"Există vreun leac naturist pentru bulimie?"

(Răspuns pentru SIMONA - Bucureşti, F. AS nr. 1260)

Stimată doamnă Ana, fac precizarea că tul­bură­rile de comportament se pot trata natu­rist cu rezul­tate bune pentru băieţi până la 16 ani şi pentru fete până la 14 ani. Sunt convins că atât tratamentul pe care vi-l reco­mand, cât şi consultarea unui psihiatru bun vă vor fi de folos.Regim alimentarAlimente recomandate: orez, grâu în­colţit, linte, seminţe de dovleac, produse lactate din lapte nefiert (lapte nefiert, lap­te prins din lapte nefiert, unt de la ţărani pe care îl veţi fo­losi în loc de ulei, brânză de vaci - de preferat să o faceţi în casă, caş proaspăt, lapte de capră roşie ne­fiert - foarte, foarte indicat), legume (crude, salate, sucuri), supă de legume cu unt, fruc­te, miez de nucă, miere de albine vie şi o lingură de Apisan-Forte, luată dimineaţa. Legumele pe care le poate consuma sunt: morcovul, pătrunje­lul, fasolea verde, ţelina, castravetele, varza, salata şi spanacul, sfecla. (Grâul încolţit îl veţi prepara după reţeta publicată în F. AS nr. 859/03.2009, ţinând cont de testul de în­colţire.)Alimente interzise: carne de orice fel, peşte, băuturi alcoolice, toate intoxicantele (ceai şi cafea fierbinte), oţet, ulei, usturoi, ceapă, praz, ardei iute şi alte condimente iuţi, porumb, mei, ovăz, fasole boabe, fasole soia şi produse din soia.* Alimentele nemenţionate în gru­pele de mai sus sunt tot inter­zise pe perioada tratamentului.* Între orele 7-11, să se con­sume 250-500 ml suc de legume. Acesta se va con­suma cu înghiţi­turi mici (20-30 ml) la inter­vale de 3-5 minute.Reţetele de preparare a sucului de legume sunt redate mai jos. Se poate bea acelaşi suc, mai multe zile la rând, sau sucurile inter­ca­late. Cantitatea de suc obţinută din fiecare legumă o veţi cântări cu ma­re precizie înainte de a le ames­­­teca. * Reţeta I: Suc de mor­cov (283 ml), suc de spa­nac (170 ml), suc de fasole verde (85 ml), suc de varză (85 ml). * Reţeta II: Suc de morcov (170 ml), suc de salată (113 ml). * Reţeta III: Suc de morcov (283 ml), suc de sfeclă (85 ml). * Reţeta IV: Suc de mor­cov (255 ml), suc de ţelină (142 ml), suc de castraveţi (85 ml), suc de pătrunjel (57 ml).Masaj (automasaj). Masajul se face de per­soane înrudite cu bol­navul. Masajul manual se face cu un un­guent. Zonele care trebuie masate sunt: toate zonele din tălpi, masate prin procedeul "prin călcare" (redat în con­tinuare) şi masajul manual al zo­nelor corespun­zătoare zonelor "marea limfei" şi zonele glandelor limfatice superioare şi inferioare.Masajul "prin călcare". Luaţi o ladă de car­ton sau lemn de 60-100 cm x 40-60 cm x 15 cm şi puneţi în ea boabe de fasole întregi sau pietriş mărgă­ritar, în strat de 1-2 cm. Se calcă pe fasole sau pietriş, alter­nativ, cu picioarele desculţe, maxi­mum 3 minute, deoarece patru organe nu su­portă ma­sajul a cărui durată depăşeşte 3 minute.Administrarea de Apisan-ForteFiul dvs. va lua 2 linguri pe zi, vreme de două luni şi 1 lingură pe zi, 4 luni. Se ia o lingură dimi­neaţa pe nemâncate (35 g) şi se ţine sub limbă până se topeşte. Apoi se înghite. Se interzice folosirea lin­gurilor de metal. A doua lingură se ia după masa de prânz, ca desert, şi nu se mai ţine sub limbă. În primele 45 de zile de trata­ment pot apărea şi stări de rău, pe care bolnavul tre­buie să aibă tăria să le suporte. Pe perioada trata­mentului se recomandă multă plim­bare în aer liber şi chiar alergări lente pe distanţe mari (câţiva kilometri).Terapia cu apă distilată. Pe perioada trata­mentului se recomandă a se consuma, în loc de apă obişnuită, apă de izvor sau minerală, apă dis­tilată. Consumul de apă distilată are o contribuţie sub­stanţială la vindecarea bolii copilului dvs.* 4 linguri de orez nedecorticat sau obişnuit se spală şi se lasă o oră în apă. Se înghit boabe întregi sau mestecate. Apoi se bea o jumătate de litru de apă distilată. Toată operaţiunea să dureze o oră. Orezul astfel pregătit va fi consumat la micul dejun.