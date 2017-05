Lecţia de călărie la "Cabana Himalaya"

Tir cu arcul

Tir cu puşca "Airsoft" (aer comprimat)

Prof. Vasile Dogaru

În jurul focului de tabără

Aprinderea focului fără chibrituri

Cei 50 de elevi de clasa a X-a de la Colegiul Naţional "Ion Neculce" din Bucureşti

Moment de relaxare la "Cabana Himalaya"

Deja au început să apară în presă, la ştiri de radio şi tv, ecouri ale acţiunilor des­făşurate în cadrul programului na­ţional - Săptămâna altfel. De la gră­diniţe şi până la licee, fiecare unitate de învăţământ îşi alege mo­mentul şi pregăteşte din timp "altfel" de activităţi educa­tive desti­na­te copiilor, timp o săp­tă­mână. Dacă pentru cei mici, o vizită la muzeul "Antipa" sau la o fabrică de biscuiţi, o excur­sie şi un picnic la mar­ginea oraşului sau o re­prezentaţie la tea­trul de pă­puşi sunt activităţi mai mult decât satisfăcă­toare, când e vor­ba de liceeni, lu­cru­rile se mai com­­plică. Elevii mari, mai ales cei din me­diile ur­ba­ne, sunt mult mai greu de uimit în ziua de azi. Ei sunt co­nectaţi la tehno­logie mobilă de ultimă ge­ne­raţie, tablete, jocuri, lap­top-uri şi ro­boţi, au la dis­po­ziţie cluburi, ci­ne­mato­grafe 3D, săli de spec­tacole, săli de jocuri şi spor­turi, pis­cine, ma­ga­zine şi mall-uri. Se pot duce prin televi­ziuni, în stu­diouri de radio sau de în­registrări, în cor­po­raţii, la firme de pu­blici­tate sau de produc­ţie de film animat, în­tr-un cuvânt, au o mare varietate de op­ţiuni pentru desfă­şurătorul săptă­mâ­nii "altfel".Ce NU prea au copiii "de asfalt" este o cone­xiune reală cu natura, cu forţa ei de regenerare, creatoare de bucurii sufleteşti. Cu ver­dele adevă­rat, verdele ierbii şi al frunzelor, al dealurilor şi văilor, verdele cel dătător de energii. Tot mai puţini sunt copiii care au dormit mă­car o noapte la cort, care au traversat înot un râu, care s-au urcat într-o bar­că sau pe o creastă de munte, care au pri­vit noaptea stele­le în înaltul cerului, cei care cunosc punctele cardinale sau fascinaţia Lunii. Tot mai puţini sunt cei care recunosc plantele, ori co­pa­cii, care ar putea să supravie­ţu­iască în pădure, să culeagă plante de leac, să se hrănească cu ciuperci, fără să se otrăvească, şi aşa mai departe. Ado­les­cenţii ajung să fie din ce în ce mai stresaţi şi "poluaţi", epuizaţi fizic şi psihic, de mulţimea ofertelor din jurul lor, care nu se adresează decât într-o foarte mică măsură spiritului lor viu, curios şi dornic de aventură şi cunoaştere. La asta se adaugă şi modul exagerat de precaut cu care părinţii s-au obişnuit să îşi trateze odraslele: "Ai grijă, să nu cazi, să nu te loveşti, să nu te zgârii, vezi să nu te muşte câinele, să nu te pişte ţân­ţarii..." Copiii merg prin viaţă cu un "scut de protecţie", cu cremă de soare în gentuţă şi spray de ţânţari. Cu frică de hoţi, cu frică de întuneric, cu frică de bau-bau. "Ai grijă, să nu te uzi, vezi că plouă, e frig, ia pe tine două pulovere, fereşte-te de curent, ai grijă la mi­crobi, nu duce mâinile murdare la gură, nu face asta, nu face aia!". Cam aşa sunt crescuţi copiii noştri, astăzi: în gardă. Aud zeci de avertis­men­te pe zi, iar frica a de­venit a doua lor "piele", pavăza care îi obligă să trăiască între ziduri de "cetăţi". N-ai voie! Nu face! Au ajuns să se teamă de na­tură. Se mul­ţumesc să o privească la televizor. Se tem de ani­male, se feresc de soare şi vânt. Şi ca să fim solidari cu ei, ne plân­gem şi noi când nin­ge, ne văităm când plouă. Iar dacă, Doamne fereş­te!, suntem faţă în faţă cu natura dezlănţuită, la o inundaţie, la un cu­tremur, la o furtună sau un incen­diu, suntem vic­time si­gure ale propriilor noastre frici. Ne bazăm pe sis­teme de protecţie, nu