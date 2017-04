› MIHAIL FUSEA - inginer, portar la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galaţi - "Aş vrea să luptaţi şi mai mult cu nedreptăţile care se întâmplă în ţara asta"

Teatrul "Fani Tardini" din Galaţi

Dunărea la Galaţi (Foto: Dreamstime)

Cu domnul Mihail m-am întâlnit într-o zi însorită de primăvară, în curtea plină de verdeaţă a Teatrului "Fani Tardini" din Galaţi. Intrarea principală în instituţie era închisă şi am fost îndrumat spre portarul teatrului, care avea să mă călăuzească în documentarea mea pe urmele celebrei actriţe care dă numele scenei dra­matice gălăţene. Domnul Mihail m-a primit cu braţele deschise, bucuros să afle că presa de la Bucu­reşti e în zonă şi că e interesată de ce se mai întâmplă prin Galaţi. Cât timp cei de la teatru îmi pregăteau informaţiile care să mă ajute la reportaj, aveam să aflu că domnul Mihail mai avea un motiv de bucurie în întâlnirea noastră: era un mare cititor de "Formula AS"! Mi-a povestit cu atâta entuziasm despre revistă, încât dis­cuţia noastră s-a trans­for­mat, pe ne­sim­ţite, într-un inter­viu. Un interviu cu "un om obişnuit", cum se consideră dom­nul Mihail Fusea. Găz­duim nume­roa­se oficia­lităţi şi perso­na­lităţi în pagi­nile revis­tei, dar aerul proas­păt şi ideile lim­pezi ale citi­torilor noştri nu sunt cu ni­mic mai pre­jos. De aceea, cre­dem că merită şi ele împărtăşite, din când în când, la fel ca bucuria că suntem citiţi şi bine primiţi peste tot pe un­de mergem în docu­men­­tările noastre prin ţară şi prin străinătate.- Am ajuns la "Formula AS" pur şi simplu întâmplător. Mergeam odată cu trenul de la Bucu­reşti la Galaţi, iar pe peronul "Gării de Nord", m-am dus frumos şi am cumpărat mai multe ziare şi reviste. Şi zic: "Hai să luăm şi «Formula AS»!". Şi am frunzărit-o. La un moment dat, am găsit un articol care mi-a trezit interesul, de la articolul acela a venit altul, de la al doilea a venit altul... Eu nu sunt omul care stă doar cu nasul în reviste când merge cu trenul. Mai citesc, mai iau o pauză, mai privesc peisajul pe fereastră, mă mai gândesc la ce am citit înainte... Dar atunci mi s-a întâmplat ceva incredibil. Când am ajuns acasă, m-am pus la odih­nă, că a doua zi trebuia să merg la serviciu. Şi m-am dus la serviciu, dar undeva îmi rămăsese întipărit în minte faptul că citisem un articol în "For­mula AS" şi nu îl terminasem. Gândul ăsta nu îmi dădea pace! Trebuia să mă reîntorc la acel arti­col! Aşa că, atunci când am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să termin articolul din "Formula AS". Ca acel articol, care m-a făcut să mă reîntorc la revistă, am citit, apoi, foarte multe articole la fel de interesante. Sunt deja nişte ani de când citesc "Formula AS"...- Ce mi-aş dori eu pentru "Formula AS" este să menţineţi acest standard actual şi să lăsaţi mai degrabă să vină cititorii către dumneavoastră decât să vă duceţi dumneavoastră către piaţă. Spun asta, pentru că am observat acest fenomen: multe dintre publicaţii şi dintre televiziuni merg pe ideea că dacă ţaţei Frosa îi place să vadă o vedetă de plastic, hai să-i dăm vedeta de plastic! Şi nu mi-e clar ce pot eu învăţa de la o asemenea "vedetă"... Rămân la ideea că presa trebuie să cultive adevărata valoa­re, şi acesta este motivul pentru care, sincer, m-am bucurat când am descoperit "Formula AS".- Ştiţi ce îmi place mie cel mai mult la "For­mula AS"? Faptul că oamenii care scriu acolo ştiu să îmbrace lucrurile frumos. Nu-i totuna să zici că maşina aia merge de colo până colo, sec şi fără emoţie, cu a des­crie şi priveliştea dru­mului, cadrul pitoresc pe care îl parcurge, faptul că soarele stră­luceşte, iar în jur po­mii înfloriţi umplu lumea cu mireasma lor. Redactorii dvs. ştiu să îmbrace lucru­rile în ceva magic, care nu are cum să te lase indi­ferent. Acesta este mo­tivul pentru care, în continuare, voi fi un ci­ti­tor al re­vis­tei "For­mula AS". Cât despre secţiuni, sunt inte­resat - că am şi eu o vârstă de-acum - de paginile de sănătate, dar îmi plac şi articolele des­pre via­ţa şi cariera unui inter­pret de muzică popula­ră - de unde a plecat, cum s-a dezvoltat, evo­­luţia vieţii sale. Si­gur, la fel de mult mă interesează şi dacă e un interpret de muzică uşoară sau cultă, ori dacă e un scriitor sau un om de cultură. Şi mai îmi plac foarte mult articolele din călătoriile "Formulei AS", mai ales cele din străinătate, pe urme dacice şi pe urme vechi româ­neşti. Revista îmi creează o plăcere deosebită în momentul când o citesc, abia aştept să apară un nu­măr nou.