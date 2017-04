Ardealului îi merge bine, chiar foarte bine. Şi nu e vorba aici doar de judeţe-vedetă, precum Cluj, Timiş, Sibiu, Arad sau Bra­şov, ci de toată regiunea, care are locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite decât restul ţării. Dar din­colo de această veste bună, stă o realitate eco­no­mică, ce arată un fapt îngrijorător: Ardealul s-a desprins eco­nomic de restul ţării. Încă puţin, şi anul viitor, în loc să serbăm 100 de ani de Mare Unire, o să ani­versăm, fără să ştim, un Brexit românesc: decu­pla­rea Tran­sil­vaniei de ţara-mamă.Ziarul Financiar, cea mai credibilă publicaţie eco­nomică din România, a publicat recent o hartă eloc­ventă. Pe ea se vede desenată clar Transilvania, dar nu e vorba de geografie, ci de locurile de mun­că, iar ele sunt în Ardeal mai multe decât în oricare al­tă parte a ţării. Dacă raportăm oamenii care lu­crează la totalul populaţiei unui judeţ, atunci sin­gurele judeţe în care peste 30% din populaţie are un loc de muncă, sunt toate în Ardeal (cinci la nu­măr, luate în ordine: Timiş, Cluj, Sibiu, Braşov şi Arad). Şi tot în Ardeal nu există nici măcar un singur judeţ care să aibă un procent mai mic de 21% oameni cu loc de mun­că. Asta, în vreme ce în Vechiul Regat, ma­jo­ritatea judeţelor au sub 20% populaţie angajată şi exis­tă şi judeţe în care lu­crea­ză sub 15% din popu­laţie. Aşadar, Ar­dealul a reuşit să îşi salveze indus­tria şi locurile de muncă, în vreme ce prin fabricile din Moldova şi Muntenia suflă acel vânt pe care oltenii îl numesc, mai în glumă mai în serios, "traistă goală". Cum de am ajuns în această ciudată situaţie, în care ţara noastră să fie, practic, ruptă în două, ne-a lă­murit un analist economic de vârf, domnul Sorin Pâs­laru, redactorul-şef al Ziarului Financiar.- Harta la ca­re faceţi referire este formată ple­când de la un in­dicator pe care noi l-am "in­ven­tat" - pon­derea numărului de an­ga­jaţi în popu­laţia totală. Ne-am gândit să fa­cem acest ra­port, des­tul de ne­uzitat în economie, unde se uti­lizează rata şo­ma­ju­lui, pentru că am pornit de la o constatare sur­prin­zătoare la nivel regional: Ro­mâ­nia, la 20 de milioane de locui­tori, are doar 5 mi­lioane de salariaţi; în schimb, Un­garia şi Cehia, care au doar câte 10 mi­li­oane de lo­cuitori fiecare, au tot câte 5 milioane de salariaţi. Asta, în condiţiile în care noi raportăm sis­tematic un şomaj scăzut. Dar rapor­tăm acest şomaj pentru că noi nici nu ştim ce se întâmplă cu restul de 4-5 mi­lioane de români care nu sunt salariaţi şi care nu apar în statisticile privind şomajul, pentru că nu îşi caută un loc de muncă. Dintre ei or mai fi, probabil, un milion pe PFA, un mi­lion de agricultori şi, probabil, avem 2-3 milioa­ne plecaţi afară la mun­că, ceea ce nu e bine deloc. La nivelul întregii ţări, astăzi din patru oameni, un singur om are un loc de muncă. Ei bine, acest raport de unu la patru devine unu la zece. În judeţe precum Vaslui, Tulcea sau Te­leorman, din zece oameni, doar unul are un loc de muncă! În aceste judeţe, bruma de industria­li­za­re forţată făcută între 1945 şi 1990 s-a risipit în tran­ziţie. Între­prin­de­rile comuniste au fost privatiza­te şi au ajuns la fier vechi. Ele ar fi trebuit incluse în con­ti­nuare în nişte lanţuri industriale, să fie mo­der­nizate, dar in­ves­tiţiile străine nu au fost atrase între timp, cum s-a întâmplat în vestul ţării, iar ju­deţele acestea să­race s-au prăbuşit cu totul. Vorbim mult de indus­trie, pentru că ea este cel mai mare an­gajator din eco­no­mie. Dacă nu ai industrie, auto­mat, nu ai o pondere bună a salariaţilor în totalul populaţiei. Toţi aceşti factori au condus la situaţia pe care o descrie harta noas­tră, cu o Transilvanie prosperă şi un Vechi Re­gat sărăcit. Acum, intrând puţin în profunzimea acestui indicator şi analizând impactul social, vă daţi seama ce înseamnă când în­tr-un judeţ avem, din 300.000 de oameni, doar 30.000 de salariaţi? Vă daţi seama ce încordare, ce tensiune există acolo, ce luptă pentru un loc de muncă, o luptă care, poate, nu se vede foarte bine de aici, din Capitală. Dar, în final, un astfel de judeţ, sărăcit şi dezindustrializat, va fi şi judeţul în care vom avea cele mai multe ple­cări în străinătate, unde tinerii nu au nicio pers­pec­tivă, pen­tru că e clar că nu sunt suficiente locuri de mun­că; acolo nici afacerile nu se pot dezvolta, şi primii angajatori sunt, de fapt, instituţiile de stat sau de învăţământ. Acolo, practic, motorul acesta al in­ves­­tiţiilor nu reuşeşte să por­nească deloc.