În urmă cu 1 an, copilul meu a fost diagnos­ti­cat cu osteomielită acută la umărul stâng. A suferit imediat o intervenţie chirurgicală, urmată de chiuretaje din lună în lună. După 4 luni de imobilizare în gips, osul nu este încă vindecat. În zona atacată de stafilococ nu mai are dureri, doar nişte furnicături. Dacă ştie cineva vreun remediu naturist sau alt tratament, îl rog mult să-mi ajute copilul. Medicii mi-au spus că peste un an sau doi va fi nevoit să suporte un transplant osos, pentru că ameliorarea acestei boli este de scurtă durată. Vă mulţumesc anticipat.Apelez la dvs., rugându-i pe cititorii revistei să mă ajute cu sfaturi legate de vin­decarea TBC-ului la ficat. Fra­telui meu, în vârstă de 38 de ani, i s-a depistat această boală, cu ocazia unei colecistecto­mii. Este disperat: îi cade părul şi, de câteva săptă­mâni, are dureri foar­te mari de pi­cioare, încât nu mai poate merge. Îi rog pe cei ce pot să-l ajute să scrie pe adre­sa re­dacţiei.Astă vară, pe când se juca în iar­ba înaltă din curtea bunicilor, fetiţa mea a fost muşcată de o insectă şi a făcut un hemangiom. Ştiţi cumva vreun remediu, în afara intervenţiei chirurgicale? Vă mulţumesc,La un examen medical de ru­tină, am aflat că am pe splină un chist de 4 cm, cu compoziţie lichi­dă. Vă rog din suflet, dacă ştiţi vreun remediu naturist sau me­dicamentos care să ducă la resor­birea chistului, să mi-l transmiteţi prin revistă. Cu mulţumiri,Am o fetiţă în vârstă de 9 ani, care suferă de mastoidită cronică la urechea stângă, de la vârsta de 5 ani. Cu toate că s-a intervenit chirurgical, boala nu a dispărut (este provocată de un sta­fi­lo­coc patogen). Urechea con­tinuă să curgă şi miroa­se urât. A ur­mat şi alte tratamente, dar fără niciun rezultat. Am consultat şi alţi medici care mi-au spus că fetiţa trebuie operată din nou, lucru cu care nu sunt de acord, pentru că fetiţa mea este trau­­matizată de boală, pe lângă faptul că nu mai aude cu urechea stângă. Aş vrea să ştiu dacă exis­tă un tratament naturist sau adresa unui medic specialist, precum şi mai multe informaţii despre această boală. Cu mulţumiri,După meningoencefalită am rămas cu o hemi­pareză pe partea stângă şi cu o depresie cu care mă lupt de peste doi ani, fără să reuşesc s-o înving. Am mers la mai mulţi medici psihiatri, dar trata­mentele administrate nu au fost pe măsura aşteptărilor. Precizez că această depresie a apărut ca urmare a nume­roa­selor trata­mente făcute pentru trata­rea infecţiei me­nin­geale, care a ne­ce­sitat şi operaţii grele, menite să înles­nească scurgerea li­chidului cefalora­hidian. Vă mulţu­mesc anticipat pen­tru orice ajutor.Acum câteva luni, mi-a apărut un chist pe pleoapa superioară a ochiului drept. Medicii mi-au spus să-l operez. Vă rog mult, dacă ştie cineva vreo altă metodă cu ajutorul căreia să scap şi de chist şi de operaţie, îl rog să mă ajute. Am doar 17 ani şi nu am făcut niciodată operaţie.La doar 14 ani, băiatul meu are deja păr cărunt. Există vreo soluţie de încetinire a acestui proces de albire prematură a părului? Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un sfat. Cu mulţumiri,Acum două săptămâni, fiicei mele, în vârstă de 16 ani, i-a fost incizat un chist pilonidal. Pentru a evita operaţia, vă rog frumos să mă ajutaţi să găsesc urgent un tratament naturist, deoarece mi s-a spus că chistul poate să reapară. Vă mulţumesc anticipat.Băieţelul meu are patru ani şi se bâlbâie. Trata­mentele urmate până în prezent au avut rezultate pe perioade scurte (câteva săptămâni), pentru că după un timp, bâlbâiala revine. Poate mă ajută cine­va prin revista dvs. Cu mulţumiri,Am 26 de ani şi acum câteva luni am făcut o cri­ză de lombosciatică. Piciorul stâng îmi era amor­ţit şi aveam o durere mare în zona şoldului. Am făcut fizioterapie (diadinamice, ioni­zări, ma­saje) şi durerea a cedat. Ca să pre­vin o nouă criză, vin la dvs. cu rugămintea de a mă ajuta cu un tratament sau cu un sfat. Cu mii de mulţumiri,Vă rog să-mi spuneţi de unde pot cumpăra mi­celiu şi de unde pot primi informaţii, privind cul­tivarea ciupercilor. Vrem să facem o minicrescă­to­rie, cu speranţa că în timp, am putea să ne extindem şi chiar să facem o afa­cere profitabilă. Cu mulţumiri,