Mărul are efectul unui laxativ. Laptele bătut provoacă zgomote intestinale, iar plăcerea de a bea un pahar de vin roşu e pedepsită cu dureri de cap. Tot mai mulţi oameni par să nu mai suporte alimentele normale. De aceea, în ultima vreme, produsele cu inscripţia "fără ..." au ajuns să umple sectoare întregi în marile maga­zine. Specialiştii în marketing au calculat că din 2012 până în 2015, vânzările de produse fără lac­toză, cum sunt laptele de migdale sau băutura de ovăz bio, au înregistrat o creştere de 38%.Conform statisticilor, o treime dintre europeni declară că suferă de o alergie alimentară sau cel puţin de o intoleranţă. Iar din celelalte două treimi, 80% re­nunţă de bu­năvoie la unele alimente, deoarece au im­presia că nu le tolerează. Ar fi bine, totuşi, să nu ne pripim. Căci nu toţi cei ce se cred afectaţi de o into­leranţă o au într-adevăr. "Se vorbeşte tot mai insistent despre intoleranţe, ele au devenit un trend actual. Din studii reiese însă faptul că suspiciunile de intoleranţă alimen­tară se confirmă în maximum 10% din­tre cazuri", spun medicii aler­go­logi.Vă oferim în aceste pagini câteva lă­muriri pe care le socotim utile, asu­pra celor mai frecvente dintre into­leranţele alimentare. Veţi afla astfel cum se pot re­cunoaşte ele şi ce aveţi de făcut pentru a le com­bate.Numeroase cereale, în primul rând grâul şi se­cara, conţin o proteină vâscoasă, numită gluten. Inofensivă în fapt, aceasta declanşează totuşi o reac­ţie imunologică la 0,4% din totalul populaţiei. Per­soanele afectate prezintă o inflamaţie cronică a mu­coasei intestinului subţire. Consecinţa: vilozităţile intestinale se retrag, mucoasa se aplatizează, astfel încât cantităţile de nutrienţi, vitmine şi minerale care pot fi asimilate descresc dramatic. Se creează un deficit de vitamina A, D, E, fier şi zinc. Intole­ranţa la gluten sau celiachia poate apărea atât la adulţi, cât şi la copii. Din cauza multitudinii de simptome prin care se manifestă, medicii o consi­deră o "boală-cameleon".Bolnavii cu celiachie se plâng frecvent de dureri abdominale, balonări sau diaree. Ei se simt obosiţi după ce stau la masă, au dificultăţi de concentrare sau dureri de cap. Carenţa de vita­mi­ne şi minerale produce diverse efecte, de la dete­riorarea smalţului dinţilor, până la migrene ori de­pre­sii.Suferinzii trebuie să consume, timp de aproximativ patru săptă­mâni, alimente care conţin gluten (minimum 15 grame pe zi). Această cantitate se găseşte în două chifle, două felii de pâine şi 200 grame de paste. Apoi se face o analiză de sânge, pentru a stabli dacă există anticorpi contra enzimei numite transglutaminază. În final, se prelevă o probă de ţesut din mucoasa in­testinului subţire, care va fi examinată în laborator.De reţinut că, pentru marea majoritate a euro­penilor, glutenul nu este nici nesănătos, nici peri­culos. Aşadar, n-are sens să-l eliminăm preventiv din alimentaţie.Dacă boala ce­lia­că a fost diagnos­ti­cată cu certitu­dine, va fi nece­sar ca pa­cienţii să evite ali­men­tele cu gluten pe toată durata vieţii. În scurt timp, simptomele se ameliorează, însă mu­­coa­sa intestinală are ne­voie de circa un an pen­tru a se reface. "Dar veţi ob­ser­va că renun­ţa­rea la glu­ten nu este de­loc simplă: multe pro­duse îl conţin, fără a-l in­clude în lista de in­grediente", avertizează specialiştii alergologi.grâu, secară, orz, grâu spelta, alac, ovăz, ca şi alimentele produse din ele, cum sunt gri­şul, pâinea şi pastele făinoase, pulberea pentru pudding, conservele de carne şi de legume, supele la plic, bomboanele de ciocolată.cârnaţii, amestecu­rile de legume, diverse feluri