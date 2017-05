Important e zâmbetul

Inima duce tot

- Arată bine, deşi am schimbat-o total. Am fă­cut schimbări majore în viaţa mea, din toate punc­­tele de vedere. Evident, cea mai importantă pentru mine şi ceea ce interesează publicul este schim­ba­rea în plan muzical, am schimbat macazul către mu­zica trance, o muzică extrem de... elec­tronică, dar care poate avea o linie de voce variată, com­plexă, câteodată chiar romantică. Este ceva ce mi-am dorit absolut toată viaţa, toată cariera mea, iar la patruzeci şi opt de ani, iată, cânt, în sfârşit, ceea ce mi-am dorit mereu. Reacţia oamenilor este extraordinară, am primit aprecieri atât de la tineri, chiar puşti, cât şi de la oameni de peste şaizeci de ani. Până şi tata, care are optzeci şi opt de ani şi care a fost mereu tranşant şi foarte critic cu mine, mi-a spus că mi se potriveşte perfect muzica asta, că simte că o cânt cu o plăcere pe care nu o mai vă­zuse la mine. Ba mai mult, Jonathan, băiatul meu cel mic, care este un împătimit al muzicii clasice - numai asta cântă, numai asta ascultă - şi căruia îna­inte nu-i plăcea mai nimic din ce cântam, acum spune că este fascinat de acest stil. Sunt foarte feri­cită. Nou, nou, totul e nou la mine: muzică nouă, casă nouă, culoare nouă la păr. Totul e nou şi îmi place de nu mai pot.- Schimbarea a venit din interiorul meu. Era ceva ce mi-am dorit demult, pentru că mereu am fost fascinată de muzica electronică. Poate că până acum nu a fost momentul, poate că nu găsisem oamenii potriviţi, poate că viaţa m-a tot abătut de la drumul meu, poate... poate... Nici nu contează. Acum sunt aici, toate s-au adunat în favoarea mea şi fac exact ceea ce-mi place. Am avut o revelaţie la un moment dat. Eram în SUA, într-un club şi, brusc, mi-am zis că viaţa mea, plăcerea mea nu mai suportă amânare şi că de atunci înainte voi face numai muzica asta. Din acea secundă, totul mi-a mers perfect. Am găsit oamenii potriviţi, inspiraţia. Scriu versuri, fac linii melodice, am devenit mult mai creativă. Nici vacanţe nu mi-am luat în ultima vreme, pentru că nu am simţit nevoia vreunei pau­ze. Am simţit cum mă ajută Dumnezeu pur şi sim­plu, cum mă iubeşte şi mă ajută să fac ceea ce-mi pla­ce. Când îţi doreşti ceva cu adevărat, când eşti sta­tornic, nu te abaţi de la drumul tău şi nu te laşi in­flu­enţat, vei reuşi garantat. Iar satisfacţia este enor­mă.- Acea perioadă şi acea muzică nu mă mai reprezintă azi deloc. De fapt, şi atunci, dacă îmi punea cineva pe masă un proiect precum cel în care sunt implicată azi, sunt sigură că nu aş fi ezitat ni­cio clipă să-l urmez. Succesul meu nu mai este re­pre­zentat de topuri, ci de inimă. Simt că fac exact ceea ce trebuie, cred total în muzica mea, simt că am nu­mai de câştigat, pentru că sunt foarte fericită în pre­zent. Niciodată nu am fost mai mulţumită de mine.- Ce vârstă? Anii sunt simple numere. Vârsta e doar o cifră. Uită-te la mine: am tenişi în picioare, haine comode, o glugă trasă pe cap şi mă simt ca o adolescentă. Totul e simţire. Poţi avea treizeci de ani şi să te simţi foarte bătrân, am cunoscut astfel de oameni. Sau poţi fi ca tatăl meu, care la optzeci şi opt de ani este de o vitalitate de-a dreptul mo­lip­sitoare. Păi, să-l auzi, dragul de el, cum spune: "Ah, să mai am eu şaptezeci şi cinci de ani, câte aş face...". Te topeşti de dragul lui. Tu lângă cine ai ale­ge să stai: lângă tata, sau lângă un om de treizeci de ani, care se plânge că nu mai are timp de nimic, e resemnat şi plafonat? Eu îl aleg pe tata oricând. Mi se pare o prostie de nedescris să existe expresii de genul: de la o vârstă, nu te mai poţi purta într-un anume fel, nu te mai poţi coafa într-un anume fel sau îmbrăca într-un anume fel. Avem o viaţă constant frumoasă de la început la sfârşit. Fără nuanţe. E toată frumoasă şi trebuie trăită frumos, în totalitatea ei. Eu nu vreau să o simt altfel ni­cio­dată, eu vreau să merg pe patine şi la şaptezeci de ani. Vreau să învăţ până în ultima clipă, să cunosc oameni, să râd. Trăiesc în prezent, dar cu privirea spre viitor. Asta nu-mi dă voie să îmbătrânesc şi, mai important, nu-mi dă voie să fac compromisuri.