Vă mulţumesc că existaţi, că faceţi atât de mult bine oamenilor care cred în această revistă, care se preocupă ca toţi românii (şi nu numai) să fie sănă­toşi şi buni.Cum sunt un cititor al ei permanent, l-am desco­perit în paginile de sănătate pe d-l ing. Victor Bog­dan, un specialist în fitoterapie şi reflexoterapie. Atât regimul, dar mai ales Apisan-Forte au făcut ade­vărate minuni pentru sănătatea mea. Am fost diag­nosticat cu grave probleme la ficat (noduli de 5,7/7,8/5,3 cm), multiple chisturi renale bilaterale (4,1 cm dreapta, 4,5 cm stânga), ganglioni limfatici vizi­bili în etajul abdominal superior şi bronşectazie. Am consultat specialişti în domeniu, la mai multe spitale din ţară, care mi-au recomandat operaţie la ficat. Am refuzat şi am recurs la tratamentul prescris de d-l Victor Bogdan pe care l-am urmat în­tocmai un an. La ultimul control, doctorul, un mare specialist în imagistică medicală-radiologie (dr. Maria Cârstea), a exclamat: "Incredibil! Dacă îmi spunea cineva ceea ce constat eu acum, nu aş fi crezut! Ficatul este normal, bineînţeles pentru vârsta dvs., de asemenea, şi celelalte organe se înscriu în normalitate!". Tratamentul urmat, dublat de rugă­ciu­nile la Sfântul Nectarie şi la bunul Dumnezeu au înfăptuit o minune! Continui să mă rog atât pentru să­nătatea dvs., drag colectiv al revistei, cât şi a d-lui ing. Victor Bogdan, minunatul om pe care l-am des­coperit prin intermediul dvs. Cu deosebit respect,