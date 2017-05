Am făcut turul ţărilor celor mai relevante din fostul spaţiu comunist, pen­tru a ochi şi a (ne) explica felul în care au reuşit să facă faţă tran­ziţiei la capitalism şi la exi­genţele intrării în Comunitatea Europeană. Am vorbit atunci despre succesul polonez al atra­gerii de fonduri europene, iar înalţi oficiali slovaci ne-au povestit despre tranziţia-şoc a Cehoslovaciei, despre urmările rupturii dintre cehi şi slovaci şi despre cum a ajuns Bra­tislava în "zona euro" după ce, cu 10 ani îna­inte, era "gaura neagră a Europei". Între timp, pe nesimţite, fără a fi teoretizabilă într-un "model" - poate doar într-un exemplu despre cum se dezvoltă o ţară în ciuda piedicilor propriului guvern - România a crescut mai mult decât ne putem imagina. Am văzut asta tot noi, cu ochii noştri, în deplasările succe­sive din anii ce au urmat, pe urme vechi ro­mâ­neşti. Ce-i drept, nici Polonia, nici Slo­vacia - nu mai vorbim de Ungaria! - nu mai au ştaiful pe care-l aveau la începutul anilor 2000. Au devenit pradă, dacă nu unor de­ra­paje autocratice obtuze, atunci unor fră­mân­tări interne ce par foarte greu de sur­montat.Că unii dintre liderii de la Bucureşti pri­vesc cu jind spre actele de "vitejie" ale micilor dictatori din Est nu e nicio noutate. Fostul premier Victor Ponta nu mai conteneşte cu laudele pentru Viktor Orban şi Recep Erdo­gan, iar multe dintre atacurile la adresa sta­tului de drept de la noi par a fi inspirate toc­mai de "modelul maghiar" - nu că politicienii noştri nu ar avea inspiraţie la rele, Doamne fereşte! Noutatea e alta şi e de dată recentă. În climatul tot mai sumbru al democraţiilor din Est, dar şi din Vest, încăpăţânarea românilor de a lupta cu fenomenul corupţiei, nu doar instituţional, prin DNA-ul Laurei Codruţa Kövesi, ci şi civic, în stradă, cum s-a întâm­plat la protestele din iarnă, a devenit un ve­ri­tabil model. După ce au admirat şi susţinut de la distanţă manifestaţiile împotriva graţierii marilor corupţi, mişcările civice din jurul României au început să treacă la treabă. Au fost mai întâi protestele masive de la Buda­pesta contra intenţiei lui Viktor Orban de închidere a Universităţii Central Europene, acum Bratislava este în focuri, după ce tinerii au ieşit să protesteze împotriva corupţiei aso­ciate premierului Robert Fico. Iniţiatorii pro­testelor din Slovacia, Karolina Farska şi David Straka, au declarat presei străine că s-au inspirat din protestele masive de la Bucu­reşti. Ştirea tocmai face înconjurul lumii, iar titlul ei e şi titlul nostru: "Modelul româ­nesc". În caz că - şi cam aşa pare! - guver­nanţii au uitat de manifestaţiile din iarnă, n-ar strica să citească, zilele acestea, presa occi­dentală...