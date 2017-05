- După cum au demonstrat specialiştii, legea salarizării unitare este nesustenabilă. Într-adevăr, ro­mânii au nevoie de salarii mai mari, dar ele tre­buie să provină din venituri bugetare sigure, nu din împrumuturi ale statului, care urmează a fi achitate de generaţiile viitoare. La noi, însă, aceste venituri pur şi simplu nu există, iar colectarea de către stat este sub media europeană. Deşi a împărţit povara bugetară a fabuloaselor măriri salariale pe patru ani, grevând de pe acum bugetul anilor viitori, se pare că guvernul nu are resurse pentru plata pensiilor şi salariilor mărite, nici măcar anul acesta. Publicat pe site-ul PSD, proiectul de lege nu a rezistat unei analize serioase, ministerul muncii refuzând să răspundă unor întrebări pertinente ale jurnaliştilor. Cât de mari sunt problemele înţelegem, deja, din faptul că liderul deputaţilor PSD nu a garantat că proiectul de lege va intra în dezbaterea Parla­men­tului săptă­mâ­na aceasta, semn că, de fapt, gu­ver­nanţilor nu le ies calculele. Până la urmă, această lege nu s-a do­vedit altceva decât o diversiune me­nită să distragă atenţia de la manevrele parla­men­tare ce vizează modificarea Codului Penal, în inte­resul corupţilor. Acelaşi lucru se poate spune şi despre altă găselniţă a partidului de guvernământ, şi anume - legea im­po­zitului pe gospodărie, scoasă din joben înainte de Paşti, fără studiu de impact şi în absenţa infrastruc­turii informatice, indispensabile punerii sale în apli­care. Singurul ei efect a fost că a distras atenţia de la fundătura în care a intrat legea salarizării. Gu­ver­nul se aruncă, aşadar, la proiecte mari, de reformă radicală, pentru care nu are însă com­petenţa nece­sară. Măsluirea licitaţiilor în fa­voarea clien­telei, singura competenţă dovedită a par­tidelor, nu garan­tează performanţa guverna­men­tală, iar ade­văraţii specialişti nu se vor compromite niciodată lucrând pentru un guvern care are altă agendă decât serviciul public. De aceea suntem gu­vernaţi de neprofesionişti. În aceste condiţii, nu ne rămâne decât să aşteptăm următoarea diversiune pe care o va coace Liviu Dragnea.- Am putea spune că articolul cu pricina a fost scris de Dan Andronic, tocmai pentru a oferi PSD pretextul necesar declanşării unei noi ofensive la adresa procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi. Dom­nul Andronic, trimis în judecată în dosarul privatizării frauduloase a pădurii Snagov şi a fermei Băneasa şi anchetat într-un dosar legat de finan­ţarea campaniei lui Traian Băsescu din 2009, suge­rează în articol că, în seara alegerilor, doamna Kövesi, împreună cu Florian Coldea şi George Ma­ior, s-ar fi aflat acasă la Gabriel Oprea, pentru a in­fluenţa, nu se ştie cum, rezultatul alegerilor. Au­torul nu prezintă nici o dovadă, în afară de propriile sale sentimente din seara respectivă, şi nici nu ex­plică ce căuta el, care lucra pentru Mircea Geoană, la acea reuniune, de care îşi aminteşte taman acum. Instantaneu, PSD l-a invitat pe Andronic la comisia de control al SRI şi a propus o comisie parlamentară de anchetă, pe care ar dori s-o conducă Liviu Drag­nea, alt "client" al DNA - deci absolut obiectiv, nu-i aşa? La invitaţia lui Andronic la comisia SRI s-a renunţat, între timp, nu şi la ideea comisiei de an­che­tă. Chestiunea rezultatului alegerilor preziden­ţiale din 2009, câştigate la limită de Traian Băsescu, a fost rezolvată însă prin renumărarea voturilor ime­diat după alegeri, la cererea PSD, iar mandatul lui Traian Băsescu s-a consumat deja. În consecinţă, singurul rost al anchetei parlamentare nu poate fi decât o nouă încercare de decapitare a DNA - ob­se­­sia tuturor politicienilor. PSD şi ALDE, condusă de inculpatul Tăriceanu, speră probabil ca anche­tarea, fie şi în Parlament, a doamnei Kövesi, să ducă la reluarea demersului de demitere a magistratului. Traian Băsescu, devenit porta-voce a unor per­so­naje ca Elena Udrea şi Sebastian Ghiţă, ştie însă că o anchetă parlamentară nu are forţa unei anchete penale şi cere o anchetă a Parchetului General, că­reia, speră el, doamna Kövesi nu-i va rezista. Avem de a face deci cu o nouă fumigenă toxică, după modelul "dezvăluirilor" lui Sebastian Ghiţă. Aşa e când penalii şi apărătorii lor fac legea.