Foto: Dreamstime - 3

Compatibilităţi zodiacale

Planeta Venus, guvernatoarea zodiei Taurului, se mândreşte cu o mulţime de atribute: planeta banilor, planeta artei şi a talentelor sociale, planeta iubirii romantice, a frumuseţii... şi ar mai încăpea destule, şi toate pozitive. De aceea este supranumită "micul benefic". În zodia de pământ a Taurului, calităţile ei se văd mai pregnant decât în cea a Ba­lanţei, pe care tot Venus o guvernează. De ce se în­tâm­plă aşa? Răspunsul e simplu: Venus e o planetă feminină, Taurul este o zodie feminină. Balanţa, în schimb, este o zodie masculină şi apar­ţine elementului aer, deci aici totul tre­buie să treacă prin filtrul minţii. La Taur, Venus se manifestă cu naturaleţe. Taurul nu-şi propune să fie amabil, el este ama­bil. El nu-şi propune să fie calm, el este calm. La el, firea plăcută şi echili­brată e un dat cu care nu-şi bate capul. Poate fi uneori sur­prins că oamenii se apropie cu simpatie de el, pentru că de multe ori nu este conştient de faptul că are o personalitate plăcută. Se poate întâmpla să se mire de ce lumea îi caută compania fără ca el să fi fă­cut nimic. În asemenea momente, e bine să-i adu­că în gând o mulţumire lui Venus, care l-a înzestrat cu un echilibru sufletesc sănătos, cu o doză apre­ciabilă de bun-simţ şi cu farmec. Ce fel de far­mec? O ilustrare la îndemână ar fi George Clooney, care fără să fi interpretat multe roluri de amorez, şi nici de erou de acţiune (acestea fiind, în general, cele două tipuri de personaje care cuceresc inimile dom­niţelor), are una dintre cele mai înalte cote de popu­laritate la Hol­lywood şi în lume. Un etalon al far­me­cului feminin, în cazul Taurului, este nemu­ritoarea Audrey Hep­burn, care a "alune­cat", fără vreun efort deosebit, de pe scena de balet, pe pla­tourile de filmare. Şi la ea observăm un echilibru fin în nuanţarea rolurilor. Audrey Hepburn a reuşit să dea viaţă, fără exagerări actoriceşti, unor per­so­naje dintre cele mai diverse, de la florăreasa agramată din My Fair Lady şi până la Wait Until Dark, un thriller psihologic, în care graţioasa Hepburn dă viaţă unui personaj stângaci, fiind vor­ba despre o femeie oarbă. La fel de credibilă a fost şi în "Vacanţă la Roma", film inspirat de un episod amoros din viaţa prinţesei britanice Mar­garet. Criticii au scris că Audrey Hepburn a ridicat mult ştacheta personajului prin modul în care a jucat în acest film. Interesant este că Regina Elisabeta a II-a, sora mai mare a prinţesei Margaret, este năs­cută, şi ea, în zodia Taurului.Pornind de la cele două personaje-etalon, George Clooney şi Audrey Hepburn, putem să-i ve­dem pe Tauri într-o lumină diferită faţă de cea a unui semn echilibrat dar cam plicticos şi previzibil. În primul rând, să vorbim despre mişcare. Când spu­nem "taur", ne referim la un animal puternic, greoi şi lipsit de atractivitate, dar când spunem zodia Taur, ne referim la fiinţe adesea mobile şi graţioase. Fred Astaire şi Shirley MacLaine sunt alţi doi Tauri cele­bri pentru măiestria lor în ale dansului. Le vedem, desigur, stabilitatea şi coerenţa, dar ne surprinde libertatea în exprimarea artistică, care de cele mai multe ori reuşeşte să iasă din orice şabloane. Un ultim exemplu de frumuseţe şi echilibru în acest sens ar fi Michelle Pfeiffer, cu o viaţă personală bine ges­tionată şi discretă.Există, în esenţă, două tipuri de