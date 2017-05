› RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ - Ministru al Justiţiei în guvernul Cioloş - "A fost o experienţă extraordinară, în care am dat tot ce am ştiut mai bine"

Împreună cu Dacian Cioloş şi ministrul Vlad Voiculescu

- Nu a fost o decizie uşoară, cariera la Comisia Europeană fiind numai unul dintre motive. Dar gravitatea momentului politic, în care partidele erau contestate în stradă, onoarea de a face parte din echipa premierului Cioloş şi provocarea portofoliului de la Ministerul Justiţiei, au fost elemente decisive. Am acceptat. Şi nu am absolut nici un regret. A fost o experienţă extraordinară, în care am dat tot ce am ştiut mai bine şi am pri­mit foarte mult. Am venit în România în urma invitaţiei premierului Cioloş, care mă cunoştea foarte bine, şi după o decizie care îmi aparţine în întregime. A fost o onoare, deşi ce a urmat a fost greu, mai ales din cauza antipatiei cu care am fost pri­­viţi de partea nereformată a partidelor po­litice care nu aveau absolut niciun in­teres ca tehnocraţii, neinteresaţi de po­li­tică, cu profesii confirmate, cu cariere cins­­tite, obţinute pe merit şi după mult efort, să vină la Palatul Victoria. Cred că am reprezentat, pentru această parte din politică, un pericol. Aşa îmi explic atacurile transpartinice la guvernul nos­tru. Mai cred că guvernarea tehnocrată, care a arătat că se poate şi altfel, a făcut posibil, în felul său, protestele din februarie 2017. Timpul este în­că scurt, dar cred că guvernarea tehnocrată va fi eva­luată la propria sa valoare, la momentul cu­ve­nit. Spun să mai avem răbdare vreo doi ani. Deja seminţele aruncate de tehnocraţi au încolţit. Dacă e să ne luăm după protestele din iarnă, de pildă, ve­dem că oamenii se raportează la standardul de nor­­malitate şi responsabilitate al guvernului Cioloş.- Cunoşteam bine ministerul şi mare parte din personalul tehnic din direcţiile de forţă. În pe­rioada negocierilor pentru aderare, între 2000 şi 2004, am fost responsabilă, în cadrul Delegaţiei Co­misiei Europene la Bucureşti, exact de capito­lul justiţie şi afaceri interne, iar Ministerul Justiţiei era un interlocutor instituţional important. Am preluat, aşadar, un portofoliu cunoscut şi am avut norocul să lucrez din nou cu profesioniştii din mi­nis­ter, cu care lucrasem în perioada aderării. Odată cu portofoliul, am preluat şi dosare impor­tante şi urgente, în care existau întârzieri sau aş­tep­tări publice mari. Trebuie spus că, în general, în­târzierile pe care le-am găsit în minister nu s-au dato­rat ministerului, uneori nici chiar prede­ce­so­rului meu, ci unui context politic pe care îl cu­noaştem şi unui Parlament care, în multe privinţe, a fost o frână.- Întâi de toate, trebuie spus că majoritatea par­lamentară de care vorbiţi nu este neapărat nu­mai pesedistă. Este o majoritate care, în general, nu are altă profesie decât aceea de a face politică de la prima tinereţe, înainte de a căpăta vreo com­pe­tenţă în vreun domeniu, şi care are ca scop ocu­parea unei demnităţi publice, indiferent de ceea ce au de oferit. Problema e că o face prost. Aceasta es­te percepţia publică, după cum am văzut cu ocazia primei contestări grave în stradă, după tragedia de la Colectiv. La acel moment, în 2015, această majoritate a decis să dea votul de în­credere unui guvern de nepoliticieni, de tehno­craţi. Ştiu acum că pentru partide, pentru PSD în primul rând, scopul nu a fost să se reformeze, ci a fost să câştige timp, să se replieze şi să intre în alegeri, din opoziţie faţă de guvernul