pe propriile noastre puteri.Dar încă nu e totul pierdut! Există o spe­ran­ţă, şi poate se nasc mai multe odată cu ea... Mai sunt "nebuni" fru­moşi în ţara asta, oa­meni care cred că cel mai mare DAR pe care poţi să-l faci copiilor tăi e să-i în­veţi să iubească na­tu­ra şi să se împrie­te­nească cu ea.Mare bucurie şi surpriză am avut să aflu că în Săptămâna "altfel", 50 de elevi de la Colegiul Naţional "Ion Neculce" din sectorul 1 al Capitalei, sub îndrumarea a două doamne pro­fesoare iubi­toare de munte şi o mă­mică temerară, au ales să petreacă trei zile într-o tabără de supravieţuire mon­tană, situată în zona Râşnov-Bran, la poalele Bucegilor, pe poarta de intrare dinspre Braşov. Baza se numeşte Cabana "Himalaya" şi găz­duieşte programe pentru copii şi ado­lescenţi de la 7 la 17 ani, iar renumele i-a crescut din resurse inepuiza­bile de entuziasm, multă determinare şi pu­tere de muncă, plus talentul natural al unui om de a aduce alţi oameni îm­preună. În urmă cu vreo zece ani acest om a hotărât să facă ceva con­cret, să determine o schimbare de com­por­ta­ment a co­­piilor, în contact ne­mijlocit cu natura. Prof. Vasile Do­garu, "tatăl şi mama" acestui mi­nu­nat loc pe unde au trecut, ani la rând, sute şi sute de copii, este pre­şedintele Clu­bului Spor­tiv "Eco­Al­pin", profesor de educaţie fi­zi­că şi sport, cu specializare în schi şi al­pi­nism, este in­structor pentru trupe speciale de schi, pa­ra­şutism, sca­fan­drerie, alpi­nism şi arte mar­ţiale. A fost membru în cadrul ex­pe­diţiei româneşti în Himalaya, E­verest, 2003, deci, un bun cunoscător şi amic al naturii.Şi-a început activităţile cu copiii acum zece ani, dar filosofia şi tabe­rele lui au luat amploare abia de vreo patru. "E muncă multă, am mers la şcoli prin ţară, le-am prezentat acti­vităţile taberei şi instructorii, le-am arătat programul clubului sportiv, le-am pus filme, chiar şi pe cel de la ascensiunea pe Everest. Nimeni nu mai pune preţ pe mişcare şi sport. Ta­berele pe care le coordonez la Caba­na Himalaya durează o săptămână pe parcursul verii, şi includ lecţii de zbor cu aeronave uşoare, la Ghim­bav, rafting pe râul Olt, înot apli­cativ, tehnici de prim-ajutor şi salvare de la înec şi trecerea râului cu mijloace improvizate. Copiii mai petrec şi o noapte cu cortul, în tabără de supra­vieţuire. Învaţă tehnici de aprindere a focu­lui, tehnici de preparare a hra­nei, colectarea şi fil­trarea apei, ori­entare fără busolă pe timp de noap­te. Aici, la Cabana Himalaya, acti­vităţile sunt coordonate de o echipă de instructori profe­sionişti, cu expe­rienţă îndelungată, atestaţi şi specia­lizaţi în diverse discipline spor­tive. Tibi Paul, de exemplu, este un in­structor cu experienţă, din echi­pa Salvamont. Când pleci la o expe­diţie, cu el eşti în siguranţă. Prof. Ioan Cre­ţu­les­cu, coordonator tehnic de pro­grame, şeful echipei de in­struc­tori, profesor de educaţie fizică şi sport în cadrul Academiei Forţelor Aeriene şi cam­pion naţional la orien­tare sportivă, schi şi atletism - are o experienţă de 20 ani în domeniul me­todicii edu­caţiei fizice şi sportului."Cele trei zile petrecute la Cabana "Himalaya", în Săptămâna "alt­fel", au fost foar­te dense şi bo­ga­te în activităţi ie­şite din comun pen­tru copiii o­bişnuiţi cu ora­şul, trăiţi în ruti­na dintre şcoală, ca­să şi viaţa de pe ecranul televi­zo­rului sau al tele­fonului mo­bil. În prima zi, împăr­ţiţi în patru echi­pe, au făcut, pe rând, lecţii ele­mentare de că­ţă­rare pe perete de escaladă şi ra­pel în coardă, au fost iniţiaţi în echi­taţie şi au călărit, s-au antrenat pe cir­cuitul cu jaloane şi ob­stacole, au fă­cut salt, târâş, tir cu arcul şi cu puşca cu aer com­primat (ca la probele de triath­lon) şi au învăţat tehnici de prim-ajutor: oprirea