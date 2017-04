Provocările terenului

- Mulţumesc mult pentru cuvintele frumoase, dar nu cred că este mare filosofie. Ca în orice me­serie, şi în a­ceasta, de jurnalist, tre­buie să vrei, să-ţi pla­că ce faci, să o iu­beşti şi să vrei să re­alizezi ceva prin ea, să transmiţi un mesaj clar şi corect. Mai simplu: dacă te laşi dus de val, dacă faci "ce face lu­mea", doar ca să fii în rândul lumii, e grav. Sun­tem în plină epocă a oro­rilor jurnalistice. Me­seria aceasta, fără a­de­văr, nu există. Tre­buie să-l cauţi, să-l res­pecţi şi, când crezi că eşti cel mai aproape de el, ai datoria să-l îm­păr­tă­şeşti celor care te ur­mă­resc. Şi mai este un lucru important: se nu­meşte ones­ti­tate. Cred că nu e bine să pleci niciodată de la ideea că informaţiile pe care eşti pe punctul de a le anunţa vor pro­vo­ca consecinţe "de­vas­ta­toare". Jurnalistul află, verifică şi spune. Atât. Cât despre stilul bom­bastic, practicat de mulţi dintre con­fraţii de breaslă, care înainte de a anunţa informaţiile, comunică deja con­cluzii catastrofale (anunţă demiteri, "cutre­mu­re", în te miri ce organizaţii), ei bine, acestea sunt doar arti­ficii de stil. Eu nu sunt de acord cu ele.- Categoric, da! Aici facem ştiri, facem jurna­lism pe o piaţă foarte aglomerată, unde toţi con­curenţii pretind că fac acelaşi lucru. Dar noi pro­punem un model diferit, unul pentru oameni activi, care nu stau toată ziua în casă, iar când sunt în că­mi­nele lor, nu sunt lipiţi de televizor cu orele. Mo­delul nostru se numeşte informaţie multă pe uni­ta­te de timp. În orice moment al zilei, în funcţie de cât timp au la dispoziţie, oamenii activi pot afla tot ce se întâmplă important în ţară şi în lume. Ca să fiu mai direct, la Digi 24 se preferă ştirile în de­trimentul talk-show-urilor interminabile. Iar pen­tru mine, aceasta este zona în care mă simt ca peştele în apă.- Din capul locului recunosc că m-am pregătit să fac cu totul altceva în viaţă. Urma să fiu eco­no­mist. Doar că în facultate am cunoscut Radioul. Am început prin a face programe de noapte, iar povestea asta m-a acaparat în aşa hal, încât în doi ani, am lăsat baltă economia şi m-am angajat la Radio. Tot acolo am cunoscut-o şi pe cea care mi-a de­ve­nit soţie. Am fost colegi, şi după ce ne-am dat li­cen­ţele, ne-am căsătorit. Ea lucrează şi acum în ra­dio. Doi pasionaţi incu­rabil de ştiri, care vor­besc şi acasă mult des­pre ele. Doar de dra­gul echi­librului le mai lăsăm deoparte câteo­da­tă. Con­tinuând po­ves­tea, de la prima noapte când am fă­cut întâia emi­siune ra­dio şi până azi au tre­cut douăzeci şi unu de ani. Îmi dau sea­ma de asta numai dacă-i nu­măr, alt­fel, am senzaţia că s-a în­tâmplat ieri. Au fost cei mai frumoşi, plini şi fericiţi ani din viaţa mea, i-am trăit la maximum şi în mare viteză şi energie. La mi­ne, fericirea a venit pe un­de. Da, a fost şi un mo­ment anume care a marcat începutul carierei mele jur­nalistice: prima dată când am deschis mi­cro­fonul. Eram varză! Ha! Ha! Nu mi-a plăcut absolut deloc de mine, am simţit atunci că e un drum lung, dar că e drumul meu. Iar dacă e să vorbim de mo­mente, haide să-ţi mai spun despre unul de cum­pănă: acum şapte ani eram atât de su­părat, de dezgustat de felul în care se făcea jurna­lism în Ro­mânia, încât eram hotărât să mă las de presă. A fost foarte greu, m-am gândit şi