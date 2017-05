Copacul sacru Yggdra­sil

Reţete nordice

...si fructe de frasin. Când se coc, se despică, eliberând semniţele

Creş­te în pâlcuri prin păduri, lunci, zăvoaie de câmpie, în regiuni deluroase, chiar şi în cele montane, însă cu altitudini de cel mult 1.400 m. Poate fi întâlnit şi pe soluri mai uscate, totuşi se dezvoltă mai bine pe cele umede, iar prezenţa sa pe cursul râurilor nu este doar pur decorativă, ci contribuie efectiv la consolidarea malurilor. Tulpi­na lui viguroasă şi dreaptă se înalţă până la 40 de metri. Coroana, de formă ovală, îşi îmbracă târziu veşmântul de frunze şi îl pierde toamna, devreme. Crengile răsfirate nu opresc razele soarelui, ci se întind parcă lacome să le prindă. Frasinul este unul dintre copacii iubitori de lumină.Latinii l-au numit "fraxinus" - cuvânt de la care provine şi denumirea lui din limba română. Atât ei, cât şi strămoşii noştri daci, i-au preţuit lemnul, care este unul greu, dur, însă totodată elastic, destul de uşor de prelucrat. În antichitate, el a servit mai ales la confecţionarea de arcuri şi lănci. Pe măsura trecerii timpului, şi-a găsit din ce în ce mai nume­roa­se întrebuinţări paşnice: în con­strucţii şi tâm­plărie, la roţi de căruţă, diverse obiecte de uz gos­podăresc, mai târziu, şi la instru­mente muzicale. Industria modernă îl valorifică pe scară largă la fabricarea furnirului pentru mo­bilă, la construcţia de avioane, autovehicule, va­goane de cale ferată, ca şi la producţia de articole sportive, de exemplu schiuri sau rame de canotaj. Iar din scoarţă se obţine un colorant natural, folosit în vopsitorie.În imaginaţia celor din vechime, frasinul a că­pă­tat o aură simbolică, reprezentând forţa tainică a apei şi a fertilităţii. El se regăseşte nu numai în mi­turile popoarelor trăitoare pe continentul euro­pean, ci şi în unele asiatice. La indieni, de pildă, zeul creaţiei a trimis o săgeată în trunchiul unui fra­sin, din care s-au ivit apoi oamenii. Tot o să­gea­tă mâ­nuia şi zeul roman al iubirii, Amor, iar ea era făcută din lemn de frasin. Din acelaşi lemn se confec­ţio­nau baghetele magice ale druizilor, care domoleau ploaia torenţială şi furtuna, protejând comunităţile împotriva furiei distrugătoare a apelor.Un loc mult mai important deţine frasinul în mitologia scandinavă. În saga nordică Edda, ca nicăieri altundeva, el poartă un nume. Se cheamă Yggdra­sil şi este copacul sacru, gi­gantic, care sus­ţine întreg uni­versul (aseme­nea unui axis mun­di), adunând între ramurile lui cele nouă lumi (sau nouă planuri ale exis­tenţei). Are trei rădăcini, una dintre ele fiind locul de unde porneşte iz­vo­rul cunoaş­terii, al înţelepciunii su­pre­me. În preajma lui Yggdra­sil vie­ţuiesc câteva făp­turi fantas­tice: la rădăcină se as­cunde ba­laurul malefic Nid­högg, iar în vârf, îşi are sălaşul duş­ma­nul lui neîndu­plecat, un vul­tur bătrân. Cei doi îşi trans­mit mereu provo­cări şi insulte, prin intermediul unui mesa­ger sprinten, veve­riţa Rata­toskr. În­suşi Odin a trebuit să se su­pună unei probe iniţiatice, pen­tru a dobândi pu­terea şi ştiinţa înaltă, care îl învesteau cu au­to­ri­tatea de a-i guverna pe zei şi pe oameni. El şi-a străpuns trupul cu propria lance şi s-a spânzurat de una din crengile frasinului. După nouă zile şi nouă nopţi, repe­tând descân­tecele pe care le auzea rostite de două perso­na­je feminine misterioase, a sim­ţit cum rana i se vin­decă, a fost eliberat de strânsoarea funiei care îl sugruma şi a izbutit să pună stăpânire pe runele ma­gice.Mult mai aproape de zilele noastre, săte­nii obişnuiau ca, de Rusalii şi de