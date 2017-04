"M-am ales cu o alergie urâtă la antibiotice"

(Răspuns pentru C.S., F. AS 1204)

Din nefericire, în prezent nu există un tratament curativ pentru scleroză laterală amio­trofică (SLA). Pe lângă faptul că este descoperită (diagnosticată) de cele mai multe ori în stadii avansate, SLA poate să aibă drept cauză o compo­nentă genetică, o genă "defectă", răs­punzătoare de declanşarea anu­mitor cazuri de boală moştenită. În esenţă, SLA constă într-o degenerare progresivă a celulelor nervoase de la nivelul creierului şi mădu­vei spinale, ce controlează musculatura striată. Ner­vii afectaţi se atrofiază şi dispar fără a avea semne de anomalii. În consecinţă, se produce deteriorarea musculară cauzată de dispariţia nervilor ce sti­mulează aceşti muşchi. La început (debutul bolii este gradat), în mod obişnuit, există o accen­tuare a slăbiciunii musculare a unui membru, pentru ca, mai apoi, să fie afectate şi ce­lelalte membre, slăbiciunea muscu­lară putând fi însoţită de cram­pe şi spasme. Pe mă­sură ce boa­la progresează, noi muşchi sunt afectaţi şi, une­ori, apar pro­bleme la nivelul muscula­turii semivoluntare, precum cea implicată în mas­ticaţie, de­glutiţie, vorbire şi respiraţie.Singura opţiune terapeu­tică disponibilă în prezent este Riluzolul (Rilutek), me­di­ca­ment care poate încetini uşor evoluţia bolii, la anumite per­soane. În rest, suportul emo­ţional din partea familiei şi al prietenilor este o parte importantă a terapiei, la fel de bine cum tera­pia adaptată nevoilor individuale este utilă în menţi­nerea forţei musculare şi a stării generale de sănă­tate, mai ales în fazele timpurii.Nici din punctul de vedere al medicinei natu­riste nu se poate vorbi de un tratament curativ, însă unele remedii pot contribui la ameliorarea simpto­ma­tologiei şi la încetinirea evoluţiei bolii. Mă refer aici la suplimentele care conţin curcumină, resve­ra­trol, coenzima Q10, Cordyceps, acizi graşi esen­ţiali (Omega 3, 6, 9) şi aminoacizi precum leucina, izoleucina, valina şi glutamina. Aceste remedii acţio­­­nează benefic asupra sistemului nervos, în ge­neral, prin stimularea creşterii neuriţilor (den­drite şi axoni prin care neuronii comunică între ei), pro­tecţia fibrei nervoase şi a învelişului de mielină, stimularea sintezei de acetil-colină, un neurome­diator chimic implicat în transmiterea impulsului nervos.Deşi aceste produse se găsesc în farmaciile şi magazinele naturiste şi pot fi procurate uşor, rămân la părerea că cea mai importantă sursă de principii active terapeutice, în cazul SLA, dar şi în alte pa­tologii neurologice degenerative, sunt produsele api­cole procurate direct de la sursă. Polenul, păs­tura, lăptişorul de matcă, mierea, larvele de albine şi propolisul conţin, în formă pură, toate elemen­tele necesare unei acţiuni terapeutice adecvate or­ga­nismului uman şi patologiilor neurologice, în spe­cial. Găsim în aceste produse aminoacizi esen­ţiali şi neesenţiali, proteine, enzime, glucide, acizi organici şi acizi graşi, fosfolipide, vitamine, săruri minerale şi antioxidanţi a căror sinergie poate con­tribui substanţial la ameliorarea şi, de ce nu, la înce­tinirea evoluţiei unor boli grave, din care face parte şi scleroza laterală amiotrofică.În ultima perioadă, studii amănunţite au reiterat rolul benefic al uleiului de cânepă terapeutic în gestionarea unor patologii cu potenţial evolutiv grav, printre care şi în bolile neorologice degenera­tive, cum sunt scleroza laterală amiotrofică, leuco­nevraxita (scleroza multiplă), Parkinson, Alzhei­mer sau ataxia Friedreich. Încercaţi!Să auzim numai de bine!Întrebarea dumneavoastră conţine mai multe elemente distincte, care cer să fie rezolvate mai sistematizat, pentru a vă oferi un răspuns util. Vă plângeţi de colon iritabil şi alergie la antibiotice, dar dintre medicamentele menţionate de dumnea­voas­tră, doar unul - Normix - este antibiotic. Cele­lalte au alte funcţii - Enterol (probiotic), Jarro Dophilus-Fos (probiotic + prebiotic), Spasmomen (pentru spasme), Debridat (pen­tru spasme), Moti­lium (pentru motilitate intestinală).Normix este foarte greu ab­sorbabil din intestin, deci poate fi mai puţin cauza "alergiei", deşi acest fapt nu exclude o posibilă aler­gie la el. În cazul dumnea­voas­tră, simptomele cu­tanate (care par din descriere ca fiind urti­carie) pot stabili o legătură cu sindromul colonului iritabil. O prezentare făcută la "American College of Asthma, Allergy and Immunology Meeting" a arătat că ar exista o legătură între pa­cienţii cu sin­droame alergice (dermatită ato­pică, febra fânu­lui etc.) şi pa­cienţii cu colon iritabil.Sindromul colonului iritabil este o tulburare a intestinului gros. El afectează 1 din 5 per­soane în Occident, iar până la 40% din pacienţii ce consultă gastroenterologii au colon iritabil. Femeile sunt mai afectate. Cei care suferă de această boală tind să manifeste o disponibilitate mai mare către anxie­tate şi depre­sie.Nu se cunoaşte cauza sin­dromului colonului iri­tabil. Unii factori, cum ar fi stresul psihic, alimente (alcool, bău­turi carbogazoa­se, condi­men­te etc.), infec­ţiile, cum ar fi diareea infec­ţioasă, le-ar putea provoca boala.Factori de risc:* Vârsta - cei sub vârsta de 45 ani prezintă un risc crescut.