răz­gân­dit de câteva ori, dar am luat această decizie extrem de tulburătoare pentru mine. Am părăsit tele­vi­ziu­nea. La nici doi ani, Digi24 apăruse pe planşetă. Colegii m-au in­vitat la o discuţie, apoi la încă una, şi încă una şi încă una. De fiecare dată răspunsul meu era acelaşi: nu! Asta, până când unul dintre colegii mei, pe care nu-l cunoşteam atunci, dar care între timp mi-a devenit cel mai apropiat, mi-a zis aşa: "Hai, că dacă nu vii acum, n-o să mai vii ni­cio­dată!". M-a con­vins, şi ce bine a făcut. Au urmat cinci ani frumoşi, plini, fericiţi, cu multă energie şi timp consumate în mod extrem de plăcut, la ser­vi­ciu.- Sincer? "Secretul" este că sunt curios din fire. Vreau să ştiu, să-mi explic, să înţeleg. Pentru asta am nevoie de "marfă", de informaţie, de argumente. Mă întorc la rolul jurnalistului, care trebuie să afle, nu să se joace într-un talk show. Interviul în care intervievatorul vorbeşte mai mult decât cel care este în­trebat este de fapt un spectacol, unul pe roluri, care nu mai are nicio legătură cu adevărul. Dar uite ce capcană mi-ai întins! Ai fost măgulitoare şi acum vorbesc despre mine!... Nu este despre mine po­ves­tea asta. E despre cel care priveşte şi trebuie să-l înţeleagă pe personajul din faţa lui, iar ca să-l în­ţe­leagă, trebuie să-l asculte. Dacă jurnalistul vor­beşte mult şi întrerupe, nu cumva bruiază? Eu cred că da, iar asta ar însemna să nu-şi respecte emi­siunea. Ar mai fi ceva: din cauza mondenităţii, a social-media, suntem tot mai închişi în lumile noas­tre. Ne place să rămânem blocaţi în bule în care ne în­tâlnim doar cu cei care gândesc exact ca noi. Ne pla­ce confortul de a nu fi provocaţi de cei care gân­desc diferit. Or, televiziunea exact asta NU tre­buie să fie. Tocmai de aceea, la Digi24 vrem să des­chi­dem fereastra pentru telespectatorii noştri. Hai­deţi să descoperim, să aflăm, să explorăm împre­ună! Haideţi să nu mai admirăm sau să detestăm din reflex!- Ba şi mai mult! Eu cred că televiziunile au acum un rol educativ mai mare decât atunci când exista numai una. De ce? Pentru că românii con­su­mă mult mai multă televiziune, iar cu cât îna­in­tează în vârstă, cu atât îşi petrec mai mult timp în faţa televizorului. Aşadar, educaţia, în acest caz, este una globală, nu se referă nicidecum doar la ti­neri. Din păcate, pentru mulţi oameni, televizorul a de­ve­nit unicul companion. Vrei, nu vrei, când pe­treci mult timp cu cineva, împrumuţi de la el şi bune şi rele, mai ales când nu eşti vigilent. Întâlnesc oa­meni care preiau mot-a-mot textele pe care le văd în bur­tierele anumitor televiziuni. Preiau de acolo idei, ex­presii. Din păcate, preiau şi obiceiul de a dispre­ţui gratuit.- La "Jurnal" suntem o echipă. Vorbim despre ştiri de la prima oră, ne punem la curent cu lucrurile pe care le află fiecare dintre noi, după care începe construcţia. Ei fac greul, pentru că în prima parte a zilei, eu mă ocup de redacţie, de rolul meu de re­dac­tor-şef. Spre după-amiază se naşte jurnalul, iar pâ­nă seara tot creşte, se transformă, se maturizează. Exact ca un copil. Cred că ingredientul cel mai im­por­tant este starea de alertă din care nu ieşi nicio­dată. Nici când dormi. Trebuie să fii receptiv, atent la toate nuanţele, toate evoluţiile în timp ale unui subiect. Ştirile sunt poveşti cu multe personaje. Or, poveştile astea se tot schimbă, iar dacă ai ieşit din starea de alertă, ai pierdut poate detaliul esenţial.