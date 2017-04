Capsule şi fructe de jir

Reţete cu fag

O minune a naturii. Dintr-o sămânţa atât de mică, răsare şi creşte un copac uriaş

Jirul se coace toamna. Capsula care îl conţine se desface şi semniţele cad pe jos

Deosebit de longeviv, el trăieşte în jur de 300 de ani (uneori chiar şi până la 500). Pădurile de fag sunt adevărate fabrici de oxigen. Un singur copac evaporă, într-o zi frumoasă şi caldă de vară, până la 200 litri de apă, iar frunzele lui trimit în aer circa 7.000 litri de oxigen.Frunzişul căzut pe pământ toamna târziu ame­liorează calitatea solului, fiind considerat de către specialişti un bun formator de humus. Ast­fel, florile de primăvară, cum sunt viorelele, vinariţa sau floa­rea-paştelui, găsesc în preajma fagului un lăcaş primitor şi se grăbesc să-şi scoată la iveală frunzele şi florile, încă înainte ca frunzişul să se îndesească prea mult şi să nu mai permită razelor de soare să-l străbată, ajungând până jos, la firul ier­bii. În cursul verii, florile pri­mă­văratice se retrag treptat în rădăcinile lor perene şi rămân acolo în aşteptare, aflându-se în deplină siguranţă, apărate sub co­roana înfrunzită a copacului.Fructele fagului, jirul, constituie hrana predi­lectă a porcilor mistreţi. Se prezintă sub forma unor achene brun-roşcate cu trei muchii, închise într-o cupă lemnoasă, de culoare ruginie. Arborele începe să le producă pe la 70-80 de ani, cantitatea fiind variabilă. Anii cu belşug de jir se succed într-un ritm capricios, pe care oamenii de ştiinţă nu sunt deocamdată în măsură să-l explice. Despre măr, de exemplu, pomicultorii ştiu că el le oferă o recoltă bună din doi în doi ani, iar alternativ, una mai slabă, ca şi cum ar avea nevoie de o pauză de odihnă, înainte de a face din nou un efort. În schimb, fagul fructifică la intervale neregulate, cuprinse între 4 şi 6 ani, timp în care jirul e aproa­pe inexistent.Arborele este cunoscut încă din antichitate. Denumirea latină "fagus", întâlnită la Iulius Cezar şi la Vergiliu, provine din limba greacă, de la cu­vântul "phegos", un derivat al verbului "pha­gein" (care înseamnă "a mânca", făcând trimitere la faptul că fructul este comestibil).Sacerdoţii triburilor celtice, druizii, obişnuiau să-şi confecţioneze din crengile de fag rune, gra­vate cu diverse simboluri, pe care le întrebuinţau ca instrument de divinaţie. Ele erau scuturate, ca să se amestece, iar apoi lăsate să cadă pe o pânză albă. Din modul cum se poziţionau în cădere, druidul avea să desluşească un răs­puns la întreba­rea care îi fusese pusă.În zilele noastre, oamenii sunt aver­tizaţi că nu este prudent să se adă­pos­tească sub copaci, atunci când îi sur­prin­­de o furtună. Altădată, însă, ei cău­tau protecţie împotriva şuvoaielor de ploaie şi a fulgerelor, sub umbrela gene­roasă a fagului, pe care îl preferau steja­rului, de pildă, pentru un motiv care li se părea logic: având rădăcinile mai scur­te, el riscă mai puţin să vină în con­tact cu pânza de apă freatică, prin urma­re, se presupunea că nu va atrage fulgerul.Faimoasa vindecătoare medievală, călugăriţa Hildegard von Bingen, s-a folosit de virtuţile cu­rative ale acestui arbore, pen­tru a trata crampele, febra şi icterul. Fagul are nu­meroase efecte bine­făcătoare asupra organis­mu­lui uman: relaxante, răcoritoare, antiinflama­toare, dezinfectante. El scade febra, tonifică şi în­vio­rează.