- O diferenţiază faptul că se preocupă de ceea ce eu numesc valoare. Nu mă interesează atât de mult cotidianul, cine pe cine l-a bătut, cine pe cine l-a înjurat. Eu consider că presa ar trebui să meargă pe ideea unei cultivări a adevăratelor valori ale noas­tre, ale românilor. Avem atâ­tea valori, de ce să nu le promovăm? Nu e bine ca lumea să ştie despre ele? Domnule, noi nu avem un cult al valorilor, un cult al eroilor, un cult al românismului. Noi trebuie să fim mândri că suntem români: avem o istorie, o cultură, o civilizaţie, şi nu putem să ve­dem doar lucrurile urâte, trebuie să ne mai aplecăm şi asupra valorii, a frumu­seţii. Asta am remarcat eu: că am cultivat răul, în loc să culti­văm binele, am cultivat răutatea, invidia, în loc să cultivăm iubi­rea de frumos, iubirea de aproape. Este o mare, mare diferenţă, şi tocmai ăsta e motivul pentru care cred că revista dvs. trebuie să existe, trebuie să meargă mai departe, tre­buie să creadă în linia pe care merge. De exemplu, acum mă bucur să văd că sun­teţi prin Galaţi şi să aflu că veţi scrie des­pre Galaţi, că veţi promova frumuse­ţile Galaţiului. Abia aştept să afle toată ţara despre lucrurile pe care le-aţi descoperit pe la noi, aşa cum şi eu mă bucur să aflu lucrurile minunate care se întâmplă ori se găsesc prin alte părţi ale ţării.- Întâi de toate, aş vrea să luptaţi şi mai mult, şi mai departe, cu nedreptăţile care se întâmplă în ţara asta, aşa cum aţi luptat pentru cauza Roşiei Montane. Dacă nu facem ceva, se va pierde valoare după valoare. O să vă spun un lucru care poate o să vă surprindă. Eu, de meserie, sunt inginer meta­lurg. Şi vin şi vă întreb: ce a dispărut prima dată din România după Revoluţie? Industria! La între­prin­derea unde lucram eu erau vreo 4.000 de oa­meni. Trebuie să fim corecţi şi să spunem că poate un număr atât de mare de oameni nu se justifica. Însă întreprinderile aveau o mulţime de adevăraţi specialişti. La noi, la Menarom, era o vorbă: "Dom­nule, în Menarom numai ochi de om nu poţi face, în rest absolut orice se poate...". Iar acum, din 4.000 de oameni, mai sunt 300-400. Eu, ca inginer, la locul meu de muncă, dacă mă duc şi îmi pun cre­ierul la contribuţie e una, iar dacă lucrez, ca in­gi­ner, paznic la teatru e cu totul altceva. Şi stau şi mă în­treb: ce fac pentru noi aceşti parlamentari, îşi meri­tă salariile sau nu? Nu şi le merită... Lupta cu astfel de nedreptăţi, care li se întâmplă multor oa­meni în ţara asta, e una dintre menirile "For­mulei AS"!Apoi, am mai constat un lucru: în evoluţia noas­tră şi în istoria noastră sunt anumite chestiuni ciclice. Cădem, urcăm, cădem, urcăm! Eu cred că, la ora actuală, avem nevoie de o nouă generaţie pa­şoptistă. Făceam comparaţie cu ce s-a întâmplat la 1848. Stăteam şi mă gândeam ce era în Ţările Ro­mâne, înainte de momentul 1848. A venit acea ge­ne­raţie cu un nou suflu, cu o altă gândire, cu alte me­tode, cu alte viziuni, şi despre viaţă, şi despre so­cietate, şi despre naţie. Această generaţie paşop­tistă a schimbat totul, au fost revoluţiile de la 1848, a fost unirea de la '59, Independenţa, apoi Unirea cea Mare. Vedeţi câte s-au putut întâmpla de la un imbold care a venit la momentul oportun pentru cele trei ţări române? Cred că România, la ora ac­tuală, are nevoie de o altă generaţie paşoptistă. Să dea Dumnezeu să apară, şi eu cred că n-ar fi rău să încercaţi să căutaţi şi să promovaţi generaţia asta la "Formula AS".- Eu vă mulţumesc şi nu pot să vă urez decât mult succes şi să dea Dumnezeu să găsiţi mereu subiecte interesante şi să aveţi mereu aceeaşi pu­tere de captare a pieţei cu lucruri bune, frumoase, ele­gante, interesante.