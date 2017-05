Şi copilul meu a avut o diaree trenantă, timp de 9-10 luni. Am găsit un medic care mi-a reco­mandat să pun în tot ce mănâncă acid lactic, câte 8-10 picături. Aşa l-am salvat de la pieire. După prima lună, a crescut mult în greutate. După câteva luni de tratament, nu numai că băiatul s-a vindecat, dar s-a şi constipat, încât îi făceam clisme. Nici un alt tratament nu a fost bun.Vă recomand un tratament foarte ieftin şi cu efect imediat. Copilul meu a fost în aceeaşi situaţie cu al dvs., şi nici un tratament medicamentos nu i-a folosit. Avea doi ani când am folosit acest leac miraculos, acum are 15 ani şi nu mai are probleme cu digestia. Iată leacul: aveţi nevoie de o jumătate pâine de casă, dar numai acea pâine care se face la ţară, în cuptor, dospită fără drojdie, numai cu maia (aluat) păstrată de data precedentă când s-a făcut pâinea. Pâinea se taie felii groase şi se lasă la uscat. Feliile trebuie neapărat să se usuce natural, încet, dacă e posibil în loc însorit, nu în cuptorul de ara­gaz sau pe plită. După ce pâinea s-a uscat, se con­sumă câte o felie în fiecare zi, fiind tăiată în bucă­ţele care se mărunţesc în ceai sau supă. Rezultatul este rapid şi pentru totdeauna, cu condiţia să respectaţi riguros cele două cerinţe: calitatea pâinii şi modul de uscare. Îi doresc sănătate micuţului.Daţi-i băiatului ceai de flori de gălbenele, dacă se poate florile să fie proaspete. Începeţi cu 3-4 flori la 1/4 l apă clo­cotită. Puneţi florile în ceaşcă şi tur­naţi apă clocotită peste ele, lăsaţi-le să se infuzeze 2-3 minute şi daţi co­pilului să bea acest ceai, înainte de masă, seara şi dimineaţa (fără zahăr). După o săptămână de tratament, cea­iul se poate face mai concentrat. La fel de bună este şi sunătoarea, pre­parată în acelaşi mod.Pentru diabet, vă recomand o reţetă pe care o ştiu de la o persoană care a avut diabet mulţi ani, făcea insulină, dar după ce a urmat acest tratament, glicemia a revenit la valorile normale. Reţeta: 200 de sâmburi de măsline se pun la uscat şi apoi se macină. O linguriţă din acest măciniş se pune la fiert cu o cană de apă, timp de 10 minute, se stre­coară şi se bea de două ori pe zi. Dimineaţa, înainte de micul dejun, se înghite şi o linguriţă de ulei de măsline. Tratamentul durează până ce se termină cei 200 de sâmburi măcinaţi.Se iau două mâini pline de coada-calului şi se pun într-o sită fixată peste o oală cu apă care fierbe. Coada-calului înmuiată şi fierbinte se pune într-o pânză şi se aplică pe locul unde se află chistul. Com­presa se lasă două ore pe locul bolnav. Dacă e posibil, se pune şi dimineaţa, cât mai staţi încă în pat, dacă nu, după-amiaza şi seara, înainte de a vă culca. Trebuie să staţi învelit, pentru a transpira. Intern, dimi­neaţa şi seara, cu o jumătate de oră îna­inte de a mânca, beţi o cană de ceai de coada-ca­lului (o linguriţă la o cană de apă), iar pes­te zi, între 1,5 l - 2 l de ceai făcut dintr-un amestec de 300 g gălbe­nele, 100 g coada-şoricelului, 100 g urzică (toa­te bine amestecate). Se bea de-a lungul unei zile.Un tratament naturist de vindecare a Parkin­sonului este expus pe larg în cartea celebrei vinde­cătoare austriece Maria Treben ("Sănătate din far­macia Domnului"). Se culeg frunze proaspete de măcrişul-iepurelui (creşte în pădurile de fagi şi de brazi), se bagă în storcătorul electric şi din sucul astfel obţinut se beau zil­nic 3-5 picături, diluate în ceai de coada-şoricelului, din care se beau 4-5 ceşti pe zi. (Picăturile se pun în toată cantitatea de ceai.) Ziua se aplică pe regiunea occipitală compre­se cu bitter suedez, care se lasă vreme de 4 ore. Dacă pe lângă mişcările de tremur survine şi o rigiditate a mem­brelor, se efectuează băi complete cu cimbru.Dragă bunicule,Întâmplător sau nu am lucrat peste 24 de ani şi într-o şcoală cu profil special, de unde m-am şi pen­sionat, în anul 1998. În acea perioadă, şcoala res­pectivă aparţinea de Ministerul Muncii. Important este că la şcoala noastră, în acea vreme, existau 12 meserii la care elevii erau repartizaţi după nivelul capacităţilor mentale. Şi cei mai puţin dezvoltaţi au putut învăţa meseria de tâmplar, zidar, croitor, tapiţer, sobar etc. Vă sfătuiesc să găsiţi prin Mi­nisterul Învăţământului o şcoală de meserii, pentru că există şanse foarte mari ca nepotul dvs. să înveţe o profesie care îi place şi şi-o poate însuşi.Menţionez că majoritatea absolvenţilor de la şcoala amintită s-au integrat în societate suficient de bine. Mă gândesc la cei care au avut interes şi au fost serioşi.Sper să vă descurcaţi în de­mer­sul dvs. salutar. Doamne ajută!Cu stimă,Coloana vertebrală are un rol foarte important în susţinerea cor­pului, ne ajută să ne deplasăm, dar în acelaşi timp are şi rolul de a proteja măduva spi­nării. Ea este susţinută şi ajutată de muşchi care, de asemenea, facilitează miş­carea. Afecţiunile coloa­nei ver­tebrale sunt multiple şi pot fi localizate pe porţiuni (zona cervicală, toracală, lom­bară, sacrală) sau pot cuprinde coloana în între­gime, cu diferite simptome: dureri, furnicături, amor­ţeli (care pot radia şi pe braţe). Vă recomand să administraţi RoboFlex, un antiinflamator natu­ral, care are rolul de a reduce disconfortul articular şi muscular la nivelul coloanei vertebrale şi al spa­telui, câte 1 capsulă, de 2 ori pe zi, 30 zile în aso­ciere cu Cela­drin Extract Forte (o capsulă, de două ori pe zi, timp de 3 luni), cu rol antiinflamator, care ajută la formarea normală a lichidului sinovial şi la lubri­fierea cartilajului articular. Pentru intole­ranţa la gluten, administraţi Inocell, o capsulă de două ori pe zi, timp de 3 luni (cu 30 minute înainte de masă), care are şi rolul foarte important de a proteja ficatul şi de a menţine sănătatea celulelor şi a sistemului circu­lator. Multă sănătate!Cu ani în urmă, am avut şi eu probleme ase­mănătoare, cu fiul meu. Medicul l-a externat din spi­tal, spunând că nu mai are ce-i face. L-am vin­decat cu pieliţă din interiorul rânzei de pasăre. Pie­liţa se desprinde, se spală bine, se usucă, apoi se dă prin râşniţa de cafea. Se ia la fiecare masă câte ju­mătate de linguriţă din acest produs, asociat la regimul alimentar adecvat. Tot din pieliţă de pipotă de pasăre este făcut şi medicamentul naturist numit Redigest, care se găseşte în farmacii sau la Plafar.