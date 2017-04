Stimată redacţie a revistei "Formula AS" şi oa­meni buni cu suflet mare, ajutaţi-mi nepotul pentru a supravieţui. Am crezut că viaţa mea s-a sfârşit când doctorii mi-au spus că boala nepotului meu e pentru tot­deauna.Mă numesc Manole Doina, sunt din Argeş, co­mu­na Boteni. Vin cu această scrisoare la dum­neavoastră, fiind o bunică disperată. Nepotul meu, Paraschiv Alexandru Andrei, în vârstă de 12 ani, are o boală gravă, tetrapareză spastică operată, retard neu­romotor şi epilepsie, aşa cum arată şi actele me­dicale pe care vi le trimit. Mai mult stă în spital, să­racul, decât aca­să. O ducem greu, eu având un sa­lariu de asistent ma­ternal (mama copilului este şi ea bol­na­vă, internată în spital). Nu mai pot face faţă chel­tuielilor cu me­di­camentele, deoarece sunt foarte costisitoare. Copilul depinde de mine în totalitate. Vă implor, ajutaţi-mă ca să pot îngriji pe acest copil, care aşa bolnav, e toată viaţa mea. E ţintuit în că­rucior cu rotile, m-aş bucura să îl văd mergând sau vorbind. Avem nevoie de sprijin financiar pentru ca el să supravieţuiască. Am nevoie de hrană specială pentru el, de tratament medicamentos, pampers şi toate cele necesare unui copil cu handicap grav.Vă implor, ajutaţi-mă să îmi rămână nepotul în viaţă. Eu merg cu el în diferite centre de recuperare. Cheltuielile sunt foarte mari. Am încredere în bunul Dumnezeu şi în dumneavoastră, că ne puteţi ajuta.Cont în lei deschis pe numele MANOLE DOINA, la CEC Bank, RO12CECEC001946236310911Doamnă director,Subsemnatul Jigău Vasile din Bacău, str. Re­pu­blicii, bl. 78, sc. D, ap. 12, pensionat de invaliditate, vin prin prezenta a vă ruga din suflet, dacă aveţi po­sibilitatea de a-mi acorda un ajutor financiar de urgenţă, pentru o intervenţie chirurgicală pentru mon­tarea unei proteze la piciorul stâng, care costă 5300 ron, şi montarea unui stent la inimă (foarte urgent), care costă 8900 ron.Din copilărie, de la vârsta de 11 ani, de când am rămas orfan de tată, am suferit un reumatism la inimă, după care am urmat un tratament injectabil cu Mol­da­min, timp de 5 ani de zile. După vârsta de 25 de ani, au început problemele majore: nu am pu­tut mer­ge pe picioare, şi în anul 1983 am efectuat pri­ma in­tervenţie neurochirurgicală, dar fără re­zul­tate. Boala a recidivat şi a progresat şi mai tare. Au urmat alte intervenţii neurochirurgicale, când mi s-a implantat o proteză în locul a trei vertebre pe co­loana lombară, după care am rămas imobilizat la pat o perioadă foarte lungă de timp, după care boala s-a mutat la coloana cervicală, nu mai puteam ridica mâinile, erau amorţite, nu le mai simţeam şi aveam dureri greu de suportat. În anul 2009, s-a efectuat prima intervenţie neurochirurgicală la spitalul din Târgu Mureş, dar tot fără rezultate. Boala a recidivat, iar în anul 2010 mi s-a montat o proteză de titan. Dar aceste dureri atât lom­bare, cât şi cervicale con­tinuă, sunt dureri în­gro­zitoare, greu de suportat, nici măcar ciorapii sau în­căl­ţămintea nu pot să le iau singur în picioare, dacă nu sunt ajutat de cineva. Nu mai pot lupta cu atâtea dureri. Am fost la toţi medicii neurochirurgi din ţară: Iaşi, Târgu Mureş, Bucureşti; nu se mai poate face nimic, nici lom­bar, nici cervical, nici un me­di­cament nu-şi mai face efectul, că s-a obişnuit orga­nis­mul de atâţia ani. Din contră, mi-au fost afectate şi alte or­gane: am steatoză he­patică, astm bron­şic, nişă be­nignă gastrică, cu He­licobacter py­lori pozitiv, diabet zaharat, prostată, din cauza dia­be­tului am făcut glaucom cronic la ambii ochi şi mi-a luat vederea 60%. Nu mai pot suporta durerea, us­tu­rimea şi arsurile, mi se pune pe inimă de durere. Cea mai gravă e starea piciorului. Singura scăpare să nu-mi taie piciorul este montarea unei proteze, căci este infectat foarte rău. Dar am o su­ferinţă foarte gravă şi la inimă. Sărbătorile de iarnă le-am făcut la spital, săptămânal ajung la urgenţă, cu dureri mari în piept, palpitaţii, crize de sufocare, du­reri de cap, ameţeli. Tot la Târgu Mureş, la aceeaşi clinică, am făcut coro­no­grafie, şi trebuie mon­tat un stent - care costă 8900 ron. Eu am o pen­sie de boală de 559 ron, nici me­dicamentele lunare necesare nu pot să mi le cumpăr în totalitate. Soţia mea, Jigău Elena, pensionată de boală, cu 504 ron, este operată de cancer gastric, colecist, polifi­bro­matoză uterină, are un regim strict alimentar şi se simte foarte rău. Am făcut credite la ban­că, din ca­uza restanţei la întreţinere, şi a inves­tigaţiilor ne­ce­sare, de aceea, vă rog cu lacrimi în ochi, dacă aveţi posibilitatea, ajutaţi-mă financiar.Am cont deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Bacău, RO86RZBR0000060002344887.Vă mulţumesc anticipat! Doamne ajută!Stimată doamnă Sânziana,Mă numesc Stoica Ana, cu domiciliul în comuna Şerbăneştii de Sus, jud. Olt şi vă aduc la cunoştinţă următoarele:Sunt bunica lui Stoica Ionuţ Florin, în vârstă de 19 ani, care este bolnav cu diagnosticul sarcom Ewing (tumoră a membrelor inferioare). Stă în spital de la 16 ani. Este operat şi are nevoie de proteză de şold, cu genunchi, ca să îi ţină piciorul. A făcut ope­raţia la spitalul "Grigore Alexandrescu", urmând 14 şedinţe de chimioterapie. Suntem şi în evidenţă la Spitalul Fundeni din Bucureşti.Noi vă rugăm să ne ajutaţi, pentru că nu avem nici un sprijin decât gradul de handicap I al băiatului şi venitul meu de însoţitor. Ionuţ îmi este nepot şi îl în­treţin de când s-a născut, nu are tată, mai are 6 fraţi, fata mea nu are cu ce să mă ajute. Am cont deschis la CEC Bank, RO48CECE001946319612311Vă mulţumim cu mult respect,