Cine nu aspiră la o viaţă lungă, cu sănătate de­plină, fără boli şi neputinţe? Cercetătorii caută de secole să găsească remediul care să satisfacă acest deziderat, dar, de cele mai multe ori, descoperirile lor nu sunt încununate de succes. În zilele noastre, au luat amploare diferite curente de medicină anti-aging, care ne învaţă, cu argumente ştiinţifice, ce tre­buie să facem pentru dobândirea longevităţii şi sănătăţii. Renumitul gerontolog rus Zahor Medve­dov menţiona în lucrările sale că "există peste 350 de teorii privitoare la îmbătrânire". Specialiştii în domeniu n-au ajuns niciodată la un consens şi păre­rile lor au fost deseori marcate de un antagonism de­rutant pentru omul de rând. Viaţa este mult mai complexă decât ştiinţa. Toţi îmbătrânim, dar cu viteze şi consecinţe diferite. Fiecare fiinţă umană este o entitate unică, care nu se supune cu exacti­ta­­te legităţilor generale, formulate de iniţiaţi. E bine, totuşi, să fim atenţi la experienţa pozitivă a se­me­ni­lor noştri, să încercăm şi să învăţăm ce ni se po­tri­­veşte şi ce nu. Părerea mea este că nu trebuie să căutăm lucruri sofisticate, concepute de cele mai evo­luate tehnologii străine, ci trebuie să ne ui­tăm în jurul nostru şi să valorificăm potenţialul na­turii cu­rate, în care Creatorul a pus daruri nepre­ţuite pen­tru noi.În luna noiembrie 2016, italianca Emma Mo­rano a împlinit venerabila vârstă de 117 ani. Cu această ocazie, a fost devoalat şi secretul sănătăţii şi longevităţi ei: Emma Morano mânca zilnic, în fiecare dimineaţă, câte două ouă crude. În ultimii 90 de ani de viaţă, a consumat zeci de mii de ouă crude, cu efecte deosebit de favorabile asupra sănă­tăţii sale. S-a stins din viaţă săptămâna trecută, dar medicul care a îngrijit-o peste 20 de ani a mărturisit că dacă toţi pacienţii lui ar fi avut sănă­tatea Emmei Morano, nu s-ar mai fi ocupat decât de relaxare şi de cititul ziarelor. Ce simplu şi minu­nat pare totul! Ştirea venea ca o confirmare opti­mistă a preocu­părilor mele de ani de zile, privind calităţile excep­ţionale ale oului crud. Sosise mo­mentul să împărtă­şesc şi altora virtuţile acestui aliment-medicament.M-am grăbit, aşadar, să comunic ştirea citită în presă rudelor şi persoanelor pe care le con­siliez în nutriţie. Mi-am imaginat că după poves­tea mea se vor năpusti de îndată asupra ouălor crude din frigi­der. Nu s-a întâm­plat deloc aşa! Propunerea mea a fost întâmpinată cu grimase şi scuturături de leha­mite, la gândul in­gestiei oului crud. În plus, m-am lovit şi de argumentaţia că medicii nu reco­mandă consumul de ouă crude, din cau­za riscului de infes­tare cu bacterii no­ci­ve, mai ales cu temuta Salmo­nella. Aşa e, n-ai ce te pune cu ştiinţa me­dicală! Dar oare de ce Emma Morano nu s-a îmbol­năvit din cauza consumului de ouă crude? Probabil că nu erau ouă de găini indus­tria­le, iar igiena alimen­tară şi-a spus, şi ea, cuvântul.Poate aş fi avut mai mult succes cu ouăle fierte, dar această opţiune se loveşte grav de faptul că doar oul crud conţine vitaminele, mineralele şi en­zi­mele care stimulează sănătatea şi longevitatea. Oul crud este o structură vie, cu molecule levogire şi o compoziţie a substanţelor nutritive apropiată de cea a ţesutului uman. Conţinutul oului crud fur­ni­zează embrionului de pasăre toate elementele nutritive necesare. Denaturarea termică a oului prin fierbere sau prăjire conduce la distrugerea vitami­nelor şi enzimelor, la modificarea nesănătoasă a proteinelor şi la apariţia unor substanţe de sinteză, greu digerabile şi cu potenţial toxic.cu toţi aminoacizii esenţiali în proporţii echilibrate, cu o mare abundenţă de vitamine, mi­nerale valoroase, enzime, acizi graşi şi grăsimi emulsionate, uşor digerabile, colagen, colină, le­citină, zeaxantină şi luteină.prin aportul de substanţe care relansează activitatea glandelor endocrine, având o predilecţie pentru suprarenale şi gonade. Printr-o acţiune complexă şi cumula­tivă, sunt stopate procesele degenerative la nive­lul sistemului nervos central, procesele de distruc­ţie la nivelul articulaţiilor şi pielii, degenerescenţa ma­culară şi cataracta.de infarctul miocardic, de anemie feriprivă şi avita­mi­noze B, de