de mâncare gata pre­pa­rate (ori semipreparate) din carne, peşte şi lapte.cartofii, orezul, meiul, porumbul, hriş­ca, făina de castane, quinoa, amarantul, soia, legu­mi­­noasele, salatele, laptele, iaurtul şi brânza de vaci, nucile, mierea, uleiurile vegetale, carnea şi peştele.Intoleranţa la lactoză afectează un european din cinci. Ea este declanşată de lipsa lactazei, enzima din intestinul subţire care descompune zahărul din lapte în două zaharuri simple, glucoza şi galactoza, făcând astfel posibilă trecerea lor în sânge. Dacă lactaza nu este prezentă, lactoza ajunge nedigerată în intestinul gros, unde va fi supusă degradării de către bacterii. Aceasta poate da naştere unor ne­plă­ceri ca balonările, crampele abdominale sau dia­reea. Mai rar întâlnite, dar nicidecum excluse, sunt arsurile la stomac, migrenele şi starea permanentă de oboseală.Simptomele tipice ale intoleranţei la lactoză sunt uşor de recunoscut. Cine reacţionează regulat cu balonări, senzaţie de prea-plin şi mai ales cu diaree după ce a consumat lapte sau produse care conţin lapte, ca sosurile cu smântână sau îngheţatele, ar trebui să ceară medicului să-i facă un test pentru intoleranţa la lactoză.Cei ce au dubii ar putea pentru început să-şi no­teze într-un caiet, timp de mai multe săptămâni, alimentaţia zilnică. "Scrieţi amănunţit tot ce aţi mâncat şi aţi băut, adăugând şi eventualele simp­tome care vă apar", ne sfătuiesc alergologii. Se poa­te încerca şi cu un test de provocare: renunţaţi pen­tru câteva zile la lapte şi la produsele lactate, după care beţi un pahar de lapte. Dacă intestinul răspunde cu zgomote şi cu probleme de digestie, este cazul să vă adresaţi unui gastroenterolog, pentru a vă sta­bili diagnosticul. În acest scop se face un test respi­rator. Pacientului i se dă să bea o anumită cantitate de lactoză dizolvată în apă. Apoi medicul măsoară concentraţia de hidrogen din aerul expirat. Valoarea obţinută arată dacă enzimele din intestinul subţire responsabile pentru descompu­nerea lactozei îşi fac bine treaba sau nu.Cu cât se renunţă mai consecvent la zahărul din lapte, cu atât mai rapid dispar manifestările neplă­cute. Fiindcă lactoza nu este prezentă doar în lac­tate, ci şi în multe alte alimente (în special în produ­sele ambalate, comercializate în magazine), va fi nevoie să citiţi cu atenţie etichetele. E bine de ştiut că, pe lista de ingrediente, lactoza nu figurează în­tot­deauna ca atare, ci se ascunde sub termeni ca: lap­te, lapte praf, zer sau smântână.lapte, zer, băuturi pe bază de zer, lapte pentru cafea, lapte praf, cacao, ciocolată cu lapte, preparate dulci ca puddingul, orezul cu lapte, în­gheţata.nu sunt tolerate sau intestinul le acceptă doar în can­tităţi mici. Din această categorie fac parte brânza de vaci, bulgăra­şii de brânză de vaci, smân­tâna cu 30% grăsime (lactatele cu un procent ridicat de grăsimi sunt suportate mai bine decât cele slabe ori degresate), iaurtul, kefirul, smântâna (conţine o cantitate de lactoză mult mai mică decât laptele).aceste alimente sunt tolerate fără pro­bleme. E vorba de unt, brânzeturile tari (parmezan, Emmentaler, brânză picantă), brânza din lapte de oaie şi capră.Există trei feluri de ciocolată: cu lapte, neagră (amăruie) şi albă. La 100 grame, ciocolata albă conţine aproximativ 26 g lapte praf (= circa 10 g lactoză), cea cu lapte, cam 22 g lapte praf (= în jur de 7 g lactoză), iar din ciocolata neagră lactoza lip­seşte cu desăvârşire. Aceasta înseamnă: evitaţi cio­colata albă, consumaţi-o cu măsură pe cea cu lapte sau preferaţi din start ciocolata amăruie.Aproape o persoană din trei reacţionează cu zgomote