Taur. Primul este tributar plăcerilor, de la care se abţine cu greu sau deloc. Este conştient de puterea sa de seducţie şi nu doreşte să fie îngrădit de reguli. De cele mai multe ori, acest tip de Taur este onest, în sensul că spune sau arată fără echivoc că nu doreşte să se angajeze într-o relaţie exclusivă. Semnele sunt cele clasice: se uită după alte persoane, când este la o în­tâlnire, se supără, când i se cer de­talii despre felul în care şi-a petrecut timpul. În schimb, chiar şi în re­laţiile pasagere, Taurul nu se poate abţine de la a fi posesiv. Aten­ţie, însă, posesivitatea nu în­seamnă că s-a îndrăgostit sau că este pe cale s-o facă. Este doar po­sesivitate - atât. Acesta părăseşte zona de echi­li­bru şi stabilitate pe care i-o oferă elementul pământ (Taurul este un semn de Pământ) şi planeta Venus şi se aventurează în labirintul sim­ţurilor, în care riscă să se piardă sau să fie devorat de Minotaur, unul dintre simbolurile arhetipale ale neînfrânării. Acest tip de Taur îşi doreşte, în primul rând, plăcerea senzorială. Se prea poate ca un ase­menea Taur să fi răspuns monosilabic la între­barea "Cine este cea mai frumoasă fe­meie?" cu replica "Urmă­toa­rea". Sau un asemenea compor­tament poate fi rezultatul unei relaţii sta­bile, care n-a funcţionat. Se prea poate ca acesta să fi fost şi cazul lui George Clooney, care după un mariaj de tinereţe eşuat, a trecut printr-o perioadă de burlăcie de peste două decenii, înainte de a-şi pune din nou verigheta. Problemele pe care le au aceşti mino-Tauri ţin însă de posesivitatea care îi carac­te­rizează. Pe de-o parte, nu vor să fie captivi în­tr-o relaţie, pe de altă parte, nu doresc să dea dru­mul per­soanei cu care sunt pe moment. Încurcăturile care rezultă sunt uşor de imaginat. Iată de ce o doză de artă actoricească le prinde bine.Categoria cea mai frecventă de Taur este constanţa întruchipată. Ba chiar persistenţa. Ştiţi filmele acelea, în care avem un El care nu se lasă şi nu se lasă până când stăpâna inimii sale nu devine a lui? Cel care o asediază cu atenţia şi atenţiile sale, până când Ea cedează nu pentru că s-a lămurit că nu are cum să scape de El (o femeie ştie întot­dea­una să scape de un bărbat care nu-i convine), ci pentru că îşi dă seama că el e cea mai bu­nă op­ţiune? În mod normal, un astfel de scenariu func­ţionează numai în filme... şi în cazul Tau­rului. Cum susţine însă o Tăuroaică un asemenea asediu? Va şti să se pună în valoare discret, dar in­­sistent, folosind un parfum cu o notă sedu­că­toa­re, cu inflexiunile dulci ale vocii şi prin acel "ceva bun", de preferinţă făcut de ea, cu care îl tratează când îi e puţin foame, pentru că ştie foarte bine că dra­gostea trece prin stomac. Are la fel de multă răb­dare ca un bărbat din Taur, dar e mult mai puţin in­sistentă, fără a pierde însă vreodată o ocazie de a-l face să o remarce. Femeia Taur ştie prea bine că rolul bărbatului este de a cuceri, cel al femeii, de a seduce.Primul şi poate ce mai important ingredient pe care-l adaugă Taurul în compoziţia relaţiei este cal­mul. Oricât ar fi de îndrăgostit şi oricât ar fi de senzual, Taurul nu intră în acea agitaţie fără rost în care intră mai toată lumea la începutul unei relaţii, cu celebrii fluturi în stomac, care, după părerea Taurului, oricum nu au ce căuta acolo, pentru că sunt necomestibili. Acest calm, însoţit şi de căldura na­turală