Părintelui Arsenie Boca la Sâmbăta

În timpul slujbei

Incinta Mânăstiri Sâmbăta - o bijuterie bisericească, realizată sub patronajul Mitropolitului Ardealului, Antonie Plămădeală

Mânăstirea Sâmbăta din jud. Braşov (Făgăraş) - "Minunea albă din Ardeal"

La Mânăstirea Sâmbăta de Sus e o zi neobiş­nuită de primăvară. A nins, şi Munţii Făgăraşului îşi coboară zăpezile până lângă clopotniţă. Pacea şi liniştea di­mi­neţii sunt întrerupte doar de nişte vrăbii gureşe care aşteaptă soarele. Pe sub arcadele unui cori­dor se vede trecând repede o nă­lu­că nea­gră: silueta sub­ţire a unui călugăr. Îl întreb de pă­­rintele stareţ, dar nu-mi răspun­de, nu m-o fi auzit, e prea grăbit şi dispare în spatele unei uşi. Mă hotărăsc să co­bor în sat, în Sâm­băta de Sus, să caut oa­meni care l-au în­­tâlnit şi care au vorbit cu el. Dar când să ies pe poarta grea a mâ­năstirii, aud în spa­tele meu paşi mă­runţi şi gră­­biţi. O fe­meie fira­vă mă ajun­ge din urmă şi-mi spu­ne, fără niciun fel de intro­ducere: "Sunt Ecaterina, pă­că­toa­­sa, şi-am ajuns aici, la mânăs­tire, pen­tru că părintele Arsenie a vrut aşa. Eu nu l-am cunos­cut, am venit aici doar ca să mă spo­ve­desc. Du­pă spoveda­nie, am luat apă de la izvorul părin­telui Ar­senie şi parcă am ră­mas fer­me­­cată, n-am mai putut pleca. Am vor­bit cu oa­meni care l-au cunoscut şi-mi pare bine că sunt aici, în lo­cul acesta în care a vie­ţuit. Părintele a stat 40 de zile la Athos, a postit ca Mântuitorul şi s-a întors acasă cu Duhul Sfânt."Aurica Tinca e din Izvorul Mureşului şi s-a mutat la Sâm­băta în 1947. Era la Braşov, slujnică la o familie de nemţi, când a auzit de părintele Arse­nie. A venit la Sâm­băta, l-a văzut şi din acel mo­ment viaţa ei s-a schimbat."Am venit aici prima dată în 1945, atunci l-am văzut pri­­ma oară pe părintele Arsenie. Era un om înalt, fru­mos, cu ochi mari, albaştri. Avea o pri­vire care parcă in­tra prin tine, te treceau fiorii când te aţin­tea. Nu ştiam cum să plec de la Braşov, ca să mă mut de tot la mâ­­năstire. În 1947, când părintele a ţinut predicile cu stu­­denţii, m-am amestecat şi eu prin­tre ei şi de atunci n-am mai plecat. Pă­rin­­tele era stareţ atunci, dar prea puţin se ocupa de stă­reţie. Nu-l lăsa lumea să vadă de treburile sale, nu putea să fie li­niş­tit deloc. Avea doi ucenici, unul era Gheor­­ghe Moldovan, celălalt - Gheorghe Grea­vu. Ăştia doi stăteau tot pe lângă el şi-l apărau de lumea care-l îngrămădea, de nu putea merge dintr-un loc în altul. Încă râdea Înaltul Mladin şi-i spunea pă­rin­telui Ar­se­nie că parcă umblă cu doi ar­hangheli după el. Eu nici nu ştiu când dormea şi dacă dor­mea, că toată ziua pri­mea oamenii veniţi din toată ţara, iară noap­tea lucra cu doi-trei ucenici, la ame­na­jarea tere­nului din ju­rul mâ­năs­tirii. Dân­­sul a făcut şi fân­tâna, şi la­cu­rile, a lucrat şi cu studenţii. Printre ei au fost şi mitropolitul An­to­nie Plă­mă­deală, şi pă­rintele Silviu, care şi-a luat apoi nu­mele de Ioan, şi pă­rin­tele Dometie de la Prislop, care era ma­re cân­tăreţ, pă­rin­tele Serafim, care a fost stareţ după părin­tele Arsenie. Toţi ăştia au ajuns mari du­hov­nici şi au avut de su­­ferit pri­goana co­mu­niş­tilor şi au stat prin închisori. Ei aveau un obicei, nu dădeau canoane celor ce se spo­ve­deau la ei, ci îi trimiteau pe cre­dincioşi şi la alţi duhovnici, pe care-i ştiau ei, aşa ţineau legă­tura unul cu altul, prin oameni.Tare