* Sex feminin.* Antecedente familiale de colon iritabil* Tulburări psihice - anxietate, depresie, ante­ce­dente de traumă (abuz sexual în copilărie etc.)Criterii de diagnosticare:* Balonare, dureri sau disconfort abdominal sau modificare în tranzitul abdominal, pentru cel puţin 6 luni.* Cel puţin două din următoarele aspecte: mo­dificări în forma tranzitului (evacuarea incompletă, forţarea la toaletă sau senzaţia de nevoie bruscă); balonarea cu senzaţie de plenitudine sau duritate; simptome agravate la mâncat; mucus eliminat din rect.Sunt câteva subtipuri de colon iritabil:* Colon iritabil cu constipaţie: scaune tari (> 25% din defecări) şi scaune moi (< 25% din de­fe­­cări).* Colon iritabil cu diaree: scaune moi (> 25% din defecări) şi scaune tari (< 25% din defecări).* Colon iritabil - mixt: scaune moi şi tari (>25% din defecări).* O grupă care nu poate fi catalogată, folosind aceste criterii.Deşi sindromul colonului iritabil nu este asociat cu tulburări de structură a intestinului, unele simp­tome sunt periculoase şi cer un consult de spe­cialitate cât de curând.Cauze:* Pierdere neintenţionată în greutate.* Sângerare prin rect.* Antecedent familial de cancer de colon sau de ovar.* Modificări de tranzit la oamenii cu vârstă de peste 60 ani, cu durată de peste 6 săptămâni.Din punct de vedere naturist, sindromul colo­nului iritabil poate fi privit că una dintre conse­cin­ţele vieţii moderne (zis civilizată). Există o ac­cen­tuare a grijilor, a anxietăţii, a fricii, care se can­to­nează în zona intestinului (intestinul gros ener­getic este un alt creier al cor­­pului). Acest dezechi­libru ar putea duce la acumulări de energii pato­lo­gice, care se manifestă prin urticarie şi altele.Recomandări naturiste:* Mişcarea fizică - este impor­tantă. Ea detensionează organismul, creşte tonusul şi fluxul energetic.* Relaxarea - este necesar un echilibru între odihnă şi muncă. A­tunci când apare un dezechilibru - fie prin prea multă muncă, fie prin lene - tendinţa spre tulburări funcţionale poate creşte.* Practicarea unor tehnici provenite din yoga, tai qi, meditaţie etc., care ajută oamenii să se deco­necteze de lumea marerială şi să o privească din alt unghi, mai detaşat.* Dieta: se recomandă mese regulate, într-o at­mosferă lipsită de tensiune şi de sentimente nega­tive.* Consum de lichide, mai bună e apa.* Fibrele alimentare, la cei cu constipaţie. Aces­te fibre se găsesc în legume, fructe, cereale. Aten­ţie, fibrele ar putea provoca şi gaze, ceea ce ar putea agrava simptomele.* Mâncaţi regulat, fără a sări peste mese.* Evitaţi unele alimente, cum ar fi alcoolul, băuturile carbogazoase, cele cu cafeină (cafeaua, ceaiul negru), ciocolata, îndulcitorii artificiali, iar cei care au probleme cu balonarea să evite - faso­lea, broccoli, conopida, varza, merele (care pot pro­voca fermentare). Se recomandă ovăzul şi lintea (aproximativ o lingură/zi).* Atenţie la lactate, pentru cei care ar putea suferi de intoleranţă la lactoză.* Probiotice - Lac­to­ba­cillus acidophilus şi Bi­fidobac­teria in­fantis.* Printre plantele medi­cinale, uleiul de men­tă este cel mai citat, fiind considerat util pentru spas­me (to­tuşi, poate produce senzaţia de arsuri gas­trice). Ar putea fi utile şi aloe vera, su­nătoarea.* Acupunctura - este excelentă. Echilibrează intestinul gros, calmează mintea şi reechilibrează fluxul energetic al organismului.* Homeopatia - este o metodă foarte potrivită, pentru că atinge tulburarea psihologică ce stă la baza acestui sindrom. Medicamentele utile sunt: Arsenicum album, Bryonia, Ignatia, Lycopodium, Natrum muriaticum, Radium bromatum, Staphy­sagria. Dar, un medicament individualizat este ideal şi cel mai eficient. Pentru urticarie, pot fi de folos Apis mellifica, Bovista, Urtica urens.* Psihoterapia este importantă, căci oamenii au nevoie de cineva cu care să vorbească, pentru a se descărca. Ideală este şi prezenţa unei persoane care poate să ofere ceva pozitiv din punct de vedere al sentimentelor.Vă urez succes!