tehnocrat. Aveau nevoie de un ţap ispăşitor, de un sac de box. De aici plecăm. Eu mi-am asumat asta, ştiam că politicienii aceştia nu mă pot iubi. Când mi-am preluat mandatul, premierul Cioloş ştia exact cine sunt, care îmi sunt valorile şi priceperea. Mai ştia că nu am nici o intenţie să candidez, profitând de trenul guvernării tehnocrate. Nimic din acţiunile mele, din mandatul de ministru, nu arată că am căutat să fiu populară prin deciziile luate sau că am luat decizii care să îmi aducă voturi sau sim­patie. Toate deciziile mele s-au întemeiat pe le­ga­litate şi oportunitate. Şi faptul că mi-au adus sim­patie din partea multor români mă onorează foarte mult. Voi ţine minte toată viaţa cuvintele unei depu­tate ALDE, la tribuna Parlamentului, cu oca­zia primei mele moţiuni. Aceasta m-a întrebat re­toric de ce am venit în ţară, pentru că s-a uitat în declaraţia mea de avere şi a văzut că pierd bani venind ministru în ţara mea, şi mi-a cerut să nu răspund că am venit din patriotism, pentru că nu crede. Asta arată că există o specie de politicieni în România, din păcate majoritară acum, care crede că totul este "despre bani", că totul se tran­zac­ţionează şi are un preţ. Problema lor este că, în societatea românească, aşa încercată cum a fost, suntem încă foarte mulţi care credem că unele lucruri nu sunt de vânzare, aşa cum arată şi protestele din februarie 2017. Nu poţi cumpăra o ţară întreagă cu pro­mi­siuni de salarii şi pensii mari, fără acoperire în ceea ce producem.- Românii au ieşit în stradă pentru că s-a atins, în octombrie 2015, la Colectiv, şi în ia­nua­rie 2017, prin adoptarea OUG 13, un punct limită. Un punct de la care oamenii nu mai sunt dispuşi să accepte minciuna, corupţia, guvernarea noap­tea, pe întuneric, netransparent şi sfidător. Pro­tes­tele din februarie 2017 cred că marchează un punct de cotitură important, de la care va fi greu să ne întoarcem. Oamenii au aşteptări şi reamin­tesc vocal, în stradă, că guvernanţii sunt în slujba lor, şi nu invers. Demnitatea publică este un mod de a servi societatea, nu o cale scurtă prin care te cocoţi peste aşteptările publice şi devii stăpân ab­solut. Acesta este mesajul protestelor anti-co­rup­ţie.- Ştiind că mandatul este scurt, am făcut un plan foarte dens, ambiţios, pe care l-am anunţat pu­blic în primele săptămâni. Am lucrat pe câteva di­recţii prioritare: continuarea reformei sistemului judiciar, consolidarea independenţei acestuia, con­solidarea luptei anti-corupţie. Slavă Dom­nu­lui, am realizat cele mai multe dintre proiectele pe care mi le-am propus. Am lăsat succesorilor o serie de programe lucrate, care trebuie să fie pre­lua­te. Despre profesionismul ministrului care m-a succedat, nu am ce să comentez. Performanţa domniei sale este acum de notorietate inter­na­ţio­nală. Remarc numai că a scos în stradă peste ju­mătate de milion de cetăţeni care îl contestau, pe el şi modul în care a promovat un act normativ: noaptea, pe listă suplimentară, fără avize de la alte instituţii, în dispreţ total faţă de ceea ce aştepta societatea. Este foarte mult şi foarte grav - nu vorbim aici de un amator aflat întâmplator la Mi­nisterul Justiţiei, ci de un politician cu state vechi, aflat, cred, la al patrulea mandat de deputat. Tot răul spre bine însă: am constatat cu toţii că so­cietatea românească, prin ce are ea mai frumos şi mai nepervertit, a spus stop! A ieşit în stradă, în nu­măr fără precedent în istoria recentă a Ro­mâ­niei, şi a arătat că există o fibră socială care e pu­ternică, în ciuda modului în care a fost guvernată şi în ciuda faptului că a fost adesea tăcută şi nu a ieşit la vot.