* Când sunt prezente insomniile, se prepară următorul somnifer natural. Acesta începe să fie eficient în 3-7 zile: se curăţă 4 mere ionatan, iar coaja se infuzează în 250 ml de apă distilată. Când clocoteşte apa, se ridică capacul şi se pun repede în vas cojile pre­gă­tite pe o farfurioară, iar capacul se aşează la loc. Se opreşte focul, se lasă vasul 10-15 minute, cu ca­pacul pus, şi se adaugă o lingură rasă de miere. Se consumă cojile, iar zeama se soarbe încet, cu lingu­ra. Toată operaţia trebuie să dureze 45 de minute.Pentru detalii, mă puteţi contacta telefonic.Bulimia nervoasă este o tulburare de alimentaţie caracterizată prin mâncat necon­trolat şi excesiv, urmat de un sentiment puternic de vinovăţie şi în­cer­carea obsesivă de a elimina alimentele consu­mate prin vomă autoprovocată, clis­me, folosirea laxativelor şi a diu­reticelor, a postului exagerat sau a exerciţiilor fizice supra­solicitante. Conform sta­tis­tici­lor, persoanele afectate de buli­mie sunt în majoritate femei (în 90% dintre cazuri. Bulimia nu trebuie con­fun­dată cu hiperfagia (mâncatul ex­cesiv), în care nu apar com­por­tamente colaterale (vărsături, laxative etc.) dar apare creşterea exce­sivă în greutate.Cauzele exacte ale bulimiei nu sunt cunoscute. De remarcat că bulimia nu este o problemă de voin­ţă personală, aşa cum se crede adeseori, sau doar o de­pen­denţă de alimente, ci este con­secinţa unor factori cu cauze diferite:* Psihică: unele persoane încearcă să îşi calme­ze emoţiile, stresul, nesiguranţa, furia, anxie­tatea, tristeţea mâncând.* Biologică: unele boli (ex.: diabetul) care pro­voacă dez­echi­libre nutriţionale, cu tulburarea func­ţiilor cerebrale şi nivel scăzut al hormonilor care controlează pofta de mâncare.* Socială: nemulţumirea faţă de sine şi obsesia pentru menţinerea unei greutăţi corporale, conform unor standarde de frumuseţe (greu de atins), sta­bilite de fotomodele, actori, cântăreţe; persoanele bulimice încearcă să menţină o greutate "perfectă" eliminând ceea ce au mâncat.* Genetică: perfecţionismul (în muncă, aspect fizic), sensibilitatea emoţională, atitudini autocriti­ce exagerate.* Familială: istoric familial de tulburări de ali­mentaţie, aşteptări mari din partea familiei pentru rea­lizări nerezonabile, obiceiuri ali­men­­tare nesănă­toase, traume familiale.Faptul că bulimicii îşi pot ascunde boala (mân­catul în exces şi eliminarea se fac adeseori în se­cret) indică, totuşi, problemele psihice ca fiind cauza majoră a bolii.Criteriile de diagnostic pentru bulimie sunt:* Episoade care apar cel puţin de două ori pe săptămână, timp de cel puţin trei luni, caracterizate prin dorinţa excesivă de a mânca fără control, asupra cantităţii de ali­men­te ingerate (mâncatul compulsiv).* Obsesia de a elimina alimen­tele consumate, pentru a preveni creşterea în greutate.* Autoevaluarea critică, puter­nic influenţată de forma şi greutatea corporală.Consecinţele bulimiei sunt afecţiuni grave rena­le, hepatice, digestive, pulmonare, hormonale, os­teo­articulare, imunitare, psiho-emoţionale, depen­denţe (de alcool, droguri), deficit de vitamine, mi­nerale, electroliţi care pot duce la aritmii cardiace, stop cardiac şi chiar deces.Voma indusă frecvent duce la aspectul fizic de "veveriţă cu fălci", spargerea vaselor de sânge pe faţă, erodarea dinţilor, ulceraţii ale mucoasei gurii şi gâtului, respiraţie urât mirositoare, piele uscată, îngălbenită.Rezolvarea acestei probleme de sănătate necesi­tă o abordare complexă, bazată pe analiza situaţiei concrete a fiecărei persoane bulimice. Este nevoie de timp îndelungat şi de multă voinţă pentru a ajun­ge la vindecare.Deoarece cauza exactă a bolii, complicaţiile şi evoluţia ei variază de la o persoană la alta, în Cen­trul de Medicină Integrativă SECOM(R), elaborarea programelor de tratament natural se face pe baza analizei holistice a fiecărui bolnav.Tratamentele naturale, integrate terapiilor stabi­lite de specialişti (psihiatri, psihologi), au ca scop:* îmbunătăţirea stării psiho-emoţionale* reducerea simptomelor şi a complicaţiilor bolii* restabilirea comportamentului alimentar să­nă­tos prin consiliere nutriţională (stabilirea unui re­gim alimentar care să asigure caloriile şi nutrienţii necesari fără să declanşeze obsesia pentru alimente - mâncatul reactiv).În Centrul de Medicină Integrativă SECOM(R), pentru evaluarea stării globale de sănătate a pa­cien­tului, folosim şi testarea prin EIS (electroscanare interstiţială) care oferă informaţii privind starea funcţională a diferitelor organe şi riscurile de apa­riţie a unor afecţiuni, înainte ca ele să poată fi evi­denţiate prin analize sanguine sau imagistice.Produsele naturale folosite în Centrul de Medi­cină Integrativă SECOM(R) conţin dozele optime de substanţe active standardizate, sunt extrem de bine verificate, decontaminate, purificate şi realizate pe baza unor tehnologii avansate, ceea ce le conferă eficienţă şi siguranţă maximă. Abordarea holistică şi integrativă a pacientului şi calitatea excepţională a produselor SECOM(R) (peste 300 de tipuri) sunt factorii esenţiali pentru obţinerea unor rezultate fa­vorabile şi în cazul dvs. Subliniem că produsele nu sunt realizate special pentru România, având aceeaşi compoziţie ca şi cele distribuite pe plan mondial.