Am primit şi anul acesta, în pra­gul Sfintelor Paşti, o do­naţie generoasă, din partea unui ci­titor al revistei "Formula AS", care do­reşte, în continuare, să rămână anonim. Chiar şi aşa, gândurile noas­tre de re­cunoştinţă îl vor ajunge, în­soţite de bucu­ria citi­to­ri­lor ca­­re vor be­ne­­fi­cia de cei 2000 de euro dă­ruiţi.Oriunde vă aflaţi, vă dorim sărbători fe­ri­ci­te, dragă dom­nu­le ANONIM, şi vă mul­ţu­mim pentru ge­ne­ro­zi­­tatea dvs. exemplară, în spe­ranţa că, într-o bună zi, ne vom în­tâlni pentru a ne exprima recu­noş­tinţa "în direct".Să vă bucuraţi din plin de lumina În­vierii!- Câmpulung Muscel, jud. Argeş (Scrisoarea: "O familie cu şapte copii trăieşte doar dintr-un salariu şi alo­­­caţii", F. AS nr. 1256) - 2.000 lei.- Giur­giu, jud. Giurgiu (Scrisoarea: "Chiar da­că nu se va vindeca niciodată, sunt datoare să fac tot ce pot pentru ea", F. AS nr. 1257) - 2.000 lei.- Su­ceava, jud. Suceava (Scrisoarea: "Am schi­zofrenie, iar mama este ameninţată să-şi piar­dă vederea", F.AS nr. 1257) - 2.000 lei.- Târgu-Ocna, Jud. Bacău (Scrisoarea: "Speranţa mea este în oamenii cu credinţă în Dum­ne­zeu", F. AS nr. 1257) - 2.000 lei.- oraş Pante­li­mon, jud. Ilfov (Scrisoarea: "Singura speranţă am ră­mas noi, bunicii", F. AS nr. 1259) - 2.000 lei.