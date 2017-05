Fluturi albi valsau în văzduh, petale multicolore se legănau pe aripi de zefir, o ploaie mă­runtă de polen se scutura pe aripile diafane ale gâzelor. Zâna florilor sosise cu alai de funigei.Un imn de slavă, intonat de o claviatură nevăzută, preaslăvea natura. Triluri de pri­vi­ghetori, secondate de ciripitul păsă­re­lelor, se auzeau din crâng. De lângă o mlă­diţă de alun, doi ochi mari, migdalaţi, blânzi, umbriţi de gene lungi, mă priveau. Era un pui de căprior mic, neajutorat, spe­riat. În jur, tot felul de vieţuitoare mişunau prin tufele pădurii de foioase. Lupta pentru existenţă era la ea acasă. L-am ridicat din cul­cuşul cald de frunze. I-am mângâiat botişorul catifelat, cu nări tremurânde. Am simţit pe obraz o adiere... un sărut. Am înţeles. O necu­vântătoare mă implora din priviri să o salvez. Am privit in jur. Credeam că voi zări ciuta căutându-şi puiul. Nimic nu se vedea, nimic nu se auzea. Stăteam şi ascultam liniştea pădurii.L-am adus pe micuţ acasă. Nu într-un bloc cu multe etaje, ci într-o gospodărie aşezată la liziera unei păduri. S-a integrat imediat în familie. De la început, copiii l-au adorat pe acest pui drăgălaş, cu blăniţa maronie, ninsă de o puzderie de picăţele albe, cu picioruşele lungi şi subţiri pe care parcă se legăna. L-am botezat Mugurel pe acest fiu al pădurii. Ca să nu simtă lipsa mamei lui, l-am hrănit cu biberonul. Creş­tea văzând cu ochii, zburda printre aleile cu flori, prin livadă. Se împrietenise şi cu oamenii, şi cu animalele. Iarna, ne vizita şi în casă. A fost invitat şi la pomul de Crăciun. Nu exista aniversare, nu exista bucurie în casa noastră fără prezenţa lui Mugurel. El era întotdeauna invitatul de onoare.Ce mult ne-a înseninat viaţa această făptură delicată! Zilele treceau ca-n file de poveste. Deodată, l-am vazut pe Mugurel cam neliniştit. Sălta, încerca să împungă. Într-adevăr, îi dă­du­seră corniţele. Îi plăcea să se zbenguie singur, se apropia de luminişul pădurii care devenise un fel de "hotar" pentru el, făcea o zvâcnitură cu trupul lui mlădios, se întorcea, iar pleca... Părea neliniştit. Ceva îl chema.În acea zi, pădurea se înveşmântase deja în auriul toamnei. Ciripitul păsărelelor amuţise. Doar o ciocănitoare se auzea bătând în trun­chiul unui gorun bătrân. Spre seară, Mugurel s-a hotărât. A privit lung în urmă, de parcă ne-ar fi mulţumit, apoi a alergat spre pădurea în care văzuse pentru prima oară lumina zilei. Parcă era un balerin cu ţinuta lui sobră, ele­gantă. L-am petrecut cu privirea până când nu l-am mai văzut. Pădurea l-a îmbrăţişat ca pe un fiu rătăcitor.Poate, acolo, în "lumea celor care nu cu­vântă", Mugurel şi-a regăsit mama, fraţii, pri­etenii. O lacrimă caldă mi-a tremurat printre gene. Noi trebuie să-ţi mulţumim, Mugurel, pen­tru că ne-ai răsplătit cu dragostea ta. Bun rămas, Mugurel! Bun rămas!