intestinale la fructoza prezentă în fructe şi în sucuri, fie ele proaspăt stoarse ori achiziţionate din comerţ. Specialiştii explică acest fenomen în următorul mod: "Fructoza este transportată în sânge prin mucoasa in­tes­tinului subţire. Intoleranţa (mal­ab­sorbţia) apare în momentul când sistemul de transport nu funcţio­nează decât parţial. În consecinţă, fructoza nu poate fi preluată com­plet şi ajunge în intestinul gros, unde este descompusă de către bacterii. Gazele şi acizii rezultaţi din procesul respectiv provoacă, printre altele, balonări şi crampe abdominale.Consumul de fructe şi sucuri declanşează regulat tulburări digestive. Pe lângă balonări şi crampe abdominale, simptomele tipice mai cuprind şi diareea, greaţa, senzaţia de prea-plin şi durerile de cap. Unora dintre pa­cienţi, această intoleranţă le afec­tează psihicul, provocându-le o anumită labilitate afectivă. Alţii reacţionează cu o stare de oboseală după mese, mi­grene sau o inflamaţie (cronică) a sinusurilor.Se observă apariţia simptomelor la distanţă de 30 de minute, până la două ore, de momentul când s-au consumat alimente care conţin fructoză. Un diagnostic sigur nu-l poate pune însă decât medicul, iar metoda cea mai des utilizată este testul respi­rator, identic cu cel pentru lactoză. Pacientul bea un pahar cu apă în care s-a dizolvat fructoză, după care medicul măsoară la anumite intervale conţinutul de hidrogen din aerul expirat. Dacă el depăşeşte va­loarea normală, se va diagnostica o malabsorbţie a fructozei.Intoleranţa la fructoză poate fi ţinută destul de bine sub control prin modificarea alimentaţiei. Ma­joritatea celor afectaţi suportă cantităţi mici de fructoză. Neplăcerile apar abia atunci când se for­ţează limita individuală de toleranţă. Suporta­bilitatea depinde de conţinutul de fructoză, dar şi de alţi factori. Aşa, de pildă, toleranţa este mai bună după-amiaza, decât în cursul dimineţii. Pentru a afla câtă fructoză puteţi mânca fără probleme, trebuie să renunţaţi la ea pentru 14 zile. Este necesar ca răcoritoarele dulci, Cola şi sucurile de fructe, ca şi alimentele cu adaos de sirop de glucoză şi fructoză să fie evitate complet, pentru a permite florei intes­tinale dezechilibrate să se refacă. După aceea, veţi începe să testaţi alimentele, unul câte unul.Este de preferat să mâncaţi fructele cu brânză de vaci şi iaurt sau ca desert. Aceasta face ca ali­mentele parţial digerate în stomac să tranziteze mai lent intestinul subţire, ceea ce permite fructozei să aibă un contact mai îndelungat cu mucoasa intes­tinală şi dă sistemului de transport mai mult timp pentru a duce moleculele de zahăr din intestin în sânge.Sucurile de fructe nu sunt bine tolerate, mai ales cele de mere şi pere. Când cumpăraţi sucuri din comerţ, verificaţi dacă nu cumva sunt menţionate printre ingrediente fructoza, siropul de glucoză şi fructoză ori sorbitolul (E420).Glucoza favorizează preluarea fructozei în sânge. Bananele, papaia sau pepenele galben, care conţin mai multă glucoză decât fructoză, sunt digerate mai uşor decât merele şi perele.Zahărul alb, care se compune dintr-o mole­culă de glucoză şi una de fructoză, este suportat, în general, cu condiţia să fie consumat doar în cantităţi mici.Sorbitolul, un substituent al zahărului, blo­chează transportarea fructozei, agravând simpto­mele. Sorbitolul se găseşte în unele fructe (ex. pere, prune, fructe uscate) şi este introdus ca în­dulcitor în dulciurile şi băuturile cu valoare ca­lorică mică.Creează, de asemenea, probleme şi alcoolii din zahăr, cum sunt xilitolul, manitolul, malti­tolul şi isomaltul, deseori adăugaţi în gemuri. Citiţi etichetele produselor, pentru a vedea dacă sunt indicate acolo asemenea ingrediente: fructoză, sirop de glucoză şi fructoză, miere, pastă din pulpă de mere, nectar de mere, nectar de pere, inulină, sorbitol (E 420), manitol (E 421), isomalt (E 953), maltitol (E 965), lactitol (E 966).