am vrut să vorbesc şi eu cu părintele, să mă sfă­tu­ias­că, dar totdeauna el era cu alt­cineva. Nu voiam să-l de­ranjez, am văzut cât era de ocupat, şi totuşi, în­tr-o zi, l-am urmărit peste tot, poate-poate, mă gân­deam, voi reuşi să stau de vorbă cu el. M-am dus după el la râu, de unde scotea pie­tre mari, cu care a făcut aici, în jurul mâ­năstirii, nişte mese uriaşe. Eu m-am minunat de pu­te­rea părintelui, care sco­tea singur din apă pie­trele acelea. Când a trebuit să plece, în 1949, a stat aci, la colţul bi­sericii, de vorbă cu nişte părinţi, şi atunci, l-am auzit pe părintele cum zicea: «Pietrele mele, pietrele mele, cine va avea grijă de voi? Apa trece, pietrele rămân».În ziua în care a plecat, mi-am luat inima în dinţi şi, când a urcat ultima dată scările ca să intre în chilia lui, i-am strigat să nu mă la­se la Sâmbăta, să mă tri­mi­tă şi pe mine la o mâ­năs­tire, la Bistriţa. Pă­rin­tele s-a oprit, s-a uitat lung la mine şi apoi mi-a zis că nu mă trimite aco­lo, că o să mă îm­bol­nă­vesc. «Ce să fac, părinte, atunci?», i-am zis şi parcă-l văd şi acuma cu hai­na lui al­bu­rie, că nu­mai aşa umbla îmbrăcat, cum mi-a zis răs­pi­cat: «Să stai aici, să rabzi anii vieţii». Şi-am intrat mun­ci­toare la bu­că­tărie. De atunci sunt aici.Am fost şi la Drăgănescu, cu mai multe femei, în vre­mea în care el picta biserica. Era plin de oa­meni şi acolo, veniţi care cum putea, pe jos, cu căruţa, cu trenul. Îşi ale­gea el din mulţime oamenii cu care stătea apoi de vorbă, pe care-i spovedea sau pe care-i sfătuia. Se uita aşa, pes­te oameni, şi zicea: «Tu, şi tu, şi tu» şi oamenii aleşi se du­ceau la el. Alegea mai mult bărbaţi şi odată ne-am în­ţeles mai multe femei să intrăm şi noi în bi­se­ri­că, chiar dacă nu ne-a chemat părintele. Am năvălit aşa, ca un cârd de gâşte, că voiam să ne spovedim şi noi la pă­rin­tele. Şi el s-a supărat un pic pe noi, ne-a mus­trat blând şi ne-a întrebat: «Voi nu ştiţi că, dacă încarci prea multe gre­u­tăţi, se rupe carul? Dar dacă tot aţi in­trat, staţi aici acum, şi-n noaptea asta învăţaţi capito­lul 2 de la Tesaloniceni, unde zice despre dra­goste». Umblam pe lângă biserică cu car­tea în mână şi citeam toate, că ne era frică de pă­rin­tele. Noaptea târziu, când a terminat de spovedit, ne-a che­mat pe toate şi ne-a tri­mis la culcare: «Nu vă dau canon - a zis el -, numai să vă schimbaţi via­ţa, să fiţi mai bune, s-aveţi grijă de familiile voas­tre şi să vă rugaţi zilnic la în­gerul păzi­tor». Ne-a mai spus să nu punem vina pe nimeni pentru necazurile pe care le avem, că noi, şi nu alt­cineva, sun­tem singurii vinovaţi de ceea ce ni se în­tâm­plă. A mai zis o vorbă la care eu mă tot gândesc de atunci. A zis pă­rintele că Dumnezeu nu ne dă ne­cazurile ca să ne pe­dep­sească, ci ca să ne apropiem de El şi mai mult.Bucătăreasa pe care o ajutam eu în perioada aceea mi-a spus o întâm­plare cu părintele, la care ea a fost mar­toră. Zice că părintele a ieşit într-o seară din came­ra lui şi s-a plimbat prin curtea mâ­năstirii şi a văzut un pom de iarnă aruncat pe zăpadă. Era după sărbătorile de Crăciun. A luat părintele bradul acela şi a dat cu el de pământ şi bradul a intrat în pământ, deşi era înghe­ţat bocnă. Şi atunci bucătăreasa s-a speriat şi l-a în­trebat: «Vai, părinte, cine eşti?». Şi pă­rin­tele i-a făcut semn să tacă şi să nu spună nimănui ce-a văzut.L-am visat pe părintele pe un munte roşcat, ca Sinaiul, purta