firii Taurului, îl fac pe partener să se rela­xeze. Alături de un Taur, viaţa începe să fie plăcută, normală şi... previzibilă.Dacă vă plac surprizele şi vă aşteptaţi la ele - pa­ra­doxal! - ele nu vor veni. Taurul e una dintre cele mai organizate zodii, nu degeaba i se spune "cel mai fix dintre semnele fixe", iar unde e organizare, sur­priza nu poate fi, în opinia sa, decât un fel de deranj. Dacă vă place să faceţi surprize, aveţi două po­si­bilităţi. Unu: vă stăpâniţi sau, doi: îl pregătiţi din timp pentru eventualitatea ca ceva neobişnuit să se producă. Dar simţul organizatoric al Taurului are şi multe laturi pozitive, în sensul că nu vă veţi trezi niciodată că vi se închide lumina, telefonul sau gazul pentru că nu au fost plătite în timp util. Pentru Taur, există invariabil un program administrativ, menit să ţină în bună funcţionare latura practică a existenţei. Şi pentru că-i place realmente să organizeze, în cazul că sunteţi o fire mai boemă, veţi scăpa de asemenea îndatoriri. La aceeaşi organizare vă puteţi aştepta din partea Taurului şi din punct de vedere social: miercuri mergem la ai tăi, joi jucăm bridge cu sora mea şi cumnatul ei, ş.a.m.d. La îndemnul de a face ceva spontan, Taurul poate să-şi consulte atent agen­da şi să zică, senin, imperturbabil şi amabil: "Da, peste zece zile, după ora cinci!".Atât timp cât este lăsat să evolueze în ritmul lui (lent), va fi agreabil, calm şi neaşteptat de eficient. Dacă este grăbit, se pune de-a-ndărătelea, ilustrând celebra încăpăţânare a semnului, iar eficienţa scade. Desigur, se pune întrebarea cum poate o persoană care se mişcă fără nicio grabă, să fie atât de efi­cien­tă. Din perspectiva Taurului, întrebarea se pune alt­fel: cum de poate fi eficient cineva care se grăbeşte? Că doar e binecunoscut proverbul "Graba strică treaba". Tocmai pentru că el nu se zoreşte, nici nu greşeşte, iar ceea ce lasă în urmă nu mai necesită ni­ciun fel de modificare sau corectură. I-ai încre­dinţat o sarcină Taurului, poţi fi aproape sută la sută sigur că o va duce la bun sfârşit, fără greş. Alt avantaj al rit­mului molcom e faptul că nu oboseşte. Asta ex­plică de ce Taurul e în picioare şi îşi continuă nea­bă­tut treaba, când toţi rapizii stau epuizaţi, la ori­zontală. E bine să ai alături pe cineva atât de puţin pretenţios, de conştiincios şi de muncitor. Dar, să nu ne lăsăm păcăliţi, când vine vorba despre distracţie, lucrurile se schimbă. Acest venusian ştie să se dis­treze cu aceeaşi seriozitate cu care munceşte, doar că la capitolul plăceri este exigent, pentru că este un fin cunoscător. În concluzie, cu un Taur alături se munceşte bine şi se trăieşte bine. Ar fi totuşi două zone în care partenerul Tauru­lui trebuie să aibă grijă. Pentru că are un comportament egal şi nu se tulbură uşor, e simplu să crezi că nimic nu poate să-l scoată din sărite, dar după ce ai reuşit această performanţă o dată, e greu de crezut că vrei să o repeţi şi a doua oară. Cei care au trecut prin asemenea experienţe şi-au dorit de multe ori să fie capabili să se teleporteze. Odată stârnită furia Taurului, ea este greu de stăpânit şi el nu se va linişti până când nu i se vor prezenta măcar scuze. Ran­chiuna lui nu este atât de durabilă ca cea a Capricornului, însă nici Taurul nu uită uşor o ofensă. Rezonabil din fire, Taurul este o persoană cu care se poate negocia. Bunul-simţ nativ îl face să-şi dea seama unde şi cât este mai indicat să cedeze, decât să ajungă la o situaţie conflictuală. De aceea, este bine ca partenerul să fie atent la chestiunile care îi displac profund. Aici nu încape negociere, Tau­rul îşi transformă constanţa în încăpăţânare. Dar, de regulă, Taurul aduce într-o relaţie o atmosferă re­laxată. Cei mai mulţi Tauri trăiesc dincolo de simpla apreciere a plăcerilor simple ale vieţii, cum ar fi mâncarea, băutura, confortul şi hainele frumoa­se, şi intră în sfe­ra artistică. Taurul care spală vase cântând ar putea să ajungă cântăreţ, cel care se joacă cu culorile, pic­tor. Astfel, Venus contribuie în relaţie cu un plus de frumuseţe.Piatra de încercare în această combinaţie este impulsivitatea ei, care trezeşte, aproape invariabil, încăpăţânarea lui. Dacă vor să reuşească, trebuie să decidă de la început cine ia deciziile, iar Berbecul e rareori dispus să cedeze acest prerogativ.Acolo unde în cuplu bărbatul apar­ţi­ne celui mai masculin semn al zo­dia­cu­lui (fiind guvernat de Marte), iar femeia unuia dintre cele mai feminine (fiind guvernat de Venus), echilibrul nu poate fi departe. El ia iniţiativa, ea orga­ni­zează şi se bucură împreună de rezultat.Aceste cupluri sunt rare, dar când apucă să se formeze, de obicei se în­tâm­plă ca la carte: "doar moartea îi poate despărţi". Efortul iniţial este cel mai mare, când fiecare trebuie să se obişnuiască cu tabieturile ce­luilalt. Sunt gazde şi gospodari minunaţi, dar selec­tivi.Aici avem cuplul cu două viteze. Ea e pe repede înainte, el cu încetinitorul, de te miri cum de s-au întâlnit şi, mai ales, cum reuşesc să comunice?! Dar tocmai aici e cheia reuşitei, căci lui nu-i prea place să vorbească, dar e un bun ascultător, iar ea are loc să se desfăşoare.Rolurile par inversate, într-un cuplu în care bărbatul vorbeşte mai mult decât femeia, în schimb, ştie să o facă să râdă, ceea ce e întotdeauna bine, în timp ce ea reuşeşte să-l facă să mai stea şi pe loc, fără să se agite, ceea ce e balsam pentru sistemul lui nervos.Cât de mult confort ştiu să creeze împreună aceştia doi, care au reputaţia de a fi cei mai grozavi bucătari şi cele mai bune gazde din întreaga roată zodiacală! Dacă ea e în stare să-şi extindă ospi­ta­litatea şi dincolo de familie, pot deschide un res­taurant de succes.Cei doi se înţeleg ca fond, dar, cam de două ori pe lună, de Lună nouă şi Lună plină, Racul trece prin stări pe care nici el nu le înţelege, darămite o Tăuroaică cu picioarele pe pământ. Ea îl stabilizează, el o scoate din fixisme.Ao- Leu! Aceste două semne fixe au în general nevoie de o lungă perioadă de acomodare, înainte de a se simţi în largul lor împreună. El nu are neapărat o problemă cu faptul că ea simte nevoia să fie mereu în centrul atenţiei, dar nici nu este dispus să graviteze în jurul ei.Pentru că şi Taurul apreciază un statut social ridicat, deşi nu este dispus să lupte cu atâta ardoare pentru el ca ambiţiosul Leu, ea va putea să-l ajute mult în acest demers, prin manierele plăcute şi calităţile ei de amfitrioană.Atitudinea lui e paşnică şi constructivă şi se simte bine lucrând în ritmul lui liniştit. Ea e combativă şi distributivă şi se plictiseşte dacă trebuie să înce­tinească. Spiritul practic îi poate ţine însă uniţi, dacă ea îl lasă pe el să fie organizatorul şi se ocupă de detalii, fără să critice.Ca s-o spunem pe-aia dreaptă, sunt destule mo­mente în care cei doi se pot exaspera unul pe celălalt. Dar pentru că pot funcţiona bine ca echipă, dacă ştiu să-şi împartă atribuţiile potrivit calităţilor fiecăruia, şi coabitarea poate să devină funcţională.