- Păi, tot la 1 de­cembrie 2018, când sărbătorim Ma­rea Unire, s-ar putea ca Tran­sil­vania să fie legată cu o au­to­stradă de Bu­da­pesta, nu de Bucu­reşti. Du­pă părerea mea, România ar avea nevoie foarte ma­re de o autostradă Iaşi-Bucureşti, care să lege fosta ca­pi­tală a Mol­dovei, Iaşiul, de actuala capitală a ţării, Bucu­reşti, refăcând în felul acesta Mica Uni­re. Pen­tru că Ia­şiul trebuie să iasă spre Cons­tanţa cu un pod peste Dunăre, la Galaţi-Brăi­la. Ar trebui gândit şi din acest punct de vedere un pic de echi­libru în alo­carea investiţiilor. E adevărat că poţi să spui: dom­nule, investim acolo unde avem şi re­zul­tate. Întâi să ne legăm de Vest - logic, nu? - şi apoi întreprin­de­rile vor veni spre estul şi sudul ţării. E posibil să se în­tâmple asta, dar, deocamdată, nu s-a întâmplat. Acum, noi avem nevoie de un val al in­vestiţiilor care să se mute spre estul ţării, şi nu vor­besc aici doar de in­vestiţii străine, ci şi de inves­titorii autohtoni. Tre­bu­ie să fie determinate să se îndrepte spre est com­pa­niile româneşti cu capital autohton, care ar putea să facă acest lucru. În vestul ţării, fir­mele româneşti au crescut mai repede, pentru că au fost impul­sio­nate şi de firmele străine. Prezenţa mul­tinaţionalelor acolo a accelerat crearea de capital au­tohton. Spre exemplu, în judeţul Alba, este compania Albalact, care a plecat cu capital au­tohton, sau Su­premia, cu condimente, o afacere ca­re a fost vândută (acum do­uă zile a fost anunţată ştirea) cu 40 de mi­lioane de euro. O superafacere cre­ată de români. Mai există multe alte companii ro­mâneşti, care s-au fondat şi dezvoltat în Transil­vania. Dacă mergi pe drumul dintre Alba-Iulia şi Cluj, rămâi surprins de cum s-a schimbat Româ­nia: au apărut aceste mari în­tre­prinderi, inclusiv cu capital românesc. Această evo­luţie a lor, diferită de restul ţării, a fost însă favo­ri­zată şi de o industrie în Ardeal, care are o istorie mult mai veche decât pe­rioada comunistă. Eu cred că ar tre­bui să existe şi o comu­nicare mai bună în inte­riorul mediului investiţional local. E păcat că oa­me­nii de afaceri români nu se cunosc între ei.- Da, noi facem conferinţe şi vedem că ei nu se cunosc între ei, din păcate, nu au o voce comună. În mod normal, judeţele văduvite de investiţii şi de locuri de muncă ar trebui să meargă în judeţele unde nu mai există forţă de muncă disponibilă şi să de­ter­mine întreprinzătorii să îşi mute capacităţile de pro­ducţie, pentru că pe oameni e mult mai greu să îi muţi. Important este să ajungă fabricile unde este sărăcie, nu să muţi oamenii din judeţele sărace în cele bogate, pentru că în felul acesta judeţele sărace ajung şi mai sărace. Dar pentru asta ar fi nevoie de o strategie gândită de autorităţi.- Eu aş vedea guvernarea în felul următor: la începutul anului, facem un proiect pentru România şi luăm trei indicatori: numărul de locuri de muncă nou create, numărul de copii nou-născuţi şi numărul de absolvenţi la Bacalaureat. Toate astea se răsfrâng apoi în rezultatele economice. Şi atunci eu, guvern, te întreb pe tine, prefect, preşedinte de Consiliu Ju­de­ţean, primar din Teleorman sau Vaslui - "Câţi an­gajaţi ai tu, raportat la populaţie?" "Păi, am un an­ga­jat la 10 locuitori." "Stai mai prost decât anul tre­cut, de ce?" "Păi, s-a închis întreprinderea cuta­re." "De ce s-a închis?" "Că n-aveau drum!" Şi atunci mă leg de ministrul Transporturilor: "De ce n-ai fă­cut dru­mul? Putem să facem ceva, să aducem dru­mul acum până la poarta fostei fabrici?" Sau te in­te­resezi de servicii unde sunt salarii foarte mari. În­trebi fiecare judeţ anual - " Prahova, câţi IT-işti ai?" "Păi, am 50." "Ia uite, Timişul are o mie! Cum fa­cem să ai şi tu mai mulţi?" "Păi, nu am niciun in­ves­­­­­titor." "Păi, adu-l." Asta trebuie să fie con­ver­sa­ţia între capetele care decid alocarea resurselor. Că de asta e guvernul pus acolo, să administreze, nu să le­gifereze.