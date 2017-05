Noua ma­jo­ritate rezultată după ale­gerile din decem­brie 2016 a trâmbiţat panicard faptul că "ne paşte, nu­maidecât, o amendă de 80 de mi­lioane de euro, dacă nu rezolvăm problema suprapopulării închiso­ri­lor". Care era soluţia primului mi­nistru al Justiţiei din Guvernul Grin­deanu, Florin Iordache, ştim deja: amnistia (care, evident, nu avea nici un efect asupra condiţiilor din puşcării) şi graţierea, cu trimiteri directe la cazurile de corupţie din politica românească. Până la urmă, în faţa uriaşului val de proteste, ministrul Iordache şi-a dat demisia, iar celebra ordonanţă 13 a fost scoa­­să din uz. Însă sperietoarea ho­tărârii CEDO a fost în continuare fluturată de vântul aspru al pro­pa­gandei PSD. Numai că, în locul celor 80 de milioane de euro de ca­re se temea liderul Liviu Drag­nea, "amenda" primită de statul român s-a rezumat la puţin sub 18.000 de euro, bani ce vor fi plătiţi, de altfel, unor deţinuţi care au demonstrat condiţiile proaste din închisori. Decizia CEDO insistă pe faptul că, în multe cazuri, starea din închisori contravine Convenţiei Drepturilor Omului însă, departe de a acţiona coercitiv, lasă guvernului o pe­rioa­dă de graţie de 6 luni, care se poate extinde până la 9 luni, pentru a veni în faţa Curţii cu un set de pro­pu­neri clare pentru rezolvarea pro­ble­me­lor din sistemul carcelar.Hotărârea judecătorilor CEDO atacă direct "urgenţa" cu care a ac­ţionat, în miez de noapte, Florin Ior­dache, în cazul ordonanţei 13. Mai mult decât atât, CEDO nu im­pune re­laxarea politicilor penale sau re­curgerea la graţieri, ci aşteap­tă pla­nuri clare, fiabile, pe termen lung. În plus, într-o opinie care ur­mează de­ciziei CEDO, unul dintre ju­de­cători, Krzysztof Wojtyczek, subli­niază faptul că măsuri de relaxare a politicii penale, precum cele din OUG 13, au dus la proteste masive în România, insistând pe faptul că planurile trebuie să aibă o bază lar­gă de acceptare de către so­cie­tate. Aşadar, noul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, are serios de lucru în următoarea perioadă, du­pă ce toc­­mai a anunţat o largă dez­batere pe marginea legilor jus­tiţiei. Mi­nis­trul Toader pare să aibă alt ritm de­cât predecesorul său. Acum, în­tre­barea e dacă Liviu Drag­nea e de acord cu cele 6 luni acordate de CEDO, sau va grăbi lucrurile, în stil propriu, printr-o remaniere de guvern...