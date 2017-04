Simpaticele ridichi, cu culoarea lor roşie, vie, au fost aduse din inima Asiei, în urmă cu mii de ani. Cariera lor de medicament începe din Egiptul Antic, ele fiind administrate sclavilor ce lucrau la piramide, pentru a le menţine sănătatea nealterată şi a le da putere de mun­că. Medicii greci şi romani au folosit-o pentru potolirea tusei, curăţarea orga­nis­mului şi stimula­rea apetitului. Persona­li­tăţi mari ale medicinii an­tice: Dioscoride, Hi­po­­cra­te, Teo­frast au inclus ridi­chea în tratatele lor. Apoi, în Evul Mediu, ridi­chile au fost leac de taină la curţile re­gale, pentru a combate otrăvurile. Un sa­vant al Renaşterii men­ţio­nează că ridichile neu­tralizează otrăvurile, eli­mină tumorile maligne din viscere şi curăţă vezi­ca de pietre.În medicina noastră populară, ridichea era reco­man­dată contra gălbinarei, a tusei şi a veninului (afec­ţiuni digestive care dau regurgitaţii ama­re), a urtica­riei. Gustul său iute şi acţiunea rapidă au făcut-o un me­dicament de prim ordin. Iată un mic îndrumar tera­peutic pentru ridichile roşii:- se face o cură cu ridichi roşii, se mănâncă minimum 10 ridichi pe zi, în salată cu ceapă verde. Ridichile roşii au o acţiune antiinfecţioasă re­mar­cabilă şi favorizează degajarea căi­lor respiratorii, prin expectoraţie. Eficienţa trata­mentului creşte, dacă se adaugă şi frunzele de ri­dichi, care au efecte vita­mi­ni­zante şi detoxifiante.- ridichea de lună este un anti­septic energic şi stimulează vezica bi­liară să secrete mai mult. Se mănâncă de două ori pe zi salată de ri­dichi tăiate mărunt şi amestecate cu puţin ulei şi oţet de mere. O cură durează mini­mum 10 zile.- substanţele conţinute de ridiche cal­mează stările de excitaţie cerebrală şi au acţiune extrem de favorabilă asu­pra digestiei. Atunci când apar dureri de cap în­so­ţite de vomă, regurgitaţii amare în gură, stare de inapetenţă şi greaţă, se con­sumă 2-3 ri­dichi cru­de pe stomacul gol. Efec­tul va apărea în ma­xi­mum 20-25 de minute.- ri­dichile roşii sunt drenoa­re hepatice, stimulează se­creţia de bilă şi ajută la eliminarea ei. Primă­va­ra, toţi cei care suferă de ficat şi de bilă ar trebui să facă o cură cu ri­dichi roşii, con­sumate pe stomacul gol, înainte de masă, ca ape­ritiv.- calculii nu se mai dez­voltă şi sunt mărunţiţi dacă se beau, de trei ori pe zi, 6 linguri cu suc de ridichi roşii. Este un leac foar­te eficient şi mai uşor de tolerat de tubul diges­tiv decât sucul de ridiche neagră, care este mai dur.- rădăcina şi frunzele ridichii de lună mobi­li­zează toxinele din corp şi ajută la eli­minarea lor, echi­librând rapid procesele imunitare. Este, din acest mo­tiv, un leac tradiţional pentru tra­tarea urticariei. Se beau zilnic zece linguri de suc pe stomacul gol şi se con­sumă multă ridiche crudă, în salate.Sunt mai puţin cunoscute ca ali­ment, în ciuda pro­prietăţilor lor tera­peutice remarcabile. Conţin vita­mi­nele A, B1, B2, C în cantitate mai mare decât rădă­ci­nile. Sunt indicate în boli hepatice şi bi­liare (diskinezie biliară, litiază biliară), în scorbut şi rahitism, în hi­perexcitabilitate nervoasă, into­xicaţii.