extrem de nefe­rici­tă...", se con­fesa solista într-un interviu recent.Aşteptările publicului au fost uriaşe, dar următoarele ei două albume, "White Lilies Island" (2001) şi "Counting Down the Days" (2005), nu au reuşit să urce prea mult în to­puri. Cea mai mare dezamăgire a venit însă în 2009, când cel de-al patrulea disc al ei, "Come to Life", s-a vândut în doar 740 de exem­plare, în prima săptămână de lansare în Australia, fapt ce a determinat-o să anuleze ieşirea lui pe piaţa britanică şi internaţională.Nici pe plan sentimental artista nu a dus-o mult mai bine. ?n 2003, Natalie s-a căsătorit cu muzi­cianul Daniel Johns, solist al trupei Silverchair, dar căsnicia lor a durat doar până în 2008. "A fost o mare iubire, am fost îndrăgostită nebuneşte. Acum însă nici nu ne mai vorbim", spunea artista, plină de amărăciune. Este însă încrezătoare în viitor şi visează să aibă şi un copil. "?ncă mai sper să în­tâlnesc un bărbat special. Dar dacă nu îl voi găsi, mă voi uita şi la alte opţiuni pentru a avea un copil. Mi-ar plăcea enorm să fiu mamă. Deocam­dată, nu fac din acest gând o obsesie. Mai e timp. Trăiesc clipa!", declara Natalie anul trecut.(Pentru concertul de la noi, din Berăria H, de pe 29 aprilie, biletele costă în avans între 90 şi 150 lei, şi pot fi achiziţionate din reţeaua iabilet. Dacă nu se vor epuiza, veţi mai găsiţi bilete şi în seara concertului, la intrare, cu preţuri între 100 şi 170 lei.)