* Decoctul preparat din scoarţa mărunţită poate opri diareea (se beau 1-2 căni pe zi).* Infuzia de muguri combate litiaza urinară (2 căni zilnic).* Infuzia de frunze re­duce inflamaţiile, putând fi de ajutor şi la ochii um­flaţi.* Băile cu o fiertură din frunze şi ramuri tinere calmează durerile reu­matice.* Pulberea de frun­ze uscate, presă­rată pe rănile care în­târzie să se cica­tri­ze­ze, grăbeşte procesul de vin­decare.* Negii dispar, da­că sunt tamponaţi de mai multe ori pe zi cu leşie obţinută prin fierberea cenuşii de fag. Cu gudronul extras din lemn se pot trata unele boli de piele şi afecţiuni respiratorii.* Chiar şi numai inspirarea aromei degajate de frunze şi de rumeguşul proaspăt ne ajută să respirăm mai uşor. Cândva, exista obiceiul de a umple nişte saci de iută cu frunze uscate şi de a-i în­trebuinţa ca saltele, deoarece acţiu­nea calmantă a frunzelor asigura un somn liniştit şi odihnitor.* Cenuşa rezultată din arde­rea lemnului de fag se utiliza, mai de­mult, la frecarea podelelor, pre­cum şi a vaselor de lemn din bu­cătărie. Astfel, ele nu erau doar curăţate, ci şi dezinfectate. De aseme­nea, cenu­şa era foarte preţuită şi ca îngrăşă­mânt natural. Presărată pe câmp, ea reuşea să îmbunătăţească fertilitatea solului, cu marele avantaj de a nu conţine chimicale toxice.* Unele gospodine mai între­buin­ţează şi astăzi frunzele fragede la prepararea salatelor, a supe­lor, dar şi a lichiorului şi oţetului de fag.* Din jir se extrage, prin presare, un ulei foar­te gustos. Prăjit, capătă un gust delicios şi poate fi adăugat în salate sau müsli. Trebuie însă con­sumat cu măsură, fiindcă, în cantitate mare, poate pro­voca dureri de cap.1 salată verde, 5 cartofi de mă­ri­me mijlocie, 2 linguri de achene de fag (jir), 2 linguri de cubuleţe de slănină, 4 linguri de ulei de măsline, 4 linguri de oţet de cătină, 2 linguri de miere, sare.Spălaţi salata, lăsaţi-o la scurs, apoi tăiaţi-o mărunt. Fierbeţi cartofii în coajă, curăţaţi-i şi tă­iaţi-i în rondele.Rumeniţi uşor jirul şi slănina într-o tigaie antiaderentă. Pregătiţi un dressing din uleiul de măsline, oţetul de cătină, miere şi sare.Amestecaţi bine toate ingredientele. Cel mai bine va fi să serviţi salata cât încă mai e caldă.1 mână de frunze tinere şi proas­pete de fag, 5-6 flori de păpădie, 200 g brân­ză de vaci, 100 g smântână, zeamă de lămâie, piper şi sare, puţină miere de păpădie.Tăiaţi mărunt cam 8-10 frunze de fag. Smul­geţi una câte una petalele florilor de păpădie.Amestecaţi brânza de vaci, smântâna, zea­ma de lămâie (nu prea multă), piperul şi sarea, adău­gând apoi frunzele de fag şi petalele de păpădie.Aranjaţi decorativ petalele rămase pe o farfurioară de desert şi puneţi în mijlocul lor pasta de brânză de vaci. Pre­lin­geţi deasupra puţină miere de păpădie.Dacă nu aveţi în casă miere de pă­pădie, o puteţi înlocui cu sirop de arţar sau cu nectar de pere.15 frunze proas­pete de fag, 1/2 l de apă, comprese.Turnaţi apă clocotită peste frunzele de fag şi lăsaţi-le la infuzat aproximativ 10 minute.Strecuraţi lichidul. Înmuiaţi o compresă în infuzia de fag, stoarceţi-o şi aşteptaţi să se răceas­că până la temperatura corpului. Aşezaţi-o pe lo­cul inflamat şi lăsaţi-o să acţioneze atâta timp cât nu vă provoacă discon­fort. Pentru pleoapele um­flate, va fi mai bine să în­trebuinţaţi discuri dema­chiante în loc de comprese.