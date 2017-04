Doamnă Sânziana Pop, stimaţi redactori,Nu v-aş fi scris, dar am urmărit la un post de TV, pe in­vi­tatul d-l filozof Gabriel Liiceanu şi mă solidarizez cu dumnealui în tot ce-a zis, deşi eu sunt o ţărancă cu opt clase, dar care citeşte mult.Sunt nemulţumită şi tristă, că în atâţia ani de gu­ver­nare PSD-ul n-a făcut mai nimic pentru români. N-am votat niciodată cu acest partid, deoarece tataia Iliescu i-a luat în remorcă pe toţi comuniştii, s-au înfipt zdravăn în parlament şi nu mai putem scăpa de ei. Ar fi fost bine dacă legile din constituţia moşită de A. Iorgovan erau respectate, dar au planat corupţia şi ignoranţa în toţi anii. Nu pot uita cum era umilit d-l Corneliu Coposu de gaşca FSN-ului, iar ei rânjeau ca hienele şi se bucurau; de asemenea, interzicerea regelui Mihai de a veni în ţară.Am plâns (la propriu) când s-au produs ororile mi­ne­riadei. Cumpăram, pe rând, cu vecina, ziarele centrale şi le citeam. În 1996, l-am votat "cu două mâini" pe d-l Cons­­tan­tinescu; mergeam cu familia la mitinguri, în urbea noas­tră, şi iar am plâns, de data asta de bucurie, credeam că va începe o epocă nouă, dar vai! N-am înţeles niciodată de ce votanţii nu aleg răul cel mai mic!Mi-aş dori ca politicienii să aibă înţelepciune, con­ştiinţă civică, asemeni marelui om politic, ministrul I.Gh. Duca, care purta un costum modest zilnic, faţă de nimicul Ră­du­lescu, care se plânge că nu-i ajung banii. RUŞINE! Veţi zice: da, dar lumea de acum aproape o sută de ani era alta; e adevărat, dar ăştia prea au sărit calul; opulenţă, obrăznicie faţă de se­meni, bogăţie, luxul din viloance nu le face greaţă, nu intră în depresie când sărmanii de rând se zbat în griji şi nevoi... Ar trebui ca toţi parlamentarii, din bun simţ, să-şi doneze mă­car într-o lună retribuţia (pe care nu prea o merită) celor nevoiaşi.Apropo, îi sugerez d-nei G. Firea să-şi vândă bi­ju­te­riile şi să înzestreze biserica, iar bugetul primăriei să rămână intact. (Dumneai ştie că "noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem lua nimic din ea" - Timotei.)Apreciez pe d-l C.T. Popescu, că bine le mai zice! Stă­pâneşte bine orice subiect, cu corectitudine şi pe înţelesul tu­turor. L-aş asculta o noapte întreagă.Nu-mi plac oamenii şireţi: d-l Dragnea (seamănă cu Mo­lo­tov), Şerban Nicolae, înfipt bine în sistem, d-l Valer Dor­neanu, de la C.C. ar trebui să fie apolitic, dacă l-ar lăsa tre­cutul, d-l Tăriceanu, "taie şi spânzură" în ALDE, spumegă şi dejectează atacuri urât mirositoare. Am stat cu sufletul la gură în ziua când d-l T. Toader, ministrul Justiţiei, a dat "verdictul" d-nei Kövesi şi d-lui Lazăr. Îi mulţumesc lui Dum­nezeu că i-a dat un gând bun: d-na procuror şef e o luptătoare contra corupţiei. Fe­li­citări! Îl admir pe d-l Cioloş, e un om ver­ti­cal, manierat, ca­re vrea bi­nele ţării, şi pe d-l pre­şe­dinte Io­hannis, in­com­pa­rabil cu an­teriorii, cu o educaţie nem­ţeas­că. Detest An­te­na 3 şi România TV, televiziuni rău­tă­cioa­se, manipu­la­toare, bârfi­toare (bârfa e un păcat) cu invitaţi care vorbesc urât (d-l Ciuvică) şi ob­sedaţi de "Băsişti şi Io­ha­nişti".Dragilor, bolnavi de avere, treziţi-vă, daţi legi drepte, asemeni lui Cuza, lăsaţi interesele, ele sunt efemere. Vine judecata bunului Dumnezeu şi veţi da socoteală de felul cum v-aţi purtat cu poporul vostru. Ajung la vorba d-lui prof. Liiceanu: pot să fiu mândră că sunt româncă, dacă ţara e con­dusă de penali? Pot să fiu fericită?