Sânziene, să amestece fruze de frasin în hrana anima­lelor, cu convingerea că astfel le vor ţine să­nătoase. Cu sucul stors din frunze erau unşi şi noii-născuţi, pentru a-i feri de boli şi de orice alte pericole.Frunzele frasinului sunt un remediu preţios, cu acţiune diuretică, hemosta­tică, antipiretică, antiinflamatoare, cicatrizantă, analgezică, depurativă, detoxifiantă, laxati­vă şi de eliminare a calculilor. Iată câteva sugestii de tratament, preluate din Enciclopedia plantelor, lucrarea de referinţă a prof.dr. Constantin Pârvu.1 lingură de frunze uscate mărunţite se infuzează 15 minute în 200 ml apă clocotită. Ceaiul se bea călduţ, înainte de culcare.1-2 linguri de frunze mărun­ţite la o cană de apă în clocot, se infuzea­ză 15 minute. Se beau 2-3 căni pe zi.in­fu­zie din 2 lin­guriţe de frunze sau flori la 300 ml apă clocotită. Se consumă frac­ţionat în cursul zilei, după mesele principale.2 lin­guriţe de frunze sau flori se infuzează 15-20 de mi­nute în 500 ml apă clocotită. Ceaiul se bea după masă, în trei reprize. Produce transpiraţie şi diureză.infuzie preparată din 1-2 lingu­riţe de frunze mărunţite la o cană (200 ml) de apă în clocot. Se consu­mă zilnic câte 2-3 căni.peste 100 g frun­ze sau flori se toarnă 1 l apă clocotită, se in­fuzează 30 de minute, apoi se strecoară. Se între­buinţează pentru spălături vaginale în leucoree şi spălături locale în hemoroizi, arsuri, eczeme, ac­nee, plăgi.Seminţelor li se atribuie pro­prietăţi afrodiziace.Din scoarţa de frasin se prepară un decoct care ajută la reducerea febrei: 1 linguriţă de scoarţă uscată şi măcinată se fierbe timp de 5 minute într-o cană de apă. Se strecoară şi se administrează cu linguriţa, de mai multe ori pe zi. Odinioară, decoctul de scoarţă era folosit ca leac pentru muşcăturile de şarpe sau cele ale animalelor bolnave de turbare.seminţe de frasin, flori de trandafir, la­vandă, vinariţă, anason stelat, benzoe, nisip, un castron re­zistent la foc, cărbune pentru fumigaţii.Puneţi la uscat plan­te­le enumerate mai sus, apoi amestecaţi-le în propor­ţii egale. Aprindeţi un cărbune şi aşezaţi-le deasu­pra lui. După fumigaţie, aerisiţi bine toate încăpe­rile.Ingrediente: frunze de frasin, seminţe de frasin, boa­be de ienupăr, mentă, sovârf, frunze de salcie, vodcă (38%).Frunzele mărunţite, se­minţele şi boabele se ames­tecă în părţi egale, se pun într-un borcan cu capac şi se acoperă cu vodcă.După ce se înşurubează bine capacul, borcanul este aşe­zat pentru 14 zile într-un loc cald. Trebuie agitat zilnic. După aceea, conţinutul lui se strecoară şi se păstrează într-o sticlă curată.La dureri arti­culare şi afecţiuni reumatice - se fricţionează locurile dure­roase.7 frunze fra­gede de frasin, 1 l de vin alb.Tur­naţi vinul într-un borcan cu capac, puneţi înăuntru şi frun­zele de frasin, apoi închideţi borcanul şi lăsaţi conţinutul la macerat timp de 7 zile. Veţi obţine un aperitiv delicios, numai bun de băut în zilele de vară.frunze de frasin, frunze de sal­cie, frunze de mesteacăn.Mărunţiţi frunzele şi amestecaţi-le. Luaţi 1 linguriţă din acest amestec şi turnaţi peste ea 250 ml apă clocotită.Infuzaţi 5 minute, apoi strecuraţi şi beţi cu înghiţituri mici.Ceaiul calmează durerile reumatice. Se pot bea zilnic 2-3 căni.1 pumn de frunze de frasin, 1 pumn de rocoină (Stellaria media), 1/2 avocado, 1/2 măr, zeamă de lămâie, puţin ghimbir proaspăt, 250 ml apă, un strop de ulei de in.Mărunţiţi frunzele de frasin, rocoina, jumă­tăţile de avocado şi de măr.Mixaţi totul într-un blender, împreună cu zeama de lămâie.Adăugaţi ghimbirul ras, apa şi uleiul de in şi mixaţi încă o dată, mai scurt, la viteza maximă a aparatului. Savuraţi-l pe loc!