Pentru ca circulaţia sângelui să fie dinamizată şi pielea să-şi recapete umi­­ditatea şi prospeţimea, spălaţi-vă pe faţă cu apă minerală rece. Veţi simţi imediat o reacţie de înviorare. Nu vă ştergeţi. Beţi-vă ceaiul sau ca­feaua cu apa pe faţă, lăsând-o să intre bine în pie­le, s-o îmbibe de sărurile mi­nerale dizol­vate în ea. Apoi apli­­caţi crema dvs. obiş­nuită.Mâncaţi cel puţin trei mere pe zi. Este un constructor activ al frumu­seţii tenului dvs. El conţine multe vi­tamine (A, B, C), fibre, minerale, aju­tă elimi­narea in­testi­nală şi întă­reş­te sistemul imu­nitar. Între micul de­jun şi prânz, mă­rul este un me­niu ideal.Imediat după ce vă în­toar­ceţi aca­să de la birou (şcoală, faculta­te, fa­bri­că, spi­tal), de­machiaţi-vă, clă­ti­ţi-vă din nou pe faţă cu apă minerală, apoi aplicaţi una din celebrele măşti de regenerare a pielii obţinute din le­gume, fructe, iaurt, mie­re ori brânză de vaci, drojdie, ou. În­trucât în cu­rând va apă­rea mierea de pri­măvară (mierea de sal­câm), vă reco­man­dăm călduros măş­tile cu miere şi brânză de vaci (2 linguri de brânză ameste­ca­te cu o linguriţă de miere), aplica­rea pe faţă a rondelelor de castravete, roşii, banane, mere, porto­cale, grep­fruit, brânză de vaci amestecată cu suc de spanac, urzici, mor­covi, pă­trun­jel. Nu uitaţi că măştile se lasă doar 20 de minute, pe o faţă perfect curată, într-o atitudine liniştită, de pre­fe­rinţă în tim­pul unei băi. O mască cu efect excepţional se poate obţine din iaurt amestecat cu ulei de cătină (de la magazinele naturiste).Plimbările în aer liber nu ajută doar la lupta împotriva kilogramelor, ci şi la aerisirea pielii. În fiecare zi, plimbaţi-vă cel puţin o jumătate de oră în cel mai apro­piat parc. Dar nu amânaţi. Aerul cu­rat şi priveliş­tea încântătoare a primă­ve­rii vă vor im­pri­ma liniştea şi destinderea pe obraz. N-aţi observat că atunci când vă întoarceţi din concediu sau dintr-o ex­cursie făcută la mun­te ară­taţi mai tânără cu 10 ani? Nu numai sufletul şi plămânii au nevoie de aer cu­rat, ci înainte de toa­te, obra­zul, "firma" sub care de­filăm de la înce­putul şi până la sfâr­şitul vieţii.Este o practică norve­gia­nă, care le ajută frumoaselor şi blondelor vikin­ge să nu ape­leze la tonele de fond de ten şi de pudră pe care le poartă-n po­şete occidentalele. Pe scurt, seara, înainte de a vă culca, spă­laţi-vă pe fa­ţă cu apă rece, folosind în locul mâi­­nilor o perie de corp, pe care îna­inte de folo­sinţă puneţi-o în apă fier­binte, pentru a se mai înmuia. Da­to­ri­tă ma­sajului ener­gic şi a apei reci, cir­cu­laţia sângelui se dina­mi­zea­ză, pie­lea se hrăneşte mai bine, de­vine netedă şi strălucitoare, iar porii se în­chid. La cul­­­ca­re, a­pli­caţi cre­ma dvs. o­biş­­nuită.