oboseală cronică.deoa­rece este săţios, are un indice gli­ce­mic scăzut şi este echilibrat din punct de vedere nutriţional.Trebuie însă precizat că aces­te calităţi sunt evi­dente doar pen­tru ouăle provenite de la găini cres­­­cute cu hrană naturală, în con­diţii ecologice, fără prezenţa antibio­ti­ce­lor, hormonilor de creş­tere şi de stimulare, fără substanţe chimi­ce de sinteză.M-am frământat multă vreme şi am făcut nenu­mărate experimente pentru a face ingerabil oul crud, astfel încât să nu producă repulsie şi greaţă, pe de-o parte, iar pe de altă parte, să fie eliminate riscurile de îmbolnăvire. În final, am ajuns la o com­binaţie optimă, pe care o folosesc deja multe persoane. Este vorba de un ou crud, amestecat cu două linguri de merişoare de munte, sub formă de pulbere mineralizată. Am ales merişoarele de mun­te, din trei considerente principale:împiedicând bacteriile patogene să se prindă de ţesuturile organismului uman., reconfortant, o tex­tură păs­toasă şi un aspect agreabil., care provin din culturi imen­se, practicate în special în SUA şi Canada. Merişoarele ame­ri­cane, mai mari decât merişoarele de munte, abundă pe piaţa româ­nească, fiind apre­ciate pentru că sunt mai dulci şi au un preţ mai mic. Din păcate, pe parcursul procesului tehnolo­gic de preparare, merişoarele americane sunt imer­sate într-un sirop de zahăr, iar apoi uscate la tem­peraturi mai mari de 40oC, prilej cu care îşi pierd vitaminele şi enzimele din compoziţie.* În merişoarele de munte se găsesc cantităţi im­­­portante de vitamine, minerale, fitonutrienţi, ta­ni­­nuri, alcool alifatic, aldehide, acizi organici şi poli­fenoliglicozide.Ele acţionea­ză la nivelul sistemului hormonal feminin prin aportul de estradiol natural, care asigură o reglare corectă a ciclului menstrual. Studiile medicale din ultimii ani confirmă faptul că merişoarele de munte sunt eficiente în tratarea fi­broamelor şi chisturilor ovariene, înlă­turând, de asemenea, tulburările de menopauză şi postmenopauză.temuta bacterie E.coli nu are nicio şansă să infecteze uretra şi prostata. Cercetări mai noi au scos în evidenţă faptul că merişoarele amelio­rează în mod semnificativ starea gene­rală a prostatei, având la acest nivel şi o activitate anticanceroasă remarcabilă., sunt drastic incomodate de prezenţa merişoarelor de munte. Legat de acest aspect, epidemiologii au recunoscut că ratele de cancer de sân sunt mai mici în ţările în care sunt consumate în mod regulat me­ri­şoare de munte. Cercetătorii americani au con­statat că substanţele active din merişoarele de mun­te pot induce apoptoza (moartea) celulelor cance­roase aferente leucemiei la om.cercetă­to­­rii de la Universitatea Lund din Suedia au de­mon­strat că merişoarele, adăugate în dieta zilnică, diminuează glicemia, stabilizează insulina şi con­tribuie la slăbit.participă intens la întârzierea procesului de îmbătrânire celulară şi la reînnoirea sănătoasă a ţesuturilor, prin efectul lor puternic antioxidant. Are efecte pozitive asupra tenului, care devine mai curat şi mai sănătos.un ou crud (cca 65 g), proaspăt, provenit de la găini crescute în sistem ecologic; 2 linguri pline (cca 30 g) de merişoare de munte, sub formă de pulbere mineralizată.Se sparge oul crud şi se pune într-un bol mic sau într-o cană de 200 ml, după care se adaugă cele două linguri de pulbere mi­neralizată de merişoare. Se amestecă bine cu o lin­guriţă, până când se formează o pastă omogenă, de consistenţa îngheţatei. Se consumă imediat, cu linguriţa, fără grabă, cu înghiţituri mici, ameste­cându-se bine cu saliva.Consumul oului crud cu merişoare este indicat să se facă o dată pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol, pentru a profita din plin de virtuţile lui binefă­că­toare. Poate fi considerat un mic dejun sănătos şi de­licios. Este indicat să se consume pe termen lung, dar sunt binevenite pentru sănătate şi curele mai scurte, de 10 sau 30 de zile.Din considerente de siguranţă alimentară, oul crud cu merişoare este recomandat doar adulţilor. Deoarece oul crud este un produs de origine ani­ma­lă, la fel ca laptele sau carnea, este recoman­da­bil să se cunoască sursa de provenienţă a acestuia.