Şi intoleranţa la histamină provine dintr-o insu­ficienţă enzimatică. Persoanele care au dificultăţi cu descompunerea histaminei reprezintă 1-3% din totalul populaţiei. Această substanţă, pe care corpul şi-o produce singur, este un neurotransmiţător implicat într-o serie întreagă de procese organice, de la scă­derea tensiunii arteriale, dilatarea vaselor de sânge, creşterea permeabilităţii capilarelor, reglarea aci­dităţii gastrice, excitarea musculaturii netede şi secreţiile glandelor endocrine, până la apariţia infla­maţiilor, fiind principalul mediator participant la declanşarea reacţiilor alergice, unele dintre ele deo­sebit de puternice, aşa cum este şocul anafi­lactic.Există însă şi surse exterioare de histamină, de exemplu alimentele alterate. Pătrunzând în tubul digestiv odată cu hrana, histamina pleacă împreună cu chimul din stomac şi ajunge în intestinul subţire, unde este descompusă de enzima DAO (diaminoxi­dază). La cei afectaţi de această intoleranţă, se pare că diaminoxidaza nu este destul de activă.Multora li se întâmplă uneori să nu se simtă tocmai bine, după un pahar de vin roşu sau după o cină din cale afară de consistentă, încheiată cu un mousse delicios de ciocolată. Însă cine reacţionează în mod regulat cu apariţia unei iritaţii pe piele sau cu dureri de cap, s-ar putea număra printre per­soanele care nu suportă histamina.Din păcate, nu există până în prezent un test standard, care să confirme această afecţiune. În­trucât simptomele sunt foarte difuze, strădania me­dicului de a formula un diagnostic corect se trans­formă aproape într-o anchetă detectivistică. Primele indicii le pot furniza o analiză specială de urină sau una pentru determinarea activităţii enzimei DAO. Demersul medical se complică suplimentar, prin faptul că alimentele îşi modifică mereu conţinutul de histamină în urma depozitării. Astfel, unele ali­mente, care în stare proaspătă erau relativ sărace în substanţa incriminată, pot deveni, după o perioadă de timp, incompatibile cu organismul pacienţilor, provocându-le neplă­ceri. De aceea, pentru a depista "făcătorii de rele", se recomandă ţinerea unui jurnal zilnic, în care să se con­semneze alimen­taţia şi simpto­mele. Dacă ele apar repetat după consumul anumi­tor alimente, ca vinul roşu, brânzetu­rile tari şi afumătu­rile, aceasta îndrep­tăţeşte medicul să suspecteze o into­le­ranţă la histamină.Şi un test de provocare vă poate furniza "dovezi". Vreme de două săptămâni, în­cer­caţi să vă alcătuiţi meniul în aşa fel încât să con­ţină cantităţi minime de histamină. Dacă simpto­mele se atenuează, consideraţi acest lucru drept un indiciu demn de încredere.Histamina este prezentă în aproape toate ali­mentele, cu deosebire în vin (preponderent în cel roşu), în brânzeturile şi mezelurile maturate, în con­serve (în special de carne şi peşte), în afumături, dar şi în legumele conservate sau murate (exemplu: varza murată). Altele, cum sunt leguminoasele (fa­solea, soia etc.) nu conţin histamină, însă provoacă eliberarea ei în organism, motiv pentru care trebuie să fie de asemenea evitate. Specialiştii recomandă consumul de alimente proaspete ca: legumele, fruc­tele, lactatele, carnea şi peştele. Cu unele excepţii din categoria fructelor: bananele, portocalele şi kiwi au relativ multă histamină, chiar şi atunci când sunt proaspete.