hainele lui al­be, cu­lionul, camilafca, cru­cea de gât, se uita la mine cu ochii ăia mari şi nu zicea ni­mica. Am mai fost la Dră­gănescu de câ­teva ori, cu câteva maici. «Nu mai veniţi, măi, nu mai veniţi - ne zicea el - că eu trebuie să pictez biserica asta», dar ne primea până la urmă, că ştia că venim de de­parte. Odată, ne-a şi dat o căruţă, ca să ne ducă înapoi la gară, că a văzut că suntem obosite.Când a plecat de la Sâm­băta, era noiembrie, pe 22, era zăpadă şi a ţinut o predică în curtea bisericii. Ne-a spus să ne ţinem de biserică, pentru că vin vre­muri grele, să în­văţăm cele patru Evanghelii şi să nu uităm «Lazării de la poartă», adi­că săracii. El tare mult i-a aju­tat pe săraci, tot ce avea împărţea. În ca­mera lui nu erau decât o masă goa­lă, un pat şi o icoană cu Învierea Domnului. Trăia foar­te simplu. Când a ple­cat, toată averea lui a fost doi saci de cărţi, pe care i-a pus în căruţa ce l-a dus la gară."Monahul Ieronim l-a cunoscut pe părintele Arsenie când picta biserica de la Drăgănescu, prin 1967-1968. Apoi l-a văzut de multe ori, ca să-i ceară sfa­tul. Viaţa lui a fost oarecum ordonată după poveţele părin­telui. Ie­ro­nim s-a făcut călugăr şi a avut în grijă albinele de la Sâmbăta."Părintele Arsenie era un om deosebit. Eu n-am nicio îndoială. Un om cum rar se întâmplă să fie. Era senin şi nu se arăta supărat niciodată. Ne spunea să nu fim trişti ca păgânii, ci să fim veseli. «Unui creştin îi stă rău să fie supărat, orice încercare ar avea», aşa zicea pă­rin­te­le. «Un adevărat creştin e mai presus de orice în­cercări.»Era un om care parcă nu era din lumea asta, parcă adu­cea ceva din altă lume, parcă era un om venit din cer. Dacă-l vedeai, nu mai puteai să-l uiţi. Era înalt, avea pă­rul nu tare negru şi umbla îmbră­cat în haine des­chise la cu­loare, albe, albăstrui, crem. Şi când te certa, îţi plă­cea de el. Te atrăgeau zâmbetul lui şi vor­bele potrivite pe care le spunea pentru grija fiecăruia. «Io ştiu mai mult des­­­pre voi, decât ştiţi voi despre voi», zicea părintele câ­teo­­­dată. «Io văd prin voi până la al treilea neam.» Vorbea în pilde şi te făcea să te ruşinezi de faptele rele. Odată, o fe­­meie i-a spus aşa: «Părinte, fântâna ta-i adâncă şi ciu­tu­ra noastră nu ajunge la apă», şi atunci el a înţeles că spu­ne uneori lucruri pe care unii nu le înţeleg. Şi a în­ceput să vorbească pe înţe­lesul tuturor, şi-a simplificat cuvântul.I-am spus odată că mi se par grele viaţa de călu­găr, ascultarea, şi mi-a răspuns că: «Buşteanul, când îl aduci din pădure, n-are nicio formă, numai după multe cio­pli­turi ajunge mobilă». Altă dată, când i-am măr­tu­risit că sunt bolnav, mai slab, şi că tot am încercări, mi-a zis: «Bufniţa intră mai uşor în lem­nul scorburos».Ne-a mai povestit părintele că noi avem mesaje de la Dumnezeu şi că mintea noastră le prinde, dacă e bună, dacă nu e sănătoasă mintea, dacă e neas­cultă­toare, atunci e ca un radio care nu prinde un­dele din aer, ci huruie numai. Părintele zicea că sfinţi sunt puţini şi aceia nu se arată şi că smerenia e dulama lui Dum­nezeu, adică cine e smerit e îm­bră­cat cu Dumne­zeu. A făcut şi minuni pă­rintele, dar oamenii nu-şi dădeau seama decât târziu de asta. Odată, un om s-a dus la părintele şi i-a spus că-l doare capul rău şi că nu mai ştie ce să se facă. «Să mă laşi în pace», i-ar fi spus părintele, «că io nu-s făcător de minuni», dar când i-a spus aşa, i-a