- Poate vă voi surprinde, dar când mă gândesc la întrebarea asta, primul nume care îmi vine în min­te este Walter Cronkite, aproape necunoscut pu­blicului din România. Omul acesta a fost cu mult îna­intea vremurilor sale, când în anii '60 a ţinut primul show de ştiri, în direct, fără text prestabilit. Făcea asta zilnic, într-un ritm infernal, fără Internet, telefoane mobile sau transmisie prin satelit. Să ve­deţi ce ritm, ce forţă, ce debit, la un om peste şaizeci de ani... Absolut admirabil! Am de asemenea multe apla­uze pentru cum fac francezii meseria asta. Chiar am să-ţi spun un secret: am o rutină a mea, ca înainte de a intra în emisie, să consum radio şi televiziune din Franţa. Francezii au un stil anume la microfon, care-mi place la nebunie: le simt pa­siu­­nea, cadenţa, energia. Aşa se face. Blazaţii nu au ce căuta în meseria asta.- De fapt, mă deconectez doar în vacanţă. În familie, alături de ai mei, alegem să plecăm departe, pe glob, sau în locuri extrem de izolate din ţara noas­­tră. Prin păduri în care nu avem telefon sau internet. Plăcerea cea mai mare este să citim şi să ne plim­băm. Regretul meu suprem este că atunci când nu sunt în vacanţă, nu apuc să citesc cât vreau. Pe pla­netă se face presă aşa cum îmi place mie, de la care poţi să înveţi. Sunt mii de articole pe care le salvez ca să le citesc mai târziu, şi din păcate, acel "târziu" nu mai vine. De aceea vacanţa la care visez este una în care doar să citesc, iar câteodată, primesc şi câte un astfel de dar.- Sunt lucruri peste care în viaţă nu poţi să treci, iar primul dintre ele este că nu poţi trece peste ceea ce eşti. N-ai cum. Iar povestea asta cu marea este în mine mai mult decât mi-aş fi închipuit vreodată. Oriunde aş fi, chiar şi la socrii mei, la Sibiu, unde se văd munţii din fiecare parte a oraşului, eu simt că undeva, la margine, e marea. Logic, e imposibil. Dar în mine e senzaţia foarte stabil înrădăcinată că am marea cu mine, că e aproape. Iar lucrul acesta îmi dă o linişte cum nu vă puteţi închipui. Să vezi în vacanţe: eu caut marea, soţia mea muntele. Per­fect este când reuşim să le combinăm pe amândouă.- Avem viitor bun. Mai devreme sau mai târziu, lumea civilizată se va trezi din criza asta odioasă. Democraţia are darul de a se regenera, întotdeauna găseşte în ea antidotul. Se întâmplă lent, cu multe întâmplări neplăcute, dar se întâmplă. Numai în societăţile totalitare lucrurile se petrec rapid, pe gustul nerăbdătorilor, pentru că acolo totul se face pe bază de ordin. În lumea asta, care aşteaptă să se re­genereze, să-şi găsească echilibrul şi mersul drept că­tre progres, România face o figură frumoasă. Avem viitor. Există şi se manifestă deja o generaţie no­uă, vie, care are valori şi pretinde elitei, politi­cienilor, instituţiilor, să le respecte. În lumea asta de abandonare a valorilor în favoarea siguranţei, nu e nimic mai încurajator ca o mare de români civi­lizaţi care cer morală.- Întrebare de o sută de puncte! Visez pentru fiul meu, iar pentru el visez la o ţară care să dea şanse. O ţară cu oameni care să preţuiască succesul, care să-i susţină pe cei care încearcă, chiar şi a suta oară, şi care să-i aplaude pe cei care au reuşit. O ţară care să cultive respectul, şi în care oamenii să nu-şi mai gândească propria reuşită prin invadarea spaţiului celuilalt. E loc pentru toţi. La asta trebuie să ne gândim şi astfel ne putem potenţa unii pe alţii.