sân­gerării, cu­ră­ţarea, dezinfec­tarea şi pansarea unei răni, imo­bi­lizarea unui mem­bru frac­tu­rat sau resus­ci­tarea car­dio-res­pi­ratorie. Au construit o targă din o­biecte neconvenţionale, ca şireturi, fulare, buşteni şi crengi, învăţând să improvizeze şi să se folo­sească de tot ce au la îndemână ca să se salveze în situaţii limită. A doua zi, a început ener­gic, cu înviorarea în apa rece a râului şi gimnastică în aer liber. "Dra­­gilor, viaţa nu e un muzeu în care nu e voie să atingi exponatele. Suntem aici, în braţele naturii, dotaţi cu toate capacităţile fizice, mentale, şi psihologice pentru a face faţă pro­vocărilor. Viaţa trebuie explorată zi de zi, cu toate simţurile!".Cu aceste îndemnuri din partea instructorilor, copiii au pornit într-o drumeţie montană, de recunoaştere a zonei, de observare atentă a florei şi faunei locului, a munţilor şi a puncte­lor cardi­na­le. Au primit lecţii de orien­tare cu ajutorul soa­relui, cu harta şi busola, apoi au învăţat să con­­stru­iască un adăpost din crengi, să facă focul fără chibrituri şi, poate cel mai important, în situaţii limită de supravieţuire - au văzut cum se con­fec­­ţionează un filtru natural pentru apă de băut, din nisip şi pietriş.Pentru o mai bună "vizualizare" a evenimen­telor petrecute, am făcut o mini-anchetă printre copii.În ziua a treia, sea­ra, a fost aprins un ma­re foc de tabără, s-au spus poveşti de caba­nă, iar Radu-salva­mon­tistul, care şi-a adus chitara, câinele şi sti­cla de rom cu care-i "sal­vează" pe cei rătă­ciţi şi degeraţi pe mun­te, ar fi cântat poate o noapte întreagă, dacă nu ar fi existat în pro­gram o incursiune de noapte în pă­dure."Eu pot să reuşesc!", "Acum ştiu cine sunt", "De astăzi am curaj.", "Sunt energic şi puter­nic!", "Eu sunt un supravieţuitor!". Cuvintele as­tea le-au scris în cartea de oaspeţi copiii, după trei zile "altfel". Şi sunt recu­noscătoare că am avut şan­sa să mă încarc şi eu cu multă energie proas­pătă, verde şi copilăroasă. Rezultatul? "Sunt fe­ricită!". Chiar sunt!* "M-am bucurat foarte mult de această excur­sie. Chiar aveam ne­voie de o ieşire la munte. Am călărit pen­tru prima oară în viaţa mea şi m-am sim­ţit foarte bine. Mi-a fost frică, dar am învins-o şi acum mă bucur că am avut curajul să încerc. Instruc­torii au fost foarte înţelegători şi m-am simţit bine să primesc încu­rajări..." (Ca­melia Vlad)* "A fost o experienţă de neuitat. Am petrecut trei zile în pădure, de­parte de internet şi telefonul mobil, zile în care am învăţat să supravie­ţuim în sălbă­ticie. Auzeam cântec de păsări, nu ca la Bucureşti, motoarele maşi­nilor. Priveliştea era minu­nată." (Daniel Batnacenco)* "Cel mai mult mă bucur că mi-am doborât frica de înălţime, da­to­rită căţăratului!". (Răzvan Dul­ghe­­ru)* "Singurul lucru care nu mi-a plă­cut a fost faptul că diriginta îşi face prea multe griji pentru mine. Mă vede firav, dar sper ca într-o bună zi să ştie că sunt un adevărat supra­vie­ţuitor!". (Tiberiu Hancel)* "La Râşnov am văzut cu ade­vă­­rat, pentru prima oară, stelele. Ce­rul era imens şi... plat. Era peste tot şi mă ameţea". (Alexandru Galbenu)* "N-am mai mers niciodată noap­tea prin pădure. A fost înspăi­mân­tător. Aproape că puteam să simt în­tu­nericul şi liniştea. Mă speriau foş­­netele şi păsările, vântul..., am ieşit complet din zona mea de con­fort, dar a fost atât de intensă expe­rienţa, încât cred că o s-o ţin minte toată viaţa"."Puterea naturii e imensă. Te simţi atât de treaz... Să-ţi asculţi ini­ma cum bate, să-ţi auzi respiraţia, să simţi tros­­netul de crengi uscate sub pas şi..."."Nu am nici un comentariu ne­gativ. Activităţile au fost foarte antre­nante şi utile, instructorii au fost im­plicaţi şi răbdători cu noi. Aştept cu ner­ăbdare următoarea tabără". (An­drei Danciu)