pus mâna pe cap şi l-a binecuvântat. Omul s-a speriat când a văzut că pă­rin­tele îl ceartă şi a plecat, dar în drum spre casă şi-a dat sea­ma că nu-l mai doare capul. Pă­rintele nu se arăta decât la cine cre­dea el că poa­te înţe­lege. Nu tre­buie făcute exa­ge­rări nicio­da­tă, atunci când vorbeşti des­pre ase­me­nea lu­cruri. Cine nu poate în­ţelege lu­­crarea lui Dum­­nezeu nu poate înţelege nici ceea ce vorbea părintele Arsenie, nici faptele lui. El nu era un om ca oricare altul.Când şi-a făcut chilia aceea săpată în munte, l-a avut ca ajutor pe un om, pe care-l chema Samson. El era băr­ba­tul Ver­sa­­viei, femeia de la bucătărie. «Măi, Sam­soane, hai să ridicăm piatra asta», zicea pă­rin­tele, şi arăta către un bolovan mare. «Pă­rinte, pe asta chiar că n-o putem ridica», zicea Samson, dar cum punea pă­rin­tele mâna pe pia­tră, parcă se ridica singură de la pă­mânt.Ultima oară, l-am văzut pe pă­rin­­tele în anul 1986. Înainte să ne des­păr­ţim, mi-a spus nişte vorbe pe care le ţin minte şi acu­ma: «Chiar da­că te ţine cineva în fe­reas­tră ca pe o floare, tot trebuie să ple­căm din lu­mea asta. Dum­ne­zeu să te ajute şi să-l ajuţi şi tu pe fra­tele tău». Am plecat de acolo şi mă tot gân­deam pe drum la ce-a vrut părintele să zică despre fratele meu. Fratele meu era preot, cu ce oare aş fi putut eu să-l ajut? Am ajuns acasă şi fratele meu mi-a cerut, într-ade­văr, aju­torul. Am înţe­les atunci, încă o dată, că părintele Ar­senie a fost un om deosebit, unul dintr-aceia pe care Dum­nezeu îi trimite o dată la câ­teva veacuri, ca să ne arate calea cea bună. Vorbele sale au fost ca un iz­vor de în­ţe­lep­ciune pen­tru cei care l-au înţeles, aşa cum a fost şi apa izvoru­lui pe care el l-a făcut să ţâşnească din pă­mânt, atunci când oa­me­nii cu care lu­cra au cerut apă, fiind însetaţi. E vor­ba de iz­vo­rul de aici, de la Sâm­bă­ta, unde vin mulţi bolnavi şi iau apă cu speranţa vin­de­cării."Nana Paulina s-a năs­cut la Făgăraş, acum 73 de ani. De peste patruzeci de ani locuieşte la Sâm­băta de Sus, într-o căsuţă cu două în­căperi, care pare luată din po­­veştile cu Sfânta Vineri. Mă chea­mă în casă, şi-n chilia ei încălzită de un cuptor ma­re, po­ves­teş­te cum l-a cunoscut pe pă­rin­tele Arse­nie, du­pă ce-mi arată mai întâi iconele de pe pereţi şi, între ele, foto­grafia "sfântului"."Eram copilă când am venit cu părinţii mei aici, la Sâmbăta, la predicile părintelui. Aveam cam 11-12 ani. La toate marile săr­bători, veneam să-l au­zim. Erau mii de oa­meni care veneau să-l vadă şi să-l asculte. Umblau după el ca după Mântuitorul. Era lucru mare ce se pe­trecea atunci. Părintele nu ne dă­dea voie nouă, co­piilor, să stăm cu oamenii mari, atunci când vorbea dânsul. Ne trimitea pe toţi la la­curi, să ne ju­căm acolo şi, după ce termina pre­dica pen­tru oa­meni, venea la noi şi ne povestea des­pre Iisus, când era El copil. Ţin minte cum ne-a spus odată istoria lui Iosif, care făcea un du­lap într-o firidă, pentru un evreu. S-a necăjit Iosif când a văzut dulapul aşa mic şi i-a spus evreului să tragă de dulap, uite aşa: «Zmâc!». Şi când a zis Pă­rintele «zmâc!», noi, toţi copiii care eram în jurul lui, am în­ceput să râdem. Odată, eram tare curioasă să aud şi eu ce le spune oamenilor mari, de nu ne lasă şi pe noi să ascultăm, şi m-am as­cuns între oameni, dar părintele nu şi-a în­ce­put predica până când nu a venit, s-a plim­­bat printre ei şi