- Oh, da! Mă simt iubită, şi chiar cred că mă iubeşte Dumnezeu. De fapt, El ne iubeşte pe toţi, doar trebuie să fim des­chişi ca să simţim asta. Eu cred că El mă iubeşte pen­tru că vreau. Pentru că îmi doresc ca viaţa mea să fie egală cu un zâmbet. Nu sunt per­fec­tă, nimeni nu este, dar eu cred că sun­tem cu toţii capabili să fa­cem alegeri bune pentru noi. Putem să ne suportăm şi greşelile şi să ne iubim în continuare pe noi în­şine.- Pentru mine, un om care nu iubeşte este mort. Ni­mic nu se poate face fă­ră iubire. Eu nu pot trăi fără dragoste, în toate for­mele ei. Fără o iubire pa­sio­nală, fără iubirea co­pii­lor mei, fără iubirea pen­tru oameni, pentru natură, pentru cu­vinte, pentru veselie. Iu­birea şi muzica sunt motoarele vieţii mele. Cred că omul trebuie să rămână deschis. Ui­te, eu am trecut prin acel supermediatizat divorţ (de compozitorul Mihai Alexandru), iar tentaţia a fost să spun că nu voi mai avea vreo căsnicie în viaţa mea. Dar nu am spus-o. Nu sunt aproape de o altă căs­nicie, dar ideea este că, pur şi simplu, nu e să­nătos să ajungi să spui "ni­ciodată", pentru că atunci, una dintre cărările vieţii tale se închide şi nu e bine. Sufletul tău trebuie să rămână veşnic des­chis către viaţă, către iubire, către frumos, către nou. Eu aşa cred.- Jonathan, mezinul, cântă, e student la Con­ser­vator, are apariţii TV, totul pe muzică clasică. Îmi place foarte mult, pentru că este determinat, în­căpăţânat, neclintit în pasiunile şi convingerile sa­le. Maria e şi ea studentă la Conservator, dar la com­poziţie. Şi tot pe clasic. Nu ştiu ce e cu copiii ăştia ai mei! Ha! Ha! Şi Maria îmi place de mor, este extrem de talentată, foarte sârguincioasă, un foarte bun psiholog şi un foarte bun pedagog. Predă canto copiilor şi este extrem de pricepută, are răbdare, are un tact extraordinar. Singurul lucru de care parcă îmi este ciudă în ceea ce o priveşte e că-i foarte emotivă (cum, de altfel, am fost şi eu) şi de aceea nu vrea să iasă în faţă. Spun asta pentru că are o voce, Doamne, are o voce fabuloasă! Nu o zic pentru că e fiica mea, sincer, nu vă puteţi închipui cum poate să cânte!... Dar nu vrea să fie centrul atenţiei, preferă culisele, preferă scrisul, compoziţia. Este alegerea ei, o iubesc şi o respect pentru asta. În viaţă faci ceea ce vrei, ceea ce simţi, nu ceea ce aşteaptă alţii de la tine, fie ei şi părinţii tăi. Iar cel mare, Andrei, alt încăpăţânat, şi-a dorit de foarte mult timp să locuiască în Anglia, şi iată că de un an este acolo. Ceva l-a atras către acel loc, se simte foarte bine şi mă bucur nespus pentru el că e mulţumit şi fericit. Concluzia: copiii sunt mari, realizaţi, şi sunt foarte mândră că ştiu deja ce vor să facă în viaţă. Ce-şi poate dori mai mult un părinte decât să-şi va­dă copiii urmându-şi vise­le şi reuşind?!- Din ce crezi? Din muzică!!! Când sunt fericită, ascult muzică, iar când sunt tristă, as­cult muzică şi îmi schimb starea. Dacă faci ceea ce-ţi place, chiar şi în mo­mente mai puţin fe­ri­cite, îţi vei reveni mult mai repede. Spun asta pentru că am încercat-o pe pie­lea mea şi func­ţio­nează. Şi mai este un "me­di­ca­ment" dătă­tor de ener­gie: oa­me­nii din jurul tău. Eu încă de ado­les­centă am făcut selecţii foar­te drastice între oa­me­nii pe care să-i pot numi prieteni. Ca fi­re, eu sunt genul care are încredere în oa­meni, dar dacă vreu­nul mă de­zamăgeşte, pur şi sim­plu îl dau afară din via­ţa mea. Astfel, am un număr limitat de prieteni, dar foarte buni, oameni de la care am ce învăţa, oameni care ştiu mai multe decât mine, oameni cu ex­pe­rienţă, de la care "fur" informaţii şi energie. Oa­meni care mă fac şi pe mine un om mai bun.