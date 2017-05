Stimaţi redactori ai publicaţiei "Formula AS",Mă număr printre miile de cititori ai minunatei dvs. reviste, cât şi ai Asului Verde, şi mă bucur că existaţi, dorindu-vă viaţă lungă, cu reportaje cât mai interesante. Urmăresc cu deosebit interes articolele legate de medicină şi aştept o adevărată minune: un articol cu ultimele cercetări şi desco­pe­riri în tratarea bolii BPOC (bronhopatie ob­structivă cronică), boală de care suferă mii şi mii de oameni, în special bărbaţi. Ştiu că soluţia sal­vatoare ar fi transplantul de plămâni, dar nici nu se poate pune problema, da­torită vârstei mele, 72 de ani, cât şi a preţului exorbitant. Poate ştie cineva remedii naturiste. Sunt convins că răspunsul ar interesa pe mulţi cititori. Cu deosebită stimă şi mul­ţumiri,Sunt din Constanţa, am 81 de ani, o soţie de 77 şi două probleme mari. Încep cu nevasta, care are Alz­heimer. Nu ţine minte nici ce mănâncă, darămite adresa unde locuim. Când pleacă de acasă, tre­buie să fiu foarte atent, pentru că nu ştie să se mai întoarcă. Are du­reri mari de cap, se enervează repe­de şi are episoade când nu se mai contro­lează şi vorbeşte foarte urât. În plus, ameţeşte. Se tratează cu medi­camente prescrise de me­dicul de fa­milie, dar sunt foarte scum­pe. Fa­ceţi o faptă creştinească dvs., colaboratori şi cititori ai acestei minunate reviste, şi transmiteţi-i soţiei mele leacuri care i-ar putea fi de ajutor. Mai ales pentru uitare ne interesează, căci boala ei e cum­pli­tă. Eu mă confrunt, de asemenea, cu un ne­caz. Poate vi se pare banal sau ciudat, dar sufăr de deochi. Nu ştiu cum se numeşte asta în termeni me­dicali. Am fost la doctor şi nu am primit nicio recomandare de tratament, aşa că am fost îndrumat de cineva către o babă. Ceea ce am şi făcut. După ce-mi descântă bătrâna, în 20-30 de minute necazul cedează. Adică starea de rău, durerile de cap şi ameţelile dispar, ca şi apăsarea în piept. Dar cum ies în lume şi am contact cu oamenii, iarăşi sunt in­dispus, starea foarte rea revine, aşa că-s nevoit să stau mai mult în casă. Cineva mi-a spus să mă adre­­sez unui bioenergetician, care m-ar putea re­zolva, aţi putea să-mi recomandaţi unul bun? Aş­tept cu nerăbdare răspunsurile. Vă mulţumesc din suflet,Hristos a Înviat!Stimată echipă a celei mai în­drăgite reviste din ţară, eu doresc să vă mulţumesc că exis­taţi şi că ajutaţi atâta lume!Am şi eu, de mai mult timp, o problemă de sănătate, şi am tot ezi­tat să o prezint. Sincer, credeam că va trece uşor. Se pare că este mai serioasă decât mi-am imaginat eu. De un an, am ochii bolnavi, îmi curg aproape permanent, sunt iri­taţi, uneori roşii şi umflaţi. Am făcut teste bacteriologice, la primul a ieşit infecţie cu stafilococ alb. După tratament, am refăcut de două ori tes­tele, au ieşit nega­tive... şi totuşi... Sunt zile când arată mai bine, dar oricum sunt înlăcrimaţi tot timpul. Doctorii dau din umeri, mi-au dat tot felul de picături, mi s-au făcut desfun­dări de canale, mi s-au prescris ochelari atât pentru citit, cât şi pentru distanţă. Problema persistă. Sunt mai mereu cu şerveţelul în mână, nici nu mai ştiu ce să fac. Mi s-au făcut teste de alergii, nu mi-a ieşit pozitiv la nimic. O vreme am avut şi na­sul înfundat, uscat, sinusurile foarte sensibile, dar cu asta am rezolvat. După multe încercări, pică­turile Rinoclenil s-au dovedit a fi cele eficiente, dar şi vitamina A uleioasă. Nu vă descriu cum sunt când bate vântul... parcă am pornit robinetul lacri­mi­lor. De asemenea, la aer condiţionat. Înţeleg fap­tul că am ochi sensibili, dar chiar nu există reme­diu? Toată viaţa voi fi aşa? Dragii mei, dacă cineva s-a confruntat cu ceva asemănător, vă rog să mă ajutaţi şi pe mine, viaţa mea nu mai e la fel. Men­ţionez că am 50 de ani şi sunt la menopauză, cred că e important de ştiut.Vă iubesc şi vă respect maxim. Dumnezeu să vă dea sănătate şi bucurii!Vă rog să mă ajutaţi în următoarea problemă: boala mea a debutat cu o tul­bu­rare obsesiv com­pulsivă, acum câteva luni. La vreo două săptămâni de la ad­mi­nistrarea medicamentelor şi la câteva zile de la ieşirea din spital, am început să gâfâi. Acum sunt internată la altă clinică de psihiatrie din Bucureşti şi după schimbarea multor medicamente, starea nu mi s-a ameliorat. La plă­mâni şi inimă nu am nimic. Precizez că valorile he­moglobinei, ale serotoninei, sideremiei şi ale glo­bulelor albe sunt sub limita inferioară (am o ane­mie puternică). Acest gâfâit/oftat este foarte ener­vant, aproape nu trece decât când dorm.Avem un nepot de 5 luni care are o eczemă diag­nosticată pe la două luni ca dermatită atopică. Am mers la toţi medicii din Galaţi, am urmat atât tra­tamente alopate costisitoare, cât şi naturiste (cre­me preparate), dar fără succes. Acum, după 3 luni, se extinde şi pe corp. Ultimul medic la care am fost ne-a recomandat o analiză a sângelui pen­tru into­leranţă la lactoză. Nu mai ştim unde să mai mer­gem şi ce să facem. Medicii îşi dau cu părerea şi schimbă tratamentul de fiecare dată, dar fără re­zul­tat. Vă rugăm să ne ajutaţi. Mulţumesc din suflet.Vă rog să mă ajutaţi cu un sfat. Sufăr de o maladie numită poliurie, care se manifestă prin urinare frec­ventă, de 20 de ori pe zi, şi canti­tativ peste 2 litri pe zi. Nu am du­reri sau alte senzaţii neplăcute, dar mă simt lipsit de vlagă, de putere. Îi rog pe cei care cunosc vreo me­todă de vindecare să mă ajute.