În alimentaţie, frunzele de ridiche se folosesc sub for­mă de zarzavat în supe (se taie mărunt şi se adaugă după ce a fost terminată prepara­rea termică) sau ca sa­lată. În salatele de crudi­tăţi, alături de ţelină, rădă­cinile de ridiche şi de morcov, tarhon verde, leuştean au efecte anti­toxice, antilitiazice (provoacă distrugerea pietre­lor la bilă), depurative (determină mobilizarea şi eliminarea toxinelor din organism), drenoare hepatice foarte puternice.Medicina veche dădea o largă întrebuinţare cepei, aliment-medicament de primă mână. În Egipt, ţara ei de origine, ceapa era divinizată, ea fiind utilizată la pre­pararea multor remedii medicale. Acelaşi statut îl avea şi la popoa­rele antice din Asia Mică. Denumirea de ceapă se pare că i se datorează medicului roman Pli­nius, cu denumirea aceasta din Evul Mediu ajungând până în timpul Re­naşterii, când au fost descoperite va­rie­tăţile de ceapă care se cultivă acum.Se spune că ceapa ne dă via­ţă lungă. La vecinii noş­tri bul­gari, ea este un aliment naţional şi iată că bul­garii trăiesc peste media obiş­nui­tă, mulţi oameni atin­gând suta de ani. Se po­ves­teşte, de asemenea, că o me­xi­cancă, de­ce­dată la 120 de ani, şi-ar fi atribuit lon­ge­vi­tatea ce­pei, cu care se hrănise în can­ti­tăţi im­pre­sio­nante, încă din fra­ge­dă co­pi­lărie. Mâncase ceapă la fiecare masă. Fără îndoială că proprietăţile reînti­ne­ri­toare, pu­rificatoare şi stimu­lente ale proceselor de rege­nerare cele mai puternice le are ceapa ver­de. În ca­zul fiinţei umane, este cunoscut faptul că acti­vitatea hor­mo­nală a unui copil este net diferită de cea a unui adult. În cazul regnului vegetal, lucrurile stau la fel - iată, aşadar, motivul pentru care ceapa verde are pro­prietăţi mult diferite faţă de cele ale cepei adulte. Să vedem în continuare care sunt afecţiu­nile care răspund cel mai bine la cura cu ceapă verde.- ceapa verde are efect diuretic şi depu­ra­tiv, reglând şi activitatea anumitor glande din corp, motiv pentru care este considerată un antialergic na­tu­ral de primă mână. Înaintea începe­rii masive a pole­ni­zării, care va avea loc în curând, se recomandă con­su­mul a 6-10 fire de ceapă zilnic, eventual cu alte ver­deţuri, dar fără alimente con­sistente.- în urmă cu mai mulţi ani, stu­diind lucrările doctorului Jean Valnet, am observat faptul că în acest tip de ecze­me se acorda o mare importanţă tratamentului cu trei legume: ceapa verde, mărarul şi ţelina. În practică, aveam să con­stat dispariţia aproape miraculoasă (în 2-3 zile) a unor eczeme care se menţineau de ani, atunci când a fost consumată o combinaţie din aceste trei legu­me verzi, pe stomacul gol.- mai ales la tineri, o cură cu ceapă verde are darul să readucă la locul lor hormonii "jucăuşi" şi să cureţe tenul. Vreme de 14 zile, se consumă prepon­de­rent (70% din hrană) crudităţi şi se mănâncă 10 fire de ceapă ver­de pe zi, cel mai bine în com­bi­naţie cu salată verde şi cu ţelină.- este ştiut că ceapa este unul din cele mai puternice şi mai la îndemână hipoglicemiante, fiind în mod special re­co­mandată diabeti­cilor. Ceapa verde are în plus, faţă de cea obişnuită, pro­prietăţi diuretice şi reglatoare endocrine. Este indicată pentru cure de lungă durată, având efecte puternice chiar şi în diabetul în faze avansate.- se recoman­dă con­su­mul de ceapă verde zilnic, mai ales dimineaţa şi seara. Pentru a spori puterea acestui remediu, se asociază în salate cu tarhon verde şi ridichi (rădă­cină şi frunză).- se fac cure de lungă durată cu salate de cea­pă, ţelină verde şi salată verde, asezonate cu suc de lă­mâie. Salata se consumă înainte de fiecare masă. Pe tot parcursul curei (care ar fi bine să dureze minimum 21 de zile) se consumă cât mai puţine proteine (carne, peş­te, ouă, leguminoase) şi grăsimi (prăjeli, margarină, unt).- chiar dacă nu este la fel de rapidă ca Viagra, cura îndelungată cu ceapă verde are rezultate mai sigure şi în nici un caz nu vă va crea probleme cardiace, ci din contră. Se consumă zil­nic 10 fire de ceapă verde, eventual împreună cu ţelină (rădăcină şi frun­ze), tarhon şi pătrunjel verde, usturoi ver­de şi morcov (frunze şi inflorescenţe).