- Am spus deja că protestele tinerilor au redat în mod aproape nesperat demnitatea unei naţiuni. Care nu este o naţiune a politicienilor corupţi, ci o naţiune a celor cu profesii, valori, principii care nu sunt de vânzare. Ecoul internaţional a fost extraordinar de important. Mie, personal, mi s-a întâmplat să vină colegi din Comisia Europeană la mine, să mă felicite pentru proteste - deşi nu aveam nici un merit. Impactul pieţei Victoria, înţesată de sute de mii de tineri, cu lumini digitale, steaguri ale României sau al Uniunii Europene, au repus România pe o hartă care contează. Şi au făcut mai mult pentru brandul de ţară, decât o mie de frunze şi grădini carpatine. Rămâne doar ca acest capital de simpatie să nu fie risipit de cei care ne reprezintă. Am fost, ca mulţi alţii, bene­fi­ciarul unei simpatii incredibile pentru ceea ce s-a întâmplat în ţara mea. Şi mulţumesc acestei generaţii nepervertite că ne redă demnitatea. Că sunt mai responsabili şi mai eficienţi decât gene­raţia noastră.- Într-adevăr, am iniţiat o dezbatere amplă în vara anului trecut, după ce am vizitat multe pe­nitenciare, pentru a identifica soluţii de degrevare a sistemului penitenciar de o supra-aglomerare sis­temică. Graţierea era numai una dintre soluţiile teoretice puse pe masă. După dezbatere, în multe oraşe mari, Bucureşti, Timişoara, Craiova, Cluj, Iaşi, după ce am ascultat experţi din sistemul pe­nitenciar, din ONG-uri care au de mulţi ani pro­iecte în domeniu, din universităţi, din societăţi care angajează persoane condamnate, am consta­tat că graţierea nu era printre soluţiile identificate. În plus, am făcut calcule şi am constatat că gra­ţie­rea nu este răspunsul, în primul rând pentru că rezolvă doar parţial şi temporar o soluţie de sis­tem. Parţial, pentru că am fi vorbit de câteva sute de persoane; temporar, pentru că experienţa altor state, în care au avut loc graţieri colective, arată că, în maximum un an, situaţia ar fi fost aceeaşi, din cauza recidivei.- Într-adevăr, avem o problemă aici. Dacă sta­tul român a făcut alegerea de a lupta împotriva co­rupţiei şi evaziunii fiscale, de exemplu, declarând combaterea acestora ca priorităţi de interes naţional, nu poţi veni la capătul unui ciclu, când în­cepi să ai condamnări definitive ale unor per­soane de notorietate, de regulă politicieni, să ceri clemenţă şi să îi eliberezi prin graţiere, invocând aglomerarea din penitenciare şi condiţiile precare de detenţie. Şi, până nu am avut politicieni con­damnaţi, nu am auzit nici o preocupare din partea po­liticului în acest sens. Numai după condam­nă­ri­le de care am vorbit, tema penitenciarelor a de­ve­nit dintr-o dată o preocupare pentru partea cea mai vulnerabilă a clasei politice. Numesc asta ipo­crizie, pentru că folosim graţierea în mod inte­resat, dar şi lipsit de responsabilitate, pentru că nu atacăm curajos o problemă veche, care pre­ce­de condamnări în inima clasei politice. Cât des­pre proiectul care se discută în Parlament, mă gân­desc că trebuie să ţină seama de faptul că so­cie­ta­tea nu este dispusă să acorde clemenţă cu de­di­caţie.- Astăzi lucrez unde lucram şi în 17 noiembrie 2015: la Comisia Europeană, unde mă ocup, ca şi atunci, de piaţa internă. Mai exact, lucrez în domeniul liberei circulaţii a bunurilor, deci în partea fundamentală a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Viaţa mea profesională s-a întors în matca ei, nimic mai mult, nimic mai puţin. Cu o diferenţă uriaşă: prin forţa lucrurilor sunt acum mult mai conectată la viaţa politică din România şi, indiferent de ceea ce fac, rămân un observator activ şi critic al domeniului de care m-am ocupat.