m-a găsit. S-a ui­tat blând la mine şi, înainte să mă tri­mi­tă la ceilalţi copii, la lacuri, mi-a spus: «Eu vreau să vă cruţ pe voi, copiii, de aceea vă trimit acolo, ca să nu audă ure­chile voastre câte rele sunt pe lume».Eu cred că a fost un trimis al lui Dumnezeu pă­rintele, eu cred că el avea chemare încă din pân­te­cele mamei lui. El a fost aici, la Sâmbăta, ca o trâm­­biţă a cre­din­ţei. La Dră­gănescu, la Sinaia, la Prislop şi pe unde a mai umblat dân­sul, n-a mai făcut ce a făcut aici. Dintr-o privire îţi cu­noş­tea ne­cazul şi îţi dădea o pace sufle­tească, dacă stă­teai de vorbă cu el. El îţi spunea şi ce are să se întâm­ple cu tine, şi ce spunea, aia se întâmpla... Ţin minte nişte vorbe de-ale lui, pe care le-a spus când am fost la Dră­gă­nes­cu: «Clă­tinaţi vorba în minte de nouă ori şi numai a zecea oară o spuneţi!»."Vasile Sumedru are 81 de ani şi l-a cunoscut şi el pe pă­rin­tele Arsenie. Îmi spune că l-a văzut mai ales când a mers cu alţii din sat la Drăgănescu, lângă Bucureşti. "Părintele a fost un om mare, pre­dicile lui erau numai spre îndreptarea oa­menilor. Dacă te duceai la el cu vreun necaz, ştia să te lă­murească. Era greu să ajungi să vorbeşti cu el, erau sute de oameni care aş­tep­tau. Mergeam cu trenul mai mulţi de aici şi pe tren po­vesteam numai de mi­nu­nile pe care le făcea pă­rintele. Am auzit că pe-acolo, pe unde l-au dus, pe la Canal, prin al­te locuri, şi-ar fi bătut joc de el şi l-ar fi tuns. Eu l-am întrebat odată de ce nu se întoarce la Sâm­bă­ta, unde oamenii îl iu­besc aşa tare. Dar el mi-a zis că nu-i după voia lui. Părintele tot al nos­tru rămâne, că aici şi-a fă­cut el lucrarea, la mâ­năstirea noastră."Înainte să se însoare, Vasile s-a dus la pă­rin­tele cu o fotografie a prietenei lui şi l-a întrebat dacă el crede că-i va fi o soţie bună. Părintele s-a uitat la chipul fetei şi l-a sfătuit să nu se în­soare cu ea, căci îi va aduce necazuri. L-a ascultat, pentru că era con­vins de da­rul părintelui, dintr-o zi anu­me, în care a văzut el cu ochii lui următoa­rea în­tâm­plare: "Eram un grup mare de oameni în tren şi ne duceam la Bu­cu­reşti, ca să-l vedem pe pă­rin­tele. De noi se tot ţi­nea un ţigan care părea tare ne­căjit. Am in­trat cu el în vorbă şi am aflat că şi el se duce la părintele Ar­se­nie, să-i ceară sfatul, pentru că are un copil tare bol­nav. Oamenii au în­ceput să râdă de el şi l-au luat pes­te picior, zicându-i că n-o să-l asculte pă­rintele toc­­mai pe el. «Măcar să dau mâ­na cu el», a zis ţi­ganul şi s-a retras într-un colţ al va­gonu­lui.Când au ajuns la părin­tele Arsenie, acesta s-a uitat prin mulţime şi primul ins pe care l-a chemat la el, înainte de a sta cu cineva de vor­bă, a fost ţi­ganul, şi a dat mâna cu el în faţa noastră, a tuturor, adică a împlinit exact do­rinţa pe care o avea bie­tul om.Acum câţiva ani, l-am luat pe Constan­tin, nepotul meu, l-am dus la Prislop, la mor­mân­tul părintelui. I-am po­­vestit de părintele şi a rămas tare uimit când a văzut câtă lume vine acolo. Ne-am aşezat pe iarbă să mâncăm şi am povestit fiecare câte o întâmplare cu părintele. Pă­rin­tele Arsenie a fost un om deosebit şi eu nu cred că este în Sâmbăta om care să nu se fi dus măcar o dată la el, să ceară sfat. Dum­nezeu ni l-a trimis nouă şi trebuie să-i pur­tăm de grija pomenirii, măcar în fiecare sfârşit de no­iembrie, că atunci s-a stins, ca om, din viaţă. De-aci înainte îi sfânt."