Între aceste două semne venusiene, armonia este uşor de înfăptuit, pentru că ambele pornesc la drum cu intenţia de a construi o relaţie. Niciunul nu aş­teap­tă ca lucrurile să func­ţioneze de la sine, pentru că asta se întâmplă doar în filme.Ideile lui o inspiră, iar realismul ei îl ajută să le con­cretizeze. Din cuplu nu lipsesc ro­man­tismul, tandreţea şi senzualitatea. Pro­blema e că fiind amândoi guvernaţi de Venus, care nu e cea mai harnică din­tre planete, preferă de multe ori preo­cu­pările plăcute, celor utile.De cele mai multe ori, între sem­ne­le care stau faţă-n faţă pe cercul zo­diacal există o compatibilitate ma­ritală, dar Taurul şi Scorpionul consti­tuie ex­cepţia care confirmă regula. Cei doi ajung ine­vitabil la situaţii ireconciliabile.Oricât de puternică ar fi atracţia fizică între aceştia doi (şi ea poate atinge cote maxime, cel puţin în prima parte a relaţiei), comunicarea nu e les­ni­cioasă. Pentru el, sentimentele ei pot deveni supă­ră­tor de intense, ei i se poate părea că el se limitează doar la viaţa practică.O aventură poate fi recomandată amândurora, căci scânteia pasiunii izbucneşte deseori între semnele de pământ şi cele de foc. Dar o legătură de durată se înfiripă mai greu, pentru că Săgetătorul nu are stare, iar Taurul nu prea are drag de mişcare.În cazul în care ea este pregătită să renunţe la posesivitate, să nu întrebe: "Unde te duci? Cu cine? Cât stai?". El se va întoarce cu plăcere la ea din di­ver­sele sale peregrinări, şi-i va îmbogăţi viaţa cu poveştile sale pitoreşti sau amuzante.Acesta este un cuplu solid, unit, bazat pe valori conservatoare. Pot realiza multe lucruri împreună, iar relaţia lor se aseamănă cu vinul: cu cât e mai veche, cu atât e mai bună. El are încredere profundă în ea, el o ajută să se bucure de viaţă.Aşa arată o combinaţie bazată pe eficienţă şi planificare atentă. Cu toate acestea, nu este o relaţie plictisitoare, doar că cei doi preferă să iasă la joacă după ce şi-au terminat treburile, nu îna­inte, căci atunci îşi pot permite cu adevărat să se distreze.Vin din lumi complet diferite. El e practic, realist şi trăieşte în prezent. Ea doreşte să schimbe lumea, iar prezentul nu e pentru ea decât o rampă de lansare pentru viitorul la care aspiră. Amândoi sunt buni or­ganizatori, dar stilurile lor de viaţă se bat cap în cap.Dacă ea face parte din specia de Tăuroaice deo­sebit de docile, care nu se găseşte pe toate drumurile (pacifismul nu înseamnă docilitate), s-ar putea să re­ziste la reacţiile sale imprevizibile, inclusiv la sur­prizele pe care el le adoră şi ea le detestă.Fiecare dintre ei primeşte ce-şi doreşte de la ce­lălalt. Ea îi deschide o perspectivă către visare, către artă, în timp ce el o face să se simtă ocrotită şi iubită, aşa cum îşi doreşte. Probleme se pot ivi doar dacă ea e prea nepractică sau cheltuieşte peste măsură.Ei îi place să fie punctul lui de referinţă, polul lui de stabilitate. Venus a ei se înţelege foarte bine cu Jupiter, prima planetă guvernatoare a Peştilor. Dar dacă el e prea influenţat de Neptun, îl poate percepe ca nefiind de nădejde, iar el o poate vedea ca fiind prea previzibilă.